Amazon Prime Day 2023: Beste Angebote & Deals im Überblick

In wenigen Tagen beginnt der zweite Amazon Prime Day 2023

Wenige Wochen später folgt Ende November mit dem Black Friday schon das nächste große Shopping-Ereignis vor Weihnachten

Was sind die besten Angebote und Deals beim Prime Day? Und welche Produkte sind schon reduziert? Unsere fortlaufend aktualisierte Liste zeigt Ihnen vor und nach den Prime Days die besten und beliebtesten Angebote

Vor Beginn der Weihnachtssaison im November und Dezember findet vom 10. bis 11. Oktober der nächste Amazon Prime Day statt. Satte Rabatte und viele exklusive Angebote für Amazon Prime-Mitglieder machen die zwei Tage zum idealen Zeitpunkt für Weihnachtseinkäufe. Wenige Wochen später steht Ende November zudem der Black Friday an – ebenfalls eine Möglichkeit, um tolle Schnäppchen zu ergattern. Was werden die beliebtesten und besten Angebote sein? Hier im Artikel schauen wir uns die Deals der vorausgegangenen Aktionstage genauer an.

Allen voran die Eigenmarken von Amazon waren am Prime Day immer mit am stärksten reduziert und zählten bei den Prime-Kundinnen und Kunden zu den besten und beliebtesten Angeboten. Ganze vorn dabei ist der Amazon Fire TV Stick.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV vorm Prime Day stark reduziert

➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV * mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa

* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

Highlights: Der Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV bietet ein 4K-Quantum-Dot-Display für eine klare und farbintensive Bildqualität. Unterstützt durch HDR, einschließlich Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive, garantiert der Fernseher realistische und dynamische Bilder. Die adaptive Helligkeit und das Full Array Local Dimming optimieren die Darstellung in Abhängigkeit von der Raumbeleuchtung und dem dargestellten Inhalt. Zudem ermöglicht die integrierte Alexa-Sprachsteuerung eine intuitive Bedienung und schnellen Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten.

Gut zu wissen: Testberichte äußern sich zum Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV überwiegend positiv. Die meisten Tester loben die helle QLED-Anzeige, den höheren Kontrast und bessere Farben als das Vorgängermodell, wie PCMag schreibt.

Amazon Fire TV Stick 4K Max beim Amazon Prime Day

Amazon Fire TV Stick 4K Max beim Amazon Prime Day.

➣ Zum Angebot geht es hier: Amazon Fire TV Stick 4K Max*

Highlights: Der Amazon Fire TV Stick 4K Max ist Amazons jüngster und zugleich leistungsstärkster Fire TV Stick. Er bietet gegenüber den Vormodellen eine verbesserte Performance und fügt das Fire TV Ambient-Erlebnis sowie Unterstützung für Wi-Fi 6E hinzu. Ein weiteres Highlight ist die Einführung der generativen KI in der Sprachsuche von Fire TV.

Was man sonst noch wissen muss: Der Fire TV Stick 4K Max ist der erste Streaming-Media-Player, der mit dem Fire TV Ambient-Erlebnis ausgestattet ist und einen verbesserten 2,0-GHz-Quad-Core-Prozessor bietet. Mit der generativen KI können Benutzer Alexa Fragen zu TV-Shows und Filmen stellen und Inhalte auf natürliche und kontextbezogene Weise finden und entdecken.

2. Amazon Echo Dot am Prime Day wohl stark reduziert

Der Amazon Echo Dot am Prime Day.reduziert

➣ Zum Angebot geht es hier: Amazon Echo Dot der 5. Generation (2022)*

Highlights: Der Echo Dot ist Amazons meistverkaufter smarter Lautsprecher, der in einem kompakten Design und dem vollen Funktionsumfang von Alexa kommt, so dass Benutzer Musik abspielen, Nachrichten abrufen, Wettervorhersagen hören, Smart-Home-Geräte steuern können. Mit verbesserter Lautsprecherqualität bietet der Echo Dot im Unterschied zu seinen Vorgängern einen klareren und kräftigeren Klang.

Was man sonst noch wissen muss: Der Echo Dot kann mit anderen Echo-Geräten im Haus verbunden werden, um Musik in jedem Raum abzuspielen. Er verfügt über einen 3,5-mm-Audioausgang, um externe Lautsprecher anzuschließen. Der Echo Dot bietet auch Datenschutzkontrollen, einschließlich eines physischen Mikrofon-Aus-Schalters und der Möglichkeit, Sprachaufzeichnungen zu löschen.

