Sonnencreme: Wie lange haltbar? Arzt warnt vor fatalem Fehler

Berlin. Temperaturen über 30 Grad und viel Sonnenschein – die Sommer in Deutschland werden immer heißer und sonniger. Waldbrände oder auch die zunehmende Dürre machen immer öfter Probleme. Und noch eine Gefahr nimmt zu – Stichwort: UV-Belastung. Längst ist ein guter Sonnenschutz nicht mehr nur im Urlaub ein Muss. Auch in Deutschland appellieren Experten an die Verwendung von Sonnencremes – vor allem in der Frühjahrs- und Sommerzeit. Doch was macht eine gute Sonnencreme aus? Und kann das Produkt vom Vorjahr aufgebraucht werden?

Sonnencreme vom Vorjahr nutzen: Experte spricht Klartext – eine schlechte Idee

Die gute Nachricht vorweg: Die besten Sonnencremes im Test der Stiftung Warentest kommen vom Einzelhandel. Die Produkte von Lidl und Co. können in Schutzwirkung und Verträglichkeit überzeugen und mit den teureren Produkten aus der Apotheke mithalten. Von vielen Pflegeeigenschaften über einen Anti-gelbe-Flecken-Komplex in Sonnencremes bis zu Sonnencreme-Produkten speziell für das Gesicht – die Auswahl ist riesig. Am wichtigsten jedoch bleibt der UV-Schutz. Und genau dieser nimmt mit der Zeit ab.

Denn Sauerstoff führt zu Oxidation und dieser Vorgang wiederum begünstigt die Veränderung von Inhaltsstoffen – einschließlich der essenziellen Wirkstoffe für den UV-Schutz. Die Schutzfunktion könne nicht mehr korrekt aufrechterhalten werden, sagt Hautarzt Professor Eckhard Breitbart, Experte der Deutschen Krebshilfe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP), der "Apotheken Umschau". Auch das Testinstitut Öko-Test warnt vor der Verwendung alter Sonnencreme.

Sonnencreme für Kinder und Erwachsene: LSF beachten – Werte sollten eingehalten werden

Ungeöffnet würden Sonnencremes in der Regel mindestens 30 Monate halten – eine korrekte Lagerung vorausgesetzt. Kritisch wird es bei angebrochenen Verpackungen. Diese sind oft nur sechs bis 12 Monate haltbar. Jede Sonnencreme hat ein kleines Symbol, das die Nutzungsdauer nach der erstmaligen Verwendung angibt. In einigen Fällen – etwa bei falscher Lagerung – kann ein vorzeitiges Entsorgen nötig sein. Öko-Test zufolge sollten die Verbraucher auf folgende Auffälligkeiten achten und die Sonnencreme entsorgen:

Die Creme riecht nicht mehr gut oder hat einen scharfen Geruch angenommen

Die Konsistenz hat sich verändert – Wasser und Öl haben sich abgesetzt

Die Lotion hat sich stark verfärbt

Bei einer neuen Sonnencreme sollte immer auf einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor (LSF) geachtet werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt für Kinder mindestens einen LSF von 30 – für Erwachsene mindestens LSF 20. "Aufenthalte in großen Höhen, auf Schnee, am und im Wasser und in sonnenreichen Regionen erfordern ein Sonnenschutzmittel mit einem sehr hohen LSF (50+)", heißt es in der BfS-Empfehlung. Die besten Sonnencreme-Produkte für Kinder im Test haben meist einen LSF 50+.

Je höher der LSF einer Sonnencreme, desto höher der Schutz vor der UV-Strahlung.

Sonnencreme von La Roche Posay und Co. – die besten Produkte mit starkem LSF im Angebot

Erwachsene können die Kinder-Sonnencreme ohne Probleme benutzen. Es gibt allerdings auch Produkte mit einem hohen LSF speziell für Erwachsene. Im Angebot ist etwa die La Roche Posay Anthelios (LSF 50+)* für knapp 17 Euro. Die doppelte Packung (100 Milliliter) kostet knapp über 30 Euro. Preiswerter ist die Sonnencreme Ambre Solaire Sensitive advanced von Garnier* – über "lookfantastic.de" für rund sechs Euro (50 Milliliter) im Angebot. Eine große Auswahl an Produkten mit hohem LSF gibt es auch auf Amazon.

Neben Preis und LSF sollte im zweiten Schritt zudem auf die Inhaltsstoffe geachtet werden – das gilt vor allem für Allergiker oder Menschen mit einer sehr empfindlichen Haut. Apotheken sind die ersten Anlaufstellen. Für Allergiker gibt es hier auch spezielle – auf ihre Haut angestimmte – Sonnenschutzmittel. Eine davon ist die Sonnencreme von Ladival für allergische Haut (LSF 30) – im Angebot* über "shop-apotheke.com". Doch auch für Menschen mit einer normalen Haut kann sich der Blick auf die Inhaltsstoffe lohnen.

