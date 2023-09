Festgeld & Tagesgeld aktuell: Commerzbank erhöht Zinsen - Angebot hat kleinen Haken

Berlin.

Die Commerzbank hat die Zinsen für das Tagesgeld erhöht

Zuletzt hatte die Tochter der Bank, comdirect, ebenfalls die Zinsen erhöht, darüber hinaus gibt sie auch noch eine Prämie an Sparer aus

Diese und weitere Angebote finden Sie in unserem Blog, in dem wir Sie über die aktuellen Zinsen bei Tages- und Festgeld-Angeboten informieren

Die Zinsen steigen. Grund dafür ist die gestiegene Inflation, gegen die die Europäische Zentralbank (EZB) nun die Leitzinsen erhöht hat. Immerhin hat das einen positiven Nebeneffekt für Sparer: Mit den steigenden Zinsen feiern Tages- und Festgeld ihr überraschendes Comeback. Statistiken zeigen, dass beide Anlageformen insbesondere bei Deutschen hoch im Kurs stehen. Das wissen natürlich auch die Banken, die nun eifrig ihre Zinsen erhöhen. Dabei gibt es mitunter große Unterschiede. Die besten Tages- und Festgeld-Angebote mit den höchsten Zinsen der letzten Tage finden Sie hier.

Hier im Finanzratgeber informieren wir Sie regelmäßig über die neuesten Angebote – und ordnen diese für Sie ein. Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Festgeld und Tagesgeld aktuell – Zinsen aktuell: Commerzbank erhöht die Zinsen

Die Commerzbank hat ihre Zinsen auf das Tagesgeld erhöht. Das Angebot hat aber einen Haken: Es ist nur für Neukunden interessant. Bei ihnen steigt der Satz von bislang 3 auf nun 3,25 Prozent Zinsen. "Den Aktionszins erhalten Sie bei Übertragung von Geldern auf ein Topzinskonto Plus, soweit die Gelder, in den letzten sechs Monaten nicht auf einem Konto bei der Commerzbank AG, der comdirect oder onvista angelegt waren. Die Zinsgutschrift erfolgt 12 Monate nach Eröffnung des Kontos. Nach der Umstellung des Topzinskonto Plus auf das TagesgeldKonto erfolgt die Zinsgutschrift jährlich zum 31. Dezember", schreibt die Commerzbank dazu auf ihrer Internetseite.

Bestandskunden profitieren dagegen nur von um 0,15 Prozentpunkte erhöhte Zinsen, die nun insgesamt bei 0,75 Prozent Zinsen liegen. Das Gute an dem Angebot: Es gibt keine Mindestanlagesumme und auch keine Kontoführungsgebühr beim Tagesgeld der Commerzbank. Insgesamt können maximal 10.000.000 Euro angelegt werden. Da es sich um eine deutsche Bank handelt, gilt die Einlagensicherung für deutsche Banken. Sie liegt wie immer bei 100.000 Euro.

4,1 Prozent Zinsen bei FollowMyMoney nur noch für zwei Tage

In wenigen Tagen beendet "FollowMyMoney" seine Sonderaktion*. Nur noch bis zum 15. September können sich Sparer den "Super-Zins" in Höhe von 4,1 Prozent sichern. Das Angebot von "FollowMyMoney" gehört zu den Spitzenreitern im Vergleich der besten Tages- und Festgeldangebote. Das Angebot richtet sich direkt an Neukunden. Für eine zeitlich befristete Laufzeit bekommen neue Kunden einen höheren Zinssatz. Anlegerinnen und Anleger können davon profitieren – etwa, wenn sie ihre Ersparnisse ohnehin nur für einen begrenzen Zeitraum anlegen wollen. Was müssen Sie darüber wissen? Alle Infos zur Einlage bei "FollowMyMoney" haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Sorge bei Sparern um EZB-Zinsentscheidung

Ganze neun Mal hat die EZB in den vergangenen zwölf Monaten die Zinsen angehoben. Die Inflation liegt mit etwa 6 Prozent noch weit von dem von der EZB anvisierten Ziel von 2 Prozent entfernt. An diesem Donnerstag gibt die Zentralbank ihre Entscheidung bekannt, ob der Leitzins stagniert, fällt oder sogar steigt.

