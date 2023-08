Tagesgeld & Festgeld aktuell: Attraktive Zinsen - SWK Bank mit neuem Angebot

Viele Banken ziehen die Zinsen für das Fest- und Tagesgeld an. Welche Angebote sind gut? Das sind unsere aktuellen Empfehlungen.

Tagesgeld oder Festgeld? Was ist besser?

Berlin.

Sparer suchen derzeit nach guten Gelegenheiten, um ihr Geld sicher anzulegen

Besonders attraktiv könnte für Verbraucher das Festgeld sein

Besonders hervorzuheben sind hier die Angebote von Klarna, aber auch die C24-Bank und Santander könnten attraktive Zinsen bieten

Weitere aktuelle Angebote und Ratgeber zum Tages- und Festgeld finden Sie unten

Für viele Sparerinnen und Sparer in Deutschland brechen aktuell wieder bessere Zeiten an. Nach Jahren niedriger Zinsen hat die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt mehrfach den Leitzins im Euroraum angepasst. Das Ziel der Währungshüter: Die immer noch zu hohe Inflation zu drücken. Verbraucher mit einer klassischen Anlagestrategie wie Fest- oder Tagesgeld profitieren davon. Sowohl für Bestands- als auch für Neukunden gibt es aktuell wieder deutlich bessere Zinsen für das Tages- und Festgeld – aber wo gibt es am meisten?

Viele Banken arbeiten beim Tagesgeld über sogenannte "Lockangebote" – das bedeutet: Zu Beginn gibt es für Neukunden oft höhere Zinsen oder es wird eine Geldprämie bezahlt. Auch Bestandskunden können hiervon profitieren – Stichwort: Kontowechsel. Doch wo lohnt sich aktuell ein neues Tagesgeldkonto? Seit der jüngsten Leitzinsanpassung der EZB im Juli 2023 schießen Angebote für das Fest- und Tagesgeld wie Pilze aus dem Boden.

Hier im Finanzratgeber informieren wir sie regelmäßig über die neusten Angebote – und ordnen diese für Sie ein. Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Festgeld und Tagesgeld aktuell – Neue Deals vom 23. August: Wie 10.000 Euro über 1 Jahr investieren?

Die Zinsen steigen. Anlageformen wie das Fest- und Tagesgeld sind bei den Deutschen beliebt. Doch für welche der beiden Optionen sollten sich Sparer entscheiden, wenn sie ihr Geld anlegen wollen? Mein Kollege hat einmal durchgerechnet: Mithilfe einer Beispielrechnung wollte er herausfinden, wie er 10.000 Euro am besten anlegen kann. Dabei hat er sich zunächst das Tagesgeld angeschaut. Hier stechen vor allem zwei Angebote hervor:

Die aus dieser Musterrechnung entstandene Rendite hat er mit einer möglichen Festgeld-Anlage verglichen. Im Vergleich der besten Angebote für das Festgeld bietet Klarna über das "Festgeld+" die meisten Zinsen*. Die Ergebnisse der Rechnung und wo Sparer am meisten profitieren, wenn sie ihr Geld für 1 Jahr über Festgeld oder Tagesgeld anlegen wollen, lesen Sie in dem Text.

Angebote vom 22. August: SWK mit neuen Konditionen

Die SWK Bank hat ihre Konditionen für das Privatkunden-Festgeld* aktualisiert. Hierbei sind sowohl Anpassungen nach oben als auch nach unten zu beobachten. Für Anlagen über einen Monat werden nun 0,60 Prozent p.a. geboten, während bei einem Dreimonatszeitraum die Zinsen auf 2,00 Prozent p.a. klettern. Bei sechs Monaten liegt die Verzinsung bei 2,30 Prozent p.a. und für ein Jahr bei 2,55 Prozent p.a. Interessant ist die Neuaufnahme eines 18-Monats-Festgeldes mit einem Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. Allerdings wurde der Zinssatz für das zweijährige Festgeld auf 3,80 Prozent p.a. gesenkt.

