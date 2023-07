Festgeld 07/2023: Vergleich aktuell – schon über 4 Prozent Zinsen

Berlin. Über Jahre machte die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die klassische Geldanlage unattraktiv. Das Sparbuch oder Tagesgeld eignete sich allenfalls noch für die Notreserve oder als Zwischenlösung. Die Inflation war deutlich höher als die Zinsen – infolge haben die Ersparnisse an Wert verloren. Der Ausweg war für viele Sparerinnen und Sparer das Wertpapiergeschäft. Doch dabei rechnet sich meist nur die langfristige Geldanlage. Zudem sind Wertpapiere an der Börse immer mit einem gewissen Risiko für die Anlegerinnen und Anleger verbunden.

Festgeld 07/2023 im Vergleich: Zinsen schon über vier Prozent – ein Faktor entscheidend

Umso erfreulicher ist für Sparer mit einem Tages- oder Festgeldkonto die aktuelle Entwicklung. Im Kampf gegen die Inflation erhöhen die Zentralbanken die Leitzinsen. Das macht Kredite teurer – das klassische Sparen aber wieder attraktiver. Gleich mehrere Banken locken im Juli mit Angeboten für das Tagesgeld – mehr dazu in unserem Tagesgeld-Vergleich 07/2023. Und auch im Hinblick auf das Festgeld machen sich die Zinserhöhungen bemerkbar. Je nach Laufzeit bieten einige Banken wieder über vier Prozent Zinsen.

Die CA Consumer Finance bietet 3,75 Prozent auf das Festgeld* für eine Laufzeit von sechs Monaten. Ebenfalls über drei Prozent Zinsen auf das Festgeld bietet die Aros Kapital über Weltsparen* – auch hier beträgt die Laufzeit sechs Monate. Noch höher fallen die Zinsen bei einer festen Laufzeit von 12 oder 24 Monaten aus. Das Vergleichsportal Verivox nennt etwa das Festgeld für 12 Monate von Collector* mit knapp vier Prozent Zinsen. Laut "Finanztip" ist auch das Festgeld von Klarna mit 3,5 Prozent Zinsen* ein gutes Angebot im Juli.

Festgeld 07/2023: Zinsen im Vergleich – neuer Festgeld-Rechner der Berliner Morgenpost

Von Laufzeit über Zinsen und Bank – die Suche nach einem passenden Angebot ist gar nicht so einfach. Denn im Unterschied zum Tagesgeld können keine festen Zinssätze genannt werden. Diese variieren mit der Laufzeit. Eine große Hilfe ist daher der Festgeld-Rechner der Berliner Morgenpost. Geben Sie Ihren Anlagebetrag und die gewünschte Laufzeit an. Der Online-Rechner übernimmt dann die Recherche und filtert anhand Ihrer Angaben mehrere Angebote heraus. Per Mausklick auf "Konditionen" und "Einlagensicherung" bekommen Sie mehr Informationen zu einem Angebot.

Automatisch zeigt der Festgeld-Rechner neben den Zinssätzen auch die zu erwartenden Zinserträge nach Ende der Laufzeit an. Per Klick auf "Zur Bank" können Sie das Festgeld über den ausgesuchten Anbieter abschließen. Grundsätzlich ist zu beachten: Trotz großer Auswahl bietet auch unser Festgeld-Rechner keine vollständige Marktübersicht. Hilfreich ist daher die Suche mit verschiedenen Vergleichsrechnern. Gerade beim Festgeld – das nicht so flexibel wie das Tagesgeld ist – sollten Sparer von dieser Option Gebrauch machen.

Ist Festgeld oder Tagesgeld besser? Die wichtigsten Unterschiede für Sparer im Überblick

Das Festgeld wird für eine feste Laufzeit bei einer Bank angelegt und kann in dieser Zeit nicht abgehoben werden. Auch der Zinssatz ist fest und kann im Nachhinein nicht angepasst werden – selbst, wenn sich die Zinsen innerhalb der Laufzeit drastisch ändern. Nach Ende der vereinbarten Laufzeit bekommt der Sparer das Geld – inklusive der Zinsen – zurück. Innerhalb der Laufzeit kann die jeweilige Bank frei über das Geld verfügen und muss es nicht wie bei einem Tagesgeldkonto bereithalten. Daher sind die Festgeldzinsen meist höher als bei Tagesgeldkonten.

