Berlin. Die schwedische Direktbank Klarna hat erneut die Zinsen für das Festgeld angepasst. Hier im Finanzratgeber informieren wir darüber.

Keine Veränderung in der Zinspolitik – seit dem14. Dezember steht fest: Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzinssatz unverändert bei 4,5 Prozent. Diese Zinspause zeichnet sich auch in einigen Angeboten für das Tagesgeld und Festgeld ab. Nach einem Hoch der Zinsen senken die ersten Banken ihre Zinssätze wieder. Hierzu zählt etwa das Tagesgeld der Santander. Auch bei Klarna haben sich die Konditionen geändert. Mehr dazu im aktuellen Eintrag hier im Finanzratgeber.

Klarna ändert Zinsen für Neukunden: Wer betroffen ist

Nach einer Anhebung der Zinsen ist die schwedische Bank Klarna jetzt wieder einen Schritt zurück gegangen – und hat die Zinsen für insgesamt drei Laufzeiten angepasst. Betroffen sind alle Neukunden, die ab sofort ihr Festgeld für sechs bis 18 Monate bei Klarna anlegen wollen. Für das normale Festgeld und das rein digitale – nur in der Klarna-App abschließbare Festgeld+* – gelten ab sofort folgende Zinssätze:

Festgeld Festgeld+* 6 Monate 3,70 % 3,78 % 12 Monate 3,84 % 3,92 % 18 Monate 3,87 % 3,95 % 24 Monate 3,82 % 3,90 % 36 Monate - 3,81 % 48 Monate - 3,75 %

Wir haben die geänderten Zinssätze in der Tabelle markiert. Zuvor hatte es für eine Anlagezeit von sechs bis 18 Monaten jeweils über vier Prozent Zinsen gegeben. Mit der Zinsanpassungen haben sich diese Angebote etwas verschlechtert. Zu beachten ist: Die neuen Zinsen gelten ausschließlich für Neuanlagen. Bestehende Festgeldverträge sind davon nicht betroffen.

Für Neuanleger lohnt sich generell immer ein Vergleich. Bei einem Festgeld mit einer Laufzeit von sechs Monaten hat aktuell die CA Consumer Finance* mit 4,10 Prozent Zinsen die Nase vorn. Auch bei einer Laufzeit von 12 Monaten gibt es ein besseres Angebot als das von Klarna. Die Banca Sistema* bietet 4,40 Prozent Zinsen. Auch attraktiv: das Festgeld der SWK Bank* für 18 Monate – hier gibt es für Neuanleger aktuell vier Prozent Zinsen.

Renault Bank passt Festgeld an: Was sich ab heute ändert

Das Festgeld der Renault Bank* hat eine Laufzeit von ein bis maximal fünf Jahren. Es müssen mindestens 2500 Euro angelegt werden – eine Obergrenze gibt es nicht. Bisher waren bis zu vier Prozent Zinsen möglich. Seit heute (14. Dezember) gelten neue Konditionen. Die Zinsen haben sich wie folgt verändert:

Zinsen bisher Zinsen neu 1 Jahr 3,90 % 3,75 % 2 Jahre 4,00 % 3,70 % 3 Jahre 3,90 % 3,60 % 4 Jahre 3,90 % 3,45 % 5 Jahre 3,90 % 3,40 %

Zu beachten ist: Die Zinsen sind nur für Neuanlagen relevant. Wer sein Festgeld vor dem 14. Dezember eröffnet hat, bekommt im Rahmen seiner Laufzeit die zu dem Zeitpunkt geltenden Zinsen. Für Neuanleger lohnt sich aktuell ein Vergleich. Im Ranking der besten Festgeldangebote tauchen einige Finanzdienstleister noch vor der Renault Bank auf – dazu zählen:

Weitere Angebote für das Festgeld finden Sie in unserem folgenden Vergleichsrechner. Einfach Anlagesumme und Laufzeit wählen und schon zeigt der Rechner passende Angebote an. Zu beachten ist: Auch unser Rechner deckt nicht die komplette Marktlage ab. Daher ist es immer ratsam, sich über verschiedene Wege über neue Angebote zu informieren.

Änderung bei der Consorsbank ab heute: Was Kunden beachten müssen

Neben der Suresse Direkt Bank und der Openbank war das Tagesgeld der Consorsbank * lange eines der besten Angebote in unserem Vergleich der Top-Tagesgeld-Deals. Neukunden hatten für ihre Einlage bis eine Million Euro einen attraktiven Zinssatz von vier Prozent bekommen. Dieser Aktionszins war auf sechs Monate befristet und konnte über einen Trade oder Sparplan auf zwölf Monate ausgedehnt werden. Seit 12. Dezember (9 Uhr) beträgt der Neukunden-Zinssatz nur noch 3,75 Prozent.