Sonnencreme mit Octocrylen: UV-Filter steht in der Kritik – diese Alternative ist unbedenklich

Der chemische UV-Filter Octocrylen etwa ist umstritten. Der daraus entstehende Wirkstoff Benzophenon macht Sonnencremes mit Octocrylen gefährlich. Aus Octocrylen kann sich bei längerer Lagerung das als möglicherweise krebserregend eingestufte Molekül Benzophenon bilden – deshalb sollte man bei der Sonnencreme immer auf die Haltbarkeit achten. Unabhängig davon gibt es Alternativen – die besten Sonnencremes ohne Octocrylen haben wir uns genauer angeschaut. Doch auch hier gilt: Nach Ablauf der Haltbarkeit sollte diese nicht mehr genutzt werden.

Unser Fazit: Eine gute Sonnencreme muss nicht teuer sein, ein paar Kriterien sollte sie aber erfüllen. Der LSF sollte möglichst hoch sein. Auch ist auf die Inhaltsstoffe zu achten – allen voran bei bekannten Allergien und empfindlicher Haut. Der chemische UV-Filter Octocrylen steht in der Kritik, verboten ist er in der EU aber nicht. Der Markt bietet mit den mineralischen Sonnencremes jedoch viele Alternativen – bei Bedenken kann man somit gut ausweichen. Gute Produkte gibt es online oder im Einzelhandel. Auch Apotheken haben meist eine Auswahl, doch die Produkte sind dort tendenziell teurer.

FAQ zum Thema Sonnencreme

1. Was ist der Lichtschutzfaktor (LSF) und wie wird er bestimmt?

Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an, wie lange die Haut der Sonne ausgesetzt sein kann, bevor sie anfängt, sich zu röten. Zum Beispiel würde ein LSF von 30 bedeuten, dass die Haut theoretisch 30 Mal länger der Sonne ausgesetzt sein kann, ohne Schaden zu nehmen, als ohne Sonnencreme. Es ist wichtig zu beachten, dass ein höherer LSF nicht bedeutet, dass man unbegrenzt in der Sonne bleiben kann. Es wird empfohlen, regelmäßig neue Sonnencreme aufzutragen – insbesondere nach starkem Schwitzen und Schwimmen.

2. Wie lange ist Sonnencreme haltbar?

Die meisten Sonnencremes haben eine Haltbarkeit von etwa 12 Monaten nach dem Öffnen – dabei ist aber auf das Symbol mit dem offenen Deckel auf der Verpackung zu achten. Es gibt an, wie viele Monate das Produkt nach dem Öffnen gut ist. Wenn die Sonnencreme verfärbt ist, seltsam riecht oder die Textur verändert hat, ist es am besten, sie wegzuwerfen und eine neue zu kaufen.

3. Was ist Octocrylen und warum sollte es vermieden werden?

Octocrylen ist ein chemischer UV-Filter, der in vielen Sonnenschutzmitteln verwendet wird. Es gibt einige Bedenken mit Blick auf seine Auswirkungen auf die Umwelt und insbesondere auf Korallenriffe. Octocrylen könnte für Meeresorganismen schädlich sein. Einige Studien legen nahe, dass Octocrylen Hautallergien auslösen kann – besonders bei längerem Gebrauch. Daher empfehlen viele Fachleute, Sonnencremes ohne Octocrylen zu wählen, insbesondere in Gebieten mit Korallenriffen.

4. Welche Kriterien sollte eine gute Sonnencreme erfüllen?

Eine gute Sonnencreme sollte sowohl UVA- als auch UVB-Schutz bieten, da beide Arten von UV-Strahlung die Haut schädigen können. Überlegen sollte man sich auch, ob eine wasserfeste Sonnencreme benötigt wird – insbesondere, wenn man schwimmen geht oder stark schwitzt. Wer empfindliche Haut hat oder Bedenken wegen der Umweltauswirkungen von Sonnencremes hat, sollte bevorzugt zu mineralischen Sonnencremes oder solchen ohne bestimmte Chemikalien wie Octocrylen greifen.

5. Wie oft sollte Sonnencreme auftragen werden?

Es wird allgemein empfohlen, Sonnencreme alle zwei Stunden aufzutragen. Nach dem Schwimmen oder nach starkem Schwitzen kann auch ein früheres Nachfrischen möglich sein. Die Sonnencreme sollte 15 bis 30 Minuten vor dem Sonnenbad aufgetragen werden. Nach dem Auftragen sollte man nicht direkt ins Wasser gehen, sondern die Creme erst einziehen lassen. Zu beachten ist: Auch Sonnencremes sind kein kompletter Schutz. Ausreichend Pausen im Schatten und eine Kopfbedeckung sollten beachtet werden.

