Apple iPhone bei Amazon stark reduziert: Die besten Angebote

Berlin. Am Dienstagabend hat Apple die 15. Generation seiner erfolgreichen iPhone-Serie vorgestellt. Die wohl wichtigste Änderung der neuen Smartphone-Reihe ist, dass iPhones nun einen USB-C-Eingang besitzen. Lange hatte sich der US-Konzern dagegen gewehrt, aber inzwischen hat sich der USB-C-Eingang als Standard durchgesetzt, dass am Ende auch Apple einlenken musste.

Bei Verbrauchern dürfte die Nachricht gut ankommen. Aber dafür gleich das neueste iPhone kaufen? Das dürfte eher unwahrscheinlich sein. Stattdessen könnte sich ausgerechnet jetzt der Kauf eines älteren Modells lohnen. Denn hier sinken die Preise, wie man bei Amazon sehen kann. Der Online-Versandhändler bietet an diesen Tagen viele Produkte zu teils stark reduzierten Preisen an. Spannend dürfte für Verbraucher übrigens auch der Oktober sein, dann wird der nächste Amazon Prime Day erwartet.

Wir haben uns folgende iPhone-Deals genauer angeschaut:

Amazon-Deal für Apple iPhone 13: Über 50 Euro günstiger als im August – das Angebot im Check

Das iPhone 13 kommt mit einer guten Kamera und 6,1" Super Retina XDR Display.

➣ Zum Angebot geht es hier: Das Apple iPhone 13 (128 GB) in Blau*

Bei eBay: 679 Euro / Günstistes Angebot laut idealo-Preiswecker am 13. August 2023: 733,70 Euro

Die Highlights: Das iPhone 13 wird noch immer von Apple über den hauseigenen Online-Shop vertrieben. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Modell weiter eine gute Wahl. Neben einem Zwei-Kamera-System mit 12 Megapixel (MP) Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiven gehören der A15 Bionic Chip und das 6,1" Super Retina XDR Display zu den Highlights. Auch der neue Mobilfunkstandard 5G ist schon mit an Bord und mit iOS 15 kommt das iPhone 13 mit einer aktuellen Betriebssystemversion.

Gut zu wissen: Nicht immer sind die Deals großer Handelsplätze wie Amazon, MediaMarkt oder Ebay auch die besten Angebote am Markt. Daher lohnt grundsätzlich immer ein Vergleich – oft auch über einen längeren Zeitraum. Bei den Amazon Prime Days etwa kann der Preis eines reduzierten Produkts noch einmal sinken. Informationen zum Preisvergleich hält der idealo-Preiswecker bereit.

Apple iPhone 14 bei Amazon: Neues Modell für unter 800 Euro – was es alles kann

Auch das iPhone 14 kommt schon mit 5G und hat zusätzlich noch einige Futures an Bord.

➣ Zum Angebot geht es hier: Das Apple iPhone14 (128 GB) in Mitternachtsblau*

Amazon-Deal: 812 Euro / UVP: 999 Euro (-19 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Von 5G über bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit bis zum superschnellen A15 Bionic Chip mit 5-Core GPU – das iPhone 14 kommt mit einer Top-Ausstattung und ist in Sachen Leistung und Akku seinem Vorgänger etwas überlegen. Eine der wichtigsten Neuerungen in der Modellreihe ist der Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung. Amazon liefert das Gerät mit iOS 16 aus – Apple stellt für seine Geräte jedoch mehrjährig Updates zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen Online-Shops hat Amazon derzeit eines der günstigsten Angebote.

Gut zu wissen: In Europa ist die Notruf-Funktion via Satellit bisher in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar. Die Unterstützung in weiteren Ländern soll nächstes Jahr folgen. Neben einem Notruf kann über die Satellit-Funktion auch der eigene Standort mit anderen Nutzern geteilt werden. Telefonate lassen sich jedoch nicht führen. Die Kommunikation via Satellit ist eher für Notfälle gedacht, wenn kein Mobilfunkempfang besteht. Über das Teilen des Standorts kann man die Funktion jedoch testen.

Amazon-Deal für das Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB): Jetzt über 17 Prozent sparen

Das iPhone 14 Pro Max ist das teuerste Modell der 14er-Reihe, bietet gleichzeitig aber auch die meisten Features und den schnellsten Prozessor.

➣ Zum Angebot geht es hier: Das Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) in Dunkellila*

Amazon-Deal: 1.210 Euro / UVP: 1.449 Euro (-17 Prozent Rabatt)

Die Highlights: Das über 1000 Euro teure iPhone 14 Pro Max kommt mit einer umfangreichen Ausstattung. Im Unterschied zum normalen iPhone 14 ist das Display mit 6,7 Zoll noch einmal größer und dank des A16 Bionic Chips noch leistungsstärker. Die Hauptkamera kommt mit satten 48 Megapixel (MP) für eine bis zu vierfach höhere Auflösung. 4k- und ein Action-Modus für ruckelfreie Videos runden das Produkt ab und machen es zu einem Highlight. Apple-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Gut zu wissen: Bis zum Verkaufsstart der neuen iPhone-15-Reihe ist das iPhone 14 Pro Max das aktuelle Flaggschiff des Konzerns. Doch diese noble Ausstattung hat ihren Preis. Selbst der Amazon-Deal senkt den Preis nicht unter die 1000-Euro-Marke. Daher gilt: Das Warten kann sich hier aktuell lohnen – mit der neuen Produktreihe könnten sich auch die Angebote für das dann "ältere" iPhone-14-Modell verbessern. Ebenfalls im Angebot ist das iPhone 14 Pro Max im Online-Shop von MediaMarkt* – hier kann das Gerät auch kostenlos in einer Filiale abgeholt werden.

