Lidl: Die besten Angebote ab Montag (22.05.) – E-Bike und Trampolin im Test

Jede Woche hat Lidl neue Angebote. Wir schauen uns diese Produkte in unserem Deal-Guide genauer an – und stellen Alternativen vor.

Neckarsulm. Der Discounter Lidl mit Hauptsitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) ist nahezu jedem bekannt. Von Lebensmitteln über Drogerie- und Haushaltswaren bis zu Technikprodukten – das Sortiment und das Filialnetz von Lidl ist in den letzten Jahren gewaltig gewachsen. Mit über 10.000 Filialen in Europa – davon mehr als 3200 allein in Deutschland – hat sich das Unternehmen von Gründer Dieter Schwarz weltweit einen Namen gemacht. Jede Woche bietet Lidl eine ganze Reihe von Produkten im Angebot an.

Lidl bietet ab Montag E-Bikes zum Schnäppchenpreis an: Zwei Modelle zur Auswahl

Von E-Bikes über Werkzeuge und Modeartikel – schnell kann man den Überblick verlieren. In unserem wöchentlichen Deal-Guide informieren wir Sie über die aktuellsten Angebote von Lidl. Ist es wirklich das beste Produkt? Oder gibt es bessere Alternativen? Wir schauen uns die einzelnen Produkte genauer an – in der Woche ab 22. Mai sind das vorrangig Freizeit- und Reiseprodukte. Das Thema Urlaub bewirbt der Discounter ab kommender Woche groß. Auch zwei E-Bikes sind ab Montag im Angebot – ein Detail macht das Angebot besonders.

Keine Frage – die beiden E-Bikes von Lidl sind ein Blickfang im aktuellen Prospekt. Das Besondere: Es sind die ersten Pedelecs von der Lidl-Hausmarke "Crivit" und keine Markenprodukte eines anderen Produzenten. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Das E-Bike vom Discounter kostet nur 1199 Euro – ein Schnäppchen im Vergleich zu den üblichen Marktpreisen. Doch wie gut ist das CRIVIT Urban E-Bike von Lidl für knapp 1200 Euro? Die Tester von "Auto-Bild" haben das Fahrrad unter die Lupe genommen – und kommen zu einem überraschendem Fazit.

Unternehmen Lidl Hauptsitz Neckarsulm CEO Ignazio Paternò (seit August 2019) Gründer Josef Schwarz Gründung 1930 in Deutschland Mitarbeiterzahl 224.726 (2021/22) Zahl der Filialen 12.000 in 31 Ländern

E-Bikes von Lidl für knapp 1200 Euro: Experten loben im Praxistest Akku und Motor

Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises punktet das E-Bike in fast allen Kategorien. Zu kaufen gibt es das Fahrrad in zwei Ausführungen: Das CRIVIT Urban E-Bike X von Lidl* kommt mit Diamantrahmen und eignet sich für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 195 Zentimeter. Das CRIVIT Urban E-Bike Y von Lidl* ist mit einem Tiefeinsteiger-Rahmen ausgestattet und für Fahrer mit einer Körpergröße zwischen 160 und 190 Zentimeter geeignet. Beide Pedelecs haben eine Reichweite von bis zu 70 Kilometer.

Die Akku-Motor-Einheit der Fahrräder wird im Test von "Auto-Bild" gelobt. "Schon ab der ersten Pedalumdrehung spielt der Mivice-Motor spürbar Leistung zu und unterstützt auch während der Fahrt weiter kräftig." Die Akkuleistung von 360 Watt (W) bietet ausreichend Energie für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Lobende Worte der Tester auch für die hydraulischen Scheibenbremsen der Pedelecs von Lidl – diese seien bei einem Fahrrad dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Angebote von Lidl ab Montag (22.05.): Reisetasche gibt es schon jetzt im Online-Shop

Im Praxistest hätten sich die Scheibenbremsen vor allem Nässe bewährt. Das Fazit der Tester: "Während der Testphase haben wir uns auch im hektischen Stadtverkehr immer sicher gefühlt." Kritik gibt es lediglich an den Komforteigenschaften des E-Bikes von Lidl. Unebenheiten werden von der Fahrradgabel aus Aluminium ungehindert an den Fahrer weitergegeben. Die Tester empfehlen, das Fahrrad daher weitestgehend auf asphaltiertem Untergrund zu nutzen. Für Mountainbiker eignen sich spezielle Trackingräder:

Passend zum Beginn der Urlaubssaison hat Lidl in der kommenden Woche auch Reisetaschen und Koffer im Filialsortiment. Die Reisetasche auf Rollen von TOPMOVE gibt es für rund 18 Euro* schon im Online-Shop zu kaufen. In der Angebotswoche ab Montag sparen Kunden zwei Euro gegenüber der UVP (unverbindlichen Preisempfehlung). Die Reisetaschen ist in den Farben blau, grau und schwarz erhältlich. Im Online-Shop meldet Lidl eine hohe Nachfrage für das Produkt – schnell sein lohnt sich.

