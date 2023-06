Lidl-Deal-Guide: Preisknaller ab Montag – Küchenmaschine für unter 500 Euro

Neckarsulm.

Der Discounter Lidl ist in Deutschland eine feste Größe – auch im Online-Shop finden Verbraucher zahlreiche Angebote

Ab 5. Juni hat Lidl gleich mehrere Top-Produkte im Angebot – unter anderem die Küchenmaschine "Monsieur Cuisine"

Hier im Deal-Guide schauen wir uns die Angebote auf Grundlage von Tests genauer an – gibt es bessere Alternativen?

Lidl ist den allermeisten Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Begriff. Von Lebensmitteln über Drogerie- und Haushaltswaren bis zu Technikprodukten – das Sortiment von Lidl ist innerhalb der letzten Jahre gewaltig gewachsen. Weg vom klassischen Discounter mit nur günstigen Produkten zum Vollsortimenter – diese Entwicklung zeigt sich zunehmend auch in der Auswahl der wöchentlichen Angebote. Verstärkt setzt Lidl auf seine Eigenmarken – etwa Silvercrest. In der kommenden Woche sind gleich mehrere Produkte der Hausmarke im Angebot.

Lidl sagt Vorwerk den Kampf an: Monsieur Cuisine vs. Thermomix – so sparen Sie 50 Euro

Wieder im Angebot hat Lidl ab Montag (5. Juni) die Küchenmaschine Monsieur Cuisine für 449 Euro – 50 Euro sparen* können Kunden mit der Lidl-Plus-App. Der Discounter preist das Gerät mit über 600 vorinstallierten Rezepten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Zudem verspricht der Discounter mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) regelmäßig Updates. Der Monsieur Cuisine vereint zehn verschiedene Funktionen und kommt mit integrierter Waage und viel Zubehör wie Knet- und Rühraufsätzen.

ANZEIGE*

Der Monsieur Cuisine von Lidl ist angelehnt an den Thermomix von Vorwerk – das Original kostet rund 1400 Euro* und ist damit deutlich teurer als die Lidl-Variante. Doch kann der Monsieur Cuisine auch in Qualität und Funktionen überzeugen. Mehrere Nachrichten- und Vergleichsportale haben sich das Gerät angeschaut – und sind in ihren Tests zu teils überraschenden Ergebnissen gekommen. Auch IMTEST – das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe – hat sich den Monsieur Cuisine von Lidl ebenfalls angeschaut.

Unternehmen Lidl Hauptsitz Neckarsulm CEO Ignazio Paternò (seit August 2019) Gründer Josef Schwarz Gründung 1930 in Deutschland Mitarbeiterzahl 224.726 (2021/22) Zahl der Filialen 12.000 in 31 Ländern

Monsieur Cuisine ab 5. Juni: Küchenmaschine im Test – wo das Angebot von Lidl überzeugt

Die Tester hat vor allem das faire Preis überzeugt – im großen Test der Küchenmaschinen von IMTEST wurde der Monsieur Cuisine Preis-Leistungs-Sieger. In der Ausstattung hat das Gerät befriedigend (2,6) abgeschnitten. Auch der Service (3,7) könnte besser sein. Dafür punktet die Küchenmaschine im Praxistest (2,1). Auch für die Bedienung und Verarbeitung gibt es die Note gut (1,8). Das Fazit von IMTEST: Der Apparat heizt nur auf Sparflamme – doch das immerhin mit einfacher Bedienung und WLAN. "Alles zusammen ergibt das einen verdienten Preis-Leistungs-Sieg."

Der Test vom IMTEST stammt aus 2020. Lidl hat seinen Monsieur Cuisine mittlerweile weiter optimiert. Eine der größten Neuheiten am aktuellen Silvercrest Monsieur Cuisine smart für 449 Euro* ist das Touchdisplay in Farbe mit einer Bildschirmdiagonale von über acht Zoll. Berichten von "Business Insider" zufolge ist der Bildschirm im Vergleich zum Vorgängermodell zudem reaktionsschneller. Neu ist auch die Sprachsteuerung über Google Assistant. Im Test von "CHIP" schneidet der Monsieur Cuisine ebenfalls gut ab.