Die Entscheidung der EZB wäre in jedem Fall folgenreich, nicht nur für Sparer, die um ihre Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld bangen müssen:

Sinken die Zinsen werden Kredite wieder günstiger, was wiederum Anreize für Unternehmen schaffen sollte, ihre Investitionen hochzufahren – so zumindest die Hoffnung von Wirtschaftsexperten. Eine Zinssenkung hätte unmittelbare Auswirkungen auf das Tages- und Festgeld, bei denen die Zinsen dann in der Folge wieder deutlich niedriger als jetzt liegen dürften. Das große Zins-Rennen bei beiden Anlageformen wäre erstmal beendet.

werden Kredite wieder günstiger, was wiederum Anreize für Unternehmen schaffen sollte, ihre Investitionen hochzufahren – so zumindest die Hoffnung von Wirtschaftsexperten. Eine Zinssenkung hätte unmittelbare Auswirkungen auf das Tages- und Festgeld, bei denen die Zinsen dann in der Folge wieder deutlich niedriger als jetzt liegen dürften. Das große Zins-Rennen bei beiden Anlageformen wäre erstmal beendet. Steigen die Zinsen dagegen weiter, könnte das die Wirtschaft noch weiter ausbremsen, dafür aber Sparer beim Tagesgeld und Festgeld eine deutlich höhere Rendite bescheren. Denn auch wenn die Zinsen für beide Anlageformen in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind, liegt der Realzins durch die hohe Inflationsquote von etwa 6 Prozent für Anleger noch in den meisten Fällen im Minusbereich.

Comdirect erhöht Zinsen für Tagesgeld

Die comdirect* reagiert auf den aktuellen Trend steigender Zinsen und passt ihr Angebot für das Tagesgeldkonto „Tagesgeld PLUS“ entsprechend an. Ab diesem Montag (11. September 2023) können Neukunden von einem Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. profitieren. Dieser Zinssatz ist für die ersten 6 Monate garantiert, mit einer Option auf Verlängerung um weitere 6 Monate. Das Angebot richtet sich explizit an Neukunden, die in den letzten 6 Monaten keine Geschäftsbeziehung mit comdirect hatten. Nach Ablauf der ersten 6 Monate gelten die auf der comdirect-Website einsehbaren Standardkonditionen.

Hier finden Sie die Details der Aktion im Überblick:

3,75 % Zinsen p.a. für 6 Monate garantiert (Verlängerung um weitere 6 Monate möglich)

Keine Kontoführungsgebühren im Anschluss

Zinsbindung für max. 1.000.000 € Anlagevolumen

Keine Mindestanlagesumme

Gültig für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kunde von comdirect sind

Zinszahlung zum Ende des Quartals

Wichtiger Hinweis: Die Kontoführung ist in den ersten 6 Monaten kostenlos, anschließend gelten die Standardkonditionen, die jederzeit auf der Startseite www.comdirect.de einsehbar sind. Für Guthaben ab 1.000.000,01 € gelten die aktuellen Standardkonditionen.

Tagesgeld-Alternativen zum Angebot der comdirect

➣ Santander bietet Neukunden 3,7 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für sechs Monate*, danach sinken die Zinsen auf den variablen Basiszinsatz von 0,30 Prozent. Lesen Sie hier alle Details zum Tagesgeld-Angebot von Santander.

➣ Allerdings gibt es Alternativen wie die Suresse Direkt Bank mit einem Basiszinssatz von 2,8 Prozent und einem Aktionszins von 3,7 Prozent für sechs Monate* oder die C24 Direktbank, die 4 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden bietet*.

Commerzbank-Tochter zahlt Prämie für Girokonto

Zudem hat die comdirect Bank ein attraktives Angebot für Neukunden im Portfolio. Bei der Eröffnung eines Girokontos erhalten Neukunden eine Prämie von 50 Euro. Um diese Prämie zu erhalten, müssen Kunden während des Eröffnungsprozesses ihre Zustimmung zur Übermittlung von Werbeinformationen der Commerzbank AG per E-Mail geben und innerhalb der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung mindestens fünf Transaktionen von jeweils 25 Euro oder mehr durchführen.