Bei den längerfristigen Anlagezeiträumen, von 36 Monaten bis zu 108 Monaten, bleibt der Zinssatz konstant bei 2,83 Prozent p.a., mit Ausnahme der 120-Monats-Anlage, die 3,10 Prozent p.a. bietet. Die SWK Bank, eine in Deutschland etablierte Direktbank, ist bekannt für ihre verschiedenen Finanzdienstleistungen und hat sich in der Vergangenheit als Partner im Bereich Privatkundenkredite und Festgeldanlagen positioniert. Mit diesen neuen Konditionen reagiert die Bank auf die sich ständig ändernden Marktbedingungen und versucht, sowohl für Kurz- als auch für Langzeitanleger attraktive Angebote zu schaffen. Zum Angebot der SWK-Bank* kommen Sie hier.

Hier finden Sie alle Zinssätze im Überblick:

Laufzeit Zinssatz 1 Monat 0,60 % p.a. 3 Monate 2,00 % p.a. 6 Monate 2,30 % p.a. 12 Monate 2,55 % p.a. 18 Monate 3,75 % p.a. (Neu) 24 Monate 3,80 % p.a. (Senkung) 36 Monate 2,80 % p.a. 48 Monate 2,83 % p.a. 60 Monate 2,83 % p.a. 72 Monate 2,83 % p.a. 84 Monate 2,83 % p.a. 96 Monate 2,83 % p.a. 108 Monate 2,83 % p.a. 120 Monate 3,10 % p.a.

Tagesgeld und Festgeld von Santander im Check

Nach Anpassungen des Leitzinses durch die EZB bieten viele Banken verbesserte Konditionen für Fest- und Tagesgeld. Insbesondere Direktbanken setzen auf Aktionszinsen, um Neukunden zu gewinnen. Santander bietet Neukunden 3,7 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für sechs Monate*, danach sinken die Zinsen auf den variablen Basiszinsatz von 0,30 Prozent. Lesen Sie hier alle Details zum Tagesgeld-Angebot von Santander.

Allerdings gibt es Alternativen wie die Suresse Direkt Bank mit einem Basiszinssatz von 2,4 Prozent* oder die C24 Direktbank, die 4 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden bietet. Ein Vergleich kann sich lohnen - oder man entscheidet sich für das Festgeld, bei dem es einen garantierten Zinssatz gibt. Auch hier zahlt Santander 3,7 Prozent Zinsen. Das Angebot finden Sie hier:

Ratgeber und Angebote vom 18. August: Klarna gewinnt Quick-Festgeld-Check

Viele Sparer werfen derzeit auch ein Blick aufs Festgeld. Hier gibt es nochmal bessere Zinsen als beim Tagesgeld. In unserem Festgeld-Vergleich des Tages haben wir uns einmal angeschaut, wie sich die Zinsen entwickeln, wenn wir eine Investitionssumme von 4000 Euro auf für eine Dauer von 36 Monaten annehmen. Der klare Sieger ist erneut die schwedische Direktbank Klarna*, die bei diesen Werten 3,96 Prozint Zinsen zahlen würde, was einer Rendite von 475,20 Euro entsprechen würde.

Schnell-Vergleich für 1 Jahr Festgeld: Die besten Anbieter

Die Höhe der Zinsen beim Tages- und auch Festgeld variieren mit der Anlagesumme. Viele Sparer können aus finanziellen Gründen häufig keine fünfstelligen Beträge anlegen. Aber wie entwickeln sich die Tagesgeld-Zinsen, bei niedrigen Beiträgen? In unserem heutigen Tagesgeld-Schnellcheck haben wir eine Investitionssumme von 2000 Euro angenommen. Insgesamt 12 Monate beträgt die Anlagedauer. Sie wollen eine andere Summer mit einer anderen Laufzeit anlegen? Nutzen Sie einfach unseren Tagesgeld-Rechner oben und geben ihre gewünschten Daten ein. Einen Festgeld-Rechner finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Das sind die Ergebnisse:

