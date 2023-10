Samsung Prime Day: Beste Angebote und Deals von Amazon

Die besten Samsung-Angebote am Amazon Prime Day: Hier finden Sie die Top-Rabatte zu Ihren Lieblingsprodukten – jetzt informieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Samsung-Produkte am Prime Day von Amazon stark reduziert werden.

Amazon Prime Day 2023 Samsung am Prime Day: Beste Angebote und Deals von Amazon

Berlin. Wer sich ein neues Samsung-Produkt zulegen will, kann zum Amazon Prime Day möglicherweise ein echtes Schnäppchen machen. Selbst Klassiker wie das Galaxy-Smartphone oder Galaxy-Kopfhörer sind an diesem Tag teilweise stark reduziert. Und das ist längst nicht alles.

Durch die Vielzahl von Angeboten am Prime Day von Amazon und durch immer mehr Fake-Shops im Internet ist es allerdings nicht immer einfach, auch wirklich das beste und sicherste Angebot zu finden. Wir haben die besten Angebote auf verschiedene Samsung-Produkte unter die Lupe genommen und sie für Sie zusammengestellt.

Samsung Galaxy S23+ mit 512GB Speicherplatz beim Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy S23+ bietet mit 512 GB Speicher und 8 GB RAM eine solide technische Basis, wobei besonders die Unterstützung der 5G-Technologie hervorsticht. Die 50 MP-Weitwinkelkamera verspricht durch die Nightography-KI gute Aufnahmen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Der leistungsstarke Prozessors verspricht auch bei intensiver Nutzung wie Video-Streaming oder Gaming eine ausdauernde Akkulaufzeit.

Gut zu wissen: ComputerBILD beschreibt das Samsung Galaxy S23+ als gelungenen Kompromiss zwischen dem kleineren S23 und dem leistungsstarken S23 Ultra. Das Smartphone überzeugt im Test mit einer überdurchschnittlichen Leistung in allen Testkategorien und erreicht eine Testnote von 1,3 ("sehr gut"). Besonders hervorgehoben wird das hohe Arbeitstempo und das reaktionsschnelle Bedientempo. Einige Kritikpunkte sind der nicht erweiterbare Speicher und das Fehlen einer Klinkenbuchse. Trotzdem wird das S23+ als Geheimtipp der Serie bezeichnet, da es fast alle Funktionen des Ultra-Modells bietet.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 Gb Speicherplatz* für 1198,99 Euro (-24 %)

Samsung Galaxy S23 mit 128GB Speicher ohne Vertrag beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy S23, ausgestattet mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM, unterstützt 5G und bietet USB- sowie Wi-Fi-Konnektivität. Auffällig ist sein Engagement für Nachhaltigkeit: Es verwendet teilrecyceltes Glas und PET-Film, und auch die Verpackung setzt auf umweltfreundliche Materialien. Die 50 MP-Weitwinkelkamera, kombiniert mit der Nightography-KI, verspricht verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Prozessor, der für längeres Video-Streaming und Gaming optimiert ist, sorgt für eine lange Akkulaufzeit und hohe Aufladegeschwindigkeit.

Gut zu wissen: Das Samsung Galaxy S23 wurde im Test von CHIP für das exzellente Display des Smartphones gelobt. Bei der Ausstattung wurden keine kritischen Lücken festgestellt, und die Akkulaufzeit wurde als stark bewertet. Allerdings kann sich das Galaxy S23 in Bezug auf die Akkukapazität nicht mit den größeren Modellen, dem S23 Ultra und dem S23 Plus, messen. Ein Hauptkritikpunkt war der hohe Einführungspreis von rund 900 Euro, ein weiterer die lange Ladezeit des Geräts.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy A23 5G (64 GB / 4 GB)* für 188,99 Euro (-18 %)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G mit 128 GB Speicher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G kombiniert kompaktes Design mit leistungsstarken Funktionen. Mit einer Größe von 4,2 Zoll im zusammengeklappten Zustand passt es bequem in kleine Taschen. Das 1,9 Zoll Frontdisplay ermöglicht den schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und Medien, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Trotz seiner Flexibilität ist es robust: Es ist IPx8-wassergeschützt und hält bis zu 30 Minuten in 1,5m Wassertiefe stand. Der Rahmen aus Armur Aluminium schützt das Scharnier und verleiht dem Smartphone zusätzliche Stabilität.

