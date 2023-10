Apple Prime Day: Starke Angebote - Beste Deals von Amazon

Berlin.

Beim Amazon Prime Day wird häufig auch nach Apple-Produkten gesucht

Tatsächlich sind ein paar Apple-Produkte auch beim zweiten Prime Day des Jahres im Angebot

Hier finden Sie die besten Apple-Deals beim Prime Day. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Jedes Jahr warten Technik-Fans gespannt auf die Aktionstage von Amazon – dazu zählen der Black Friday oder der Amazon Prime Day. Allen voran viele hochbegehrte Produkte wie die Geräte von Apple sind an diesen Tagen oft rasch vergriffen. Doch welche Apple-Geräte stehen dieses Jahr besonders im Fokus der Käuferinnen und Käufer? Wir haben uns die besten Angebote genauer angeschaut.

Wichtig: Der Amazon Prime Day richtet sich an potentielle Schnäppchenjäger, die bereits über ein Prime-Abo verfügen. Wer noch nicht über solch ein Abo verfügt, kann es hier abschließen * und die Vorteile der Mitgliedschaft ab dem nächsten Kauf nutzen.

Apple-Produkte am Amazon Prime Day: Die besten Angebote im Überblick:

Apple-Zubehör

iPhone-Deals

iPad-Schnäppchen

Rabatte bei Apple-Kopfhörern

MacBooks und iMacs günstiger

Prime Day 2023: Apple-Produkte, die Sie im Blick behalten sollten

1. Apple Air Pods Pro – via Amazon für unter 200 Euro

Die Air Pods Pro sind die kabellosen Kopfhöhrer von Apple und funktionieren auch als Headset.

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Die Apple AirPods (3. Generation) inklusive Ladecase *

* Amazon-Deal: 193 Euro Euro / UVP: 209 Euro (-8 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Auch im Bereich Kopfhöhrer und Headsets hat sich Apple einen Platz erarbeitet und bietet mit seinen Air Pods in der 3. Generation eine Alternative zu Sony und Co. Dank 3D Audio mit dynamischem Head Tracking und adaptivem EQ, welcher den Sound automatisch an die Ohren des Benutzers anpasst, müssen sich die Air Pods auch nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Sie bieten bis zu sechs Stunden Wiedergabe mit einer Aufladung.

Gut zu wissen: Anders als viele Apple-Produkte sind die Air Pods besser kompatibel mit Geräte von Androide und Co. Der Grund: Die Verbindung erfolgt via Bluetooth – unabhängig vom Betriebssystem. In verschiedenen Produkttests hat die Kopplung mit nicht Nicht-Apple-Geräten nicht ganz so gut funktioniert wie mit einem iPhone.

2. Amazon Prime Day: das iPhone 14 Pro

Der kleine Bruder des iPhone Pro Max: Das iPhone 14 Pro kommt ebenfalls mit einer starken Leistung und einer guten Kamera.

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Das Apple iPhone 14 Pro (128 GB) in Schwarz *

* Amazon-Deal: 1.049 Euro / UVP: 1.099 Euro (-5 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Trotz der etwas kleineren Größe muss sich das iPhone 14 Pro nicht hinter der Max-Variante verstecken und schafft in unserem Ranking der beliebtesten Apple-Produkte an den Amazon-Aktionstagen verdient auf Platz zwei. Zu den Highlights gehören das 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, das durch Always On und ProMotion punktet.

Gut zu wissen: Das iPhone 14 Pro Max und das iPhone 14 Pro bieten beide beeindruckende technologische Fortschritte. Der größte Unterschied liegt in der Displaygröße: Das iPhone 14 Pro kommt mit einem 6,1-Zoll Super Retina XDR Display – das Pro Max Modell hat ein noch großzügigeres 6,7-Zoll Display. Dies macht das Pro Max ideal für Nutzer, die mehr Bildschirmfläche für Multimedia und Produktivität wünschen.

3. iPad Pro mit über 12 Zoll

Das iPad Pro gibt es auch in der großen Variante. Bei Käuern ist sie fast so beliebt wie die Standard-Größe.

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Das iPad Pro 12,9 Zoll (128 GB) in grau *

* Amazon-Deal: 1.329 Euro / UVP: 1449 Euro (-8 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Ganz klar – bei diesem iPad ist die Displaygröße das Highlight Nummer eins. Aber auch die Technologie unter dem edlen Gehäuse kann sich sehen lassen: Angetrieben vom leistungsstarken M2 Chip mit 8-Core CPU und 10-Core GPU, bringt es Multitasking auf ein neues Level. Fotografie- und AR-Begeisterte werden von der 12 Megapixel (PMP) Weitwinkel- und 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera sowie dem LiDAR Scanner begeistert sein.

Gut zu wissen: Speziell das iPad Pro 12,9 eignet sich hervorragend für den Einsatz des Apple Pencil der 2. Generation, dem Magic Keyboard oder auch dem Smart Keyboard Folio. Dadurch wird das iPad zu einem kleinen Laptop – ideal für unterwegs oder das Business. Der Nachteil: Das Zubehör ist bei Apple nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten und muss separat erworben werden.