Tagesgeld und Festgeld am 17. August: C24 im Schnellcheck

Jahrelang prägten niedrige Zinsen den deutschen Finanzmarkt, bedingt durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Doch angesichts der anhaltenden hohen Inflation zeigt der Trend nun aufwärts: Der Leitzins im Euroraum klettert. Dies bringt bessere Angebote im Tages- und Festgeldbereich mit sich und macht einen Bankwechsel für Investoren wieder interessant. In diesem Kontext sticht das Angebot der C24 Bank* hervor, eine Tochtergesellschaft der Check24 GmbH. Sie bietet für ihr Girokonto in Verbindung mit einem Tagesgeldkonto bis zu sechs Prozent Zinsen, wie sie in diesem separaten Artikel lesen können.

Renault Bank erhöht Zinsen beim Fest- und Tagesgeld

Die Renault Bank, eine Online-Banking-Tochter des französischen Automobilherstellers Renault, hat eine Anpassung ihrer Zinskonditionen für Tages- und Festgeldkonten angekündigt. Neukunden können sich auf ein attraktives Tagesgeldangebot freuen: 3,70 Prozent p.a. für Anlagebeträge bis 250.000 EUR und 2,05 Prozent p.a. für Beträge über 250.001 EUR. Dieser Zinssatz ist durch eine Zinsgarantie für drei Monate ab der Kontoeröffnung geschützt. Nach Ablauf dieser Frist wird der Zinssatz auf den variablen Bestandskundenzins von aktuell 2,70 Prozent p.a. angepasst. Es gibt keine Begrenzung für die Geldanlage, und die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, was den Zinseszinseffekt begünstigt. Das Tagesgeld-Angebot der Renault Bank* finden Sie hier.

Auch beim Festgeld zieht die Renault Bank* die Zinsen an. Allerdings gilt der erhöhte Zins nur für die Anlagedauer von einem Jahr.

Festgeld 1 Jahr 3,55% p.a. statt bisher 3,40% p.a.

Festgeld 2 Jahre 3,65% p.a. unverändert

Festgeld 3 Jahre 3,75% p.a. unverändert

Festgeld 4 Jahre 3,75% p.a. unverändert

Festgeld 5 Jahre 3,75% p.a. unverändert

16. August: Klarna gewinnt Festgeld-Vergleich des Tages

Gab es in der vergangenen Woche beinahe täglich neue Deals, die bei Sparern für Freude sorgten, entwickeln sich die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld bei vielen Anbietern eher stabil. Auf welche der beiden Optionen sollten Sparer setzen? Derzeit entwickeln sich die Zinsen beim Festgeld stärker. Hier gibt es bereits zahlreiche Angebote, bei denen man über 4 Prozent Zinsen ergattern kann. Hervorzuheben sind dabei die folgenden Angebote laut einem Festgeld-Vergleich von Verivox. Dabei handelt es sich bei allen um Festgeld-Angebote aus anderen europäischen Ländern. Einlagen sind bis zu 100.000 Euro abgesichert.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass der Zins je nach Einlage variiert. In unserem Rechenbeispiel sind wir von einer Investitionsumme von 2000 Euro ausgegangen. Am besten schneidet laut dem Vergleich von Verivox die Klarna-Bank ab, die 4,11 Prozent Zinsen (82,20 Euro) aufs Festgeld* zahlt. Dahinter liegen die Credorax-Bank aus Malta mit 4,05 Prozent Zinsen (81,08 Euro)*, dicht gefolgt von der Nordax-Bank aus Schweden, die 4,03 Prozent Zinsen (80,68 Euro)* an Sparer zahlt. Die BluOr-Bank aus Lettland (80,62 Euro)* und HoistSparen aus Schweden zahlen beide 4,02 Prozent Zinsen (80,48 Euro)*, wobei die letztgenannte Bank etwas schlechter abschneidet.

