Berlin. Die Zinsen für ein neues Fest- und Tagesgeld sinken. Doch erste Banken drehen noch an einer anderen Schraube. Hier lesen Sie mehr.

Ende 2023 erreichten die Zinsen ihren Höhepunkt. Über vier Prozent Verzinsung für ein Tagegeld und fast fünf Prozent Zinsen für ein Festgeld waren für Neukunden möglich. Hauptgrund waren die mehrfachen Leitzinsanpassungen vonseiten der Europäischen Zentralbank (EZB). Insgesamt zehn mal wurde der Zins erhöht. Aktuell geht der Trend in die andere Richtung. Die unklare Leitzinsentwicklung 2024 veranlasst erste Banken zu Anpassungen ihrer Konditionen. Hier im Finanzratgeber hatten wir zuletzt mehrfach darüber berichtet.

Seit heute gelten bei zwei weiteren Banken neue Konditionen. Barclays und die Renault Bank haben Anpassungen durchgeführt. Beide Banken hatten in der Vergangenheit ein attraktives Tagesgeld für Neukunden im Angebot. Wie lukrativ ist es jetzt noch? Zumindest Barclays hat nicht die Zinsen angepasst – für alle Neukunden gibt es ab 12. Januar dennoch eine entscheidende Änderung.

Neue Konditionen für das Tagesgeld: Barclays und Renault Bank passen Neukundenaktion an

Statt wie bisher sechs Monate gibt es die 3,85 Prozent Zinsen bei Barclays nur noch für drei Monate. Im Anschluss greift der Basiszinssatz von derzeit 1,2 Prozent. Die Änderung gilt ab Freitag (12. Januar). Bis heute (23.59 Uhr) können Sparer sich die 3,85 Prozent Zinsen für das Tagesgeld * also noch für ganze sechs Monate sichern. Der maximale Anlagebetrag ist auf 250.000 Euro gedeckelt. Für die Ersparnisse darüber greift der Basiszinssatz. In unserem Vergleich der Top-Tagesgelder 2024 haben wir die Konditionen von Barclays mit anderen Angeboten verglichen.

Bei der Renault Bank * ändert sich an der Laufzeit der Neukundenaktion nichts. Wie bisher gibt es den Neukundenzins für drei Monate. Auch der Basiszins von 2,90 Prozent bis 250.000 Euro Anlage und 2,25 Prozent ab einer Summe von 250.000 Euro ändert sich nicht. Dafür schraubt die Bank am Aktionszins für Neukunden. Seit 11. Januar gibt es die vier Prozent nicht mehr. Wie schon andere Banken zuvor rückt man von der Vier-Prozent-Marke ab – zuletzt waren die schwedische Bank Klarna und die SWK Bank diesen Schritt gegangen.

Die neuen Konditionen der Renault Bank:

Laufzeit Zinsen Neukunden bis 250.000 EUR 3,85 % p. a. garantiert für 3 Monate statt bisher 4,00 % p. a. Neukunden ab 250.000 EUR 2,25 % p. a. garantiert für 3 Monate statt bisher 2,35 % p. a. Bestandskunden bis 250.000 EUR 2,90 % p. a. unverändert Bestandskunden ab 250.000 EUR 2,25 % p. a. unverändert

In Zeiten tendenziell sinkender Zinsen lohnt sich der Vergleich der verfügbaren Angebote umso mehr. Vier Prozent Neukundenzins für das Tagesgeld sind weiter möglich. Die Zinsen für das Tagesgeld der Openbank * etwa haben sich noch nicht verändert und liegen derzeit immer noch bei 4,02 Prozent für sechs Monate. Auch das Tagesgeld der J&T Direktbank (3,70 %) * oder das der Direktbank bunq (3,85 %) * sind lukrativ. Zwei der Top-Angebote mit deutscher Einlagensicherung sind das Tagesgeld der Consorsbank (3,75 %) * und das Tagesgeld der Commerzbanktochter comdirect (3,75 %) *.

