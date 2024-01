Berlin. Finanztest hat sich über 100 Angebote für das Tages- und Festgeld angeschaut. Welche sind wirklich gut? Die Ergebnisse auf einen Blick.

Auch 2024 finden Sparerinnen und Sparer attraktive Angebote für ein neues Tages- oder Festgeld

Die Auswahl ist groß und viele Banken werben mit Aktionszinsen – worauf ist hier zu achten?

Der Vergleich von Finanztest gibt Antworten und einen guten Überblick



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in jüngster Zeit die Leitzinsen zehnmal angehoben – von einem anfänglichen Stand von null auf aktuell 4,5 Prozent. Diese Veränderung spiegelt sich auch in den Zinsen für das Tages- und Festgeld wider. Zahlreiche Banken haben ihre Konditionen angepasst. Es gibt nun vermehrt attraktive Angebote für Neukunden. Die Vielfalt an verfügbaren Sparkonten hat insgesamt stark zugenommen – einschließlich Angebote von nationalen Banken sowie zahlreichen Direktbanken mit Sitz im Ausland.

Finanztest prüft Festgeld: Die Top 10 im Januar – wo Sparer gute Zinsen bekommen

Ein Überblick ist gar nicht mehr so einfach. Zumal sich die Zinsen regelmäßig ändern. Eine gute Orientierung bietet Finanztest von der Stiftung Warentest. Die Datenbank via "test.de" umfasst mittlerweile knapp 180 Banken im In- und Ausland. Zuletzt wurde die Tabelle im Januar aktualisiert und kann online in der Ausgabe "Finanztest 01/24: Zeit für Rendite" kostenpflichtig eingesehen werden. Wir haben uns die Ergebnisse angeschaut und sind überrascht. Im Vergleich zum Update von 2022 sind noch mal einige Angebote dazugekommen.

Das Festgeld von der Aareal Bank * schneidet im Test gleich bei vier Laufzeiten gut ab. Die Bank hat ihren Sitz in Wiesbaden. Die Ersparnisse der Kunden unterliegen damit der deutschen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Bank. Laut Finanztest wird die Anlage mit vier Prozent verzinst – es gilt eine Mindesteinlage von 1000 Euro. Über Weltsparen liegen die Zinsen je nach Laufzeit zwischen 3,30 und 3,50 Prozent. Folgende Banken bieten Finanztest zufolge aktuell ebenfalls gute Zinsen für das Festgeld:

Datenstand ist der 5. Januar 2024 | Quelle: Finanztest 01/24 | Alle Angaben ohne Gewähr

Festgeld und Tagesgeld im Test: Diese Kriterien hat die Stiftung Warentest angesetzt

Wir haben uns in der Tabelle auf eine Auswahl der besten Angebote beschränkt. Alle Testergebnisse können online über "test".de sowie in der aktuellen Ausgabe nachgelesen werden. In unserem Vergleich der Top-Festgelder 2024 finden sich zum Teil Angebote mit einer noch höheren Verzinsung – etwa das Festgeld der italienischen Banca Sistema * mit 4,45 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von sechs Monaten. Im Test von Finanztest taucht dieses Angebot nicht auf. Grund dafür sind die Testkriterien der Stiftung Warentest.

Finanztest berücksichtigt ausschließlich Banken aus EU-Staaten und Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) mit Top-Bewertungen aller drei großen Ratingagenturen. Nur deren Einlagensicherungen halten die Testexperten im Moment für stabil genug, dass sie bei einer größeren Bankenpleite ihre Kunden binnen sieben Arbeitstagen entschädigen könnten, wie es im EU-Recht vorgeschrieben ist. Welche Kriterien hat Finanztest bei der Überprüfung noch angesetzt? Ein Überblick der Testkriterien:

Erfassung von Angeboten: Finanztest erfasst monatlich Tages- und Festzinsangebote von überregional tätigen in- und ausländischen Kreditinstituten. Regionale Banken und Sparkassen werden nicht berücksichtigt.