ANZEIGE*

Mobile Klimaanlage: Lidl hat zwei im Angebot – die Alternativen gibt es bei Amazon und Otto

Neben der Küchenmaschine hat Lidl in der kommenden Woche noch weitere Haushaltsgeräte im Angebot. Passend zu den steigenden Temperaturen sind es zwei Klimageräte. Die mobile Klimaanlage von Silvercrest gibt es schon für 139 Euro* in den Filialen und im Online-Shop. Das zweite mobile Klimagerät der Marke Comfee kostet 249 Euro* und kommt mit mehr Kühlleistung. Das günstigere Geräte der Eigenmarke eignet sich für Räume bis 60 Quadratmeter. Das leistungsfährigere Comfee-Gerät kann bis zu 80 Quadratmeter große Räume kühlen.

Angebote für mobile Klimageräte finden sich gerade in vielen Läden und Online-Shops. Neben Amazon führt etwa auch der Versandhändler OTTO einige Geräte im Sortiment. Die mobile Klimaanlage von homeX kostet knapp 160 Euro* und ist vergleichbar mit der Silvercrest von Lidl. Die Lieferzeit wird (Stand 2. Juni) mit zwei bis drei Werktagen angegeben. Die Angebote für mobile Klimageräte von Amazon sind ähnlich. Auch hier finden sich Geräte für unter 200 Euro – etwa die JUNG Lifetime für 152 Euro oder die TURBRO Greenland für rund 180 Euro.

ANZEIGE*

Lidl ab Montag (05.06.): Über 50 Prozent reduziert – bei diesen Angeboten können Sie sparen

Alle Tests eint: Die Küchenmaschine von Silvercrest ist eine günstige Alternative zum Thermomix. An der ein oder anderen Stelle müssen die Verbraucher Abstriche machen. Dafür ist der Preis attraktiv und bei den Funktionen muss sich die Küchenmaschine nicht verstecken. Neben Lidl und Vorwerk bieten auch andere Marken wie Bosch ähnliche Küchenmaschinen an. Daher lohnt sich der Vergleich. Denn zwischen den Marken gibt es große Preisunterschiede. Auch in Funktion und mit Blick auf die Materialien lohnt sich ein Blick in Produkttests.

Die Angebote von Lidl ab 30. Mai: Kaffeevollautomat für 274 Euro – worauf zu achten ist

Gleich mehrere Markenprodukte sind ab Dienstag drastisch reduziert. Alle Angebote gibt es in den Filialen zu kaufen – viele bietet der Discounter auch im Online-Shop an. Dazu zählt auch der Delonghi Super Kompakt Kaffeevollautomat für 274 Euro – Lidl* hat den Preis passenden zum Jubiläum um 50 Prozent gesenkt. Statt 549,90 zahlen die Kunden ab Dienstag rund 275 Euro weniger. Doch lohnt sich dieses Schnäppchen? Im Produkttest der Kaffeevollautomaten von Stiftung Warentest stellt Delonghi einen Testsieger.

Auch in Tests anderer Online-Portale wie von "Coffeeness" oder "Srtern" schneiden die Kaffeevollautomaten von "Delonghi" regelmäßig mit "sehr gut" oder "gut" ab. Das Modell ECAM12 von Lidl punktet in den Tests mit seiner kompakten Größe und einem leistungsstarken Motor mit geringer Geräuschentwicklung – alles in allem also ein Preistipp. Trotzdem wichtig zu beachten: Die Investition in einen Kaffeevollautomaten ist sehr individuell. Deshalb sollte man sich nicht nur an Produkttests orientieren.

50 Jahre Lidl: Die Jubiläumsangebote ab Dienstag (30.05.) auf einen Blick:

ANZEIGE*

Kaffeevollautomat einkaufen: Lidl lockt mit Schnäppchen – aktuelle Angebote im Vergleich

Worauf sollten Verbraucher achten? In unserem Ratgeber-Stück zum Kaffeevollautomat informieren wir über viele wichtige Fragen und Antworten – diese können bei der Auswahl helfen. Auch wichtig: Trotz guter Angebote sollte man die Preise immer vergleichen. Unter Umständen bietet ein anderer Händler den besseren Preis. Mehrere Kaffeevollautomaten der Marke Delonghi haben neben Lidl auch Versandhändler wie Amazon oder Otto im Angebot. Vergleichs-Portale wie Idealo können hier eine Hilfe sein.