Commerzbank ändert Zinsen: Was ab 9. Januar für Neukunden gilt

Der Trend geht aktuell in Richtung sinkender Zinsen. Auch die Commerzbank passt ihr Tagesgeld "Topzinskonto Plus" * an und senkt den Zinssatz von 3,50 auf 3,25 Prozent. Die Änderung betrifft ausschließlich Neukunden, die ab 9. Januar ein Tagesgeldkonto bei der Commerzbank eröffnen. Gewährt werden die Zinsen für sechs Monate und bis zu einem Anlagebetrag von 10.000.000 Euro. Das Angebot kann somit für Sparer mit hohen Anlagesummen beim Tagesgeld interessant sein. Bei vielen anderen Banken liegt diese Obergrenze zwischen 500.000 und 1.000.000 Euro.

Für Sparer mit weniger hohen Anlageperspektiven können andere Angebote lukrativer sein. Die Commerzbanktochter comdirect bietet für das Tagesgeld * 3,75 Prozent Zinsen bei ebenfalls sechs Monaten Laufzeit an. Spitzenreiter im Vergleich der Tagesgeldangebote im Januar ist die spanische Openbank mit 4,02 Prozent Neukunden- und 2,8 Prozent Bestandskundenzins. Langfristig stabile Zinsen verspricht das Tagesgeld der J&T Direktbank *. 3,70 Prozent Zinsen gibt es hier sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.

Tagesgeld im Januar: Wo es für Neukunden mehr Zinsen gibt

Tagesgeld Zinsen Maximalbetrag Openbank* 4,02 % für sechs Monate – danach 2,8 % bis 1.000.000 Euro Barclays* 3,85 % für sechs Monate – danach 1,2 % bis 250.000 Euro Comdirect* 3,75 % für sechs Monate – danach 0,75 % bis 1.000.000 Euro J&T Direktbank* 3,70 % für alle Kunden bis auf Widerruf bis 500.000 Euro Consorsbank* 3,75 % für sechs bis 12 Monate – danach 1 % bis 1.000.000 Euro

Ein Vorteil der Commerzbank und der comdirect: Bei beiden Banken werden die Ersparnisse über die deutsche Einlagensicherung geschützt. Ausländische Direktbanken wie die Openbank nicht. Hier gilt die Einlagensicherung des jeweiligen Landes. Das kann einem Bericht der Stiftung Warentest zufolge bei einer Bankenpleite problematisch werden. Zumindest in Ländern mit schlechteren Ratingbewertungen. Mehr zum Thema haben wir im Beitrag "Tages- und Festgeld im Ausland" zusammengefasst.

Weniger Zinsen fürs Tages- und Festgeld: Diese Banken rudern zurück

Die schwedische Bank Klarna hat lange Zeit die besten Zinsen für das Festgeld geboten. Im Dezember passte die Bank die Zinssätze schon zweimal an – seit heute gelten wieder neue Konditionen. Die vier Prozent Zinsen gibt es für keine der angebotenen Laufzeiten mehr. Am höchsten ist der Zinssatz noch mit 3,80 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Weniger Umfangreich ist die Zinsanpassung bei der SWK Bank *. Hier sind nur zwei Laufzeiten betroffen. Seit 4. Januar gibt es hier nur noch 3,70 Prozent Zinsen für 24 Monate und drei Prozent für 18 Monate Laufzeit.

Die neuen Zinsen für das Festgeld+ von Klarna * seit 5. Januar:

Laufzeit Zinsen 6 Monate 3,45 % 12 Monate 3,75 % 18 Monate 3,80 % 24 Monate 3,75 % 36 Monate 3,75 % 48 Monate 3,70 %

Ebenfalls die Zinsen gesenkt hat die CA Consumer Finance *. Hier gibt es jedoch immerhin noch vier Prozent Zinsen bei einer Anlagezeit zwischen zwölf und 24 Monaten. Es gibt aber auch positive Neuigkeiten. Die Postbank bietet seit 2. Januar eine neue Neukundenaktion für das Postbank Zinssparen * an – für 12 Monate gibt es 3,3 Prozent Zinsen. Und auch die Deutsche Kreditbank (DKB) hat ihre Zinsen für das Festgeld entgegen dem aktuellen Trend erhöht. Für 12 Monate Laufzeit gibt es seit 3. Januar 3,50 statt wie bisher 2,50 Prozent Zinsen.