Finanztest erfasst monatlich Tages- und Festzinsangebote von überregional tätigen in- und ausländischen Kreditinstituten. Regionale Banken und Sparkassen werden nicht berücksichtigt. Veröffentlichung: In Finanztest werden die besten Zinsangebote vorgestellt. Eine vollständige Liste der Angebote und Details zu den Auswahlkriterien sind online unter test.de/zinsen verfügbar.

In Finanztest werden die besten Zinsangebote vorgestellt. Eine vollständige Liste der Angebote und Details zu den Auswahlkriterien sind online unter test.de/zinsen verfügbar. Einlagensicherung: Berücksichtigt werden Banken aus EU-Staaten, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), und Großbritannien, vorausgesetzt, diese Länder erhalten von den Agenturen Fitch, Standard & Poor’s und Moody’s Topbewertungen.

Berücksichtigt werden Banken aus EU-Staaten, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), und Großbritannien, vorausgesetzt, diese Länder erhalten von den Agenturen Fitch, Standard & Poor’s und Moody’s Topbewertungen. Nebenkosten: Angebote mit Kontoführungsgebühren oder Bedingungen wie die Eröffnung eines Girokontos mit Gehaltseingang werden nicht berücksichtigt.

Angebote mit Kontoführungsgebühren oder Bedingungen wie die Eröffnung eines Girokontos mit Gehaltseingang werden nicht berücksichtigt. Lockangebote: Der beste Zins muss für einen Sparbetrag von mindestens 20.000 Euro gelten. Spezielle Tagesgeldangebote für Neukunden sind online unter test.de/zinsen zu finden.

Der beste Zins muss für einen Sparbetrag von mindestens 20.000 Euro gelten. Spezielle Tagesgeldangebote für Neukunden sind online unter test.de/zinsen zu finden. Zinseszins: Bei mehrjährigen Anlagen müssen die Zinsen mindestens jährlich ausgezahlt oder dem Anlagekonto gutgeschrieben und im folgenden Jahr mitverzinst werden.

Bei mehrjährigen Anlagen müssen die Zinsen mindestens jährlich ausgezahlt oder dem Anlagekonto gutgeschrieben und im folgenden Jahr mitverzinst werden. Steuernachteile: Angebote von Auslandsbanken, bei denen Quellensteuer anfällt, oder mehrjährige Angebote, bei denen der gesamte Zins erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt und besteuert wird, werden nicht berücksichtigt.

Im aktuellen Beitrag rät Finanztest zu einer Anlagestrategie im Stufensystem. Das bedeutet: Man teilt seinen Anlagebetrag in gleich große Beiträge auf und verteilt diese auf unterschiedlich lang laufende Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von maximal fünf Jahren. Jedes Jahr wird so ein Teil der Ersparnisse frei –und kann erneut bei einer Bank für fünf Jahre angelegt werden. Die Idee dahinter: Auf diese Weise bleibt man als Sparer flexibel und kann auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren. Dazu kommt, dass die meisten Banken aktuell ohnehin die kürzeren Anlagezeiten besser verzinsen.

Tagesgeld bei Finanztest: Warum Banken mit Spitzen-Zinsen für Neukunden fehlen

Die genannten Kriterien hat die Stiftung Warentest auch für den Vergleich der Tagesgeldkonten angesetzt. Daher tauchen auch hier nicht alle Angebote auf. Die Openbank bietet für das Tagesgeld * aktuell als eine der wenigen Banken über vier Prozent Zinsen. Allerdings hat sie ihren Sitz in Spanien. Das Land erfüllt für die Finanztester aber nicht die Kriterien hinsichtlich der Ratingagenturen. Stattdessen werden in den aktuellen Testergebnissen das Tagesgeld der comdirect * und das Tagesgeld der Consorsbank * genannt.

