"Gebührenfrei Mastercard Gold": Viele Vorteile – und ein gravierender Nachteil

Die "Gebührenfrei Mastercard Gold" ist eine goldene Kreditkarte ohne Jahresgebühr

Komplett kostenlos ist die Karte aber nicht – es können Gebühren bei der Nutzung anfallen

Wir haben uns die Kreditkarte der Advanzia Bank genauer angeschaut und einen entscheidenden Nachteil entdeckt

Kreditkartenanbieter bieten oft zahlreiche Vorteile – darunter Bonusprogramme, Rabattaktionen und Versicherungsleistungen. Insbesondere Premium-Kreditkarten punkten mit attraktiven Angeboten. In unserer Analyse zu goldenen Kreditkarten haben wir die "Gebührenfrei Mastercard Gold" der Advanzia Bank* genannt. Für Weltenbummler sind solche Karten aufgrund der integrierten Reiseversicherung besonders reizvoll. Während viele solcher Karten mit Jahresgebühren verbunden sind, stellt die "Gebührenfrei Mastercard Gold" eine bemerkenswerte Ausnahme dar.

Bei der Advanzia Bank handelt es sich um eine Direktbank mit Hauptsitz in Luxemburg, die sich auf Kreditkarten- und Zahlungslösungen spezialisiert hat. In diesem Kreditkarten-Check wollen wir einen Blick auf die Konditionen werfen. Welche Kosten kommen auf Kunden zu, wenn sie sich für die "Gebührenfrei Mastercard Gold"* entscheiden? Welche Vorteile gibt es? Und was sind die Nachteile?

"Gebührenfrei Mastercard Gold" im Check: Kosten, Limit, Zinssatz und Vorteile

Jahresgebühr: Die "Gebührenfrei Mastercard Gold"* erhebt keine Jahresgebühr. Zinssatz: Die Karte bietet ein bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel. Bei Nutzung der Teilzahlungsmöglichkeit beträgt der effektive Jahreszins 24,69 Prozent. Bei Bargeldverfügungen (Barabhebung, Überweisungen, Geldtransfers, Kauf von Kryptowährungen) beträgt der effektive Jahreszins ebenfalls 24,69 Prozent. Entscheidet man sich für die Teilzahlung, muss man immer drei Prozent des Rechnungbetrages, mindestens aber 50 Euro, überweisen. Kreditlimit: Das Kreditlimit wird abhängig von der Bonität vergeben. Im Falle des Autors, der die Karte seit mehreren Jahren verwendet, lag das Kreditlimit zunächst bei 2000 Euro, wurde dann aber nach einiger Zeit stückweise deutlich angehoben. Belohnungen und Vorteile: Die Karte bietet keine direkten Belohnungen oder Bonuspunkte wie bei der Payback American Express*. Allerdings bietet sie andere Vorteile wie eine gratis Reiseversicherung und einen gebührenfreien Kundenservice. Gebühren für Auslandstransaktionen: Es wird keine Auslandseinsatzgebühr erhoben.

erhoben. Bei Bargeldabhebungen weltweit wird keine Gebühr erhoben.

Bei Fremdwährungszahlungen wird ein Währungsumrechnungsentgelt berechnet, das auf den Wechselkurs von Mastercard aufgeschlagen wird.

Erfahrungen zur "Gebührenfrei Mastercard Gold"

Die "Gebührenfrei Mastercard Gold von Advanzia Bank" hat auf der Plattform Trustpilot insgesamt 21.576 Bewertungen erhalten und wird als "hervorragend" mit 4,6 Sternen bewertet. Überwiegend berichten Nutzer von positiven Erfahrungen mit der Karte.

Positive Erfahrungen:

Einfache Beantragung und Erhalt: Viele Kunden schätzen den unkomplizierten Antragsprozess und die schnelle Zustellung der Karte. Kundenservice: Einige Nutzer loben den Kundenservice für seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Keine versteckten Kosten: Es wird betont, dass bei rechtzeitiger Begleichung des Saldos keine zusätzlichen Kosten anfallen. App und Übersicht: Die zugehörige App bietet einen guten Überblick über die Transaktionen und wird als benutzerfreundlich beschrieben. Zuverlässige Zahlungsfunktion: Viele Nutzer haben positive Erfahrungen mit der Zahlungsfunktion gemacht, sowohl im Inland als auch im Ausland.

Negative Erfahrungen:

Kartenblockierungen: Einige Nutzer berichten von unerwarteten Kartenblockierungen, insbesondere nach Transaktionen im Zusammenhang mit elektronischen Währungen. Kundenservice: Während einige den Kundenservice loben, haben andere negative Erfahrungen gemacht, insbesondere in Bezug auf die Erreichbarkeit und die Lösung von Problemen. Rechnungsprobleme: Ein Nutzer berichtete, dass er keine Rechnung von der Advanzia Bank erhalten hat und keine Antwort auf seine Anfrage erhielt.

Fazit und Alternativen zur "Gebührenfrei Mastercard Gold"

Die "Gebührenfrei Mastercard Gold"* ist wie bereits erwähnt vor allem aufgrund ihrer Reiseversicherung für Menschen interessant, die viel in andere Länder reisen. Allerdings greift die Reiseversicherung nur dann, wenn die Kreditkarte auch zu mindestens 50 Prozent für die Buchung eingesetzt wurde. Kunden der Advanzia Bank erhalten über ein Online-Portal einen Einblick in ihre Ein- und Ausgaben.

Besonders hervorzuheben sind die sehr flexiblen Teilzahlungsoptionen, die allerdings mit sehr hohen Zinsen verbunden sind. Alternativ kann man auch die gesamten Rechnungsbetrag bezahlen, dann umgeht man die durch die Teilzahlung entstehenden Kosten. Hinzu kommt: Die Bank bietet kein Lastschriftverfahren an, Kunden müssen die Rechnungsbeträge also immer selbstständig überweisen.

Wer dagegen einen Wert auf Bonusprogramme legt, dürfte bei der "Gebührenfrei Mastercard Gold"* enttäuscht werden. In unserem Artikel über Kreditkarten mit hohem Cashback hatten wir bereits erwähnt, dass in diesem Fall eher die Payback American Express* zu empfehlen ist, die allerdings eine Charge-Kreditkarte ist.

Die "Gebührenfrei Mastercard Gold"* ist da deutlich flexibler – aber durch die extrem hohen Zinsen deutlich teurer. Ganze 24,39 Prozent beträgt der effektive Jahreszins. Kunden sollten deshalb unbedingt ihre Ein- und Ausgaben genau überwachen, ansonsten droht der größte Vorteil der Karte zur bösen Überraschung zu werden.

Wie wir in unserem Artikel über die besten kostenlosen Kreditkarten bereits geschrieben haben, kann für Verbraucher die awa7 Kreditkarte*, herausgegeben von der Hanseatic Bank, ebenfalls eine Option sein. Sie ist als Visa-Karte erhältlich und unterstützt kontaktlose Transaktionen sowie Zahlungen über das Smartphone mittels NFC-Technologie. Und die Zinsen liegen mit einem effektiven Jahreszins von 21,49 Prozent auch deutlich unter der "Gebührenfrei Mastercard Gold"*.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.