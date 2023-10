Prime Day Dyson: Beste Angebote & Alternativen von Amazon

Die besten Dyson-Deals am Amazon Prime Day: Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen zu Ihren Lieblingsprodukten – jetzt informieren.

Amazon Prime Day 2023 Dyson am Prime Day: Beste Angebote & Alternativen von Amazon

Berlin. Der Amazon Prime Day bietet dieses Jahr schon zum zweiten Mal die Gelegenheit, um preisgünstig brandneue Dyson-Produkte oder Alternativen zu erstehen. Selbst renommierte Marken bieten oft erhebliche Preisnachlässe während des Aktionszeitraums an. Doch welche Dyson-Produkte verzeichnen die größten Rabatte?

Es bedarf etwas Mühe, um den Überblick zu behalten, da der Prime Day von Amazon in der Regel eine Vielzahl von Angeboten umfasst und Dyson seine Deals eher selten über den großen Online-Händler abwickelt. Wir haben uns intensiv mit den Rabatten für verschiedene Dyson-Produkte befasst, eine Auswahl für Sie zusammengestellt und nach Dyson-Alternativen Ausschau gehalten.

Amazon Prime Day 2023: Die besten Dyson-Deals - unsere Tipps im Überblick

Philips Series 8000 Aqua Plus Bosch Akku-Staubsauger Kabellose Staubsauger von Dyson Dyson-Luftkühler Dyson-Bodenstaubsauger Dyson-Hairstyler Dyson-Alternativen

Dyson-Alternativen am Prime Day: Philips Series 8000 Aqua Plus

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier : Philips Series 8000 Aqua Plus Kabelloser Staubsauger *

: * Preis: 322 Euro (-15% Rabatt)

Highlights: Der Philips Series 8000 Aqua Plus ist ein vielseitiger kabelloser Staubsauger, der auch als Wischer und Handstaubsauger fungiert. Mit seiner Aqua-Düse und doppelter Saugleistung beseitigt er Staub, Schmutz und klebrige Flecken. Die 360-Grad-Saugdüse erfasst Unreinheiten von allen Seiten. Der Staubsauger bietet bis zu 80 Minuten Laufzeit dank eines leistungsstarken 25,2 V Lithium-Ionen-Akkus und kommt mit einer Reihe nützlicher Aufsätze für eine umfassende Reinigung.

Gut zu wissen: Der Philips Series 8000 Aqua Plus ermöglicht das Staubsaugen und Wischen in einem Schritt, dank eines wechselbaren Aufsatzes. Mit einer Akkulaufzeit von 80 Minuten kann man problemlos mehrere Etagen in einem Durchgang reinigen. Die Saugbürste ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet und von allen Seiten offen, um Schmutz und Staub effizient aufzunehmen.

Bosch Akku-Staubsauger Unlimited Gen2 Serie 8 BKS8214W beim Prime Day

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier : Bosch Akku-Staubsauger Unlimited Gen2 Serie 8 BKS8214W *

: * Preis: 309 Euro (-19% Rabatt)

Highlights: Der Bosch Akku-Staubsauger Unlimited Gen2 Serie 8 BKS8214W bietet eine Leistung, die mit kabelgebundenen Staubsaugern mithalten kann. Die Düse mit LED-Beleuchtung erleichtert das Aufspüren und Entfernen von Schmutz auf verschiedenen Bodenbelägen. Mit der Auto-Stufe passt sich der Staubsauger automatisch an verschiedene Bodenarten an, ohne dass die Leistung manuell umgestellt werden muss.

Gut zu wissen: Der Bosch Unlimited ProPower überzeugt mit einer starken Saugkraft und liefert ein gutes Reinigungsergebnis. Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Bei der Reinigung von grobem Schmutz kann es vorkommen, dass diese vor der Bürste hergeschoben werden. Das führt zu Problemen beim Saugen auf Teppichen.

Es gibt weitere Dyson-Alternativen beim Prime Day:





➣➣➣ Dreame R20 Kabelloser Staubsauger* für 349,99 Euro (-12 Prozent)

Die besten Dyson-Angebote für kabellose Staubsauger am Amazon Prime Day

Der Staubsauger von Dyson ist bei Verbrauchern beliebt. Auch beim Amazon Prime Day wird viel danach gesucht.