Hier die wichtigsten Fakten zur Einlagesicherung im Überblick:

Grundlegende Regelung Seit der EU-Richtlinie von 2014 müssen alle Mitgliedsstaaten eine Einlagensicherung haben, die Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank absichert. Zweck der Einlagensicherung Sie soll Vertrauen in das Bankensystem schaffen und sicherstellen, dass Einleger im Falle einer Bankenpleite ihre Einlagen bis zu einem bestimmten Betrag zurückerhalten. Finanzierung Die Einlagensicherungssysteme werden in der Regel durch Beiträge der angeschlossenen Banken finanziert. Arten von Einlagensicherungssystemen In der EU gibt es sowohl gesetzliche als auch private Einlagensicherungssysteme, je nach Regelung des jeweiligen Mitgliedstaates. Grenzen der Einlagensicherung Während Einlagen bis zu 100.000 Euro geschützt sind, können Aktien oder Anleihen nicht abgesichert sein.

News und Angebote zum Tagesgeld und Festgeld vom 15. August: Wie entwickeln sich die Zinsen?

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexpertinnen und -experten für Deutschland haben sich wieder leicht verbessert. Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim stieg in der August-Umfrage um 2,4 Punkte auf nun minus 12,3 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Die Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage verschlechterte sich demnach zugleich deutlich. Sie gab im Vormonatsvergleich um 11,8 Punkte auf nunmehr minus 71,3 Punkte nach.

Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen also bis Jahresende von einer leichten Verbesserung der konjunkturellen Lage aus, wie ZEW-Präsident Achim Wambach erläuterte. Die erhöhten Erwartungen müssten jedoch "im Kontext einer deutlich verschlechterten Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland" betrachtet werden.

Demnach erwarten die Befragten mehrheitlich keine weiteren Leitzinserhöhungen in den USA und im Euroraum, zudem stiegen deren Konjunkturerwarten für die USA stark an. Daraus resultieren auch bessere Erwartungen für Deutschland.

Top-Deals vom 14. August: Creditplus zahlt ebenfalls 4 Prozent

Die Creditplus-Bank* bietet Kunden mit 4 Prozent ebenfalls hohe Zinsen beim Festgeld. Sparer haben die Möglichkeit, flexible Anlagebeträge bis zu einer Höhe von 1.000.000 Euro zu investieren, wobei die maximale Gesamtanlagesumme bei beachtlichen 2.500.000 Euro liegt. Einen besonderen Vorteil bietet die Bank in Form eines garantierten festen Zinssatzes über die gesamte Laufzeit des Festgeldkontos, sodass Anleger von Beginn an wissen, welche Erträge sie erwarten können. Kontoinhaber müssen keine Gebühren für die Kontoführung entrichten. Die Zinsen werden jährlich ausgezahlt. Das Festgeld-Angebot der Creditplus* finden Sie hier.

So entwickeln sich die Zinsen je nach Laufzeit:

Laufzeit Zinsatz 3 Monate 3,10% p.a. 4 Monate 3,15% p.a. 6 Monate 3,40% p.a. 9 Monate 3,45% p.a. ab 12 Monate 4,00% p.a.

Festgeld-Angebot von Klarna im Überblick

Die Direktbank Klarna hat ihre Zinsen für das Festgeld* erhöht. Wir haben uns das Angebot einmal genauer angeschaut. Wie gut sind die Konditionen? Und welche Vorteile und Nachteile gibt es? Lesen Sie hier, wie Sie sich die besten Zinsen beim Klarna-Festgeld sichern.