3. Apple AirPods Pro ein Klassiker am Amazon Prime Day

Apple AirPods Pro ein Klassiker am Amazon Prime Day.

➣ Zum Angebot geht es hier: Apple AirPods Pro der 2. Generation (2022)*

Highlights: Die zweite Generation der AirPods Pro ist mit dem neuen H2-Chip ausgestattet. Eine aktive Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus ermöglichen eine noch immersivere räumliche Audioerfahrung. Die AirPods Pro bieten in ihrer neusten Version auch eine verbesserte Akkulaufzeit, ein neues Ladegehäuse und eine zusätzliche Ohrstöpselgröße für eine bessere Passform.

Was man sonst noch wissen muss: Die AirPods Pro bieten jetzt bis zu sechs Stunden Hörzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung und insgesamt bis zu 30 Stunden Hörzeit mit dem Ladegehäuse. Das neue Ladegehäuse ist schweiß- und wasserresistent und verfügt über einen Anschluss für eine Lanyard-Schlaufe. Mit der Ortungsfunktion können Benutzer mit den meisten iPhones ihr Ladegehäuse schnell finden.

Günstigere Alternative: Apple AirPods im kabelgebundenen Ladecase *

4. Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition

Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition.

➣ Zum Angebot geht es hier: Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB)*

Highlights: Der Kindle Paperwhite Signature Edition ist eine Premium-Version des beliebten Kindle Paperwhite und bietet eine Reihe von Extra-Funktionen. Er verfügt etwa über eine automatisch einstellbare Frontbeleuchtung, die sich an die Umgebung anpasst, und unterstützt drahtloses Laden. Ein weiteres Highlight ist der Verzicht auf Lockscreen-Werbung, wodurch Benutzer direkt das Cover des aktuellen Buches sehen können.

Was man sonst noch wissen muss: Obwohl der Kindle Paperwhite Signature Edition mehr Speicherplatz bietet, sind textbasierte Kindle-Bücher nur wenige Megabyte groß, sodass der zusätzliche Speicherplatz hauptsächlich für Hörbücher nützlich ist. Wirklich empfehlenswert ist das Hören auf dem Paperwhite nicht, da er keine Kopfhörerbuchse hat.

5. AIRROBO P20 Saugroboter am Amazon Prime Day

AIRROBO P20 Saugroboter am Amazon Prime Day.

➣ Zum Angebot geht es hier: AIRROBO P20 Saugroboter*

Highlights: Der AIRROBO P20 ist ein preisgünstiger Saugroboter, der trotzdem eine hohe Reinigungsleistung bietet. Er verfügt über eine Saugkraft von 2800Pa und bietet vier verschiedene Reinigungsmodi. Zu erwähnen ist auch die einfache Bedienung über zwei Tasten auf der Oberseite sowie die großzügige 600 Milliliter Staubbox.

Was man sonst noch wissen muss: Dank des einfachen Designs und seinen grundlegenden Funktionen kann der P20 problemlos zwischen Hartböden und Teppichen wechseln und bietet eine Laufzeit von bis zu zwei Stunden pro voller Ladung. Die Navigation erfolgt über Sensoren, was zu gelegentlichen Kollisionen mit Wänden und Möbeln führen kann.

6. Philips Sonicare ProtectiveClean: Beliebte Zahnbürste bei Prime Days

Philips Sonicare ProtectiveClean: Beliebte Zahnbürste bei Prime Days

➣ Zum Angebot geht es hier: Philips Sonicare ProtectiveClean 4500*

Highlights: Die Sonicare ProtectiveClean 4500 bietet – ausgestattet mit einem Drucksensor – eine sanfte Reinigung und soll laut Herstellerangaben die Zähne in nur einer Woche aufhellen. Sie verfügt über ein Clean und White-Putzprogramm, das sowohl eine bessere Plaqueentfernung als auch das Entfernen von Verfärbungen ermöglichen soll.

Was man sonst noch wissen muss: Diese elektrische Zahnbürste ist sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz. Die Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneers und unterstützt die Gesundheit des Zahnfleisches. Die Bürste bietet eine Betriebsdauer von bis zu zwei Wochen mit einer vollen Akkuladung und verwendet einen Lithium-Ionen-Akku.