Amazon-Deal: Dyson V15 Detect * für 762,81 Euro / Regulärer Preis: 999 Euro (-23 %)

/ Regulärer Preis: 999 Euro (-23 %) Amazon-Deal: Dyson V8 Absolute * für 451,18 Euro / Regulärer Preis: 468,99 Euro (-4 %)

/ Regulärer Preis: 468,99 Euro (-4 %) Bei MediaMarkt: Dyson Gen5detect Absolute * für 899 Euro / Regulärer Preis: 999 Euro (-10 %)

/ Regulärer Preis: 999 Euro (-10 %) Aktion beim Hersteller: Tauschen Sie Ihren alten Staubsauger gegen einen neuen und sichern Sie sich bis zu 150 Euro Cashback. Zur Dyson-Aktionsseite *

Unsere Highlights: Die meisten kabellosen Dyson-Staubsauger sind sich auf die Reinigung von Hartböden optimiert. Besonders moderne Modelle scannen mittels Sensor den Boden und passen ihr Leistungslevel automatisch an. Natürlich sind auch Teppiche für die kabel- und beutellosen Sauger kein Problem. Aufgrund ihrer modularen Bauweise lassen sie sich außerdem zum Handstaubsauger umfunktionieren.

Gut zu wissen: Ausstattung und Leistung machen bei Dyson pro Generation große Sprünge. Im Gegensatz zum älteren Dyson V8 (ca. 450 Euro)* hat zum Beispiel der V15 Detect (UVP 999 Euro, aktuell 23 Prozent Rabatt)* doppelt so viel Leistung (230 Air Watt). Bodendüsen, Kombi-Zubehör, Wandhalterung und Ladegerät sind meist im Zubehörpaket enthalten, welches jedoch stets noch erweitert werden kann. Mehr dazu auf der Dyson-Homepage*.

Die besten Dyson-Angebote für Luftkühler am Amazon Prime Day

Luftkühler stehen bei Verbrauchern am Amazon Prime Day auch hoch im Kurs. Auch wenn der nächste Sommer noch auf sich warten lässt.

Beim Hersteller: Dyson Hot+Cool AM09 * 299 Euro / Regulärer Preis: 429 Euro (-30 %)

/ Regulärer Preis: 429 Euro (-30 %) Alternative: Klarstein Luftkühler mit Wasserkühlung * für 192,99 Euro / Regulärer Preis: 249,99 Euro (-23 %)

Unsere Highlights: Dyson-Luftkühler, -Luftreiniger und -Heizlüfter arbeiten ohne herkömmliche Verdunstungskühler oder Kühlmittel. Sie nutzen einen Luftmultiplikator, um kalte Luft effizient zu verteilen, ohne dass unangenehm laut rotierende Ventilatorflügel erforderlich sind. Darüber hinaus reinigen sie die Luft mit HEPA-Filtern und befeuchten sie (je nach Modell), um die Raumluftqualität zu verbessern und das Raumklima angenehmer zu gestalten.

Gut zu wissen: Beim Kauf von Dyson-Luftkühlern sollte die Raumgröße berücksichtigt werden, um die Leistung des Geräts auf die effektive Kühlung des gewünschten Bereichs abzustimmen. Neben Extras wie Luftreinigung oder Luftbefeuchtung, die viele Dyson-Produkte liefern, ist die Lautstärke zu berücksichtigen. Dyson-Geräte gelten durch die fehlenden offenen Rotorblätter als eher leise.

Die besten Bodenstaubsauger-Angebote von Dyson am Amazon Prime Day

Der Bodenstaubsauger von Dyson überzeugt viele Kunden.