Gut zu wissen: Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G besticht im Test von T3 durch sein einzigartiges Klappdesign. Ein Kritikpunkt ist das Kamerasytem, das zwar solide, aber nicht herausragend ist. Das Smartphone fühlt sich trotz seiner Faltbarkeit robust an, unterstützt durch Materialien wie Armor Aluminium und Corning Gorilla Glass Victus. Ein weiterer positiver Aspekt ist die verbesserte Bauqualität im Vergleich zu früheren Modellen, wobei der Scharniermechanismus fest und zuverlässig wirkt. Trotz seiner vielen Funktionen gibt es Bedenken hinsichtlich der Platzierung des Fingerabdruckscanners und der Dicke des Geräts im zusammengeklappten Zustand.

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 12,4 Zoll Bildschirm und 128 GB Speicher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy Tab S8+ bietet einen 12,4-Zoll SuperAMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.800 x 1.752 Pixeln. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ist es für alltägliche Aufgaben gerüstet. Ein Fingerabdruckscanner ist direkt im Display integriert. Der mitgelieferte S Pen ermöglicht präzises Zeichnen und Skizzieren, unterstützt durch die Clip Studio Paint5-App. Besondere Funktionen wie Auto Framing, das den Nutzer beim Filmen automatisch fokussiert, und eine Videoanruf-App für Gruppenchats sind ebenfalls vorhanden. Das Gerät wiegt 567 Gramm und kommt in der Farbe Graphite.

Gut zu wissen: Laut TechStage bietet das Samsung Galaxy Tab S8+ eine starke Performance. Das Display setzt auf OLED-Technologie, was zu exzellenten Schwarzwerten und Kontrasten führt. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sorgt für ein flüssiges Bild, besonders beim Scrollen und Gaming. Das Design des Tablets ist hochwertig, wobei der im Lieferumfang enthaltene S Pen magnetisch am Tablet haftet. Ein Kritikpunkt ist die Befestigung des Stifts auf der Rückseite, da er leicht verloren gehen kann. Das Tablet bietet keinen Schutz vor Flüssigkeiten, da es nicht IP-zertifiziert ist.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (14,6 Zoll, 256 GB / 12 GB)* für 1099 Euro (-5 %)

Samsung Galaxy Tab A8 mit 10,5 Zoll Bildschirm und 32 GB Speicher im Angebot

Foto: Hersteller

Highlights: Das 2022er Samsung Galaxy Tab A8 bietet ein Display mit 1920 x 1200 Pixeln, ideal für Filme und spezialisierte Inhalte. Unterstützt von einem Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicher, verspricht es eine zuverlässige Performance. Das moderne Design in Grau kombiniert Ästhetik und Funktionalität. Ein Highlight ist Samsung TV Plus, das kostenlosen Zugriff auf diverse Inhalte bietet. Trotz seiner umfangreichen Features bleibt das Tablet mit 508 Gramm leicht und portabel. Es läuft auf Android 11 mit erweiterter Benutzeroberfläche durch One Ui Core 3.1.

Gut zu wissen: Laut einem Test von Chip.de ist das Samsung Galaxy Tab A8 ein solides Alltags-Tablet, das jedoch für Gaming nicht geeignet ist. Das Display zeigt bei Sonnenlicht Schwächen aufgrund seiner geringen Helligkeit. Mit einer Akkulaufzeit von rund 9,5 Stunden liegt es unter dem Durchschnitt seiner Klasse. Der verbaute Unisoc Tiger T618 Prozessor reicht für Standardanwendungen, stößt aber bei intensiveren Aufgaben an seine Grenzen. Die Kameras sind für einfache Aufnahmen ausreichend, zeigen jedoch bei schlechten Lichtverhältnissen Defizite.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10,4 Zoll, 64 GB)* für 269 Euro (-37 %)

Amazon Prime Day 2023: Samsung Galaxy Watch5 Smartwatch

Foto: Hersteller

Highlights: Die Samsung Galaxy Watch5 präsentiert sich in einem runden Design in verschiedenen Farben. Das AMOLED-Display sorgt für klare Anzeigen. Ein besonderes Feature ist das Schlafcoaching, das eine detaillierte Schlafanalyse bietet, Schnarchen erkennt und Schlafphasen nachverfolgt. Die Uhr ist mit einem 3-in-1 Samsung BioActive Sensor ausgestattet, der Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Bioelektrische Impedanz misst. Ein weiterer Vorteil ist die Schnellladefunktion, die es ermöglicht, die Uhr in nur 30 Minuten von 0 auf 45 % zu laden. Zudem ist die Galaxy Watch5 wassergeschützt und verfügt über ein besonders kratzfestes Saphirglas-Display.

