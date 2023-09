Sparen: Festgeld oder Tagesgeld? Rechnung überrascht bei Rendite

Berlin. Hoffnung für Sparer beim Tages- und Festgeld: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vergangene Woche erneut den Leitzins angehoben. Er liegt nun bei 4,5 Prozent. Immer mehr Banken ziehen nun nach und erhöhen die Zinsen. Lesen Sie hier: Experte wagt Prognose zur Zinsentwicklung beim Tages- und Festgeld.

Festgeld statt Tagesgeld in vielen Fällen die bessere Option

Neben dem Tagesgeld sollten Sparer auch das Festgeld in den Blick nehmen. Denn auch über kürzere Zeiträume können Sparer hier mitunter eine höhere Rendite erzielen. Nehmen wir einmal an, wir wollen 10.000 Euro für 12 Monate anlegen. Würden wir das Geld in das Tagesgeld stecken, würden wir bei der C24-Bank* die höchste Rendite mit 4,06 Prozent erhalten, was insgesamt 406,04 Euro entsprechen würde.

Würden wir das Geld stattdessen im Festgeld anlegen, würden wir bei Klarna*, dem für diese Laufzeit besten Anbieter, eine Rendite von 4,11 Prozent einstreichen, was einem Betrag von 411 Euro entsprechen würde. Das bedeutet, dass in unserem ausgedachten Rechenbeispiel beim Festgeld immerhin fünf Euro mehr erhalten würden.

Doch bei welchen Anbietern und zu welchen Laufzeiten gibt es über vier Prozent Zinsen auf das Festgeld? Wir haben die Angebote mit den höchsten Zinsen für Sie hier zusammengefasst. Wichtiger Hinweis: Bei allen hier aufgeführten Angeboten greift die Einlagensicherung in Europa, die wie in Deutschland bei 100.000 Euro liegt.

Festgeld bei Klarna: Über vier Prozent Zinsen sind möglich

Die schwedische Direktbank Klarna* bietet Sparern hohe Zinsen.

Besonders attraktiv sind die Angebote für kürzere Laufzeiten, bei denen Zinssätze über der 4-Prozent-Marke liegen. Alle Details zum Festgeld-Angebot von Klarna finden Sie in diesem separaten Artikel.

Schon ab einer Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten gewährt Klarna* mehr als vier Prozent Zinsen auf das Festgeld. Die besten Zinsen gibt es für die Laufzeit von 12 Monaten. Im Unterschied zum Tagesgeld kommt man in dieser Zeit nicht an sein Erspartes ran. Daher können kürzere Laufzeiten beim Festgeld gerade in der aktuellen Situation ohnehin eine sinnvolle Option sein.

➣ Zum Angebot von Klarna kommen Sie hier*.

Im Folgenden haben wir die Zinsen nach Laufzeit aufgelistet:

Laufzeiten beim Festgeld von Klarna Festgeld+* 6 Monate 3,61 % 12 Monate 4,11 % 24 Monate 4,01 % 36 Monate 3,96 % 48 Monate 3,91 %

Crédit Agricole zahlt über 4 Prozent Zinsen auf Festgeld

Konstant über vier Prozent Zinsen beim Festgeld gibt es für Sparer auch bei der Crédit Agricole*. Sie gehört zu den größten Bankengruppen in Frankreich und zählt zu den führenden Finanzinstituten in Europa. Ursprünglich als Genossenschaftsbank für Landwirte gegründet, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer internationalen Universalbank entwickelt. Anlagebeträge zwischen 5.000 und 500.000 Euro sind hier möglich.

Im Vergleich zu Klarna* bietet Crédit Agricole* bei einer kürzeren Dauer der Laufzeit höhere Zinsen. 3,75 Prozent p.a. zahlt die französische Bank für diese Laufzeit. Danach steigen die Zinsen aber deutlich an. So liegen sie bei einer Laufzeit von 12 Monaten bereits bei 4,05 Prozent p.a., bei 24 Monaten bei 4,1 Prozent p.a.. Eine Stufe höher geht es nach einem weiteren Jahr. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten liegen die Zinsen sogar bei 4,15 Prozent p.a. Gleiches gilt für eine 12 Monate höhere Laufzeit von insgesamt 48 Monaten. Sparer sind über die

➣ Zum Angebot von Crédit Agricole kommen Sie hier.

