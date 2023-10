Festgeld & Tagesgeld aktuell: Einmaliges Angebot für Sparer – wie gut ist es?

Berlin.

Monatliche oder jährliche Verzinsung? Neben der Höhe der Zinsen spielt auch der Verzinsungzeitpunkt eine wichtige Rolle

Bei einer wöchentlichen oder monatlichen Verzinsung profitieren Sparer vom sogenannten Zinseszinseffekt

Hier im Finanzratgeber haben wie die derzeit besten Angebote für Sie zusammengefasst

Die Wahl des Tages- oder Festgeldkontos ist eine individuelle Entscheidung. Abhängig von Faktoren wie der Anlagesumme oder der gewünschten Laufzeit kann ein anderes Angebot am ertragreichsten sein. Umso wichtiger ist ein umfassender Produktvergleich. Ein Faktor – der gerne mal vergessen wird – ist der sogenannte Zinsenszinseffekt. Er kommt primär bei Angeboten mit regelmäßiger Verzinsung zum tragen. Im aktuellen Blogbeitrag haben wir uns die Angebote mit einer regelmäßigen Verzinsung genauer angeschaut.

Festgeld und Tagesgeld aktuell: Bank wirbt mit wöchentlicher Zinsgutschrift

Eine monatlich, quartalsweise oder jährliche Verzinsung ist beim Tagesgeld üblich. Und je häufiger die Zinsen ausbezahlt werden, desto stärker wirkt sich der Zinseszins auf den gesamten Zinsertrag aus. bunq zahlt die Zinsen für das Tagesgeld sogar wöchentlich aus* – das ist bislang einmalig in Deutschland. Die Sparerinnen und Sparer profitieren: Die ausbezahlten Zinsen werden zum Gesamtbetrag addiert und in der nächsten mitverzinst. Derzeit bietet bunq 3,85 Prozent Zinsen für vier Monate. Danach greift der Basiszinssatz von 1,56 Prozent.

Andere Banken verzinsen die Ersparnisse in längeren Zeitabständen – bieten dafür aber auch allgemein höhere Zinsen. Die Suresse Direkt Bank etwa hat einen Zinssatz von 4,02 Prozent* für sechs Monate. Die Verzinsung erfolgt monatlich. Die J&T Direktbank bietet 3,7 Prozent Zinsen* ohne Laufzeitfrist – auch hier erfolgt die Verzinsung monatlich. Bei höheren Anlagesummen können diese Angebote renditestärker sein als das bunq-Angebot. Sparer sollten deshalb immer nachrechnen – unsere Vergleichsrechner können dabei eine Hilfe sein.

Festgeld und Tagesgeld: Zinsen über Leitzinsen – Top-Banken für mehrjährige Anlage

Wer sein Geld über mehrere Jahre anlegen möchte, findet aktuell wieder besser verzinste Angebote. Ein Vergleich lohnt sich – denn gerade bei Laufzeiten von fünf Jahren oder mehr kann schon ein leicht höherer Zinssatz die Rendite beeinflussen. Die Kommunalkredit Austria bietet 4,50 Prozent Festgeld-Zinsen* bei fünf Jahren Laufzeit an. Kürze oder längere Laufzeiten sind wählbar. Die Mindestanlage liegt bei 10.000 Euro. Über die gesetzliche Einlagensicherung in Österreich sind 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Das Angebot der Kommunalkredit Austria gehört in der Kategorie lange Laufzeiten zu den derzeit besten. Mehr Zinsen gibt es bei der italienischen Banca Sistema – fünf Prozent* bei 10 Jahren Laufzeit. Das beste 10-jährige Festgeld in Deutschland bietet die pbb direkt mit 4,25 Prozent für 10 Jahre*. Bei nur fünf Jahren Laufzeit liegen die Zinsen im Schnitt zwischen vier und 4,5 Prozent – hier sind die Sparer flexibler und können ihr Geld einfacher umschichten. Auf der anderen Seite versprechen lange Festgeldlaufzeiten mehr Sicherheit – auch bei sinkenden Leitzinsen.