Die Prämie wird im vierten Monat nach Kontoeröffnung gutgeschrieben.

Dieses Angebot ist ausschließlich für Neukunden bestimmt, die in den letzten sechs Monaten keine Kunden der comdirect Bank waren.

Der vollständige Antrag muss bis zum 1. März 2024 bei der comdirect Bank eingereicht werden.

Tochter der Commerzbank zahlt 3,75 Prozent aufs Tagesgeld

Darüber hinaus profitieren Kunden, die gleichzeitig ein kostenloses "Tagesgeld PLUS"-Konto eröffnen, von einem erhöhten Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. für 12 Monate – und das für Anlagebeträge bis zu 1.000.000 Euro. Dieses Angebot stellt eine Verdopplung der üblichen Zinslaufzeit von sechs Monaten dar.

➣ Das Angebot finden Sie ab dem 11. September hier.



Gründung und Entwicklung Die Comdirect wurde 1994 als Tochter der Commerzbank AG gegründet. 1999 wurde sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und ging im Jahr 2000 an die Börse. Verschmelzung mit Commerzbank Im November 2020 verschmolz die Comdirect mit ihrer Muttergesellschaft, der Commerzbank AG. Sie ist daher keine eigenständige Bank mehr, sondern wird als Marke der Commerzbank geführt. Kundenbasis Mit 2,75 Millionen Privatkunden im Geschäftsjahr 2020 war die Comdirect eine der größten Direktbanken in Deutschland.

Festgeld: Diese Banken zahlen höchste Zinsen

Die Zinsen für Festgeldanlagen sind in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen, und viele Banken bieten nun attraktive Konditionen an. Insbesondere die Europäische Zentralbank (EZB) spielt eine entscheidende Rolle bei der Zinsentwicklung. Doch wie lange wird dieser Trend anhalten? Und welche Banken bieten aktuell die besten Konditionen? Erfahren Sie in diesem Artikel alles über die aktuellen Festgeldangebote und erhalten Sie Tipps für Ihre Geldanlage.

5 Prozent Zinsen auf Festgeld sichern - mit einem kleinen Trick

➣ Den höchsten Zinssatz beim Festgeld mit deutscher Einlagensicherung bietet im Moment die pbbdirekt (Deutsche Pfandbriefbank) mit 4,25 Prozent pro Jahr* bei einer Anlagedauer von 10 Jahren. Wer bei der pbbdirekt sein Geld für 10 Jahre in US-Dollar anlegt, bekommt sogar 5 Prozent.

➣ Bei kürzeren Laufzeiten sind mit höchster Einlagensicherung ebenfalls gut vier Prozent möglich. Die schwedische Klarna etwa zahlt für einjähriges Festgeld aktuell 4,03 Prozent.

Aktuelle Zinsen für Festgeld: Hinweis zum Angebot der Deutschen Bank

Nachdem wir vergangene Woche in unserem vorherigen Zins-Ticker über das von der Deutschen Bank eingeführte Produkt "FestzinsSparen" informiert haben, ist offenbar ein Missverständnis entstanden. Wie die Bank unserer Redaktion mitteilte, könne das Angebot während der zwölf Monate langen Laufzeit gekündigt werden. "Die Kündigung kann bereits vor Ende der Laufzeit erfolgen, dann ist der Anlagebetrag auch ohne Wartezeit verfügbar", so eine Sprecherin. Darüber hinaus werden Kundinnen und Kunden vor Laufzeitende informiert, damit sie nicht vergessen zu kündigen.

Die Deutsche Bank hatte kürzlich ihr Angebot für das Produkt "FestzinsSparen" aktualisiert. Sie bietet nun einen Zinssatz von 3,3 Prozent p.a.. Vorher lag der Zinssatz bei 3 Prozent. Dieses Angebot gilt für eine feste Laufzeit von 12 Monaten. Interessenten können Beträge zwischen 2500 Euro und 100.000 Euro anlegen.