An der Laufzeit von sechs Monaten und der Verlängerungsoption ändert sich nichts. Auch die Aktion mit der 150-Euro-Prämie, wenn das Volumen auf dem Depot nach 8 Monaten mindestens 10.000 Euro beträgt, bleibt unverändert bestehen. Nach Ablauf der sechs oder zwölf Monate gilt bei der Consorsbank der Basiszinssatz von ein Prozent für das Tagesgeld. Die Verzinsung erfolgt vierteljährlich – es gibt also einen Zinseszinseffekt.

Allerdings behält sich die Consorsbank vor, bei einer Verlängerung der Neukundenaktion auf zwölf Monate die Zinsen anzupassen, sollte der Zinssatz für die Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank (EZB) unter 3,75 Prozent sinken. Im Vergleich zu anderen Banken bietet die Consorsbank weiter ein attraktives Tagesgeld an. Zumal die meisten Banken keine Aktionsverlängerung auf zwölf Monate anbieten. Für eine Anlagezeit von sechs Monaten bieten die Suresse Direkt Bank * und die Openbank * mit 4,02 Prozent aktuell die höchsten Neukunden-Zinsen am Markt.

Postbank-Aktion endet: Jetzt noch schnell Top-Zinsen und Gutschein sichern

Das traditionelle Tagesgeld ist bei der Postbank im Vergleich zu anderen Angeboten nicht attraktiv. Wettbewerbsfähig ist dagegen das Festgeld – bei der Postbank Zinssparen genannt. Für eine Laufzeit von einem Jahr gibt es 3,75 Prozent Zinsen. Diese gelten bloß für Neuanlagen bis zum 12. Dezember. Für bestehendes Guthaben sind die Zinsen niedriger. Möglich ist das Festgeld ab einem Anlagebetrag von 2500 Euro bis maximal 100.000 Euro. Ab 15.000 Euro Anlagebetrag gibt es zum Aktionszins noch einen Lieferando-Gutschein im Wert von 50 Euro dazu.

Die Voraussetzung für den Gutschein: Die Einzahlung von mindestens 15.000 Euro muss bis zum 29. Dezember 2023 in einer Summe erfolgen. Sowohl der Gutschein als auch der Neukundenzins werden zum 13. Dezember eingestellt. Der letzte aktive Vertriebstag ist somit der 12. Dezember. Mit 3,75 Prozent für ein einjähriges Festgeld hat die Postbank am deutschen Markt bisher ein attraktives Angebot am Start. Höhere Zinsen bietet das Festgeld+ der schwedischen Bank Klarna* (4,32 Prozent) oder das Flexgeld der spanischen Openbank* (4,10 Prozent).

Neue Zinsen bei der Santander: Was sich für Neukunden ändert

Die leichte Anpassung der Zinsen beschränkt sich nicht nur auf den Neukundenzins für das Tagesgeld. Auch das Festgeld – bei der Santander Sparbrief genannt – ist betroffen. Der Bank zufolge ist von der Änderung ausschließlich das Festgeld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten betroffen. Statt wie bisher 3,7 Prozent gibt es seit 6. Dezember mit 3,75 Prozent etwas mehr Zinsen für die Ersparnisse. Zu beachten ist: Die Änderung greift nur für neue – seit dem 6. Dezember – abgeschlossene Festgeldverträge.

Kunden mit einem bestehenden Tages- oder Festgeld bei der Santander sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Nach wie vor bietet die Santander im Vergleich zu anderen Filialbanken zwei attraktive Sparoptionen für Verbraucher. Die Niederlassung in Deutschland gewährleistet zudem die Sicherheit durch die deutsche Einlagensicherung. Mehr Zinsen bietet aktuell das Festgeld+ der schwedischen Bank Klarna*. Je nach Laufzeit sind Zinsen von über vier Prozent möglich.