Tagesgeld und Festgeld: Mehr Zinsen für Neukunden – Bank verbessert Angebot

Trotz unverändertem Leitzins legt eine Bank noch einmal nach: Die Konditionen des bunq Tagesgeldkontos (Easy Savings)* wurden zum 26. Oktober 2023 angepasst. Neukunden bekommen 3,85 Prozent Zinsen für ihr Tagesgeld bei einer Laufzeit von vier Monaten. Im Anschluss greift der Basiszinssatz von 1,56 Prozent. Die Ersparnisse bis 100.000 Euro sind über die gesetzliche Einlagensicherung gedeckt. Neukunden können sich freuen: Für sie gilt der bessere Zins auch, wenn sie sich ab dem 19 Oktober bei der bunq für ein Tagesgeldkonto registriert haben.

Im Vergleich zu anderen Angeboten bietet die bunq auch nach Ablauf der Neukundenaktion noch einen Zinssatz von über ein Prozent. Bei anderen Banken wie der 1822direkt liegt er deutlich darunter – umgekehrt gibt es auch bessere Angebote. Die Suresse Direkt Bank etwa bietet 4,02 Prozent Zinsen* für sechs Monate und einen Basiszinssatz von 2,8 Prozent. Für Sparerinnen und Sparer lohnt sich deshalb weiter ein Vergleich. Neben der Höhe der Zinsen sind auch Faktoren wie die Laufzeit und der Basiszins relevant.

Festgeld: Klarna pausiert Angebot für Sparer ab November

Die schwedische Bank Klarna bietet im Vergleich der derzeit besten Festgeldangebote für Sparer mit die besten Zinsen. Bei einer Laufzeit zwischen sechs und zwölf Monaten sind die Konditionen am besten. Für das Festgeld bietet die Bank zwei Optionen: Das normale Festgeld und das rein digitale und nur über die Klarna-App verfügbare Tagesgeld+. Doch ab 22. November ist zumindest für das Festgeld Schluss. "Das Produkt Klarna Festgeld pausiert" – so steht es zumindest in der Mitteilung. Das besser verzinste Festgeld+* ist davon nicht betroffen.

Das Festgeld+ ist ein reines Digital-Angebot und ausschließlich über die Klarna-App verfügbar. Weitere Kundenservices sind nur beim regulären Festgeld möglich. Außerdem ist das Festgeld+ ausschließlich in Kombination mit einem Klarna-Bankkonto erhältlich. Das normale Festgeld kann auch ohne Klarna-Bankkonto genutzt werden. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Jüngst hat Klarna das neue Tagesgeld vorgestellt und ergänzt damit seine Produktpalette für Anlegerinnen und Anleger. Im eben verlinkten Beitrag haben wir uns das neue Angebot genauer angeschaut.

Klarna-Zinsen im Oktober 2023:

Festgeld Festgeld+* 6 Monate 4,02 % 4,10 % 12 Monate 4,04 % 4,12 % 18 Monate - 4,12 % 24 Monate 3,93 % 4,01 % 36 Monate 3,88 % 3,96 % 48 Monate 3,83 % 3,91 %

Tagesgeld: Bank lockt mit Top-Zinsen und 50-Euro-Prämie

Vier Prozent Zinsen aufs Tagesgeld und zusätzlich noch 50 Euro Prämie – das Angebot der Commerzbank-Tochter "comdirect" klingt verlockend. Doch für die vier Prozent Tagesgeldzinsen muss zusätzlich ein Girokonto bei der comdirect* eröffnet werden. Danach gibt es für Neukunden 50 Euro Prämie und vier Prozent Zinsen für ein zusätzlich eröffnetes Tagesgeld PLUS-Konto* bei der Bank. Ohne ein Girokonto beträgt der Neukundenzins weiter 3,75 Prozent. Beide Zinsaktionen sind auf sechs Monate nach Kontoeröffnung befristet.

Comdirect verzinst bis zu einem Sparguthaben von 1.000.000 Euro. Oft liegt diese Grenze schon bei 500.000 Euro. Das Angebot der comdirect ist deshalb nicht unattraktiv. Es richtet sich aber primär an Kunden, die gleichzeitig ihr Girokonto wechseln möchten. Ohne Girokonto gibt es nur 3,75 Prozent Zinsen fürs Tagesgeld. Unser Tipp: Wollen sie kein neues Girokonto eröffnen, ziehen sie ein anderes Angebot in Betracht. Die Suresse Direkt Bank etwa bietet derzeit 4,02 Prozent Zinsen fürs Tagesgeld* und setzt kein Girokonto voraus.

