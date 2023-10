Smartwatch Prime Day: Beliebte Marke stark reduziert - Beste Deals

Am Amazon Prime Day sind Smartwatches begehrte Produkte. Wir haben uns die beliebtesten Angebote angeschaut. Wie viel sie kosten.

Berlin.

Smartwatches gehören beim Amazon Prime Day zu den Top-Sellern

Auch beim zweiten Prime Day des Jahres sind wieder einige der smarten Uhren im Angebot

Wir haben uns die besten Deals für Smartwatches auf Amazon angeschaut

Beim Amazon Prime Day erwarten Verbraucher zum Teil enorme Rabatte im Online-Handel von Amazon. Besonders technische Produkte wie Smartwatches sind dort nun erheblich reduziert. Bei dem mittlerweile beachtlichen Markt an digitalen Uhren gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Doch welche lohnen sich wirklich? Wir werfen einen Blick auf die besten Smartwatch-Deals und verraten Ihnen, bei welchem bekannten Hersteller Sie am meisten sparen.

Smartwatch am Amazon Prime Day – Die beliebtesten Angebote im Überblick:

Fossil Gen 6 am Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Fossil Gen 6 Smartwatch ist sowohl mit Android- als auch iOS-Smartphones kompatibel. Die Uhr bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden oder sogar mehr im erweiterten Modus und kann in nur 30 Minuten bis zu 80% aufgeladen werden. Das Always-On Display bietet eine Vielzahl von Zifferblättern für individuelle Anpassungen. Die Smartwatch verfügt über Sensoren, die Aktivitäten, Schritte, Schlaf, Herzfrequenz und den spO2-Wert automatisch verfolgen. Mit integriertem GPS können zurückgelegte Strecken präzise aufgezeichnet werden. Benachrichtigungen für Anrufe, Textnachrichten und Apps halten den Träger stets auf dem Laufenden, und Anrufe können direkt über die Uhr getätigt werden, selbst wenn das Smartphone nicht in der Nähe ist.

Gut zu wissen: Laut einem Test von CHIP überzeugt die Fossil Gen 6 nicht nur durch ihr edles Design, sondern auch durch ihre technischen Features. Das neueste Modell von Fossil ist mit dem besonders leistungsstarken Snapdragon-Prozessor ausgestattet, der als der schnellste in einer Smartwatch gilt. Trotz der beeindruckenden Hardware hat das Display eine niedrige Pixeldichte, wodurch die Darstellung unscharf erscheint.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 6. Generation* für 180,60 Euro (-45 %)

Samsung Galaxy Watch5 beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Samsung Galaxy Watch5 präsentiert sich in einem runden Design in verschiedenen Farben. Das AMOLED-Display sorgt für klare Anzeigen. Ein besonderes Feature ist das Schlafcoaching, das eine detaillierte Schlafanalyse bietet, Schnarchen erkennt und Schlafphasen nachverfolgt. Die Uhr ist mit einem 3-in-1 Samsung BioActive Sensor ausgestattet, der Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Bioelektrische Impedanz misst. Ein weiterer Vorteil ist die Schnellladefunktion, die es ermöglicht, die Uhr in nur 30 Minuten von 0 auf 45 % zu laden. Zudem ist die Galaxy Watch5 wassergeschützt und verfügt über ein besonders kratzfestes Saphirglas-Display.

Gut zu wissen: Laut einem Test von CHIP ist die Samsung Galaxy Watch5 eine der Top-Smartwatches auf dem Markt. Einige ihrer Funktionen, wie EKG und Blutdruckmessung, sind jedoch nur in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone und der separaten Samsung Health Monitor-App verfügbar. Die Uhr verfügt über eine automatische Trainingserkennung, einen Laufcoach-Modus und unterstützt eine Vielzahl von Sportarten. Ein Highlight ist der Bioelektrische Impedanzanalysesensor, der eine detaillierte Körperanalyse ermöglicht, obwohl die Messwerte nur als Orientierungshilfe dienen und nicht medizinisch anerkannt sind. Es gibt zwei Modellgrößen: 40 oder 44 Millimeter, und beide haben im Test gut abgeschnitten.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy Watch4 (40 mm)* für 211,55 Euro (-34 %)

Google Pixel Watch am Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Google Pixel Watch läuft auf dem Betriebssystem Wear OS by Google. Die Uhr ist kompatibel mit anderen Google-Produkten, einschließlich der Möglichkeit, Geräte schnell zu koppeln und Nest-Geräte zu steuern. Zu den technischen Merkmalen gehören ein Fitbit-Fitness-Tracker, der Aktivitäten, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und Schlaf überwacht, sowie ein integriertes EKG zur Herzrhythmusüberwachung. Die Uhr unterstützt kontaktloses Bezahlen über Google Wallet und bietet Navigationshilfen durch Google Maps. Zudem können Benutzer Termine über die Kalender-App verwalten, auf Nachrichten antworten und Anrufe direkt über die Uhr tätigen. Ein Notruffeature ermöglicht es, in kritischen Situationen schnell Hilfe zu rufen.