In Zeiten tendenziell sinkender Zinsen lohnt sich ein Vergleich umso mehr. Noch immer finden Sparer attraktive Angebote. Bei der Openbank * gibt es etwa nach wie vor 4,02 Prozent Neukundenzinsen und 2,8 Prozent Zinsen für Bestandskunden. Neben der CA Consumer Finance bietet auch die J&T Direktbank * bis zu 4,20 Prozent Zinsen für das Festgeld. Und auch das Flexgeld der Openbank* wird aktuell noch mit 4,10 Prozent verzinst. Weitere attraktive Angebote zeigt auch der Fest- und Tagesgeldvergleich von Finanztest auf.

Die neuen Zinsen für das Festgeld betreffen immer nur Neukunden. Für Anleger mit bestehenden Festgeldkonten hat das keine Auswirkungen. Auch beim Tagesgeld gilt: Für Neukunden greift immer der Zinssatz am Tag der Kontoeröffnung. Nach Ende des Aktionszeitraums gilt bei vielen Banken aber meist ein niedrigerer Basiszinssatz – oft ist das nach sechs Monaten der Fall.

Festgeld: Die besten Angebote

FAQ zu Tagesgeld und Festgeld

Was ist Tagesgeld?

Das Tagesgeld ist eine klassische Geldanlage. Der Sparer legt sein Geld bei einer Bank zu einem variablen Zinssatz an. Er kann täglich über sein Geld verfügen und jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Was unterscheidet Tagesgeld von Festgeld?

Während das Tagesgeld eine flexible Verfügbarkeit des Kapitals bieten, ist das Kapital bei einem Festgeldkonto für einen festgelegten Zeitraum angelegt und nicht zugänglich.

Wie sicher sind Tages- und Festgeldkonten?

In vielen Ländern wie Deutschland sind Einlagen bis zu 100.000 Euro je Kunden und Bank über einen Einlagensicherungsfonds geschützt – beide Anlageformen sind daher eine sichere Investitionsoption.

Wie werden die Zinsen bei Tages- und Festgeld berechnet?

Tagesgeldzinsen werden oft variabel berechnet und können sich ändern – je nach Marktlage. Festgeldzinsen sind stattdessen für die zuvor vereinbarte Laufzeit des Vertrages festgeschrieben und ändern sich nicht.

Kann ich mehrere Tages- und Festgeldkonten gleichzeitig haben?

Ja – es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Konten. Allerdings sollten Sie Angebote und Konditionen sorgfältig vergleichen, um die besten Renditen zu erzielen.

Welche Gebühren fallen bei Tages- und Festgeldkonten an?

Normalerweise fallen keine Kontoführungsgebühren an. Jedoch sollten Sie immer das Kleingedruckte lesen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Kosten anfallen.

Wie kann ich ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen?

Die meisten Banken und Finanzinstitute bieten eine einfache Online-Eröffnung an. Auch die Legitimation erfolgt bei vielen Banken mittlerweile digital. Allen voran Direktbanken bieten oft nur einen reinen digitalen Service an.

Ist mein Geld bei ausländischen Banken sicher?

Das ist von der jeweiligen Bank und dem Land abhängig. Innerhalb der Europäischen Union (EU) gilt flächendeckend eine Einlagensicherung von maximal 100.000 Euro je Kunde und Bank. Außerhalb der Eurozone können andere Bedingungen gelten. Daher ist es ratsam, sich über die Einlagensicherung des jeweiligen Landes zu informieren, ehe man eine Anlage tätigt.

Kann ich mein Festgeld vorzeitig kündigen?

Die vorzeitige Kündigung kann möglich sein – etwa bei flexiblen Verträgen. Oft gehen damit aber finanzielle Nachteile oder Strafzinsen einher. Daher sollte man zuvor die Vertragsbedingungen sorgfältig lesen.

Was passiert bei sich ändernden Zinsen?

Bei Tagesgeldkonten können sich die Zinsen ändern – oft angelehnt an die Entwicklung des Leitzinses. Bei Festgeldkonten bleibt der Zinssatz für die mit der Bank vereinbarte Laufzeit unverändert.