Produkt TOPMOVE Reisetasche auf Rollen Farben schwarz und blau – grau ausverkauft Maße circa 73 x 30 x 31 Zentimeter Max. Füllgewicht 20 Kilogramm Material Polyester Gesamtgewicht 22,2 Kilogramm

Lidl ab Donnerstag: Alltagshelfer zum günstigen Preis – coole Gadgets für unter 15 Euro

Etwas günstiger ist der Einkaufskorb Thermo für knapp 10 Euro* – ebenfalls von der Lidl-Marke TOPMOVE. Genau wie die Reisetasche ist auch der Korb schon jetzt im Online-Shop bestellbar und in allen Farben noch verfügbar. Die Isolationsfähigkeit hält Lebensmittel bis zu vier Stunden zwischen fünf und 15 Grad kalt. Der Bezug ist abwaschbar. Der Korb bietet 24 Liter Volumen und lässt sich praktisch zusammenfalten und verstauen. Vier Standnoppen sowie zwei Stabilisierungseinsätze machen den Einkaufskorb zu einem praktischen Begleiter.

Praktisch für die Küche ist der ab Montag in den Filialen erhältliche digitale Messbecher. Die Abmessfunktion für Wasser, Öl und Milch (in ml) sowie Mehl (cups) lässt sich übe rein LC-Display bedienen. Abschaltautomatik, Zuwiegefunktion, automatische Nullstellung, sowie eine Überlastungs- und Batteriewechselanzeige kommen als Extras dazu. Der Messbecher von SILVERCREST ist für rund 13 Euro auch im Online-Shop* erhältlich. Vorher kann das Produkt von Lidl nur auf die Merkliste gesetzt werden.

Lidl bietet Trampolin für Kinder an: Stiftung Warentest kritisierte im Test 2019 zwei Punkte

Abgerundet werden die Angebote von Lidl ab 22. Mai vom CRIVIT Trampolin für Kinder für 30 Euro*. Das Trampolin hat einen äußeren Durchmesser von 180 und einen Inneren von 140 Zentimeter. Laut Herstellerangaben ist es für Kinder ab drei Jahren geeignet. Ein Sicherheitsnetz und eine Reißverschluss-Öffnung runden das Angebot ab. Das Trampolin von Lidl kann innen und außen aufgestellt werden und wird im Online-Shop mit einer starken Polsterung und guter Standfestigkeit beworben.

Die Sicherheit und Verarbeitung der Trampoline von CRIVIT hat 2019 auch die Stiftung Warentest überprüft. Das Testprodukt war das Crivit Garten-Trampolin. Sicherheit und Verarbeitung bewerteten die Tester mit der Note "Gut". Abzug hat es im Praxistext für das Einsteigen und Springen sowie für die Handhabung gegeben. Am Ende reichte es deshalb nur für die Gesamtnote "Befriedigend" (3,3). Im Unterschied zu Trampolinen anderer Hersteller sind die Produkte von Lidl dafür deutlich preisgünstiger. Das Angebot ab Montag ist sogar noch einmal um 50 Prozent reduziert.

FAQ zu den Angeboten von Lidl

1. Was sind die Angebote von Lidl?

Lidl bietet eine breite Palette von Produkten an – einschließlich Lebensmittel, Haushaltswaren, Kleidung, Elektronik und mehr. Die Angebote variieren je nach Filiale und Woche.

2. Wo kann ich die aktuellen Angebote von Lidl finden?

Die aktuellen Angebote können auf der Lidl-Website, in der Lidl-App oder in den gedruckten Prospekten – die in den Filialen erhältlich sind – eingesehen werden.

3. Wie oft ändern sich die Angebote bei Lidl?

Die Angebote ändern sich in der Regel wöchentlich. Normalerweise beginnen die Angebote am Montag und Donnerstag.

4. Kann ich Angebote online bestellen?

Ja, viele der Lidl-Angebote können auch online über die Lidl-Website oder App gekauft werden – abhängig von der Verfügbarkeit.

5. Wie lange sind die Angebote gültig?

Die Angebote sind normalerweise für eine Woche gültig – es sei denn, sie sind vorzeitig ausverkauft. Die genauen Daten der Angebote können den jeweiligen Prospekten entnommen werden.

6. Kann ich in jedem Lidl-Markt die gleichen Angebote finden?

Die meisten Angebote sollten in allen Filialen erhältlich sein – jedoch können sich regionale Unterschiede ergeben. Bestimmte Angebote können auch nur online verfügbar sein. Diese Angebote sind im Prospekt meist entsprechend gekennzeichnet. Dazu zählen oft große Produkte wie Betten, Saunen oder in der Sommerzeit auch Pools.

7. Gibt es eine Möglichkeit, über neue Angebote informiert zu werden?

Ja – Sie können den Lidl-Newsletter abonnieren oder die Lidl-App herunterladen, um regelmäßig über neue Angebote informiert zu werden.