7. Gaming am Amazon Prime Day: Die Playstation 5

Gaming am Amazon Prime Day: Die Playstation 5

➣ Zum Angebot geht es hier: Playstation 5 Standard Konsole*

Highlights: Die PS5 gehört zu den leistungsstarksten Konsolen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die exklusive Spielebibliothek, 3D-Audio und die schnelle SSD der Konsole. Sie bietet zudem 4K-120fps-Gameplay, revolutionäre Controller-Haptik, eine schnelle und übersichtliche Benutzeroberfläche. Bei einigen Spiele wie "Horizon Forbidden West", "Ratchet and Clank: Rift Apart" und "Gran Turismo 7" kommen die genannten Highlights besonders gut zur Geltung.

Was man sonst noch wissen muss: Trotz ihrer beeindruckenden Leistung und Features hat die PS5 einige Nachteile. Dazu zählt die Größe und der Speicher von 825 GB ist schnell aufgebraucht. Sie unterstützt weder Dolby Vision noch Atmos. Die Konsole kann sowohl vertikal als auch horizontal platziert werden, benötigt jedoch eine Halterung, wenn sie seitlich platziert wird.

8. JBL Charge Essential 2 am Amazon Prime Day

JBL Charge Essential 2 am Amazon Prime Day.

➣ Zum Angebot geht es hier: JBL Charge Essential 2*

Highlights: Der JBL Charge Essential 2 ist ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, der eine verbesserte Bluetooth 5.1-Verbindung und eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden aufweist. Das Gerät verwendet ein neues Lautsprechersystem mit einem separaten Hochtöner und einem Rennstil-Mittel-Tieftöner sowie einer Doppel-Woofer-Verstärkungseinheit, die eine Leistung von 40 Watt erreicht.

Was man sonst noch wissen muss: Der JBL Charge Essential 2 ist IPX7-wasserdicht. Die Musikbox hat ein leichtes Gewicht von unter einem Kilogramm und ist leicht zu transportieren. Der Lautsprecher verfügt auch über eine LED-Anzeige, die den verbleibenden Akkustand anzeigt.

9. Verkaufsschlager beim Amazon Prime Day? Apple iPhone 15

➣ Zum Angebot geht es hier: Apple iPhone 15 (128 GB)*

Highlights: iPhones sind bei Aktionstagen wie dem Amazon Prime Day stets beliebte Produkte. Das neuste Modell verfügt über eine 48-Megapixel-Kamera mit zweifach Zoom, ein verfeinertes konturiertes Design und ein helleres Display. Der A16 Bionic-Chip bietet immer noch eine schnelle Leistung. Das iPhone 15 kommt mit einer verbesserten Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss.

Was man sonst noch wissen muss: Das iPhone 15 hat eine Bildwiederholrate von 60Hz, was bedeutet, dass es nicht die flüssige 120Hz-Bildwiederholrate bietet, die in einigen anderen High-End-Smartphones zu finden ist. Apple hat sich auch dafür entschieden, den Lightning-Anschluss fallen zu lassen und ihn durch einen USB-C-Anschluss zu ersetzen. Dieser ist in der EU mittlerweile die einheitliche Vorgabe.

10. Braun Series 9 Pro Premium

Braun Series 9 Pro Premium am Amazon Prime Day.

➣ Zum Angebot geht es hier: Braun Series 9 Pro Premium*

Highlights: Der Braun Series 9 Pro ist einfach zu bedienen und noch einfacher zu reinigen. Sein fünfelementiger, sensorunterstützter Scherkopf liefert eine nahe Rasur, wie man sie sonst nur vom Nassrasierer kennt. Ein attraktiv gestaltetes PowerCase hält den Akku des Trimmers über eine lange Dauer am Laufen. Das Gerät verfügt über einen Scherkopf, der fünf Rasier-Elemente bietet, und kommt mit einem 5-in-1 SmartCare Center.

Was man sonst noch wissen muss: Trotz seiner beeindruckenden Funktionen hat der Braun Series 9 Pro einen hohen Preis. Allerdings ist der Trimmer regelmäßig rabattiert – etwa beim Amazon Prime Day. Das Design des Series 9 Pro teilt sein Aussehen mit dem Standard Series 9, bietet jedoch einen Präzisionsschalter, um den Scherkopf von einem frei beweglichen Gelenk auf eine von mehreren festen Positionen zu wechseln.

Günstigere Alternative: Braun Series 7 *