Tagesgeld ohne Girokonto:

Festgeld: Klarna senkt Zinsen – wer davon betroffen ist

Über Wochen war Klarna im Ranking der besten Festgeldangebote ganz vorne dabei. Für eine Laufzeit von 12 Monaten gewährte die schwedische Bank einen Zinssatz von 4,33 Prozent (Festgeld+) und 4,25 Prozent (Festgeld). Damit ist jetzt Schluss – ab sofort sinkt der Zinssatz von 4,33 auf 4,12 und von 4,25 auf 4,04 Prozent. Zu einem konkreten Grund wollte sich Klarna nicht äußern. Gegenüber "BÖRSE ONLINE" teilte der Konzern lediglich mit: "Die von Klarna im Rahmen des Festgeldangebots angebotenen Zinssätze sind, wie bei Festgeld-Konten üblich, Schwankungen vorbehalten."

Festgeld* Festgeld+* 6 Monate 4,02 % 4,10 % 12 Monate 4,04 %** 4,12 %** 18 Monate - 4,12 % 24 Monate 3,93 % 4,01 % 36 Monate 3,88 % 3,96 % 48 Monate 3,83 % 3,91 %

** Zinsänderung markiert

Die Zinsänderung betrifft ausschließlich Neukunden. Für Bestandskunden – die schon ein Festgeld bei Klarna abgeschlossen haben – greift die Änderung nicht. Neukunden sollten jetzt umso mehr die Angebote vergleichen. Denn aufgrund der Zinssenkung steht Klarna im Vergleich der besten Angebote für das Festgeld nicht mehr auf Platz eins. Trotzdem gehört das Festgeld von Klarna und das Festgeld+ (bloß über die App abschließbar) immer noch zu den besten Angeboten. Platz eins im Ranking hat die Bank aber verloren.

Die derzeit besten Angebote sind:

Tagesgeld: Diese Alternativen versprechen höhere Rendite

Neben den traditionellen Fest- und Tagesgeldangeboten haben sich mittlerweile Alternativen am Markt etabliert. Viele hiervon sind hybride Modelle aus der klassischen Geldanlage und Wertpapieren. Das neue Angebot CashPlus von UnitPlus bildet etwa die Leitzinsentwicklung ab. Je nach Leitzinshöhe variiert der Zinssatz für das Ersparte. Aktuell gibt es 3,98 Prozent Zinsen plus Cashback bei der Nutzung der Kreditkarte. Eine weitere Alternative zum normalen Fest- und Tagesgeld sind Geldmarkt-ETFs – sie gelten als stabile Wertanlage und sind eng an die Zinsentwicklung gekoppelt.

Generell sollte man vor der Investition in eine Anlageform immer vergleichen. Faktoren wie die gewünschte Anlagezeit oder die Verfügbarkeit des Geldes spielen eine entscheidende Rolle. Eine gute Adresse sind Vergleichsportale oder unabhängige Tests. Auch unsere Fest- und Tagesgeldrechner bietet Ihnen einen guten Überblick. Auch die jüngste Auswertung der besten Tages- und Festgeldangebote von Finanztest kann eine gute Orientierung sein. Fest steht – aktuell gibt es gute Angebote und ein Vergleich lohnt sich in fast allen Fällen.

50-Euro-Gutschein bei Filialbank – wie sie ihn bekommen

Gerade Filialbanken tun sich in Deutschland mit besseren Zinsen für das Tagesgeld und Festgeld schwer. Bloß einzelne Kreditinstitute wie die Santander haben konkurrenzfähige Angebote. Zumindest die Postbank versucht jetzt gegenzusteuern und bietet neben einem höheren Zinssatz für Neukunden nun eine Extra-Prämie an. Im Oktober gibt es bei der Postbank einen 50-Euro-Lieferando-Gutschein für das Zinssparen* dazu – Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 15.000 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Oktober.