3,3 Prozent feste Zinsen p.a.* für die gesamte Laufzeit von 12 Monaten

Betrag der Neuanlage: ab 2500€ bis 100.000€

kostenlose Kontoführung sichere Zinsgutschrift ohne Kursrisiko

nur für Neukunden

Da die garantierte Zinssatz nur über ein Jahr gilt, gibt es für Sparer bessere Alternativen: So bietet Klarna bei einer Laufzeit von 12 Monaten 4,11 Prozent Zinsen* und damit mehr als die Deutsche Bank. Auch Creditplus bietet beim Festgeld-Angebot mit 4 Prozent Zinsen* mehr Zinsen. Und das sogar bei längeren Laufzeiten. Im Gegensatz zum Festgeld, bei dem das Geld für eine festgelegte Laufzeit ohne Zugriffsmöglichkeit angelegt wird, ist das Produkt "FestzinsSparen" unter anderem in Bezug auf Kündigungsfristen flexibler.

Hier finden Sie die Unterschiede zwischen Klarna, Creditplus und Deutsche Bank im Überblick:

Klarna Festgeld+ * Creditplus * Deutsche Bank Zinsen für 1 Jahr 4,11 Prozent 4,0 Prozent 3,3 Prozent Sitz der Bank Schweden Deutschland Deutschland Mindesteinlage 1 Euro ab 5000 Euro ab 2500 Kontoführung kostenlos kostenlos kostenlos Einlagensicherung In Schweden bis zu 1.050.000 SEK (100.000 Euro) 100.000 Euro 100.000 Euro

Tagesgeld und Festgeld aktuell: Bank of Scotland zahlt 4 Prozent Zinsen

Die Bank of Scotland hat eine Bonuszinsaktion für ihr Tagesgeldkonto* gestartet. Die Aktion ist für Neukunden verfügbar. Neben dem regulären Tagesgeldzins von 2,5 Prozent p.a. erhalten Kunden während der Aktion einen zusätzlichen Zins von 1,5 Prozent p.a., insgesamt beträgt der Zins für Nekunden 4 Prozent für einen begrenzten Zeitraum.

Allerdings müssen Interessenten bis zum 25. September 2023 ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnen und einen Mindestbetrag von 1000 Euro einzahlen. Laut der Bank of Scotland beträgt die Einlagensicherung 100.000 Euro, wie im Euroraum üblich.

➣ Zum Angebot der Bank of Scotland*.

Es gibt Alternativen für Verbraucher: FollowMyMoney lockt aktuell mit einer "Super-Zins-Aktion" – über 4 Prozent gibt es für alle Neukunden. Eine Mindesteinlage ist nicht vorgesehen. Und die C24 Bank bietet seit dem 1. September 2023 vier Prozent Zinsen für das Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden*.

1. Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine klassische Form von Sparanlage. Bei dieser wird das Geld auf einem speziellen Konto (Tagesgeldkonto) bei einer Bank einbezahlt. Die Besonderheit: Der Sparer kann jederzeit auf sein Geld zugreifen und zusätzlich Zinsen auf den eingezahlten Betrag bekommen.

2. Was bedeutet Einlagensicherung?

Die Einlagensicherung ist ein Mechanismus, der das Geld bei einer Bank bis zu einem bestimmten Betrag absichert – falls die Bank insolvent werden sollte. In der Europäischen Union sind Einlagen von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch gesetzliche Einlagensicherungssysteme geschützt. Zahlreiche Banken in Deutschland sind zusätzlich in freiwilligen Einlagensicherungsfonds organisiert – diese gewährleisten noch höhere Sicherungen.

3. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld?

Der Hauptunterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld besteht in der Verfügbarkeit des Geldes und der Zinsstruktur. Bei einem Tagesgeldkonto haben Sparer jederzeit Zugriff auf ihr Geld und die Zinsen werden in der Regel jährlich gutgeschrieben. Bei einem Festgeldkonto legen die Bankkunden ihr Geld für einen festen Zeitraum an und können während dieser Zeit nicht darauf zugreifen. Dafür ist der Zinssatz oft höher und für die gesamte Laufzeit garantiert.

4. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Wertpapieren?

