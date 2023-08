Tagesgeld: Diese Banken zahlen Ihnen 100 Euro zusätzlich aufs Tagesgeldkonto

Berlin.

Prämien sind eine gute Möglichkeit, um Neukunden für sein Angebot zu interessieren. Das gilt auch fürs Tagesgeld

Immer mehr Banken buhlen um die Gunst von Sparern: So zahlt die Consorsbank bereits 100 Euro Bonus

Wie sieht es bei anderen Banken aus? Zu sehr sollte man übrigens nicht auf Prämien achten

Das Tagesgeld ist in Deutschland eine beliebte Geldanlage. In einer Umfrage vom Bundesverband Deutscher Banken von 2022 landete das Tages- sowie Festgeld nach dem klassischen Sparbuch auf Platz zwei der am meisten verwendeten Geldanlagen. Wertpapiere wie Aktien oder Fonds bilden in der Umfrage das Schlusslicht. Die vergangenen Jahre waren für die klassischen Anlageformen jedoch eher mau – niedrige Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) machten das Tagesgeld allenfalls als Notgroschen interessant.

Tagesgeld-Deal der Consorsbank: 100 Euro Bonus für Kunden – diese Voraussetzungen gelten

Doch für Sparerinnen und Sparer brechen aktuell wieder bessere Zeiten an. Der Hauptgrund sind die ansteigenden Leitzinsen – die Währungshüter wollen damit die weiter zu hohe Inflation bekämpfen. Infolge werden Kredite teurer – umgekehrt gibt es für klassische Anlageformen wie das Tagesgeld wieder mehr Zinsen. Aktuell werben viele Direktbanken mit Angeboten um neue Kunden. Oft gibt es für die ersten Monate nach Abschluss einen besseren Aktionszinssatz. Die Consorsbank lockt jetzt jedoch zusätzlich noch mit einer Prämie.

Für sechs Monate bietet die Consorsbank über drei Prozent Zinsen auf das Tagesgeld – und zusätzlich noch 100 Euro Bonus* direkt auf die Hand. Zudem kann der Aktionszinssatz von sechs auf zwölf Monate verlängert werden – Voraussetzung für die beiden Boni ist die aktive Nutzung des Wertpapierdepots bei der Consorsbank*. In den ersten vier Monaten nach der Eröffnung des Tagesgeldkontos müssen Wertpapiere für mindestens 1000 Euro eingekauft werden – alternativ kann ein Sparplan mit mindestens 100 Euro Sparrate pro Monat in Auftrag gegeben werden.

Banken locken mit Neukunden-Boni für das Tagesgeld: Worauf Sparer generell achten sollten

Ganz neu ist das Geschäftsmodell nicht. Auch andere Banken bieten bei der gleichzeitigen Nutzung eines Wertpapierdepots bessere Konditionen auf das Tagesgeld. Die 1822direkt etwa hat bei ihrem Tagesgeld-Deal* ebenfalls mit einer längeren Laufzeit des Aktionszinssatzes geworben. Die Voraussetzung war auch hier die Eröffnung und Nutzung eines Wertpapierdepots. Doch wie gut sind solche Angebote? Generell sollten Sparer nicht nur auf die Neukunden-Konditionen achten. Denn diese sind meist zeitlich begrenzt.

Auch Faktoren wie der Basiszinssatz nach Ablauf der Neukunden-Konditionen oder der Auszahlungsrythmus der Zinserträge sollte in die Entscheidung für ein Tagesgeldkonto einfließen. Die spanische Suresse Direktbank bietet etwa nach Ablauf der Neukunden-Konditionen noch über zwei Prozent Zinsen* auf das Tagesgeld. Gerade für Anleger mit einer längerfristigen Anlageperspektive kann das Angebot interessant sein. Auch zu beachten ist: Im Unterschied zum Tages- oder Festgeld sind Wertpapiere komplexer.

Vom Tagesgeld bis Wertpapierdepot – die wichtigsten Geldanlagen im Vergleich

Geldanlage Definition Sonstiges Sparbuch Das Geld wird regelnmäßig auf das Konto bei einer Bank einbezahlt und mit einem fest vereinbarten Zinssatz verzinst. Hohe Sicherheit – dafür niedrige Rendite Festgeld Einlagenkonto mit einem festen Zinssatz und einer festen Laufzeit. Höhere Zinsen als Sparbuch – das Geld ist aber für einen festgelegten Zeitraum gebunden Tagesgeld Einlagenkonto mit variabler Verzinsung – Geld ist täglich verfügbar Flexibler als Festgeld – dafür variable Zinssätze Aktien Anteil am Eigenkapital eines Unternehmens an der Börse Potential für hohe Renditen – aber auch erhöhtes Risiko Anleihen Schuldverschreibungen von Staaten oder Unternehmen – feste Zinssätze für einen vereinbarten Zeitraum Risiko und Rendite variieren je nach Art der Anleihe (Staats-, Unternehmensanleihen etc.) Immobilien Besitz von Grundstücken oder Gebäuden – Gewinn über Vermietung oder Verkauf Stabile Wertanlage – jedoch hohe Einstiegskosten und Illiquidität Investmentfonds Sammlung von Vermögenswerten (etwa Aktien oder Anleihen), die von einem Fondsmanager verwaltet werden. Risiko ist abhängig von Fondstyp und -strategie ETFs Diese Fonds bilden einen Index nach und werden an der Börse gehandelt. Geringeres Risiko wegen Streuung – auch kleine Anlagen (etwa 1-Euro-Sparpläne) sind möglich Kryptowährungen Digitale oder virtuelle Währungen – basierend auf Kryptographie Sehr volatile und spekulative Anlageform

Mehr Boni für das Tagesgeld bei Depot-Nutzung: Was es bei Aktien und Co. zu beachten gibt

Wertpapiere wie Aktien oder Fonds versprechen eine höhere Rendite – sind dafür aber risikobehafteter. Gerade als Anleger mit wenig oder auch keiner Erfahrung sollte man sich vor Wertpapiergeschäften gut in die Thematik einlesen und bei Bedarf eine Beratung in Anspruch nehmen. Angebote wie von der Consorsbank oder der 1822direkt sollte man sich daher gut überlegen. Zumal das Depot in der Regel aktiv genutzt werden muss – sonst gibt es die Boni für das Tagesgeld nicht.