Beide Direktbanken haben ihren Sitz in Deutschland und fallen damit unter die deutsche Einlagensicherung. Zu beachten sind bei beiden Direktbanken die Zinsen. Die comdirekt gewährt die 3,75 Prozent Zinsen für sechs Monate – danach gilt der Basiszinssatz von derzeit 0,75 Prozent. Bei der Consorsbank gibt es ebenfalls 3,75 Prozent für sechs Monate. Der Aktionszeitraum kann jedoch auf ein Jahr verlängert werden. Voraussetzung ist ein neuer Wertpapier-Sparplan mit mindestens 100 Euro Sparrate oder ein Wertpapierkauf von mindestens 1000 Euro.

Bank Sitz Aktionszinsen Basiszinsen Mindest-/Maximalbetrag Zinsgutschrift comdirekt* Deutschland 3,75 % für 6 Monate 0,75 % 0 bis 1.000.000 Euro vierteljährlich Consorsbank* Deutschland 3,75 % für 6 Monate 1 % 0 bis 1.000.000 Euro vierteljährlich Trade Republic* Deutschland 4 % k. A. 0 bis 50.000 Euro monatlich Renault Bank* Frankreich 4 % für 3 Monate 2,90 % 0 bis 250.000 Euro monatlich

Datenstand ist der 5. Januar 2024 | Quelle: Finanztest 01/24 | Alle Angaben ohne Gewähr

Tagesgeld und Festgeld bei Finanztest: Das waren die Testsieger 2023

Seit August 2023 hatten wir mehrfach über die Testergebnisse der Stiftung Warentest berichtet. Finanztest aktualisiert die Daten immer wieder – entsprechend passen wir die Inhalte hier im Artikel an. Zu beachten ist: Wir nennen immer nur einen Teil der Testergebnisse. Die vollständigen Ergebnisse können online über "test.de" eingesehen werden. Oben im Beitrag finden Sie die aktuellen Angebote. Die besten Angebote älterer Tests haben wir hier aufgelistet:

Das Fazit: Der Test der Stiftung Warentest trennt den Spreu vom Weizen. Die Testexperten haben sich nicht bloß die Zinsen für das Fest- und Tagesgeld angeschaut. Auch Kriterien wie die Laufzeit oder die Einlagensicherung wurden beachtet. Ein kleiner Nachteil: Banken mit Lockangeboten oder in Ländern mit schlechter Ratingbewertung werden nicht berücksichtigt – für Sparer mit einer kurzen Anlageperspektive von wenigen Monaten oder kleineren Sparbeträgen können diese aber interessant ein.

Eigenschaft Definition Verfügbarkeit Tagesgeld Jederzeit verfügbar Festgeld Bindung für eine festgelegte Laufzeit Zinssatz Tagesgeld Variabel – kann sich je nach Marktlage ändern Festgeld Fest für die gesamte Laufzeit Risiko Tagesgeld Niedriges Risiko – es gibt keine Laufzeitbindung Festgeld Niedriges Risiko – aber Geld ist für eine festgelegte Zeit gebunden Ein- und Auszahlung Tagesgeld Flexible Ein- und Auszahlungen möglich Festgeld Einmalige Einzahlung und Auszahlung am Ende der Laufzeit Einsatzgebiet Tagesgeld Kurzfristige Geldanlage und Liquiditätssicherung (Notgroschen) Festgeld Mittel- bis langfristige Geldanlage

Fazit zum Tages- und Festgeld: Testbericht ersetzt keinen Vergleich – unser Rat

Hinzu kommt die Dynamik am Finanzmarkt. Die Konditionen der Banken können sich täglich ändern. Produkttests haben daher bloß eine kurze Haltbarkeit. In unserem Blog zum Fest- und Tagesgeld versuchen wir alle aktuellen Angebote am Finanzmarkt für Sie festzuhalten. Der Beitrag wird von uns regelmäßig aktualisiert. Auch die regelmäßige Nutzung von Vergleichsrechnern ist in der aktuellen Situation sinnvoll. Der Vorteil hier: Angaben wie der Anlagebetrag und die Anlagedauer werden berücksichtigt und passende Angebote herausgefiltert.