Doch auch für Sparer mit einer kleineren Anlage könnte das Angebot interessant sein. Denn verzinst wird das Ersparte mit 3,75 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Gutschein wird – wenn die Voraussetzung erfüllt ist – an die bei der Postbank hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. Im Vergleich zu anderen Tages- und Festgeld ist das Postbank-Angebot jedoch noch vergleichsweise bescheiden. Allerdings kann es für Sparer interessant sein, die ihr Geld bei einer deutschen Filialbank anlegen möchten.

Tages- und Festgeldangebote über vier Prozent:

bunq erhöht Zinsen deutlich – jetzt über drei Prozent

Nach der jüngsten Leitzinsanpassung der Europäischen Zentralbank (EZB) zieht auch die bunq Bank nach und schraubt den Zinssatz für das Tagesgeld in Deutschland ab dem 19. Oktober rauf. Neukunden bekommen in den ersten vier Monaten einen garantierten Zinssatz von 3,60 Prozent – bisher waren es nur 2,55 Prozent. Nach Ablauf der vier Monate greift der Basiszinssatz von 1,56 Prozent für Bestandskunden. Für Sparer mit einer längeren Anlageperspektive ist das Angebot eher weniger geeignet. Es eignet sich eher für die kurzzeitige Geldanlage.

Alternativen zu bunq sind Angebote mit längerfristig höheren Zinsen. In der jüngsten Tagesgeld und Festgeldauswertung von Finanztipp finden sich einige solcher Angebote – etwa das Tagesgeld der J&T Direktbank* mit einem Zinssatz von 3,7 Prozent für Neu- und Bestandskunden. Auch die Tagesgeld-Alternative von UnitPlus – das "Tagesgeld 2.0" – verspricht längerfristig eine höhere Rendite als der bunq-Deal. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich daher immer. Unser Vergleichsrechner oben kann Ihnen bei der Recherche helfen.

Letzte Chance – drei Banken senken die Zinsen bald

Nicht alle Banken erhöhen im Zuge der gestiegenen Leitzinsen ihre Konditionen beim Fest- und Tagesgeld. Einige Banken lassen ihre Sonderaktionen für Neukunden auslaufen oder senken die Zinsen allgemein. Konkret geht es um drei Banken: Die schwedische TF Bank senkt ihren Tagesgeldzinssatz ab dem 19. Oktober von vier auf 3,8 Prozent. Der neue Zinssatz gilt nach wie vor für sechs Monate und für Einlagen bis 100.000 EUR. Für Bestandskunden sowie im Anschluss an den Aktionszeitraum gilt der jeweils gültige Standardzinssatz von derzeit 1,45 Prozent.

Auch die C24 Bank hat ihre Zinsaktion von vier Prozent eingestellt. Neukunden bekommen nur noch zwei Prozent Zinsen auf ihr Tagesgeld – garantiert bis zum 31. Dezember 2023. Die Deutsche Industriebank (IKB) geht einen ähnlichen Weg und hatte ihr Neukundenangebot schon zum 17. Oktober eingestellt. Es gilt jetzt für alle Kunden der Basiszinssatz von zwei Prozent. Die Beispiele zeigen: Die Zinsen können sich schnell ändern. Aktuell bieten noch ein paar Banken vier Prozent Zinsen – dazu zählen:

Festgeld aktuell: Fast 5 Prozent Zinsen – hier räumen Sparer ab

Immer mehr Banken gewähren wieder höhere Zinsen bei der traditionellen Geldanlage. Das Vergleichsportal "Verivox" hat für "Business Insider" die derzeit besten Angebote für das Festgeld ausgewertet. Die lettische Rietumu Banka mit einem Zinssatz von 4,6 Prozent* führt das Ranking an. Das Ersparte muss für zwei Jahre angelegt werden. Die besten Angebote deutscher Banken sind etwas niedriger. Derzeit bekommen Anleger bei der Isbank mit Sitz in Frankfurt am Main für ihr Festgeld 4,15 Prozent Zinsen bei zwei Jahren Laufzeit – eine Übersicht:

Zu beachten ist: Anders als bei Tagesgeld-Angeboten variieren beim Festgeld die Zinssätze – immer abhängig von der gewählten Laufzeit. Viele Banken gewähren in der aktuellen Situation oft mehr Zinsen bei kürzeren Laufzeiten. Davon profitieren auch die Sparer. Sie können nach Ende der Laufzeit ihr Geld erneut oder bei einer anderen Bank mit besseren Konditionen anlegen. Ein Beispiel für derzeit gute Aktionszinssätze ist das Festgeld+ bei Klarna – über vier Prozent Zinsen sind bei einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten möglich.