Neue Angebote und Infos vom 11. August: Klarna zahlt über 4 Prozent aufs Festgeld

Die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank hat die Tagesgeld-Zinsen in die Höhe schnellen lassen. Der Tagesgeld-Index des Verbraucherportals biallo.de, der einen Mittelwert von rund 100 bundesweiten Tagesgeld-Angeboten repräsentiert, zeigt mit 1,89 Prozent den höchsten Stand seit 2009. Top-Angebote bieten derzeit die C24 Bank mit einem Zinssatz von bis zu 4,00 Prozent* und die Santander, die ihren Tagesgeldzins auf 3,70 Prozent für Neukunden erhöht hat*. Dabei setzen sowohl C24 als auch Openbank die Eröffnung eines Girokontos voraus, während die tschechische J&T Direktbank den besten ständigen Tagesgeldzins von 3,65 Prozent anbietet.

Wer dauerhaft höhere Zinsen abstauben will, wird beim Festgeld fündig. Den höchsten Zinssatz mit deutscher Einlagensicherung bietet im Moment die Pbb Direkt (Deutsche Pfandbriefbank) mit 4,25 Prozent pro Jahr* für die zehnjährige Zinsbindung. Bei kürzeren Laufzeiten sind mit höchster Einlagensicherung ebenfalls gut vier Prozent möglich. Die schwedische Klarna etwa zahlt für einjähriges Festgeld aktuell 4,03 Prozent.

So viele Zinsen gibt es beim Festgeld-Anegebot von Klarna (das Unternehmen plant übrigens, bald auch ins Tagesgeld-Geschäft einzusteigen, wie es heißt.)

Laufzeit Jährlicher Zins 6 Monate 3,53 Prozent 12 Monate 4,03 Prozent 24 Monate 3,93 Prozent 36 Monate 3,88 Prozent 48 Monate 3,83 Prozent

Neueste Angebote vom 10. August: 4 Prozent auf Tagesgeldkonto bei C24 Bank

Die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld steigen bei vielen Banken. Nun hat mit der C24 Bank zum ersten Mal ein Institut die Marke von 4 Prozent Zinsen überschritten. So sollen Kunden ab dem 1. September in den Genuss von 4 Prozent hohen Zinsen kommen. Das Angebot gilt für Neukunden, aber auch für Bestandskunden. Einen kleinen Haken hat das Angebot jedoch: Das sogenannte „PocketZINS“-Konto gibt es nur in Verbindung mit einem Girokonto. Das Tagesgeld-Angebot der C24 Bank mit vier Prozent Zinsen* finden Sie hier.

Fakten zum Angebot der C24 Bank Zugehörigkeit Banking des Vergleichsportals Check24 Zinsangebot ab 1. September 4,0 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto Kontomodell „PocketZINS“ Konto Voraussetzung für PocketZINS Girokonto bei der C24 Bank Kundenkreis Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden

Sonderaktion bei Santander – über drei Prozent Zinsen bei Tages- und Festgeld

Der Leitzins im Euroraum liegt aktuell bei 4,25 Prozent. Die vier Prozent bietet jedoch noch keine Bank auf das Tages- und Festgeld – einige sind mit ihren Angeboten aber schon nahe an dieser Vier-Prozent-Marke. Dazu zählt seit neustem auch die Santander Bank – eine Tochtergesellschaft von der spanischen Santander-Gruppe. Sowohl für das Tages- als auch für das Festgeld greift ein Zinssatz von 3,7 Prozent bei unterschiedlicher Laufzeit. Die beiden Angebote können online abgeschlossen werden:

Nach Ablauf der sechs Monate greift beim Tagesgeld der variable Tagesgeldzins für Bestandskunden – genauere Angaben macht die Santander nicht. In der Regel ist der Basiszinssatz aber deutlich niedriger als der Aktionszins. Gerade Sparerinnen und Sparer mit einer längerfristigen Anlageperspektive sollten sich das Angebot daher gut anschauen und vergleichen. Die Suresse Direkt Bank etwa bietet für das Tagesgeld ebenfalls 3,7 Prozent Zinsen* – nach Ende der Laufzeit bekommen Bestandskunden aber immer noch 2,4 Prozent Zinsen.

