Klarna & Co.: Hier räumen Sparer beim Festgeld ab - Hohe Zinsen

Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Wochen die Zinsen für Tages- und Festgeld erhöht

Einige Banken gehen dabei besonders forsch vor, dazu gehört unter anderem die schwedische Direktbank Klarna und einige andere Banken

Doch wo sollten Sie Ihr Fest- und Tagesgeld investieren?

Sparen mit dem richtigen Konto: Bei den aktuellen Zinssätzen können Anlegerinnen und Anleger mit einem Tagesgeldkonto schon bei einer Einlage von 3.000 Euro rund 100 Euro Zinsen im Jahr erzielen. Doch welche Geldanlage ist vorteilhafter – das flexible Tagesgeld oder doch das langfristige Festgeld? Im folgenden Beitrag gehen wir dieser Frage nach, vergleichen aktuelle Angebote und zeigen, was bei der Wahl eines Tages- oder Festgeldkontos berücksichtigt werden sollte.

Tagesgeld und Festgeld: Zinscheck – 100 Euro Zinsen im Jahr schon ab 3000 Euro

Statt ein Prozent oder noch weniger gibt es jetzt wieder rund vier Prozent Zinsen für ein Tagesgeldkonto – mehr dazu im Finanzblog mit den besten Fest- und Tagesgeldangeboten. Doch was ist besser? Hier sollten Sparerinnen und Sparer primär auf den Faktor Zinsgarantie achten. Gerade bei Angeboten für das Tagesgeld gibt es den höheren Zinssatz oft nur für wenige Monate und auch nur für Neukunden. Danach greift oft ein deutlich niedrigerer Basiszinssatz.

Beim Festgeld wiederum ist der Zinssatz für die zuvor vereinbarte Laufzeit garantiert. Der Nachteil: Auch bei steigenden Zinsen ändert sich die Verzinsung in bestehenden Verträgen nicht. Wir haben uns die aktuell besten Tagesgeld-Deals aus unserem Vergleich angeschaut und mit den aktuell besten Festgeld-Angeboten verglichen. Dabei hat sich gezeigt: Für rund 100 Euro Zinsertrag im Jahr müssen Anlegerinnen und Anleger gar nicht einmal so viel investieren. Unser Vergleichsrechner zeigt: Schon ab 3000 Euro Anlagesumme knackt man beim Tagesgeld die Zinsmarke von 100 Euro.

Mehr als 100 Euro Zinsen im Jahr fürs Tagesgeld – mit diesen Angeboten klappt es

Die J&T Direktbank bietet aktuell 3,65 Prozent Zinsen* für Neu- und Bestandskunden. Das reicht aus, um mit 3000 Euro in 12 Monaten auf einen Zinsertrag von 125,43 Euro kommen. Gegenüber vielen anderen Banken hat die J&T gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist der Zinssatz über drei Prozent nicht nur auf Neukunden begrenzt. Zum anderen gibt es keine Laufzeitbegrenzung bei der Zinsgarantie. Damit eignet sich das Tagesgeld der J&T Direktbank ideal für eine kurz- bis mittelfristige Geldanlage.

Ebenfalls auf mehr als 100 Euro Zinsen im Jahr kommt man aktuell über das Tagesgeld von "FollowMyMoney"* – einem Finanzdienstleister aus der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben uns die "Super-Zins-Aktion" genauer angeschaut – viele Informationen und Erfahrungen zu "FollowMyMoney" finden Sie hier. Weitere Angebote für das Tagesgeld von anderen Banken kommen bei einer Anlagesumme von 3000 Euro nahe an die 100 Euro Zinsertrag heran – dazu zählen:

Festgeld im Check: Über 100 Euro Zinsen im Jahr – wie hoch eine Anlage sein muss

Eine noch geringere Anlagesumme ist beim Festgeld nötig. Hier kommen Sparerinnen und Sparer schon mit einer Anlage von 2500 Euro auf Zinserträge von 100 Euro und mehr. Spitzenreiter in unserem Vergleich ist das Festgeld+ von Klarna – 4,11 Prozent Zinsen* gibt es bei einer Laufzeit von 12 Monaten. In einem Jahr kommt man mit einem Anlagebetrag von 2500 Euro auf 102,75 Euro Rendite. Das Festgeld von Klarna gibt es in zwei verschiedenen Varianten – die besseren Konditionen bietet das reine Digitalangebot Festgeld+.