Tagesgeld 2.0: Bank stellt innovatives Konzept vor – wie Sparer profitieren

Immer mehr Banken erhöhen im Zuge steigender Leitzinsen die Zinsen für das Tagesgeld und Festgeld – doch nicht immer ohne Bendingungen. Oft gelten die besseren Zinsen nur für Neukunden und bloß für einen begrenzten Zeitraum. Diese Marktlücke will das Finanzunternehmen UnitPlus schließen und bietet in Deutschland das Sparkonzept CashPlus mit 3,98 Prozent Zinsen* an. Im Unterschied zum normalen Tagesgeld ist die Verzinsung direkt an die Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gekoppelt.

Für CashPlus gelten keine Auflagen wie Maximalbeträge oder Laufzeitbegrenzungen. Anders als beim klassischen Tagesgeld gibt es zudem die Unitplus-Mastercard (Kreditkarte) dazu, mit der weltweit kostenlos auch ohne Fremdwährungsgebühren bezahlt werden kann. "Mit unserem Produkt CashPlus möchten wir das Tagesgeld 2.0 direkt auf einer Bankkarte einführen. Wir wollen damit die Demokratisierung des Einlagenzins der Europäischen Zentralbank an alle Haushalte auf einfache Weise ermöglichen", erklärt Unitplus-Mitbegründer Fabian Mohr.

Cashplus Tagesgeld Zinsen 3,98 Prozent – jederzeit Anpassung an den kurzfristigen Euro-Zinssatz Bei verschiedenen Banken zwischen drei und vier Prozent – oft für maximal sechs Monate. Danach greift ein niedrigerer Basiszinssatz. Zinsertrag (Zinsgutschrift) An Werktagen Monatlich oder vierteljährlich Laufzeit Keine Beschränkung Meist sechs Monate Zinsgarantie in der Neukundenaktion – danach oft unter ein Prozent Zinsen. Mindest- und Höchstbetrag Unbegrenzt Oft auf bis zu 100.000 Euro begrenzt Sicherheit Über Sondervermögen in jeder Höhe geschützt EU-Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro greift Gebühren 0,6 Prozent des angelegten Geldes pro Jahr – keine fixen Gebühren Meist kostenlos – es können aber Auflagen gelten wie eine verpflichtende Girokontoeröffnung. Zahlungsverkehr Weltweit kostenlos mit der UnitPlus Mastercard bezahlen und Geldabheben + 0,1 Prozent Cashback Nur Ein- und Auszahlungen auf ein Referenzkonto – kein direkter Zahlungsverkehr möglich Infrastruktur Verzinsung erfolgt über Kapitalmarkt Geld als Einlage bei einer Bank Sicherheit der Zinserträge Langfristig sicher – mögliche marginale Wertanpassungen durch Geld-Brief-Spanne an der Börse Sicher bis auf bei Bankinsolvenz

Zinsen aktuell: Targobank zieht Zinsen an – über drei Prozent

Auch bei der Targobank gibt es ab sofort mehr Zinsen für das Tagesgeld. Konkret gibt es einen Sonderzins von 3,55 Prozent bei einer Laufzeit von sechs Monaten. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Im Anschluss greift der Basiszinssatz für Bestandskunden von aktuell 0,60 Prozent. Im Unterschied zu einigen anderen Angeboten wird bei der Targobank das Guthaben bis eine Million Euro verzinst. Bei vielen Banken liegt diese Grenze bei 500.000 Euro. Ein Tagesgeldkonto ist bei der Targobank ab 14 Jahren möglich.