Die Suresse Direkt Bank gehört wie die Santander zur spanischen Santander-Gruppe. Im Unterschied zur Santander bekommen Anleger bei der Suresse Direkt Bank jedoch eine belgische IBAN. Überweisungen von oder auf das Tagesgeldkonto können deshalb etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen – bei der Festgeld-Aktion ist zu beachten: Die Aktion von 3,7 Prozent auf Neueinlagen greift nur bei einer Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten. Für längere Laufzeiten gibt es nur 2,75 (36 Monate) oder drei Prozent (drei bis acht Jahre) Zinsen.

Filialbank Direktbank Zugang Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Primär online oder mobile Apps. Geld abheben Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Über Partnerbanken und oft Kreditkarten als Standard-Geldkarte Service Persönliche Beratung und Kundenservice vor Ort Kundenservice primär telefonisch oder online. Kosten Tendenz zu höheren Gebühren für Kontoführung und Transaktionen – höhere Betriebskosten Oft niedrigere Gebühren oder kostenlose Kontoführung – geringerer Betriebskosten. Produktpalette Kann umfassender sein – einschließlich Versicherungen, Kredite, Anlagen, Girokonten, Tages- und Festgeldkonten Oft fokussiert auf Kernprodukte wie Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld und Festgeld Einlagensicherung Über jeweiligen nationalen Einlagensicherungsfonds – in Deutschland 100.000 Euro pro Anleger/Bank Ist abhängig vom Standort der Bank – im Ausland können abweichende Regelungen gelten Technologie Mittlerweile große Digitalauftritte – bietet aber auch traditionelle Bankdienstleistungen am Schalter an. Stark auf Technologie und digitale Lösungen ausgerichtet. Standort Netzwerk aus Filialen und Geldautomaten im Heimatland Kann sowohl im Heimatland des Kunden als auch im Ausland ansässig sein – oft vollständig digitale Dienstleistungen

Angebote für Fest- und Tagesgeld im Check: Wo auch Bestandskunden gute Zinsen bekommen

Die aktuellen Angebote machen deutlich: Sparerinnen und Sparer können ihr Geld bei Direktbanken zu besseren Konditionen anlegen als bei so mancher Hausbank. Banken wie die DKB mit derzeit drei Prozent Zinsen für das Tagesgeld oder die Suresse Direkt bieten auch für Bestandskunden über zwei Prozent Zinsen – gerade für Anleger mit einer längeren Anlageperspektive können solche Angebote viel interessanter sein als Lockangebote. Diese gelten oft nur für wenige Monate – im Anschluss fallen Anleger in die schlechteren Basiskonditionen von oft unter einem Prozent Zinsen.

Daher lohnt sich immer ein Vergleich der Angebote – der Vergleichsrechner unserer Redaktion kann hier eine Hilfe sein. Jedoch vergleicht ein Online-Rechner nie alle Angebote. Die Nutzung verschiedener Rechner und Vergleichsportale kann sinnvoll sein. Dabei zeigt sich schnell: Die Top-Deals beim Tages-und Festgeld bieten weiter die ausländischen Direktbanken. Für Verbraucherinnen und Verbraucher muss das aber kein Nachteil sein – in der europäischen Richtlinie 2014/49/EU ist die Einlagensicherung für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union geregelt.

Tagesgeld und Festgeld im Ausland: Auf die Einlagensicherung achten – was gilt in der EU?

Genau wie bei der deutschen Einlagensicherung sind Geldanlagen in anderen EU-Staaten bis 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert – bedeutet: Im Falle einer Insolvenz springt der jeweilige Staat ein und ersetzt das Geld. Angebote für das Fest- oder Tagesgeld aus anderen EU-Staaten sind daher eine Option.

Vergleiche auch mit ausländischen Banken können sich bei der Geldanlage lohnen. Deshalb empfiehlt auch Oliver Maier – Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH – vor der Geldanlage immer noch einen Finanzcheck. Maier gegenüber unserer Redaktion: "Noch immer bieten rund ein Fünftel aller Banken auf dem Tagesgeldkonto überhaupt keine Verzinsung. Doch Sparer sind Null- und Niedrigzinsen nicht hilflos ausgeliefert." Denn: Wer Angebote vergleicht, findet auch bei heimischen Kreditinstituten Tagesgeldangebote mit Zinssätzen von drei Prozent und mehr.

