Prime Day Samsung: Beste Angebote von Amazon

Die besten Samsung-Angebote am Amazon Prime Day: Hier finden Sie die Top-Rabatte zu Ihren Lieblingsprodukten – jetzt informieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Samsung-Produkte am Prime Day von Amazon stark reduziert werden.

Amazon Prime Day 2023 Samsung am Prime Day: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Der Amazon Prime Day ist eine ideale Gelegenheit, in ein neues Samsung-Produkt zu investieren, beispielsweise ein Galaxy-Smartphone oder Galaxy-Kopfhörer. Denn auch bei Artikeln bekannter Marken wie Samsung kommt es im Ausverkauf oft zu deutlichen Preisnachlässen.

Die besten Rabatte und seriöse Angebote zu finden, erfordert Geschick, da der Prime Day von Amazon in der Regel eine Vielzahl von Angeboten umfasst, Preise teilweise vorher in die Höhe getrieben wurden und vereinzelt Fake-Shops ihr Unwesen treiben. Wir haben die besten Angebote auf verschiedene Samsung-Produkte unter die Lupe genommen und sie für Sie zusammengestellt.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen unsere Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden. Darüber hinaus könnten sich die hier aufgeführten Preise verändert haben (Stand vom 29. Steptember).

➣ Amazon Prime Day 2023: Die besten Angebote auf einen Blick

Amazon Prime Day 2023: Die besten Samsung-Deals - unsere Tipps im Überblick

Galaxy-Smartphones Samsung-Kopfhörer Galaxy-Smartwatches Samsung-Fernseher Samsung-Haushaltsgeräte

Die besten Samsung-Angebote für Galaxy-Smartphones am Amazon Prime Day

Foto: BMO

Unsere Highlights: Jedes fünfte weltweit verkaufte Smartphone war Mitte 2023 ein Samsung Galaxy. Zuletzt machte der der Hersteller mit seinen Galaxy Z Flip-* und Z Fold-Serien* auf sich aufmerksam, die mit einem klappbaren Display neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnen und preislich in der Nähe von Apple platziert sind. Mit Rabatten hält sich Samsung bei diesen Modellreihen bisher zurück. Wer sich eines der Modelle zum Vorteilspreis sichern möchte, könnte dazu am Prime Day die Gelegenheit bekommen.

Gut zu wissen: Seinen Ruf als Handyhersteller hat Samsung mit unzähligen Galaxy-Handymodellen gefestigt, die für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis stehen, auf Android-Systemen laufen, technisch teils mit Edel-Konkurrent Apple mithalten können und bestens kompatibel mit den hauseigenen Smartwatches, Kopfhörern und anderen Geräten sind. Die aktuelle Bestseller-Serie Galaxy S21* beginnt preislich bei ca. 550 Euro mit kleinen Speichern (128 GB / 8 GB) und endet bei über 900 Euro für ein Topmodell mit 512 bzw. 16 GB Speicher (SSD / Arbeitsspeicher). Dass Rabatte auf eines der S21-Modelle am Prime Day gewährt werden, ist sehr wahrscheinlich.

Die besten Samsung-Angebote für Kopfhörer am Amazon Prime Day

Foto: BMO

Amazon-Deal: Samsung Galaxy Buds2 Pro * für 145,94 Euro / Regulärer Preis: 210 Euro (-31 %)

* für 145,94 Euro / Regulärer Preis: 210 Euro (-31 %) Amazon-Deal: Samsung Galaxy Buds Live* für 78,72 Euro / Regulärer Preis: 123,95 Euro (-36 %)

Unsere Highlights: Mit den Galaxy Buds vertreibt Samsung kabellose In Ear-Kopfhörer (Synonym: "Buds"), die bisher in vier Modellformen auf den Markt kamen und als belastbare Alltagsbegleiter mit guter Qualität beschrieben werden. Die Modelle unterscheiden sich geringfügig durch die Akkulaufzeit und ihre Wasserbeständigkeit. Das Top-Modell Galaxy Buds 2 Pro* bietet zusätzlich zur aktiven Geräuschunterdrückung ein Surround Sound-Erlebnis. Der Preis von über 200 Euro zur Markteinführung wird bereits häufiger ohne Rabattaktion unterboten. Möglicherweise leert der Hersteller seine Regale zum Amazon Prime Day, um danach die nächste Produktgeneration vorzustellen.

Gut zu wissen: Samsung setzt bei den "Wearables" (Englisch für tragbare Kleingeräte) unter anderem darauf, als Apple-Alternative zu gelten. Ein Grund ist für Smartphone-Benutzer des einen oder anderen Systems besonders relevant: Samsung-Kopfhörer funktionieren am besten mit Android-Geräten, wobei einige Funktionen sogar nur für Samsung-Geräte nutzbar sind. Apple AirPods* harmonieren am besten mit iPhones & Co.