Mehr Zinsen fürs Festgeld: Suresse Direkt Bank bessert Angebot nach

Nach der Opel Bank und der schwedischen Direktbank Klarna hat auch die spanische Suresse Direkt Bank ihre Zinsen verbessert. Die Direktbank ist vor allem für ihr attraktives Tagesgeld * mit 4,02 Prozent Neukunden-Zinsen bekannt. Doch die Suresse Direkt Bank hat auch ein Festgeld * am Start – als Anleger kann man zwischen vier verschiedenen Zeiträumen wählen. Für das einjährige Festgeld hat die Bank den Zinssatz jetzt auf 3,90 Prozent erhöht. Für längere Anlagezeiten gibt es etwas weniger:

Jahr Zinssatz Für 1 Jahr 3,90 % Für 2 Jahre 3,60 % Für 3 Jahre 3,00 % Für 4 Jahre 3,00 %

Im Vergleich der besten Tagesgeldangebote im Dezember ist die Suresse Direkt Bank ganz vorne mit dabei. Beim Festgeld sieht es etwas anders aus. Der Blick in unseren Vergleichsrechner zeigt: Für eine einjährige Anlage bieten andere Banken bessere Zinsen. Das Festgeld+ von Klarna * bietet 4,32 Prozent Zinsen. Knapp dahinter folgt das Festgeld der CA Consumer Finance * mit 4,20 Prozent. Je nach Anlagesumme und Laufzeit zeigt der Online-Rechner andere Angebote an. Die Frage nach dem besten Angebot lässt sich somit nicht pauschal beantworten.

Festgeld: Die besten Angebote

➣ Die schwedische Bank Klarna hat die Zinsen für das Festgeld+* deutlich verbessert – bis zu 4,33 Prozent sind möglich

➣ Die Creditplus hat ihre Zinsen für das Festgeld* angepasst – bei einem Jahr Laufzeit

➣ Top-Angebote für lange Laufzeiten: Das 10-jährige Festgeld der Banca Sistema – fünf Prozent und das der pbb direkt*

➣ Die Renault Bank* hat die Zinsen für das Festgeld für zwei Jahre Laufzeit auf vier Prozent erhöht.

➣ Auch die Opel Bank hat ihr Festgeld* verbessert und bietet Neukunden ab sofort bis zu 3,7 Prozent Zinsen an.

➣ Konstant über vier Prozent Zinsen beim Festgeld gibt es für Sparer bei der Crédit Agricole*.

➣ Die Renault Bank dreht an der Zinsschraube beim Festgeld. Zum Angebot für das Festgeld bei der Renault Bank* geht es hier.

➣ Die BMW-Bank BMW Bank der erste Anbieter seine Zinsen für das Festgeld deutlich erhöht. Um ganze 0,5 Prozentpunkte steigen die Zinsen dort.

➣ Creditplus zahlt sogar über längere Zeiträume über vier Prozent Zinsen* auf das Festgeld.

➣ Einen Top-Zins bietet auch die pbbdirekt (Deutsche Pfandbriefbank) mit 4,25 Prozent pro Jahr* bei einer Anlagedauer von 10 Jahren.

Tagesgeldkonto-Zinsen: Hier gibt es die besten Zinsen

➣ Auch die Opel Bank hat ihr Tagesgeld* verbessert und bietet Neukunden ab sofort 4,10 Prozent Zinsen an.

➣ Mehr Zinsen für das Tagesgeld – Scrabel Capital* zieht nach und bietet jetzt über zwei Prozent

➣ Die N26 steigt ins Tagesgeldgeschäft ein* und bietet Neukunden 2,6 Prozent Zinsen für 12 Monate

➣ Die besten Zinsen für Neukunden am Markt bietet neben der Suresse Direkt Bank die Openbank* mit 4,02 Prozent

➣ Auch für das bunq Tagesgeldkonto (Easy Savings) gibt es mehr Zinsen

➣ Alternative für Bestandskunden: Das "Tagesgeld 2.0" – hier kommen Sie zum Angebot CashPlus von UnitPlus*

➣ Die Suresse Bank*, eine Tochter der Santander Bank, hat ihre Zinsen für das Tagesgeldkonto deutlich erhöht

➣ Nun reiht sich auch Barclays* in die Liste der Banken ein, die derzeit fleißig an der Zinsschraube drehen.

➣ Die J&T Direktbank* hat kürzlich eine Anpassung ihrer Zinssätze bekannt gegeben, die sowohl Neu- als auch Bestandskunden betrifft. Der Tagesgeldzins, der zuvor bei 3,65 Prozent p.a. lag, wurde leicht auf 3,70 Prozent angehoben.

➣ Die Consorsbank* hat ihre Tagesgeldzinsen auf 3,75 Prozent p. a. angehoben.