Die Konditionen der Targobank im Überblick:

Eigenschaft Definition Zinssatz 3,55 Prozent für das erste Tagesgeldkonto für 6 Monate – danach variabler Zinssatz. Maximalbetrag für Sonderzins Bis zu einer Million Euro Verfügbarkeit flexibel (täglich) verfügbar Identifizierung Per Videochat, Post oder in der Filiale Ein- und Auszahlung Per Überweisung oder bar an einem Targobank-Automaten Kontoführung Kostenlos via Onlinebanking, Bargeldein- und -auszahlung sowie Kontoauszüge sind ebenso kostenfrei Flexibilität Kein Mindestanlagebetrag oder Höchstgrenze Mindestalter für Kontoeröffnung Ab dem 14. Lebensjahr Zinssatz nach sechs Monaten Variabler Zinssatz von zur Zeit 0,60 Prozent (Stand: 27.04.2023) Voraussetzung Bei Beantragung wird ein kostenloses internes Verrechnungskonto eröffnet – falls kein Girokonto bei der Targobank.

Renault Bank erhöht Zinsen für Festgeld deutlich

Die Renault Bank* hat die Zinsen für das Festgeld deutlich angehoben. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren erhalten Sparer nun 4 Prozent Zinsen p.a.. Aber auch bei anderen Laufzeiten steigen die Zinsen doch ziemlich deutlich an.

Seit dem 12. Oktober gelten die folgenden Zinssätze:



Laufzeit Neuer Zinssatz Alter Zinssatz 1 Jahr 3,90% p.a. 3,65% p.a. 2 Jahre 4,00% p.a. 3,70% p.a. 3 Jahre 3,90% p.a. 3,75% p.a. 4 Jahre 3,90% p.a. 3,75% p.a. 5 Jahre 3,90% p.a. 3,75% p.a.

Renault Bank erhöht auch Zinsen beim Tagesgeld

Die Renault Bank* erhöht nicht nur die Zinsen beim Festgeld. Auch Bestandskunden beim Tagesgeld dürfen sich über höhere Zinsen freuen. Seit dem 12. Oktober erhalten Sparer einen Zinssatz von 2,90 Prozent p.a. bis 250.000 Euro, ab 250.000 Euro gibt es 2,25 Prozent Zinsen p.a.. Bei den Zinsen für Neukunden ändert sich dagegen erstmal nichts. Sie erhalten bis 250.000 Euro weiter 4 Prozent Zinsen p.a. Die Zinsen sind allerdings nur für drei Monate garantiert.

Klarna zieht Zinsen erneut deutlich an

Die schwedische Direktbank Klarna* gehörte beim Festgeld bereits zu den Anbietern mit den höchsten Zinsen. Erst vor kurzem hatte Klarna*die Zinsen für seine Festgeld-Produkte erhöht. Nun legt die Bank nach. Für eine Laufzeit von 12 Monaten erhalten Kunden 4,33 Prozent Zinsen p.a.. Über vier Prozent Zinsen gibt es auch für 6, 18 und 24 Monate. Etwas weniger dagegen gibt es für noch höhere Laufzeiten. Diese Zinsen gelten nur für das Produkt Festgeld+, aber auch beim "normalen" Festgeld von Klarna* steigen die Zinsen.

Hier finden Sie die Zinsen von Klarna für das Festgeld+.

Laufzeit Festgeld+ * 6 Monate 4,10 % 12 Monate 4,33 % 18 Monate 4,12 % 24 Monate 4,01 % 36 Monate 3,96 % 48 Monate 3,91 %

Sparkassen-Tochter erhöht Zinsen beim Tagesgeld

Die Tochter der Frankfurter Sparkasse, die 1822direkt*, hebt den Zinssatz für ihre Kombiprodukte wieder auf 3,60 Prozent pro Jahr an, nachdem er Ende Juli kurzzeitig auf 3,20 Prozent gesenkt wurde. Dieses Angebot ist ab dem 2. Oktober 2023 für Neukunden verfügbar, die ein Tagesgeldkonto eröffnen und automatisch ein kostenloses Wertpapierdepot erhalten. Der angebotene Zinssatz gilt für die ersten sechs Monate und für Anlagen bis zu 100.000 Euro.