Gemein haben das Tages- und Festgeld: Im Euroraum greift eine Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunden und Bank. Bis zu diesem Betrag ist das Ersparte abgesichert – im Falle einer Insolvenz springt der jeweilige Staat ein. Etwas aufpassen müssen Sparer in EU-Ländern mit einer anderen Währung. In diesen Staaten kann sich die Einlagensicherung am Wechselkurs orientieren. Grundsätzlich ist die Geldanlage im Euroraum aber sicher. Viele im EU-Ausland sitzende Direktbanken bieten zudem bessere Zinssätze als ortsansässige Filialbanken.

Tagesgeld Festgeld Zugang Geld ist täglich verfügbar – Ein- und Auszahlung jederzeit möglich. Das Geld ist für einen festgelegten Zeitraum fest angelegt – keine spontanen Ein- und Auszahlungen. Zinsen Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern. Der Zinssatz ist fest und ändert sich während der Laufzeit nicht. Rendite Tendenziell niedriger – das Geld muss täglich abrufbar sein und die Bank ist weniger flexibel. Tendenziell höher – das Geld wird fest angelegt und innerhalb der Laufzeit kann die Bank frei darüber verfügen. Risiko Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Flexibilität Sehr hoch – Geld kann jederzeit ein- und ausbezahlt oder auf ein anderes Konto umgeschichtet werden. Gering – bis zum Ende der Laufzeit hat man keinen Zugriff auf das Geld. Verwendung Geeignet für die kurzfristige Geldanlage oder als Notgroschen. Geeignet für langfristige Geldanlage in der Anlagestrategie.

Zinsen für Tages- und Festgeld noch immer gering: Wie Sparer das Beste rausholen können

Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach wie vor sind die Zinssätze für Tages- und Festgeld noch gering. Zum Teil gibt es nur geringe Unterschiede. Die in Spanien ansässige Suresse Direktbank bietet 3,7 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld*. Einen vergleichbaren Zinssatz bieten viele Banken für das Festgeld bei einer Laufzeit von sechs bis 12 Monaten. In solchen Situationen sollten sich Verbraucher im Zweifelsfall für das Tagesgeld entscheiden – hier ist man flexibler und kann sein Erspartes bei sich ändernden Zinsen noch zu besseren Konditionen umschichten.

Unsere Empfehlung: Die anziehenden Zinsen machen das klassische Sparen mit Tages- und Festgeld wieder attraktiver. Dabei lohnt sich der Vergleich – allen voran Direktbanken bieten oft bessere Konditionen als ortsansässige Filialbanken. Beim Festgeld spielt zudem die Laufzeit eine Rolle. Ist der Festgeld-Zinssatz unter drei Prozent? Dann sollten Sparer stattdessen auf ein attraktives Tagesgeld setzen. Trotz vieler Neukunden-Aktionen sind die Zinsen zudem immer noch gering.

Sparen trotz niedriger Zinsen: Kurz- und langfristige Anlage – Tipps für Ihre Anlagestrategie

Ratsam ist daher ein breit aufgestelltes Portfolio. Tagesgeld zählt zur kurzfristigen Geldanlage und eignet sich gut für den Notgroschen. Die langfristige Geldanlage sollte auch Festgeld und Wertpapiere umfassen. Dabei fällt die Rendite höher aus – allerdings kommt man nicht kurzfristig an sein Geld. Ein ausgewogenes Portfolio ist daher eine sinnvolle Anlagestrategie. Bei komplexeren Anlageformen wie Wertpapieren sind Finanzexperten wie Bank- oder Vermögensberater gute Ansprechpartner.