Finanzexperte über Festgeld und Tagesgeld: Für welche Anleger die Aktionszinsen lukrativ sind

Sparer sollten jedoch den Faktor Laufzeit bei den Neukunden-Konditionen im Blick behalten. Maier: "Teilweise gelten die hohen Zinsen nur für Neukunden und die Sonderkonditionen sind auf einige Monate befristet. Von solchen 'Aktionsangeboten' profitieren vor allem Anleger – die bereit sind – ihre Ersparnisse gelegentlich umzuschichten und zu einer anderen Bank zu wechseln, sobald die Neukundenkonditionen auslaufen." Und wer das nicht möchte? Diese Sparer sollten sich laut Maier an den Bestandskundenzinsen orientieren.

Das Fazit zur Tagesgeld-Analyse unter Banken mit Sitz in Deutschland: Für gute Konditionen müssen Sparer nicht zwingend ihr Geld im Ausland anlegen – auch deutsche Kreditinstitute bieten bessere Zinsen als viele Hausbanken. Viele der Direktbanken sind zudem Tochterunternehmen bekannter Banken – etwa die 1822direkt (Sparkasse) oder Comdirekt (Commerzbank). Trotzdem sollte man auch die Angebote im Ausland beachten. Hier sind die Zinsen oft noch etwas höher.

Die goldene Regel für Sparer: Ersparnisse auf mehreren Ebenen anlegen – so funktioniert es

Die europäische Einlagensicherung entspricht zudem der in Deutschland – das Risiko für Verluste ist dementsprechend gering. Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach wie vor sind die Zinsen für das Tagesgeld im Hinblick auf die Inflation gering. Die hohe Inflationsrate drückt den Realzins – daher sollten Sparer immer noch auf eine langfristige Geldanlage mit höheren Renditechancen setzen. Eine noch recht unbekannte Alternative zum Tagesgeld ist das Brokern – für wen sich diese Anlage lohnt und wie viel Zinsen es gibt.

1. Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine klassische Form von Sparanlage. Bei dieser wird das Geld auf einem speziellen Konto (Tagesgeldkonto) bei einer Bank einbezahlt. Die Besonderheit: Der Sparer kann jederzeit auf sein Geld zugreifen und zusätzlich Zinsen auf den eingezahlten Betrag bekommen.

2. Was bedeutet Einlagensicherung?

Die Einlagensicherung ist ein Mechanismus, der das Geld bei einer Bank bis zu einem bestimmten Betrag absichert – falls die Bank insolvent werden sollte. In der Europäischen Union sind Einlagen von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch gesetzliche Einlagensicherungssysteme geschützt. Zahlreiche Banken in Deutschland sind zusätzlich in freiwilligen Einlagensicherungsfonds organisiert – diese gewährleisten noch höhere Sicherungen.

3. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld?

Der Hauptunterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld besteht in der Verfügbarkeit des Geldes und der Zinsstruktur. Bei einem Tagesgeldkonto haben Sparer jederzeit Zugriff auf ihr Geld und die Zinsen werden in der Regel jährlich gutgeschrieben. Bei einem Festgeldkonto legen die Bankkunden ihr Geld für einen festen Zeitraum an und können während dieser Zeit nicht darauf zugreifen. Dafür ist der Zinssatz oft höher und für die gesamte Laufzeit garantiert.

4. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Wertpapieren?

Tagesgeld und Wertpapiere sind unterschiedliche Anlageformen. Tagesgeld ist sicher und flexibel – es bietet aber meist nur geringe Zinsen. Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen – sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Wertpapiere können im Wert schwanken und es ist möglich, dass beim Verkauf weniger zurückkommt als ursprünglich investiert wurde.