Eine Verlängerung des Zinssatzes auf ein volles Jahr ist möglich, wenn Neukunden innerhalb der ersten vier Monate einen Wertpapiersparplan einrichten oder mindestens drei Trades mit jeweils mindestens 500 Euro durchführen. Dieses Angebot steht allen zur Verfügung, die in den letzten zwölf Monaten weder ein Tagesgeldkonto noch ein Depot bei der 1822direkt hatten, ausgenommen sind ebenfalls Kunden der Frankfurter Sparkasse. Nach Ablauf der Sonderverzinsung oder für Beträge über 100.000 Euro gilt der aktuelle Basiszins von 0,60 Prozent pro Jahr.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Angebot:

Neukunden erhalten 3,60 % Zinsen p.a. für max. 100.000 € für 6 Monate auf dem Tagesgeldkonto.

für max. 100.000 € für 6 Monate auf dem Tagesgeldkonto. Verlängerung des Zinssatzes auf volle 12 Monate bei 3 Trades ≥ je 500 Euro oder Einrichtung eines Wertpapiersparplans innerhalb der ersten 4 Monate.

bei 3 Trades ≥ je 500 Euro oder Einrichtung eines Wertpapiersparplans innerhalb der ersten 4 Monate. Kostenlose Depotführung für Neueröffnungen.

VW Bank mit ungewöhnlichem Angebot

Ab heute führt die VW Bank* ein neues Festgeldangebot ein, das eine Besonderheit in sich trägt: Denn es richtet sich speziell an Bestandskunden, die eine kürzere Anlagedauer bevorzugen. Häufig haben Festgeld-Einlagen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr. Die VW Bank* geht da andere Wege und bietet eine Anlagefrist von 90 bis 180 Tagen an. Der angebotene Zinssatz für diesen Zeitraum beträgt 3 Prozent pro Jahr, mit einer Mindestanlage von 5.000 Euro und ohne maximale Anlagegrenze.

Für Laufzeiten von 180 bis 269 Tagen und 270 bis 355 Tagen bleiben die Zinssätze unverändert bei 3,25 Prozent bzw. 3,50 Prozent pro Jahr. Für Neukunden bietet die VW Bank* ein Tagesgeldangebot mit einem Zinssatz von 3,80 Prozent pro Jahr für die ersten sechs Monate, der danach auf 1,05 Prozent sinkt.

Festgeld aktuell: Hier wurden letzte Woche die Zinsen erhöht

Bereits in letzten Wochen gab es zahlreiche attraktive Angebote für Sparer. Alle Top-Deals der vergangenen Woche finden Sie in diesem separaten Artikel. Hier finden Sie weitere Angebote zu Tages- und Festgeld noch einmal im Schnelldurchlauf:

Tagesgeld-Zinsen aktuell: Hier gibt es eine höhere Rendite

1. Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine klassische Form von Sparanlage. Bei dieser wird das Geld auf einem speziellen Konto (Tagesgeldkonto) bei einer Bank einbezahlt. Die Besonderheit: Der Sparer kann jederzeit auf sein Geld zugreifen und zusätzlich Zinsen auf den eingezahlten Betrag bekommen.

2. Was bedeutet Einlagensicherung?

Die Einlagensicherung ist ein Mechanismus, der das Geld bei einer Bank bis zu einem bestimmten Betrag absichert – falls die Bank insolvent werden sollte. In der Europäischen Union sind Einlagen von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch gesetzliche Einlagensicherungssysteme geschützt. Zahlreiche Banken in Deutschland sind zusätzlich in freiwilligen Einlagensicherungsfonds organisiert – diese gewährleisten noch höhere Sicherungen.

3. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld?

Der Hauptunterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld besteht in der Verfügbarkeit des Geldes und der Zinsstruktur. Bei einem Tagesgeldkonto haben Sparer jederzeit Zugriff auf ihr Geld und die Zinsen werden in der Regel jährlich gutgeschrieben. Bei einem Festgeldkonto legen die Bankkunden ihr Geld für einen festen Zeitraum an und können während dieser Zeit nicht darauf zugreifen. Dafür ist der Zinssatz oft höher und für die gesamte Laufzeit garantiert.

4. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Wertpapieren?