Gut zu wissen: Im Test von Forbes beeindruckt die Google Pixel Watch vor allem durch ihr Design. Trotz der Vorliebe vieler für runde Uhrendesigns weist die Pixel Watch einen auffällig großen Rand auf, der bei genauerem Hinsehen den verlorenen potenziellen Bildschirmplatz zeigt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Größe des Displays, wobei Forbes anmerkt, dass eine 43mm oder 44mm Option wünschenswert gewesen wäre. In Bezug auf die Armbänder bietet Google verschiedene hochwertige Optionen an, obwohl es Raum für Verbesserungen bei den Designs gibt. Softwareseitig hebt der Test hervor, dass die Einrichtung der Pixel Watch im Vergleich zu früheren Android-Smartwatches deutlich vereinfacht wurde.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Google Pixel Watch, LTE* für 349 Euro (-19 %)

Ticwatch Pro 5 im Angebot zum Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Ticwatch Pro 5 läuft mit dem Betriebssystem Wear OS by Google und wird von der Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform angetrieben. Sie verfügt über 2 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Ein besonderes Merkmal ist das Dual-Layer-Display mit einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden. Die Uhr kann in nur 30 Minuten von 0 auf 65 % aufgeladen werden. Die rotierende Krone ermöglicht ein intuitives Scrollen und Steuer, das Ultra-Low-Power-Display einen effizienten Energieverbrauch.

Gut zu wissen: Die Ticwatch Pro 5 hat im CHIP-Test überzeugt, insbesondere durch ihre innovativen Stromsparfunktionen. Im sogenannten "Essential Mode" wird nur das stromsparende Display verwendet, was die Akkulaufzeit erheblich verlängert. Im normalen Modus hält der Akku in Tests etwa 58 Stunden. Angetrieben wird die Smartwatch von einem Qualcomm Snapdragon-Chip, ist jedoch nur mit Android-Smartphones kompatibel. Während die Uhr alle wesentlichen Sensoren für die Überwachung der Körperfunktionen und das Sporttraining bietet, fehlen einige Features, die bei Top-Modellen üblich sind, wie z.B. eine eingeschränkte Blutdruckmessung oder eine Sturzerkennung. Es gibt auch keine Mobilfunkoption, aber NFC-Zahlungen über Google Wallet sind möglich.

Fitbit Sense 2 by Google bei Amazon Prime

Foto: Hersteller

Highlights: Die Fitbit Sense 2 hat eine Akkulaufzeit von 6 Tagen und eine Schnellladefunktion. Sie ist bis zu 50 Metern wasserabweisend und kompatibel mit iOS 15 und Android OS 9.0. Zu den Gesundheitsfunktionen gehören ein cEDA-Sensor für Stresserkennung, EKG-Funktion, SpO2-Messung und ein Gesundheits-Dashboard. Das Gerät bietet Schlaftracking, Herzfrequenzmessung, integriertes GPS und Tracking für über 40 Trainingsarten. Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und Termine sind integriert. Mit dem Kauf ist eine 6-monatige Premium-Mitgliedschaft für erweiterte Analysen und Video-Workouts inbegriffen.

Gut zu wissen: Business Insider testete die Fitbit Sense 2. Die Uhr bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu sechs Tagen, wobei die tatsächliche Laufzeit in Tests etwas kürzer ausfiel. Dennoch kann die Uhr mit einer Schnellladung von nur zwölf Minuten den ganzen Tag über genutzt werden. Ein Highlight ist die detaillierte Stressaufzeichnung mit dem cEDA-Sensor. Allerdings gab es Kritikpunkte bei der automatischen Trainingsverfolgung, die nicht immer präzise arbeitete. Zudem wurde bemerkt, dass die Uhr zwar viele Gesundheits- und Fitnesstracking-Funktionen bietet, aber in Bezug auf smarte Features etwas hinterherhinkt.

Amazon Prime Day: Smartwatch kaufen – worauf Käufer bei der Auswahl achten sollten

Unsere Auswahl zeigt: Bei der Entscheidung ist nicht nur das Design und der Preis relevant. Auch auf die Funktionalität und Kompatibilität mit dem Smartphone ist zu achten. Eine ideale Smartwatch sollte eine lange Akkulaufzeit, ein klares und helles Display sowie präzise Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen bieten. Zudem ist die Wasserdichtigkeit und die Robustheit der Uhr zu berücksichtigen – besonders bei regelmäßigen Outdoor-Aktivitäten.