Die besten Samsung-Angebote für Smartwatches am Amazon Prime Day

Foto: BMO

Amazon-Deal: Samsung Galaxy Watch5 Pro * für 355 Euro / Regulärer Preis: 469 Euro (-24 %)

* für 355 Euro / Regulärer Preis: 469 Euro (-24 %) Bei Mediamarkt: Samsung Galaxy Watch4 * für 173 Euro / Regulärer Preis: 219 Euro (-21 %)

Unsere Highlights: Laut jüngstem "Macwelt"-Vergleich kann sich die Galaxy Watch6 mit der Apple Watch 8 messen. Sie bringt die bessere Akku-Kapazität mit, was besonders beim großen Modell mit 425 mAh (Apple Watch 8: 308 mAh) deutlich wird. Die Gesundheitssensoren gelten als vergleichbar, wobei Apple daraus bessere Ableitungen trifft. Den größten Trumpf zieht Samsung mit dem Preis. Bei 320 Euro beginnt, was bei Apple erst für ca. 400 Euro zu haben ist. Erfahrungsgemäß werden beide Hersteller zum Prime Day Angebote für ihre Smartwachtes platzieren.

Gut zu Wissen: Anders als bei den Smartphones, liegt Samsung gegenüber Apple im Marktanteil bei den Smartwatches etwas zurück. Um Samsung- bzw. Android-Nutzer zum Kauf zu motivieren, werden bei den Galaxy-Watches - wie bei den Kopfhörern - einige Funktionen exklusiv für diese Zielgruppe vorbehalten. WLAN-Kompatibilität, SOS-Funktion und Gesundheitsfunktionen können zum Beispiel nicht über ein iPhone bedient werden. Verbindungen zu iPads sind gänzlich unmöglich.

Die besten Samsung-Angebote für Fernseher am Amazon Prime Day

Foto: BMO

Unsere Highlights: Wie andere Hersteller auch, führt Samsung mittlerweile 8K-Fernseher. Anders als der Sprung von 4K zu 8K vermuten lässt, handelt es sich sogar um eine Vervierfachung der Auflösung, nämlich von 3.840 x 2.160 Pixeln (4K) zu 7.680 x 4.320 Pixeln (8K). Der Schlüssel liegt in der Multiplikation der Bildpunkte (Pixel). Für Technik-Freaks sicherlich ein Kaufargument, wobei für alle anderen ein natürlicher Fakt überwiegen könnte: Diese Weiterentwicklung bringt das menschliche Auge an die Grenze dessen, was es noch als Qualitätssprung wahrnehmen kann.

Gut zu wissen: Die Fernseher-Welt ist voller Abkürzungen. LED, Mini-LED, OLED, QLED und so weiter. Samsung setzt bei vielen Geräten auf QLED-Technologie, was die Marke von Wettbewerbern wie LG und Sony abgrenzt. Der Fokus der Bildwiedergabe liegt bei dieser Technologie auf einer scharfen Auflösung und hoher Bildschirmhelligkeit, während bei OLED-Bildschirmen Farbkontraste besser zur Geltung kommen.

Die besten Samsung-Angebote für Haushaltsgeräte am Amazon Prime Day

Foto: BMO

Waschtrockner: Samsung WD11T554AWW/S2 für bis zu 10,5 Kilo Wäsche * für 928,41 Euro

Kühl-/Gefrierkombi: Samsung RL38T602CSA/EG (203cm / 390l) * für 699,99 Euro

Mikrowelle mit Grill und Heißluft: Samsung MC2BM6035KK/EG (900W / 28l) * für 274,15 Euro

Unsere Highlights: Was Samsung bei den Handys nicht schafft, gelingt der südkoreanischen Firma bei den Waschmaschinen. Mit effizienten Funktionen (z.B. Energiesparen mit neuartiger Schaumeinspeisung) und eigenständigem Design (z.B. schwarze Frontscheibe mit Nachlege-Klappe) hat sich der Hersteller eine kleine Unverwechslbarkeit erschaffen. Quasi ein Apple-Effekt im Bereich der Weißen Ware.

Gut zu wissen: Wie Samsung auf diversen Webpräsenzen wissen lässt, ist neben den Galaxy-Handys ein System aus Haushaltsgeräten auf den Markt gekommen. Kühlschränke und Froster, Waschmaschinen und Dunsthauben, smarte Steckdosen und dergleichen. Die Botschaft dahinter lässt sich so deuten: Eine Marke des Vertrauens ist im Haushalt überall präsent. Intelligent verknüpft und nur mit Abstrichen mit anderen Marken kompatibel, regeln die Geräte untereinander Benchachrichtigungen, Füllstände, Prozesse. Wer heute schon zu Samsung-Wearables und anderen "connected Devices" greift, kennt das Spiel.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.