Im Folgenden haben wir die Zinsen nach Laufzeit aufgelistet:

Laufzeit (Monate) Zinssatz Crédit Agricole 6 3,75% p.a. 12 4,05% p.a. 24 4,10% p.a. 36 4,15% p.a. 48 4,15% p.a.

Creditplus zahlt Sparern ebenfalls 4 Prozent Zinsen

Die deutsche Creditplus* hat sich ebenfalls mit Zinsen jenseits der 4-Prozent-Marke am Markt positioniert. Vier Prozent gibt es für kurze und längere Laufzeiten, weshalb das Festgeld-Angebot im Vergleich zu Klarna besonders bei Sparern, die viel Geld über einen längeren Zeitraum anlegen wollen, punkten kann, wie wir in diesem Artikel bereits separat erläutert haben.

Der große Vorteil besteht für Sparer aber auch darin, dass es sich bei Creditplus* um eine deutsche Bank handelt. Einlagen sind somit über die deutsche Einlagesicherung abgesichert. Die Anlage ist ab 5.000 Euro und bis maximal 2,5 Millionen Euro möglich.

➣ Zum Festgeld-Angebot von Creditplus geht es hier*.

Im Folgenden haben wir die Zinsen nach Laufzeit aufgelistet:

Laufzeit (Monate) Creditplus Zinssatz 12 4,00% p.a. 18 4,00% p.a. 24 4,00% p.a. 36 4,00% p.a. 48 4,00% p.a. 60 4,00% p.a. 72 4,00% p.a. 84 4,00% p.a.

Was ist Festgeld?

Festgeld ist eine Art von Bankanlage, bei der ein bestimmter Geldbetrag für einen festgelegten Zeitraum zu einem festen Zinssatz angelegt wird. Während dieses Zeitraums kann das Geld nicht abgehoben werden, es sei denn, es werden vorzeitige Abhebungsgebühren gezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit wird das angelegte Geld zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt.

Festgeld ist eine festverzinsliche Bankanlage.

Der Anlagebetrag kann während der Laufzeit nicht abgehoben werden.

Am Ende der Laufzeit werden sowohl der ursprüngliche Betrag als auch die Zinsen ausgezahlt.

Wie unterscheidet sich Festgeld von anderen Anlageformen

Das Festgeld bietet im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie z.B. Tagesgeld, eine höhere Sicherheit und oft einen höheren Zinssatz, da das Geld für einen festgelegten Zeitraum angelegt wird. Im Gegensatz zu Aktien oder Fonds besteht beim Festgeld kein Risiko von Kursschwankungen. Allerdings ist die Rendite in der Regel niedriger als bei risikoreicheren Anlagen.

Festgeld bietet höhere Sicherheit als viele andere Anlageformen.

Es gibt keinen Einfluss von Marktschwankungen auf Festgeld.

Die Rendite ist meistens geringer als bei risikoreicheren Anlageoptionen.

Tagesgeld Festgeld Zugang Geld ist täglich verfügbar – Ein- und Auszahlung jederzeit möglich. Das Geld ist für einen festgelegten Zeitraum fest angelegt – keine spontanen Ein- und Auszahlungen. Zinsen Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern. Der Zinssatz ist fest und ändert sich während der Laufzeit nicht. Rendite Tendenziell niedriger – das Geld muss täglich abrufbar sein und die Bank ist weniger flexibel. Tendenziell höher – das Geld wird fest angelegt und innerhalb der Laufzeit kann die Bank frei darüber verfügen. Risiko Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Flexibilität Sehr hoch – Geld kann jederzeit ein- und ausbezahlt oder auf ein anderes Konto umgeschichtet werden. Gering – bis zum Ende der Laufzeit hat man keinen Zugriff auf das Geld. Verwendung Geeignet für die kurzfristige Geldanlage oder als Notgroschen. Geeignet für langfristige Geldanlage in der Anlagestrategie.

Welche Laufzeiten sind bei Festgeld üblich?

Die Laufzeiten für Festgeld variieren und können von nur einem Monat bis zu mehreren Jahren reichen. Üblicherweise bieten Banken Festgelder mit Laufzeiten von 3, 6, 12 Monaten oder sogar 2 bis 5 Jahren an. Je länger die Laufzeit, desto höher ist in der Regel der angebotene Zinssatz.

Laufzeiten können von einem Monat bis zu mehreren Jahren variieren.

Häufige Laufzeiten sind 3, 6 oder 12 Monate und 2 bis 5 Jahre.

Längere Laufzeiten bieten oft höhere Zinssätze.

