Prime Day Smartwatch: Beste Angebote von Amazon

Am Amazon Prime Day sind Smartwatches begehrte Produkte. Wir haben uns die beliebtesten Angebote angeschaut – wie viel sie kosten.

Amazon Prime Day Smartwatch am Prime Day: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Der Amazon Prime Day ist nicht nur ein Highlight für Schnäppchenjäger – auch Verbraucher, die schon ein Produkt längere Zeit im Blick haben, können an den Prime-Tagen auf exklusive Rabatte für Amazon-Kunden hoffen. Doch der Markt für die digitalen Uhren ist groß. Jahr für Jahr überbieten sich die Hersteller mit neuen Produkten und exklusiven Angeboten an Aktionstagen. Hier im Beitrag werfen wir einen Blick auf die begehrtesten Smartwatch-Deals. Vor allem eine Marke hat sich in diesem Sektor etabliert.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

➣ Amazon Prime Day 2023: Die besten Angebote auf einen Blick

Smartwatch am Amazon Prime Day – Die beliebtesten Angebote im Überblick:

Apple Watch Ultra beim Prime Day Apple Watch Series 8 Apple Watch SE Samsung Galaxy Watch5 Pro Huawei Watch 4 Pro Google Pixel Watch Fossil Gen 6 Mobvoi Ticwatch Pro 5 Amazfit T-Rex 2

1. Apple Watch Ultra beim Prime Day

Apple Watch Ultra beim Prime Day.

Foto: Hersteller

Highlights: Die Apple Watch Ultra bietet das Wayfinder-Zifferblatt, das wichtige Informationen für Aktivitäten wie Laufen, Wandern oder Tauchen direkt anzeigt. Die Uhr ist für den Einsatz im extremen Gelände konzipiert und hilft bei der Navigation im Hinterland, indem sie Höhe, Neigung und Standort überwacht. Mit der Workout-App können die Nutzer detaillierte Analysen ihrer Fortschritte überwachen. Zudem bietet die Apple Watch Ultra Funktionen wie Herzfrequenzzonen, anpassbare Workouts und automatische Streckenerkennung.

Gut zu wissen: Die Apple Watch Ultra verfügt über eine Sirene, die in Notfällen aktiviert werden kann. Sie kann auch nächtliche Veränderungen der Handgelenkstemperatur verfolgen, um Einblicke in das Wohlbefinden zu geben. Zudem sind Funktionen zur Zyklusverfolgung verfügbar. Mit der optimierten Ladebegrenzung kann das Laden über 80 Prozent hinaus verzögern werden – solange, bis sie benötigt wird.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

2. Apple Watch Series 8 am Amazon Prime Day

Apple Watch Series 8 am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm)*

Highlights: Die Apple Watch Series 8 zeichnet sich durch ein großes Always-On-Display aus. Schmale Ränder bringen das Watch-Display direkt an den Rand, was zu einer eleganten Integration mit der Krümmung des Gehäuses führt. Sie bietet erweiterte Gesundheitsfunktionen und das Always-On Retina-Display kommt mit bis zu 2000 Leuchtdichte (Nits).

Gut zu wissen: Die Series 8 von Apple verfügt über den S9 SiP mit einem neuen Double-Tap-Gesture, schnellerem Siri direkt auf dem Gerät und der Möglichkeit, Gesundheitsdaten privat und sicher zuzugreifen. Sie bietet auch eine Temperaturerfassung und Zyklustracking mit rückwirkenden Ovulationsschätzungen.

3. Apple Watch SE am Amazon Prime Day

Apple Watch SE am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Apple Watch SE der 2. Generation (GPS, 40mm)*

Highlights: Die Apple Watch SE für weniger als 300 Euro bietet eine Kombination aus leistungsstarken Sensoren für Gesundheits- und Fitness-Einblicke, innovativen Sicherheitsfunktionen und bequemen Möglichkeiten zur Kommunikation. Sie ist mit einem schnelleren Dual-Core-Prozessor ausgestattet und bietet von allen Apple Watches das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gut zu wissen: Die Apple Watch SE verfügt über ein Retina-Display mit bis zu 1000 Nits, den S8 SiP, verschiedene Gesundheitsbenachrichtigungen und ist bis zu 50 Meter wasserresistent. Sie unterstützt auch die Familienkonfiguration, sodass Familienmitglieder – die kein iPhone besitzen – trotzdem in Verbindung bleiben können.

4. Samsung Galaxy Watch5 Pro am Amazon Prime Day

Samsung Galaxy Watch5 Pro am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Samsung Galaxy Watch5 Pro*

Highlights: Die Galaxy Watch5 Pro ist für Abenteurer konzipiert und bietet ein robustes Design mit Saphirkristall, der zweimal mehr widerstandsfähiger ist. Sie verfügt über den größten Akku in Samsungs Wearable-Serie und bietet Funktionen wie die "Route Workout", bei der Benutzer GPX-Format-Workout-Routen von ihrem Smartphone auf ihre Uhr importieren können.

Gut zu wissen: Die Uhr bietet eine Turn-by-Turn-Navigation für Radfahrer und Wanderer und ermöglicht es Benutzern, ihre Route einfach zu verfolgen. Sie bietet auch eine tiefe Integration mit anderen Samsung-Geräten – wie dem Galaxy Z Fold4.

5. Huawei Watch 4 Pro am Amazon Prime Day

Huawei Watch 4 Pro am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: HUAWEI Watch 4 Pro*

Highlights: Die Huawei Watch 4 Pro ist die neueste Smartwatch des Herstellers mit Harmony OS. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Titan und ein Display, das durch Saphirglas geschützt ist. Ein besonderes Merkmal ist die dreh- und drückbare Krone auf der rechten Seite sowie ein zusätzlicher Button, der auch einen Sensor beherbergt. Die Uhr bietet eine Vielzahl von Sensoren zur Überwachung körperlicher Parameter.