5. Ist Tagesgeld eine sichere Geldanlage?

Tagesgelder gelten als sichere Anlageform, da sie durch die Einlagensicherung bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert sind. Es besteht jedoch immer das Risiko von Zinsänderungen. Wenn die Zinsen sinken, sinkt auch der Ertrag des Tagesgeldkontos.

6. Wie eröffnet man ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto kann bei den meisten Banken und Sparkassen eröffnet werden. Man kann dies entweder online oder in einer Filiale tun. Man muss einige persönliche Informationen angeben und eventuell eine Identitätsprüfung durchführen. Nach der Eröffnung des Kontos kann man Geld einzahlen und Zinsen verdienen.

7. Wie hoch sind die Zinsen bei einem Tagesgeldkonto?

Die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto variieren je nach Bank und aktueller Zinssituation. Stand August 2023 liegen die Zinsen vieler Banken im Bereich zwischen drei und vier Prozent. Es ist jedoch immer ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen – einige Banken locken mit Sonderaktionen und höheren Zinsen speziell für Neukunden.

8. Worauf sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten achten?

Folgende Faktoren sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten berücksichtigen:

Zinssatz : Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an.

: Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an. Zinszahlungsintervall : Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt.

: Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt. Einlagensicherung : Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt.

: Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt. Gebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren. Kundenservice : Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an.

: Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an. Online-Zugang : Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat.

: Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat. Mindest- und Höchstanlagebeträge: Manche Banken haben Vorgaben für den Mindest- oder Höchstbetrag, der auf dem Tagesgeldkonto liegen darf. Diese Limits sollten den individuellen Anforderungen entsprechen.

9. Was müssen Sparer bei Neukunden-Aktionen beachten?

Banken bieten oft Sonderkonditionen oder Bonuszinsen für Neukunden an. Diese Angebote können attraktiv sein – aber es gibt einige Dinge, die Sparer beachten sollten:

Befristete Zinssätze : Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau.

: Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Mindest- und Höchstanlagebeträge : Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten.

: Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten. Kontoführungsgebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern. Bonusbedingungen : Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft.

: Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft. Wechselhäufigkeit: Einige Sparer könnten in Versuchung kommen, von einer Neukunden-Aktion zur nächsten zu wechseln, um immer die höchsten Zinsen zu erhalten. Dabei zu beachten ist: Häufige Wechsel können einen negativen Einfluss auf Ihre Schufa-Bewertung haben.

10. Sollte man nur auf das Tagesgeld setzen oder bieten sich andere Anlagenformen an?

Diese Entscheidung ist von den persönlichen Zielen, der Risikobereitschaft und der finanziellen Situation abhängig. Tagesgeld ist eine sichere Anlageform, die einen stetigen, wenn auch meist geringen Zinsertrag bietet und jederzeit verfügbar ist. Dies macht es zu einer guten Wahl für den Aufbau eines Notgroschens oder für Geld, das in absehbarer Zeit benötigt wird.

Für langfristige Sparziele oder zur Vermögensbildung kann es jedoch sinnvoll sein, auch andere Anlageformen zu berücksichtigen:

Festgeld : Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen.

: Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen. Wertpapiere : Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat.

: Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat. Immobilien : Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital.

: Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital. Sparpläne: Sparpläne erlauben regelmäßige Einzahlungen in verschiedene Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Diese können besonders für langfristige Ziele wie die Altersvorsorge geeignet sein.

Eine breit gestreute Anlagestrategie – ein sogenanntes "Diversifiziertes Portfolio" – kann dabei helfen, Risiken zu minimieren und die Renditechancen zu optimieren. Ein Finanzberater kann helfen, die individuell passende Anlagestrategie zu finden. Auch Verbraucherschützer können beratend unterstützen. Es ist wichtig, dass die Anlageentscheidung auf der Grundlage der eigenen Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft getroffen wird. Neben der Beratung sollte man sich daher immer auch selbst über das Thema Geldanlage informieren.