Gut zu wissen: Laut einem Test von CHIP ist die Samsung Galaxy Watch5 eine der Top-Smartwatches auf dem Markt. Einige ihrer Funktionen, wie EKG und Blutdruckmessung, sind jedoch nur in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone und der separaten Samsung Health Monitor-App verfügbar. Die Uhr verfügt über eine automatische Trainingserkennung, einen Laufcoach-Modus und unterstützt eine Vielzahl von Sportarten. Ein Highlight ist der Bioelektrische Impedanzanalysesensor, der eine detaillierte Körperanalyse ermöglicht, obwohl die Messwerte nur als Orientierungshilfe dienen und nicht medizinisch anerkannt sind. Es gibt zwei Modellgrößen: 40 oder 44 Millimeter, und beide haben im Test gut abgeschnitten.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy Watch4 (42 mm)* für 134,99 Euro (-41 %)

Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung QLED 4K Q70C mit 65 Zoll aus dem Jahr 2023 setzt auf den Quantum Prozessor 4K, der mithilfe künstlicher Intelligenz Bild und Ton anpasst. Für Gamer könnte die Motion Xcelerator Turbo+ Technologie von Interesse sein, die eine Darstellung von Bewegtbildern in 4K-/120-Hz-Qualität verspricht. Das Feature Quantum HDR hebt den Kontrastumfang hervor und versucht, ein detaillierteres Bild zu liefern. Der Samsung Smart Hub & Gaming Hub zentralisiert Smart-TV- und Gaming-Apps, während der Object Tracking Sound Lite versucht, den Ton den Bewegungen auf dem Bildschirm anzupassen.

Gut zu wissen: Laut einem Test von Hifi.de ist der Samsung Q70C ein QLED-Fernseher aus der mittleren Preisklasse, der einige Features bietet, die normalerweise teureren Modellen vorbehalten sind – etwa Gaming in 4K mit bis zu 120 Hertz. Im direkten Vergleich mit dem preisgünstigeren Samsung Q60C zeigt der Q70C im Filmmaker-Modus nur geringe Unterschiede in der Bildqualität. Der Fernseher verfügt über ein 120-Hertz-Panel, hebt sich jedoch nicht von den Mini-LED-Fernsehern ab und steht somit unter Modellen wie dem Samsung QN90C.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60B (55 Zoll)* für 555 Euro (-13 %)

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (85 Zoll)* für 3399 Euro (-15 %)

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (75 Zoll)* für 2699 Euro (-37 %)

Samsung Neo QLED 4K QN90C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bietet eine 4K-Auflösung und setzt auf die fortschrittliche QLED-Technologie. Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K, der auf künstlicher Intelligenz und 20 neuronalen Netzwerken basiert, verspricht der Fernseher ein optimiertes Seherlebnis. Für Audio-Enthusiasten bietet er Dolby Atmos und einen virtuellen 3D-Surround-Sound durch OTS+. Besonders für Gamer könnte die Unterstützung von 4K-Inhalten bei 120 Hertz interessant sein. Zudem integriert der Fernseher den Samsung Smart Hub, der den Zugriff auf eine Vielzahl von Smart-TV- und Gaming-Apps ermöglicht.

Gut zu wissen: Laut TechRadar überzeugt der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit herausragender Bildqualität dank des Neural Quantum Prozessors und der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Das Neo Quantum HDR+ sorgt für dynamische HDR-Inhalte, wobei Dolby Vision nicht unterstützt wird. Der Gaming Hub bietet Cloud-Gaming, doch das Smart-TV-Interface könnte einfacher sein. Trotz höherem Preis bietet der QN90C bemerkenswerte Features.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (75 Zoll)* für 1360,10 Euro (-34 %)

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (85 Zoll)* für 1887,32 Euro (-37 %)

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.