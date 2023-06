Sonnencreme-Test: La Roche-Posay oder Ladival – Dieses Produkt ist das beste

Markenprodukte im Check Sonnencreme: La Roche-Posay oder Ladival – was ist besser?

Berlin. Mehr Sonnen und hohe Temperaturen – die Sommer in Deutschland werden immer heißer und trockener. Die Hitze und damit einhergehend die Dürre sind auch 2023 wieder große Themen. Doch neben den spürbaren Folgen der Klimakrise lauert im Sommer auch eine für das Auge unsichtbare Gefahr: die UV-Strahlung. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt vor der zunehmenden Belastung infolge des Klimawandels und den von UV-Strahlung verursachten Gesundheitsschäden – dazu zählen Hautkrebs oder Entzündungen.

Sonnencreme von La Roche-Posay oder Ladival? Was die beiden Top-Marken besonders macht

Eine gute Sonnencreme ist daher längst nicht mehr bloß im Urlaub ein Muss. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder draußen in der Freizeit – ein guter und allen voran ein ausreichender Sonnenschutz ist wichtig. Im Interview hatte die Dermatologin Yael Adler wichtige Tipps zur Verwendung von Sonnencreme gegeben. Dazu zählt ein hoher Lichtschutzfaktor (LSF) oder auch das regelmäßige eincremen. Zwei Marken sind in Deutschland besonders bekannt: La Roche-Posay und Ladival – beide haben sich auf hochwertige Kosmetika spezialisiert.

La Roche-Posay gehört zur französischen Kosmetiklinie L’Oreal. Eine Besonderheit ist das Thermalwasser aus La Roche-Posay – daher auch der Name. In vielen Produkten der Marke ist das Wasser als Zusatz enthalten. Die Marke Ladival gehört wiederum zum Pharmaunternehmen STADA. Spezialisiert hat sich die Marke auf medizinischen Sonnenschutz-Produkte – auch für bestimmte Personengruppen wie Allergiker oder Menschen mit einer empfindlichen Haut. Die beiden Sonnenschutzmittel sind in der oberen Preisklasse angesiedelt.

Auch interessant: Die Themenseite "Beste Produkte" – aktuelle Produkttests und spannende News zu einer Vielzahl von Produkten auf einen Blick.

Sonnencreme von Ladival und La Roche-Posay: Preischeck – die besten Angebote unter 15 Euro

Das günstigste Produkt von La Roche-Posay ist die Sonnenschutzmilch Anthelios für rund 13 Euro* – über "shop-apotheke.com" derzeit im Angebot. Das günstigste Sonnenschutzmittel von Ladival ist derzeit das Sonnenschutzgel für allergische Haut für rund 12 Euro* – bestellbar über "apodiscounter.de". Beide Marken unterscheiden sich preislich somit nicht groß. Zur Beurteilung der Qualität sind Testberichte eine gute Orientierung. Die Stiftung Warentest hatte im Juni 2022 einen großen Sonnenschutz-Test veröffentlicht.

ANZEIGE*

Zu den besten Produkten im Test der Stiftung Warentest zählen Sonnencremes bekannter Marken und Eigenmarken. Für La Roche-Posay wurde im Test das Produkt Anthelios Hydratisierende Lotion für rund 19 Euro* bewertet – aktuell im Angebot über die Online-Apotheke "sanicare". Für Ladival ist das LSF- 50+-Sonnenspray für empfindliche Haut* ins Rennen gegangen. Beide Marken schnitten im Test gut ab – La Roche-Posay hat mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,5) knapp die Nase vorn. Die Testergebnisse im Überblick:

Stiftung Warentest prüft Sonnencremes: Die Noten von La Roche-Posay und Ladival im Vergleich

La Roche-Posay Ladival Ein­halten des aus­gelobten Schutzes (LSF) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) Kritische Inhalts­stoffe sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) Ver­packung befriedigend (2,7) befriedigend (3,0) Deklaration befriedigend (2,6) befriedigend (3,0) Gesamtnote sehr gut (1,5) gut (1,6)