➣ Die TF Bank* hat ihre Zinsen fürs Tagesgeld deutlich erhöht. Statt bislang 3,6 Prozent p.a. erhalten Sparer nun 4 Prozent Zinsen.

➣ Die Renault Bank hat auch ihre Zinsen beim Tagesgeld erhöht. Für das Tagesgeldangebot erhalten Neukunden einen Zinssatz von 4,00 Prozent p. a. bis zu einem Betrag von 250.000 Euro. Das Angebot zum Tagesgeld bei der Renault Bank* finden Sie hier.

➣ Die comdirect* reagiert auf den aktuellen Trend steigender Zinsen und passt ihr Angebot für das Tagesgeldkonto „Tagesgeld PLUS“ an. Neukunden von einem Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. profitieren.

➣ Santander bietet Neukunden 3,7 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für sechs Monate*, danach sinken die Zinsen auf den variablen Basiszinsatz von 0,30 Prozent

➣ Die Bank of Scotland hat eine Bonuszinsaktion für ihr Tagesgeldkonto* gestartet. Die Aktion ist für Neukunden verfügbar. Neben dem regulären Tagesgeldzins von 2,5 Prozent p.a. erhalten Kunden während der Aktion einen zusätzlichen Zins von 1,5 Prozent. Die Aktion geht bis zum 25. September.

➣ Allerdings gibt es Alternativen wie die Suresse Direkt Bank mit einem Basiszinssatz von 2,8 Prozent und einem Aktionszins von 3,7 Prozent für sechs Monate* oder die C24 Direktbank, die 4 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden bietet*

FAQ zu Tagesgeld und Festgeld

Was ist Tagesgeld?

Das Tagesgeld ist eine klassische Geldanlage. Der Sparer legt sein Geld bei einer Bank zu einem variablen Zinssatz an. Er kann täglich über sein Geld verfügen und jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Was unterscheidet Tagesgeld von Festgeld?

Während das Tagesgeld eine flexible Verfügbarkeit des Kapitals bieten, ist das Kapital bei einem Festgeldkonto für einen festgelegten Zeitraum angelegt und nicht zugänglich.

Wie sicher sind Tages- und Festgeldkonten?

In vielen Ländern wie Deutschland sind Einlagen bis zu 100.000 Euro je Kunden und Bank über einen Einlagensicherungsfonds geschützt – beide Anlageformen sind daher eine sichere Investitionsoption.

Wie werden die Zinsen bei Tages- und Festgeld berechnet?

Tagesgeldzinsen werden oft variabel berechnet und können sich ändern – je nach Marktlage. Festgeldzinsen sind stattdessen für die zuvor vereinbarte Laufzeit des Vertrages festgeschrieben und ändern sich nicht.

Kann ich mehrere Tages- und Festgeldkonten gleichzeitig haben?

Ja – es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Konten. Allerdings sollten Sie Angebote und Konditionen sorgfältig vergleichen, um die besten Renditen zu erzielen.

Welche Gebühren fallen bei Tages- und Festgeldkonten an?

Normalerweise fallen keine Kontoführungsgebühren an. Jedoch sollten Sie immer das Kleingedruckte lesen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Kosten anfallen.

Wie kann ich ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen?

Die meisten Banken und Finanzinstitute bieten eine einfache Online-Eröffnung an. Auch die Legitimation erfolgt bei vielen Banken mittlerweile digital. Allen voran Direktbanken bieten oft nur einen reinen digitalen Service an.

Ist mein Geld bei ausländischen Banken sicher?

Das ist von der jeweiligen Bank und dem Land abhängig. Innerhalb der Europäischen Union (EU) gilt flächendeckend eine Einlagensicherung von maximal 100.000 Euro je Kunde und Bank. Außerhalb der Eurozone können andere Bedingungen gelten. Daher ist es ratsam, sich über die Einlagensicherung des jeweiligen Landes zu informieren, ehe man eine Anlage tätigt.

Kann ich mein Festgeld vorzeitig kündigen?

Die vorzeitige Kündigung kann möglich sein – etwa bei flexiblen Verträgen. Oft gehen damit aber finanzielle Nachteile oder Strafzinsen einher. Daher sollte man zuvor die Vertragsbedingungen sorgfältig lesen.

Was passiert bei sich ändernden Zinsen?

Bei Tagesgeldkonten können sich die Zinsen ändern – oft angelehnt an die Entwicklung des Leitzinses. Bei Festgeldkonten bleibt der Zinssatz für die mit der Bank vereinbarte Laufzeit unverändert.