4. MacBook Pro 16,2 Zoll beim Prime Day

Das MacBook Pro überzeugt vor allem in Sachen Leistung und Akkulaufzeit

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Das MacBook Pro mit 16,2 Zoll (16 GB RAM) *

* Amazon-Deal: 2.629 Euro Euro / UVP: 2.999 Euro (-12 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Das neueste MacBook Pro begeistert mit seinem M2 Pro und M2 Max Chip, wobei der M2 Max beeindruckende 38 GPU Kerne und bis zu 96 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher bietet. Dieses Leistungspaket liefert bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit – selbst bei anspruchsvolleren Projekten unterwegs. Videokonferenzen? Ein Klacks mit der 1080p FaceTime HD Kamera und dem 6-Lautsprecher-System mit 3D Audio.

Gut zu wissen: Auch diverse Testberichte bescheinigen dem MacBook Pro eine rasche Arbeitsleistung bei einer über 20-stündigen Batterielaufzeit. Die Tester von "Computer Bild" loben zudem den leisen Betrieb und das schnelle Arbeitstempo beim Gaming. Kritik gibt es am Preis von über 2000 Euro. Gerade hier lohnt sich somit das Warten auf reduzierte Preise wie beim Amazon Prime Day.

5. Das MacBook Air 15,3 Zoll beim Amazon Prime Day

Mit einem Preis von rund 1400 Euro ist das MacBook Air eine Alternative zum deutlich teureren MacBook Pro.

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Das MacBook Air mit 15,3 Zoll (8 GB RAM) *

* Amazon-Deal: 1.405,99 Euro Euro / UVP: 1599 Euro (-12 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Liquid Retina Display, dünnes und leichtes Gehäuse aus 100 Prozent recyceltem Aluminium und die M2-Chips, mit 8-Core CPU und 10-Core GPU sind die drei Highlights des MacBook Air. In Kombination sorgen sie für eine rasante Performance und eine beeindruckende Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden. Für Videoanrufe und Audio stehen eine 1080p FaceTime HD Kamera und ein erstklassiges 6-Lautsprecher-System mit 3D Audio bereit.

Gut zu wissen: Grundsätzlich alle MacBooks arbeiten im geschlossenen System von Apple und sind nicht so flexibel anpassbar wie Windows-Rechner. Daher sind auch nicht alle Programme und Anwendungen mit den Apple-Geräten kompatibel – gerade beim Umstieg von Windows zu Apple sollte man sich dessen bewusst sein und sich gegebenenfalls über Alternativen informieren.

6. Apple Watch für unter 300 Euro

Die Apple Watch SE ist die preiswerteste Smartwatch von Apple, dafür jedoch nicht so umfangreich in der Ausstattung

Foto: Amazon

➣ Zum Angebot geht es hier: Die Apple Watch SE der 2. Generation (GPS) *

* Amazon-Deal: 255 Euro / UVP: 279 Euro (-9 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Keine Frage – der Preis von unter 300 Euro ist sicher das Highlight der Uhr und ein Grund für die hohe Beliebtheit. Sicherheitsfeatures wie Sturzerkennung, Notruf SOS und Unfallerkennung gehören dazu. Auch das Schlafphasen-Feature, das detaillierte Einblicke in den Schlafzyklus gibt, gehört für uns zu den Highlights.

Gut zu wissen: Alle Apple Watches gibt es in zwei Varianten: einmal in einer preiswerteren GPS-Ausführung und mit GPS plus Mobilfunk (Cellular). Die GPS-Variante funktioniert nur in Kombination mit einem iPhone – das muss in der Nähe sein. Die Cellular-Geräte haben eine SIM-Karte oder einen SIM-Karten-Slot und können Daten über das Mobilfunknetz empfangen oder senden. Der Mobilfunk-Zusatz macht die Apple Watches unabhängig vom Smartphone.

iPhone und Co. im Angebot: Was es beim Amazon Prime Day unbedingt zu beachten gilt

Ob Black Friday oder Amazon Prime Day – Aktionstage können ein perfekter Zeitpunkt für das Online-Shopping sein. Doch Vorsicht: Nicht immer bekommt man automatisch auch das beste Angebot. Daher sollten Käuferinnen und Käufer unbedingt auch bei vermeintlich besten Angeboten die Preise der Produkte vergleichen. Neben Vergleichsportalen kann sich auch der Blick in die Online-Shops der bekannten Händler lohnen – eine Übersicht:

Die genannten Angebote sind aktuell preiswerter als die Amazon-Deals. Die Preise können sich jedoch täglich ändern. Hier im Beitrag aktualisieren wir die Preise regelmäßig – trotzdem kann es passieren, dass nicht immer jede Preisangabe korrekt ist. Über den Link kommen Sie allerdings direkt zum Online-Shop und können den aktuell geltenden Preis einsehen. Gerade an Aktionstagen wie dem Amazon Prime Day sollte man die Preise immer wieder vergleichen und in einem günstigen Moment zuschlagen.