Auch das Festgeld der Resurs Bank über Weltsparen* und das der Hoist Finance über Weltsparen* bieten bei einer Einlage von 2500 Euro knapp über 100 Euro Zinsen in einem Jahr. Viele weitere Angebote in unserem Festgeldrechner kommen zudem an die 100-Euro-Marke nahe heran. Oft unterschieden sich die Angebote nur geringfügig voneinander. Einige Banken haben ihren Sitz jedoch in Deutschland und bieten neben einem digitalen Zugang auch eine persönliche Beratung in einer Filiale vor Ort an.

Tagesgeld oder Festgeld besser? Diese Faktoren sollten Sparer im Blick haben

Ob Tagesgeld oder Festgeld – neben der Höhe der Zinsen sollten Sparerinnen und Sparer immer auch Faktoren wie die Laufzeit (Tagesgeld) oder ihre persönlichen Präferenzen in die Entscheidung einfließen lassen. Angebote mit den höchsten Zinsen müssen nicht zwangsläufig die besseren sein. Angebote mit stabilen Zinsen über eine längere Laufzeit können etwa für Sparer mit einer längerfristigen Anlageperspektive interessanter sein als reine Lockangebote. Fest steht aber: Die 100 Euro Zinsen im Jahr sind kein Ding der Unmöglichkeit mehr.

Schon ab einem Betrag von 2500 Euro (Festgeld) und 3000 Euro (Tagesgeld) sind dreistellige Zinserträge möglich. Ob Tagesgeld oder Festgeld ist am Ende eine persönliche Entscheidung. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Auch hybride Anlagen aus Tages- und Festgeld – oft Flexgeld genannt – können eine Option sein. Einige Banken wie die Santander bieten das Tagesgeld und Festgeld auch in einem Kombi-Paket an*. Optionen gibt es viele – am Ende gilt es, das individuell am besten passende Angebot zu wählen.

FAQ zu Tagesgeld und Festgeld

Was ist Tagesgeld?

Das Tagesgeld ist eine klassische Geldanlage. Der Sparer legt sein Geld bei einer Bank zu einem variablen Zinssatz an. Er kann täglich über sein Geld verfügen und jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Was unterscheidet Tagesgeld von Festgeld?

Während das Tagesgeld eine flexible Verfügbarkeit des Kapitals bieten, ist das Kapital bei einem Festgeldkonto für einen festgelegten Zeitraum angelegt und nicht zugänglich.

Wie sicher sind Tages- und Festgeldkonten?

In vielen Ländern wie Deutschland sind Einlagen bis zu 100.000 Euro je Kunden und Bank über einen Einlagensicherungsfonds geschützt – beide Anlageformen sind daher eine sichere Investitionsoption.

Wie werden die Zinsen bei Tages- und Festgeld berechnet?

Tagesgeldzinsen werden oft variabel berechnet und können sich ändern – je nach Marktlage. Festgeldzinsen sind stattdessen für die zuvor vereinbarte Laufzeit des Vertrages festgeschrieben und ändern sich nicht.

Kann ich mehrere Tages- und Festgeldkonten gleichzeitig haben?

Ja – es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Konten. Allerdings sollten Sie Angebote und Konditionen sorgfältig vergleichen, um die besten Renditen zu erzielen.

Welche Gebühren fallen bei Tages- und Festgeldkonten an?

Normalerweise fallen keine Kontoführungsgebühren an. Jedoch sollten Sie immer das Kleingedruckte lesen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Kosten anfallen.

Wie kann ich ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen?

Die meisten Banken und Finanzinstitute bieten eine einfache Online-Eröffnung an. Auch die Legitimation erfolgt bei vielen Banken mittlerweile digital. Allen voran Direktbanken bieten oft nur einen reinen digitalen Service an.

Ist mein Geld bei ausländischen Banken sicher?

Das ist von der jeweiligen Bank und dem Land abhängig. Innerhalb der Europäischen Union (EU) gilt flächendeckend eine Einlagensicherung von maximal 100.000 Euro je Kunde und Bank. Außerhalb der Eurozone können andere Bedingungen gelten. Daher ist es ratsam, sich über die Einlagensicherung des jeweiligen Landes zu informieren, ehe man eine Anlage tätigt.

Kann ich mein Festgeld vorzeitig kündigen?

Die vorzeitige Kündigung kann möglich sein – etwa bei flexiblen Verträgen. Oft gehen damit aber finanzielle Nachteile oder Strafzinsen einher. Daher sollte man zuvor die Vertragsbedingungen sorgfältig lesen.

Was passiert bei sich ändernden Zinsen?

Bei Tagesgeldkonten können sich die Zinsen ändern – oft angelehnt an die Entwicklung des Leitzinses. Bei Festgeldkonten bleibt der Zinssatz für die mit der Bank vereinbarte Laufzeit unverändert.