Neben einem Kaffeevollautomaten hat Lidl ab Dienstag noch einige andere Produkte um 50 Prozent reduziert. Einen Wasserkocher von Braun gibt es für 21 Euro*. Ebenfalls für 21 Euro verkauft Lidl ab 30. Mai ein Toaster von Braun*. Beide Produkte kosteten vorher 42 Euro und sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Wie auch der Kaffeevollautomat können Toaster und Wasserkocher ab Dienstag online bestellt werden – die Verbraucher finden hier gute Angebote. Vergleichbare Produkte auf Amazon und Co. kosten meist um die 40 Euro.

ANZEIGE*

Ebenfalls verlockend klingt der Preis des 2-in1-Akku- und Handstaubsaugers von Bosch*. Statt für rund 225 Euro hat Lidl den Sauger ab 30. Mai für etwa 112 Euro im Angebot. Im Test von "testberichte.de" punktet das Produkt mit Funk­tio­nalität und Ausdauer. Abzug gibt es für die Ausstattung und den kleinen Staubbehälter. Zudem soll der Bosch Handstaubsauger verhältnismäßig laut sein – im Test wurden 78 Dezibel gemessen. In den unteren Stufen hält der 16-V-Li-Ionen-Akku rund 40 Minuten durch.

ANZEIGE*

Lidl verkauft Staubsauger von Bosch für unter 150 Euro – die Testergebnisse kurz gefasst

Die flexible Saugdüse und die mitgelieferte Bürstenrolle für Parkett machen den Handstaubsauger von Bosch auch für Verbraucher mit sehr empfindlichen Holzböden interessant. Alles in allem kommt der Staubsauger im Test gut weg. Das Fazit im Test: "Für diesen Preis sind die Mankos zu verschmerzen." Auch der Handstaubsauger kann ab Dienstag online bestellt werden. Das Produkt ist jedoch auch in den Filialen erhältlich. Dasselbe gilt zudem für das Bügeleisen von Philips für rund 30 Euro und die Thermogläser von Leonardo für rund knapp unter acht Euro*.

FAQ zu den Angeboten von Lidl

1. Was sind die Angebote von Lidl?

Lidl bietet eine breite Palette von Produkten an – einschließlich Lebensmittel, Haushaltswaren, Kleidung, Elektronik und mehr. Die Angebote variieren je nach Filiale und Woche.

2. Wo kann ich die aktuellen Angebote von Lidl finden?

Die aktuellen Angebote können auf der Lidl-Website, in der Lidl-App oder in den gedruckten Prospekten – die in den Filialen erhältlich sind – eingesehen werden.

3. Wie oft ändern sich die Angebote bei Lidl?

Die Angebote ändern sich in der Regel wöchentlich. Normalerweise beginnen die Angebote am Montag und Donnerstag.

4. Kann ich Angebote online bestellen?

Ja, viele der Lidl-Angebote können auch online über die Lidl-Website oder App gekauft werden – abhängig von der Verfügbarkeit.

5. Wie lange sind die Angebote gültig?

Die Angebote sind normalerweise für eine Woche gültig – es sei denn, sie sind vorzeitig ausverkauft. Die genauen Daten der Angebote können den jeweiligen Prospekten entnommen werden.

6. Kann ich in jedem Lidl-Markt die gleichen Angebote finden?

Die meisten Angebote sollten in allen Filialen erhältlich sein – jedoch können sich regionale Unterschiede ergeben. Bestimmte Angebote können auch nur online verfügbar sein. Diese Angebote sind im Prospekt meist entsprechend gekennzeichnet. Dazu zählen oft große Produkte wie Betten, Saunen oder in der Sommerzeit auch Pools.

7. Gibt es eine Möglichkeit, über neue Angebote informiert zu werden?

Ja – Sie können den Lidl-Newsletter abonnieren oder die Lidl-App herunterladen, um regelmäßig über neue Angebote informiert zu werden.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.