Gut zu wissen: Die Einrichtung und Bedienung der Uhr erfordert die Installation der Huawei Health App. Die Uhr ist IP68-zertifiziert und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Sie ist mit Android- und iOS-Geräten kompatibel und bietet eine Vielzahl von Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen.

6. Google Pixel Watch am Amazon Prime Day

Google Pixel Watch am Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Die Google Pixel Watch*

Highlights: Die Google Pixel Watch ist Googles erste voll ausgestattete Premium-Smartwatch, die viele Funktionen von Google mit denen des Technik-Produzenten Fitbits kombiniert. Sie bietet ein elegantes Design, das sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe geeignet ist. Die Google-Smartwatch interagiert mit dem Google Assistant und bietet damit eine schnelle und freihändige Bedienung.

Gut zu wissen: Die Google Pixel Watch bietet eine tiefe Integration mit Fitbit, um führende Gesundheits- und Fitnessfunktionen bereitzustellen – dazu zählt etwa eine sehr genaue Herzfrequenzmessung. Sie bietet auch eine Notruf-SOS-Funktion, um im Notfall Ersthelfer oder vertrauenswürdige Kontakte zu alarmieren. Mit Fitbit Premium erhalten Benutzer tiefere Einblicke und Zugang zu zusätzlichen Funktionen wie dem täglichen Bereitschaftsscore.

7. Fossil Gen 6 am Amazon Prime Day

Fossil Gen 6 am Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Fossil Herren Touchscreen Smartwatch*

Highlights: Die Fossil Gen 6 ist eine leistungsstarke Smartwatch, die das neue Wear OS 3 im Jahr 2022 unterstützen wird. Sie zeichnet sich durch ein schlankes Design aus und verfügt über ein 1,28-Zoll-AMOLED-Display, das zu den besten gehört. Trotz ihrer fortschrittlichen Funktionen hat sie bloß eine Akkulaufzeit von knapp einem Tag – kann jedoch in weniger als einer Stunde vollständig aufgeladen werden.

Gut zu wissen: Die Gen 6 bietet eine Reihe von Sensoren – darunter einen SpO2-Sensor zur Überwachung des Blutsauerstoffgehalts sowie einen verbesserten Herzfrequenzsensor. Sie wird mit dem Snapdragon Wear 4100 Plus-Chipsatz betrieben, der eine 30 Prozent schnellere Geschwindigkeit als die Fossil Gen 5 bietet. Die Uhr hat 1 GB RAM und 8 GB Speicher. Ein Wear OS 3-Update wird erwartet, das die Kombination aus Googles Wearable-Betriebssystem und Samsungs Tizen OS bietet.

8. Mobvoi Ticwatch Pro 5 am Amazon Prime Day

Mobvoi Ticwatch Pro 5 am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Die Ticwatch Pro 5 Android Smartwatch*

Highlights: Die Mobvoi Ticwatch Pro 5 ist eine leistungsstarke Android-Smartwatch, die sich durch ihre schnelle Performance und die lange Akkulaufzeit auszeichnet. Die Smartwatch bietet ein attraktives Design mit einem traditionellen runden Gesicht und einem hellen AMOLED-Display. Ein besonderes Merkmal ist die Unterstützung für Google Wear OS 3 und der Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable-Plattform, die für eine reibungslose Bedienung sorgt.

Gut zu wissen: Die Uhr bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden und verfügt über eine Vielzahl von Sensoren, darunter ein SpO2-Sensor, ein optischer Herzfrequenzmonitor und ein Hauttemperatursensor. Sie unterstützt Bluetooth 5.2 und WLAN, bietet jedoch keine zellulare Option. Die Ticwatch Pro 5 bietet auch viele nützliche Lifestyle-Funktionen, eine breite Auswahl an herunterladbaren Apps über den Google Play Store und robuste Fitness- und Gesundheits-Tracking-Funktionen.

9. Amazfit T-Rex 2 am Amazon Prime Day

Amazfit T-Rex 2 am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Amazfit T-Rex Ultra/T-Rex 2 Outdoor*

Highlights: Die Amazfit T-Rex 2 ist eine leistungsstarke und robuste Smartwatch, die sich durch ihre Robustheit auszeichnet. Sie ist als Outdoor-Smartwatch konzipiert und hat über 150 Sportmodi. Acht Sportarten, darunter Laufen, Gehen, Schwimmen im Pool und Radfahren im Freien, können automatisch erkannt und protokolliert werden, dank des ExerSense-Algorithmus der Uhr.

Gut zu wissen: Die Amazfit-Smartwatch bietet Trainingsvorlagen, die im Grunde Trainingspläne auf der Uhr sind, einschließlich Aufwärmen und Abkühlen. Sie bietet auch gute Schlaf-Tracking-Funktionen, Krafttraining-Übungserkennung und Tools wie den eingebauten Barometer und Kompass, die für den Outdoor-Einsatz geeignet sind. Einige Genauigkeitsprobleme und weniger intuitive Steuerungen könnten jedoch für einige Benutzer störend sein.

Amazon Prime Day: Smartwatch kaufen – worauf Käufer bei der Auswahl achten sollten

Unsere Auswahl zeigt: Bei der Entscheidung ist nicht nur das Design und der Preis relevant. Auch auf die Funktionalität und Kompatibilität mit dem Smartphone ist zu achten. Eine ideale Smartwatch sollte eine lange Akkulaufzeit, ein klares und helles Display sowie präzise Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen bieten. Zudem ist die Wasserdichtigkeit und die Robustheit der Uhr zu berücksichtigen – besonders bei regelmäßigen Outdoor-Aktivitäten.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.