Fazit zu iPhone-Deals auf Amazon: Gute Angebote – doch man kann noch mehr sparen

Die Angebote zeigen: Auch ohne Prime Day kann man bei Amazon Angebote für teurere Markenprodukte finden. Unter Umständen gibt es bei den Amazon Prime Days noch bessere Angebote. Generell lohnt sich auch der Vergleich mit anderen Online-Shops. Auch Vergleichsportale wie Idealo oder billiger.de sind eine gute Adresse. Denn nicht immer sind die Angebote von Amazon auch die Besten. Und gerade bei Premium-Produkten kann schon eine kleine Reduzierung viel ausmachen.

FAQ zum Amazon Prime Day

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day richtet sich exklusiv an Prime-Mitglieder von Amazon. Während dieses Events bietet Amazon eine riesige Auswahl an Sonderangeboten und Rabatten für eine begrenzte Zeit an.

Wann findet der Amazon Prime Day statt?

Bislang sind noch keine genauen Daten bekannt. Es wird jedoch darüber spekuliert, dass der nächste Prime Day im Oktober stattfindet. Bislang hat Amazon nur bestätigt, dass es nach dem Termin im Juli erneut einen Prime Day geben. Die genauen Daten werden von Amazon ein paar Wochen vorher angekündigt.

Wie lange dauert der Amazon Prime Day?

Ursprünglich war der Prime Day ein 24-stündiges Ereignis. In den letzten Jahren wurde er jedoch auf 48 Stunden erweitert – das Ziel: Kunden können zwei volle Tage zum Shoppen nutzen.

Muss man für die Angebote zwingend Prime-Mitglied sein?

Ja – die Angebote am Prime Day sind ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder. Nicht-Mitglieder können Sie sich allerdings für eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft anmelden und in diesem Zeitraum die Angebote nutzen.

Was sind die Vorteile am Amazon Prime Day?

Am Prime Day bietet Amazon Tausende von reduzierten Artikeln aus allen Kategorien an – von Technik und Haushaltsgeräten bis zu Mode und Spielzeug.

Wie findet man die besten Angebote am Amazon Prime Day?

Im ersten Schritt sollte man die Amazon-Prime-Day-Seite besuchen und die Highlight-Angebote durchstöbern. Es kann auch hilfreich sein, den Preisverlauf bestimmter Produkte zu überprüfen.

Kann ich am Prime Day auch international einkaufen?

Ja – viele Länder weltweit nehmen am Prime Day teil. Die Angebote können jedoch je nach Region variieren. ZU beachten ist: Bei Waren aus Nicht-EU-Ländern können Zollgebühren anfallen.

Gibt es die Prime-Day-Angebote auch in der mobilen Amazon-App?

Ja – über die Amazon-App für Androite und IOS kann auf alle Prime Day-Angebote zugegriffen werden. Zudem kann man sich über viele bevorstehende Blitzangebote benachrichtigen lassen. Hier muss jedoch die Push-Funktion aktiviert sein.

Kann man seine reduzierte Bestellung vom Prime Day normal zurücksenden?

Ja – für die meisten Prime-Day-Artikel gelten die standardmäßigen Rückgaberegelungen von Amazon. Grundsätzlich gilt bei Einkäufen im Internet eine 14-tägige Rückgabefrist.

Wie wird man Mitglied bei Amazon Prime?

Die Registrierung für eine Prime-Mitgliedschaft gestaltet sich vergleichsweise einfach – wir haben diese in sieben Schritten zusammengefasst:

Rufen Sie die Amazon-Website auf Suchen Sie nach "Amazon Prime" oder gehen Sie direkt zur Prime-Informationsseite Klicken Sie auf den Button "Jetzt anmelden" oder "Kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft starten" Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an oder erstellen Sie einen neuen Account Geben Sie die erforderlichen Zahlungsinformationen ein Befolgen Sie die restlichen Anweisungen auf dem Bildschirm – danach ist der Vorgang abgeschlossen

Nach Abschluss der Registrierung können alle Vorteile von Amazon Prime genutzt werden – dazu zählen der Prime Day, kostenloser Versand, Zugang zu Prime Video, Prime Music und mehr.

Sind die Prime-Angebote von Amazon immer die besten?

Der Amazon Prime Day wirbt mit zahlreichen attraktiven Angeboten und Rabatten – nicht immer ist ein Angebot aber auch tatsächlich das beste. Es wird empfohlen, vor einem Kauf den Preis und die Produktbewertungen zu vergleichen – sowohl auf Amazon selbst als auch bei anderen Online-Händlern. Einige Tools und Websites ermöglichen es zudem, den Preisverlauf von Produkten auf Amazon zu verfolgen. Auch das kann bei der Einschätzung helfen, ob ein Angebot tatsächlich günstig ist.