Tagesgeld und Wertpapiere sind unterschiedliche Anlageformen. Tagesgeld ist sicher und flexibel – es bietet aber meist nur geringe Zinsen. Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen – sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Wertpapiere können im Wert schwanken und es ist möglich, dass beim Verkauf weniger zurückkommt als ursprünglich investiert wurde.

5. Ist Tagesgeld eine sichere Geldanlage?

Tagesgelder gelten als sichere Anlageform, da sie durch die Einlagensicherung bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert sind. Es besteht jedoch immer das Risiko von Zinsänderungen. Wenn die Zinsen sinken, sinkt auch der Ertrag des Tagesgeldkontos.

6. Wie eröffnet man ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto kann bei den meisten Banken und Sparkassen eröffnet werden. Man kann dies entweder online oder in einer Filiale tun. Man muss einige persönliche Informationen angeben und eventuell eine Identitätsprüfung durchführen. Nach der Eröffnung des Kontos kann man Geld einzahlen und Zinsen verdienen.

7. Wie hoch sind die Zinsen bei einem Tagesgeldkonto?

Die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto variieren je nach Bank und aktueller Zinssituation. Stand August 2023 liegen die Zinsen vieler Banken im Bereich zwischen drei und vier Prozent. Es ist jedoch immer ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen – einige Banken locken mit Sonderaktionen und höheren Zinsen speziell für Neukunden.

8. Worauf sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten achten?

Folgende Faktoren sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten berücksichtigen:

Zinssatz : Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an.

: Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an. Zinszahlungsintervall : Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt.

: Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt. Einlagensicherung : Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt.

: Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt. Gebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren. Kundenservice : Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an.

: Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an. Online-Zugang : Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat.

: Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat. Mindest- und Höchstanlagebeträge: Manche Banken haben Vorgaben für den Mindest- oder Höchstbetrag, der auf dem Tagesgeldkonto liegen darf. Diese Limits sollten den individuellen Anforderungen entsprechen.

9. Was müssen Sparer bei Neukunden-Aktionen beachten?

Banken bieten oft Sonderkonditionen oder Bonuszinsen für Neukunden an. Diese Angebote können attraktiv sein – aber es gibt einige Dinge, die Sparer beachten sollten:

Befristete Zinssätze : Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau.

: Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Mindest- und Höchstanlagebeträge : Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten.

: Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten. Kontoführungsgebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern. Bonusbedingungen : Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft.

: Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft. Wechselhäufigkeit: Einige Sparer könnten in Versuchung kommen, von einer Neukunden-Aktion zur nächsten zu wechseln, um immer die höchsten Zinsen zu erhalten. Dabei zu beachten ist: Häufige Wechsel können einen negativen Einfluss auf Ihre Schufa-Bewertung haben.

10. Sollte man nur auf das Tagesgeld setzen oder bieten sich andere Anlagenformen an?

Diese Entscheidung ist von den persönlichen Zielen, der Risikobereitschaft und der finanziellen Situation abhängig. Tagesgeld ist eine sichere Anlageform, die einen stetigen, wenn auch meist geringen Zinsertrag bietet und jederzeit verfügbar ist. Dies macht es zu einer guten Wahl für den Aufbau eines Notgroschens oder für Geld, das in absehbarer Zeit benötigt wird.

Für langfristige Sparziele oder zur Vermögensbildung kann es jedoch sinnvoll sein, auch andere Anlageformen zu berücksichtigen:

Festgeld : Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen.

: Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen. Wertpapiere : Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat.

: Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat. Immobilien : Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital.

: Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital. Sparpläne: Sparpläne erlauben regelmäßige Einzahlungen in verschiedene Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Diese können besonders für langfristige Ziele wie die Altersvorsorge geeignet sein.

Eine breit gestreute Anlagestrategie – ein sogenanntes "Diversifiziertes Portfolio" – kann dabei helfen, Risiken zu minimieren und die Renditechancen zu optimieren. Ein Finanzberater kann helfen, die individuell passende Anlagestrategie zu finden. Auch Verbraucherschützer können beratend unterstützen. Es ist wichtig, dass die Anlageentscheidung auf der Grundlage der eigenen Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft getroffen wird. Neben der Beratung sollte man sich daher immer auch selbst über das Thema Geldanlage informieren.