Die Stiftung Warentest hat das Ein­halten des aus­gelobten Schutzes (LSF) und die Teilnote kritische Inhaltsstoffe am schwersten gewichtet. Beide Marken haben hier jeweils mit der Bestnote abgeschnitten. Beide sind daher auch Top-Produkte und werden von den Testexperten empfohlen. Auch in anderen Test tauchen die Produkte von La Roche-Posay und Ladival regelmäßig auf. Die Tester von "Alles Beste" empfehlen etwa das Ladival Sonnenschutz-Gel (LSF 30) für allergische Haut* – über Amazon aktuell für rund 13 Euro erhältlich.

ANZEIGE*

Das Gel wirke anfangs etwas fettig – nach dem Einziehen ist das Ergebnis jedoch angenehm und nicht störend. Mit zusätzlichen Antioxidantien bietet das Produkt zudem Schutz vor Infrarotstrahlung und sichtbarem Licht. In vielen Test liegen die Produkte von La Roche-Posay und Ladival nicht weit auseinander. Auch preislich gibt es keine allzu großen Unterschiede. Die Frage nach der besseren Sonnencreme lässt sich daher nur schwer beantworten. Ein Vorteil von Ladival ist die große Auswahl an Produkten für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut.

Ladival und La Roche-Posay im Check: Lohnt es sich? Was eine gute Sonnencreme ausmacht

Ladival verzichtet explizit auf Duft- und andere Zusatzstoffe. Die Sonnenschutz-Produkte von Ladival gibt es ausschließlich in der Gel-Variante. Für Cream-Liebhaber könnte La Roche-Posay daher die bessere Marke sein. Letztlich ist die Entscheidung für eine Sonnencreme sehr individuell. Gute Erfahrungen mit einer Marke können ein ausschlaggebendes Kriterium für eine bestimmte Marke sein. Auch die Verfügbarkeit spielt eine Rolle. Gerade in Supermärkten und Discountern ist die Auswahl an Markenprodukten oft beschränkt.

Sonnencreme: Darauf sollte man achten Sonnencreme: Darauf sollte man achten

Der Weg in die Apotheke ist einigen wiederum zu umständlich – zumal die Sonnencreme hier oft deutlich teurer ist als in Online-Shops. Hinzu kommt: Auch die günstigen Eigenmarken von Lidl und Co. konnten sich in Produkttests behaupten. Die Sonnencreme der Lidl-Eigenmarke Cien hatte im Test der Stiftung Warentest sogar besser abgeschnitten als La Roche-Posay und Ladival – und punktet zudem mit einem vergleichsweise günstigen Preis. Allgemein sollte bei einer Sonnencreme auf ein paar Dinge geachtet werden – das sind:

Der Lichtschutzfaktor

Der UV-Filter – chemisch oder mineralisch

Die Inhaltsstoffe – sind Allergien bekannt?

Der Preis – teuer heißt nicht unbedingt besser

Persönliche Bedürfnisse – etwa ein Feuchtigkeitskomplex

Sonnencreme von La Roche-Posay oder Ladival? Unsere Empfehlung im großen Produktcheck

Unsere Empfehlung im Vergleich La Roche-Posay versus Ladival: Beide Marken bieten im Bereich Sonnenschutz ein großes Produktportfolio. Die Ladival-Produkte sind auch für Allergiker und Menschen mit verschiedensten Hauttypen geeignet. Ein weiterer Vorteil: Der Verzicht auf Duftstoffe lässt die Produkte von Ladival nicht zu aufdringlich wirken. In unserer Empfehlung tendieren wir daher zu Ladival – das ist jedoch eine subjektive Bewertung auf Grundlage der genannten Eigenschaften. Umso wichtiger ist es, sich mit der Frage nach der individuell besten Sonnencreme auseinanderzusetzen.