Tagesgeld und Wertpapiere sind unterschiedliche Anlageformen. Tagesgeld ist sicher und flexibel – es bietet aber meist nur geringe Zinsen. Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen – sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Wertpapiere können im Wert schwanken und es ist möglich, dass beim Verkauf weniger zurückkommt als ursprünglich investiert wurde.

5. Ist Tagesgeld eine sichere Geldanlage?

Tagesgelder gelten als sichere Anlageform, da sie durch die Einlagensicherung bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert sind. Es besteht jedoch immer das Risiko von Zinsänderungen. Wenn die Zinsen sinken, sinkt auch der Ertrag des Tagesgeldkontos.

6. Wie eröffnet man ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto kann bei den meisten Banken und Sparkassen eröffnet werden. Man kann dies entweder online oder in einer Filiale tun. Man muss einige persönliche Informationen angeben und eventuell eine Identitätsprüfung durchführen. Nach der Eröffnung des Kontos kann man Geld einzahlen und Zinsen verdienen.

7. Wie hoch sind die Zinsen bei einem Tagesgeldkonto?

Die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto variieren je nach Bank und aktueller Zinssituation. Stand August 2023 liegen die Zinsen vieler Banken im Bereich zwischen drei und vier Prozent. Es ist jedoch immer ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen – einige Banken locken mit Sonderaktionen und höheren Zinsen speziell für Neukunden.

8. Worauf sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten achten?

Folgende Faktoren sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten berücksichtigen:

Zinssatz : Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an.

: Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an. Zinszahlungsintervall : Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt.

: Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt. Einlagensicherung : Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt.

: Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt. Gebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren. Kundenservice : Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an.

: Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an. Online-Zugang : Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat.

: Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat. Mindest- und Höchstanlagebeträge: Manche Banken haben Vorgaben für den Mindest- oder Höchstbetrag, der auf dem Tagesgeldkonto liegen darf. Diese Limits sollten den individuellen Anforderungen entsprechen.

9. Was müssen Sparer bei Neukunden-Aktionen beachten?

Banken bieten oft Sonderkonditionen oder Bonuszinsen für Neukunden an. Diese Angebote können attraktiv sein – aber es gibt einige Dinge, die Sparer beachten sollten:

Befristete Zinssätze : Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau.

: Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Mindest- und Höchstanlagebeträge : Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten.

: Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten. Kontoführungsgebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern. Bonusbedingungen : Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft.

: Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft. Wechselhäufigkeit: Einige Sparer könnten in Versuchung kommen, von einer Neukunden-Aktion zur nächsten zu wechseln, um immer die höchsten Zinsen zu erhalten. Dabei zu beachten ist: Häufige Wechsel können einen negativen Einfluss auf Ihre Schufa-Bewertung haben.

10. Sollte man nur auf das Tagesgeld setzen oder bieten sich andere Anlagenformen an?

Diese Entscheidung ist von den persönlichen Zielen, der Risikobereitschaft und der finanziellen Situation abhängig. Tagesgeld ist eine sichere Anlageform, die einen stetigen, wenn auch meist geringen Zinsertrag bietet und jederzeit verfügbar ist. Dies macht es zu einer guten Wahl für den Aufbau eines Notgroschens oder für Geld, das in absehbarer Zeit benötigt wird.

Für langfristige Sparziele oder zur Vermögensbildung kann es jedoch sinnvoll sein, auch andere Anlageformen zu berücksichtigen:

Festgeld : Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen.

: Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen. Wertpapiere : Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat.

: Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat. Immobilien : Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital.

: Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital. Sparpläne: Sparpläne erlauben regelmäßige Einzahlungen in verschiedene Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Diese können besonders für langfristige Ziele wie die Altersvorsorge geeignet sein.

Eine breit gestreute Anlagestrategie – ein sogenanntes "Diversifiziertes Portfolio" – kann dabei helfen, Risiken zu minimieren und die Renditechancen zu optimieren. Ein Finanzberater kann helfen, die individuell passende Anlagestrategie zu finden. Auch Verbraucherschützer können beratend unterstützen. Es ist wichtig, dass die Anlageentscheidung auf der Grundlage der eigenen Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft getroffen wird. Neben der Beratung sollte man sich daher immer auch selbst über das Thema Geldanlage informieren.