Insgesamt zeigt sich: Kurze Anlagezeiten verzinsen die Banken derzeit am besten. Daher bietet sich das von Finanztest empfohlene Stufenmodell für die Geldanlage an. Auf diese Weise bleibt man flexibel und verteilt das Risiko. Zudem kann man jedes Jahr über einen Teil seiner Ersparnisse neu verfügen und es etwa in die Urlaubskasse stecken oder es zu besseren Konditionen bei einer anderen Bank anlegen. Generell gilt: Neben dem Fest- und Tagesgeld bieten sich für eine umfassende Anlagestrategie auch andere Anlagen wie Wertpapiere an.

FAQ zu Tagesgeld und Festgeld

Was ist Tagesgeld?

Das Tagesgeld ist eine klassische Geldanlage. Der Sparer legt sein Geld bei einer Bank zu einem variablen Zinssatz an. Er kann täglich über sein Geld verfügen und jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Was unterscheidet Tagesgeld von Festgeld?

Während das Tagesgeld eine flexible Verfügbarkeit des Kapitals bieten, ist das Kapital bei einem Festgeldkonto für einen festgelegten Zeitraum angelegt und nicht zugänglich.

Wie sicher sind Tages- und Festgeldkonten?

In vielen Ländern wie Deutschland sind Einlagen bis zu 100.000 Euro je Kunden und Bank über einen Einlagensicherungsfonds geschützt – beide Anlageformen sind daher eine sichere Investitionsoption.

Wie werden die Zinsen bei Tages- und Festgeld berechnet?

Tagesgeldzinsen werden oft variabel berechnet und können sich ändern – je nach Marktlage. Festgeldzinsen sind stattdessen für die zuvor vereinbarte Laufzeit des Vertrages festgeschrieben und ändern sich nicht.

Kann ich mehrere Tages- und Festgeldkonten gleichzeitig haben?

Ja – es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Konten. Allerdings sollten Sie Angebote und Konditionen sorgfältig vergleichen, um die besten Renditen zu erzielen.

Welche Gebühren fallen bei Tages- und Festgeldkonten an?

Normalerweise fallen keine Kontoführungsgebühren an. Jedoch sollten Sie immer das Kleingedruckte lesen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Kosten anfallen.

Wie kann ich ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen?

Die meisten Banken und Finanzinstitute bieten eine einfache Online-Eröffnung an. Auch die Legitimation erfolgt bei vielen Banken mittlerweile digital. Allen voran Direktbanken bieten oft nur einen reinen digitalen Service an.

Ist mein Geld bei ausländischen Banken sicher?

Das ist von der jeweiligen Bank und dem Land abhängig. Innerhalb der Europäischen Union (EU) gilt flächendeckend eine Einlagensicherung von maximal 100.000 Euro je Kunde und Bank. Außerhalb der Eurozone können andere Bedingungen gelten. Daher ist es ratsam, sich über die Einlagensicherung des jeweiligen Landes zu informieren, ehe man eine Anlage tätigt.

Kann ich mein Festgeld vorzeitig kündigen?

Die vorzeitige Kündigung kann möglich sein – etwa bei flexiblen Verträgen. Oft gehen damit aber finanzielle Nachteile oder Strafzinsen einher. Daher sollte man zuvor die Vertragsbedingungen sorgfältig lesen.

Was passiert bei sich ändernden Zinsen?

Bei Tagesgeldkonten können sich die Zinsen ändern – oft angelehnt an die Entwicklung des Leitzinses. Bei Festgeldkonten bleibt der Zinssatz für die mit der Bank vereinbarte Laufzeit unverändert.