FAQ zur Sonnencreme

1. Was ist Sonnencreme?

Sonnencreme ist ein Produkt in Form von Cream, Gel oder Spray. Es schützt die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten (UV) Strahlung der Sonne. Die regelmäßige und korrekte Anwendung von Sonnencreme kann Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs vorbeugen.

2. Was macht eine gute Sonnencreme aus?

Eine gute Sonnencreme sollte einen hohen Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 haben und sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlung schützen. Sie sollte zudem wasserfest sein und keine schädlichen Inhaltsstoffe wie Oxybenzon und Octinoxat enthalten. Der ideale Sonnenschutz zieht schnell ein und hinterlässt keinen weißen Film auf der Haut.

3. Was bedeuten die Abkürzungen UVA und UVB?

UVA- und UVB-Strahlen sind zwei Arten von ultravioletter Strahlung. Beide gehen von der Sonne aus. UVA-Strahlen dringen aber tiefer in die Haut ein und tragen zur vorzeitigen Hautalterung bei. UVB-Strahlen wiederum verursachen in erster Linie Sonnenbrand und dringen weniger tief in die Haut ein – eine gute Sonnencreme schützt vor beiden Strahlenarten.

4. Was ist der Lichtschutzfaktor (LSF)?

Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel länger man in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen – als Vergleich dient die Zeit ohne Sonnenschutz. Ein LSF von 30 bedeutet etwa, dass man theoretisch 30 Mal länger in der Sonne bleiben kann als ohne Sonnencreme. Produkte mit einem hohen LSF (50+) eignen sich für Kinder und Menschen mit einer empfindlichen Haut.

5. Wie viel Sonnencreme sollte ich auftragen?

Es wird empfohlen, eine ausreichend dicke Schicht aufzutragen – etwa zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Das entspricht in etwa einem Teelöffel für das Gesicht und zwei Esslöffel für den ganzen Körper.

6. Wie oft sollte ich Sonnencreme auftragen?

Sonnencreme sollte alle zwei Stunden erneut aufgetragen werden. Auch nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen ist ein Auffrischen angebracht.

7. Sind alle Sonnencremes wasserfest?

Nicht alle Sonnencremes sind wasserfest. Es ist wichtig, auf dem Etikett nach dieser Information zu suchen – insbesondere, wenn Aktivitäten draußen oder im Wasser stattfinden.

8. Was ist außer einer guten Sonnencreme wichtig?

Zusätzlich zur Sonnencreme ist es ratsam, schattige Bereiche aufzusuchen und geeignete (lange) Kleidung zu tragen – hierzu zählen auch Sonnenbrillen. Die stärkste Sonnenstrahlung in der Mittagszeit sollte man meiden.

9. Können Sonnencremes ablaufen?

Alle Sonnencremes haben ein Verfallsdatum – es muss auf der Verpackung angegeben werden. Abgelaufene Sonnencreme kann weniger wirksam sein und sollte nicht verwendet werden. Auch schlechter Geruch oder eine Veränderung der Konsistenz kann auf eine abgelaufene Sonnencreme deuten. Die Lagerung ist ebenso wichtig. Die Verpackung sollte nicht direkt in die Sonne gelegt werden. Auch das Verschließen der Packung nach der Nutzung gehört dazu.

10. Kann die Sonnencreme vom Vorjahr noch verwendet werden?

Ja – die Sonnencreme sollte aber noch nicht abgelaufen sein und korrekt gelagert werden (kühl und trocken). Angebrochene Sonnencremes sind in der Regel sechs bis 12 Monate haltbar. Nach Ablauf der Haltbarkeit sollten sie – anders als etwa Lebensmittel – nicht mehr verwendet werden. Denn der UV-Schutz kann mit der Zeit abnehmen. Unter Umständen ist die Sonnencreme dann wirkungslos.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.