Bei Mediamarkt: Dyson Cinetic Big Ball * für 399 Euro

Aktion beim Hersteller: Tauschen Sie Ihren alten Staubsauger gegen einen neuen und sichern Sie sich bis zu 150 Euro Cashback. Zur Dyson-Aktionsseite *

Unsere Hightlights: Die Spezialität der Dyson-Bodenstaubsauger liegt in ihrer sogenannten "Zyklonentechnologie", die ohne Beutel arbeitet und laut Hersteller eine starke und konstante Saugleistung ermöglicht. Zudem sind sie mit HEPA-Filtern ausgestattet, die Allergene und Feinstaub effizient entfernen. Neben dem futuristischen Design locken sie, wie die kabellosen Sauger, mit einer Vielzahl von Zubehörteilen und Funktionen.

Gut zu wissen: Bodenstaubsauger unterscheiden sich sowohl in ihrer Konstruktion als auch in der Kabelbindung häufig von den oberhalb benannten Geräten. Die Antriebseinheit ist mit dem Saugkopf über einen flexiblen Schlauch verbunden und folgt dem Verwender auf Rollen. Das macht den Bodenstaubsauger etwas weniger flexibel und häufig günstiger. Derweil limitiert die Kabelbindung den Saugvorgang nicht.

Die besten Hairstyler-Angebote von Dyson am Amazon Prime Day

Dyson bietet auch Hairstyling-Produkte an. Auch beim Amazon Prime Day 2023?

Bei Mediamarkt: Dyson Airwrap Complete Long * für 539 Euro / Regulärer Preis: 599 Euro (-10 %)

/ Regulärer Preis: 599 Euro (-10 %) Dyson Corrale-Alternative: Golden Curl-Haarglätter * für 138,90 Euro

Mit Gutscheincode "RESTORE2023" 10 Prozent vergünstigt bei eBay: Dyson Supersonic Haartrockner * für 349 Euro / Preis beim Hersteller: 399 Euro (-12 %)

Unsere Highlights: Wie von Dyson gewohnt, kommen auch die Produkte zum Stylen und Pflegen der Haare im Designer-Gewand daher. Die eigentlich wichtigen Faktoren stecken unter der Hülle: Um die Haare schonend zu trocknen und in Form zu bringen, werden besonders kräftige Luftströme erzeugt, anstatt möglichst viel Wärme auszuströmen. Der Hersteller verspricht damit ebenso einen Zeitgewinn.

Gut zu wissen: Grundsätzlich gilt, dass der "Dyson Supersonic" das Allzweckwerkzeug zum Trocknen und Stylen ist. Fünf Aufsätze können mitbestellt werden, je nach Preis. Der "Airwrap" soll als moderner Lockenstab Locken, Volumen und andere Effekte ermöglichen; der "Corrale" glättet.

Die besten Dyson-Alternativen am Amazon Prime Day

Es gibt einige Alternativen zu Dyson.

Kabellose Staubsauger: Was Dyson mit seiner Zyklontechnologie gut macht, ahmen Hersteller wie Miele, Tineco und andere ordentlich nach, so ein Testbericht des Verbrauchermagazins Chip.de. Bei der oft bei Dyson-Staubsaugern bemängelten Lautstärke punkten die Konkurrenten, ebenso bei der noch wichtigeren Laufzeit. An die Saugleistung kommen jedoch nur wenige Konkurrenten ran, die dann wiederum beim Preis unangenehm werden.

➣ Mit Werkzeugakkus kompatibel: Bosch Unlimited Gen2 Serie 8 * für 376,13 Euro

➣ Viel Zubehör, gut gegen Tierhaar: Shark IZ300EU * für 229,99 Euro (-30 %)

Airwrap-Alternative: Effektive Haartrocknung ohne Hitzeschäden, Modellvarianten für unterschiedliche Haartypen, diverse Bürsten und Aufsätze: Der Dyson Airwrap verspricht eine Menge für seinen hohen Preis. Wer auf den Premium-Effekt verzichten kann und auf solide Leistung setzt, findet Alternativen in mehreren Preisklassen. Gerade für Anwender, die das Gerät nur sporadisch gebrauchen, ist der Preis ein großes Argument.

➣ Luftstrom-Technologie, viele Aufsätze: Shark FlexStyle 5-in-1 * für 294,67 Euro

➣ Günstig und kompakt: Remington Warmluftbürste mit 4 Aufsätzen * für 59,99 Euro (Regulärer Preis: 98,99 Euro / -39 %)

