Klimaanlage unter 300 Euro: Experte gibt Rat – so nutzen Sie das Gerät effizient

Berlin. Die ersten heißen Tage im Juni haben es noch einmal deutlich gemacht: Der Klimawandel ist auch in Deutschland mittlerweile spürbar. Ob Hitze im Sommer oder milde Winter – die Temperaturen scheinen in der aus dem Lot geraten. Experten warnen: Die kommenden Sommer werden in Deutschland noch gefährlicher – Stichwort Hitzewellen. Und diese sind nicht bloß außerhalb der Wohnung eine Gefahr. Auch in Innenräumen können zu hohe Temperaturen eine Belastung sein und zum Gesundheitsrisiko werden.

Klimaanlage in der Wohnung: Mobil- oder Split-Variante? Die Unterschiede im Überblick

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind Ventilatoren im Sommer das Mittel der Wahl. In einem Test haben wir für Sie verschiedene Ventilatoren geprüft – auch günstige Produkte können überzeugen. Doch speziell an heißen Tagen können Ventilatoren an ihre Grenzen kommen. Der nächste Schritt ist dann die Investition in eine Klimaanlage. 2022 haben wir uns fünf mobile Klimaanlagen angeschaut – das Problem: Viele Geräte kosten 300 Euro oder mehr. Hier im Artikel schauen wir uns explizit Klimageräte für unter 300 Euro an.

Gerade Monoblock-Anlagen tauchen immer wieder in der Werbung von Lidl und Co. auf. Der Vorteil hier ist der flexible Einsatz. Die Wärme im Zimmer wird über einen Schlauch nach draußen geleitet. Der Schlauch wird entweder mit einer Vorrichtung zwischen den Rollladen geklemmt oder das geöffnete Fenster wird mit einem Tuch abgedeckt. Schon hier zeigt sich: Monoblöcke sind weniger effizient als Splitgeräte – speziell in Mietwohnungen oder auch mit Blick auf die Anschaffungskosten kann eine mobile Klimaanlage interessant sein.

Mobile Klimaanlage sinnvoll nutzen: Experte gibt Rat – wie man sie effizient nutzt

Im Test der Stiftung Warentest kann leider keines der Monogeräte überzeugen. Die beste mobile Klimaanlage ist die ChillFlexPro von AEG* – doch selbst sie kommt nur auf die Gesamtnote "ausreichend" (3,8). Die anderen vier Geräte schneiden noch schlechter ab – was raten Experten? "Wer sich eine mobile Klimaanlage anschaffen möchte und die Kosten niedrig halten will, sollte ein möglichst energieeffizientes Gerät wählen, das für ein kleineres Zimmer unter 30 Quadratmeter (qm) ausgelegt ist", sagt Thorsten Storck – Energieexperte bei Verivox.

Dieser Raum könne laut Storck während der Hundstage als "Kühlkammer" genutzt werden. "Größere Räume oder eine ganze Wohnung mit einem mobilen Klimagerät zu kühlen funktioniert nicht besonders gut, ist ineffizient und vergleichsweise teuer." Der Vorteil hier: Geräte für Raumgrößen mit bis zu 30 qm und einer guten Effizienzklasse gibt es schon für unter 300 Euro. Die mobile Klimaanlage PAC 9000 vom Comfee kostet im Online-Shop von Lidl* aktuell 259 Euro. Mit einem Energielabel von A und einer Raumgröße von bis zu 31 qm passt sie perfekt in diese Lösung.

Weitere passende mobile Klimaanlagen sind:

Umfrage zur Klimaanlage: Zahlen überraschen – wie viele ein Klimagerät nutzen

In einer Umfrage hat Verivox zudem den Anteil an Klimageräten in deutschen Haushalten untersucht. Die Zahlen aus der Umfrage lassen aufhorchen: Bloß 13 Prozent der Befragten gaben an, ihre Wohnung oder ihr Haus mit einer Klimaanlage zu kühlen. Eine Mehrheit von 87 Prozent besitzen keine – 16 Prozent planten jedoch schon eine Anschaffung. Ein Großteil der Befragten ist jedoch nicht an einer Klimaanlage interessiert. Der häufigste genannte Grund für den Verzicht ist, dass das Raumklima auch ohne Anlage völlig in Ordnung ist.

Stolze 42 Prozent der Befragten gaben das Raumklima als Grund gegen eine Klimaanlage an. Für 41 Prozent der Befragten sind die Anschaffungs- und Betriebskosten der Klimaanlagen der Grund gegen eine Klimaanlage. Der Umweltaspekt spielt stattdessen nur für 21 Prozent der Befragten eine Rolle. Fest verbaute Klimaanlagen (Splitgeräte) kosten oft über 2000 Euro und müssen von Fachleuten installiert werden. Dafür sind die jährlichen Stromkosten im Vergleich niedriger – je nach Gerät liegen sie laut Verivox zwischen 40 und 60 Euro pro Jahr.

Kosten einer Klimaanlage: Anschaffung und Betrieb – was auf Verbraucher zukommt

Mobile Klimaanlagen sind stattdessen schon ab 200 Euro zu haben. Dafür kühlen sie nicht so effektiv wie Splitgeräte und haben höhere Betriebskosten. Je nach Energieeffizienz und Leistungsstärke liegen die jährlichen Stromkosten zwischen 90 und 290 Euro. Zu beachten ist: Auch die Häufigkeit der Nutzung ist für die Gesamtkostenfrage entscheidend. Trotz zunehmender heißer Tage ist der Nutzungszeitraum überschaubar – und beschränkt sich in der Regel auf die heißen Monate Juli bis September.

Neben einer Klimaanlage gibt es zudem noch weitere Tipps und Ratschläge gegen Hitze. Hierzu zählen etwa geschlossene Außenjalousien und Rollläden oder auch Sonnenschutzfolien an Fenstern. Auch Ventilatoren können Abhilfe schaffen. Sie können zwar nicht kühlen, aber die Luftbewegung macht die Hitze erträglicher. Viele weitere gute Produkte bei Hitze haben wir für Sie aufgelistet – auch hier zeigt sich: Hilfe gegen die Hitze muss nicht teuer sein. Viele dieser Produkte haben sich zudem schnell angeschafft – und sind ebenso rasch wieder verstaut.

