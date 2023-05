Lidl: Balkonkraftwerk ab heute – Vorsicht, versteckte Kosten lauern

Berlin.

Der Discounter Lidl verlauft ab 15. Mai das Balkonkraftwerk von "Parkside" im Online-Shop* und in den Filialen

Im Set sind neben einem Solarmodul auch ein Wechselrichter und Anschlusskabel sowie eine Einspeisesteckdose dabei

Doch das Balkonkraftwerk hat einen Hacken – auf die Käufer kommen zusätzliche Kosten zu

Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise hat die Sichtweise vieler Verbraucher auf das Thema Energie verändert. Weg von der Abhängigkeit der Stromanbieter und stattdessen auf ein oder mehrere kleine Kraftwerke im Haus setzen – das ist die Idee. Der Begriff "autark" gewinnt hier zunehmend an Bedeutung. Eine schnelle und leicht umzusetzende Maßnahmen ist ein Balkonkraftwerk. In vielen Kommunen gibt es für Balkonkraftwerke eine Förderung – die besten Zuschüsse finden Sie hier.

Lidl verkauft Balkonkraftwerk für unter 200 Euro: Von Modul bis Wechselrichter – das steckt im Set

Günstige Balkonkraftwerke können auf diese Weise nahezu komplett über eine Förderung finanziert werden. Der Discounter Lidl hat ab 17. Mai ein ganzes Set für 199 Euro im Angebot – ein Schnäppchen. In Online-Shops wie OTTO oder Amazon kosten komplette Sets oft über 1000 Euro. Wie viel sollte man für ein Balkonkraftwerk maximal bezahlen? Ein Energieexperte gibt dazu eine klare Empfehlung. Auf deren Grundlage ist dieses Angebot von Lidl attraktiv – doch lohnt es sich? Oder anders formuliert: Worauf muss man verzichten?

Fakt ist: Für 199 Euro gibt es das Balkonkraftwerk von "Parkside" im Online-Shop von Lidl* und in den Filialen – es besteht aus:

Solarmodul (150 Watt)

Wechselrichter (300 Watt) mit integriertem WLAN-Modul

Anschlusskabel (fünf Meter) für das Stromnetz

Einspeisesteckdose mit Schutzklappe zur Außenwandmontage

Montagematerial für Solarmodul und Wechselrichter

Kurzanleitung

Balkonkraftwerk von Lidl hat einen Haken: Über 100 Euro zusätzliche Kosten kommen auf Käufer zu

Abstriche müssen Verbraucher mit Blick auf die Leistung machen. Das Solarmodul hat nur eine Größe von 107x77,5x3,5 Zentimeter – laut der Lidl-Produktbeschreibung reicht das für 100 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom pro Jahr. Der im Set mitgelieferte Wechselrichter bietet zwei Anschlüsse. Somit können Verbraucher ein zweites Solarmodul nachrüsten und auf diese Weise ihren Ertrag auf 200 kWh steigern. Zum Vergleich: In Sets anderer Anbieter ist das mitgelieferte Solarmodul meist deutlich größer und die Leistung der Wechselrichter höher.

Unternehmen Lidl Stiftung & Co. KG Hauptsitz Neckarsulm CEO Ignazio Paternò (seit August 2019) Gründer Josef Schwarz Gründung 1930 in Deutschland Mitarbeiterzahl 224.726 (2021/22) Zahl der Filialen 12.000 in 31 Ländern

Dafür kommt das Balkonkraftwerk von Lidl inklusive Halterung und Montagematerial – es kann also direkt aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Es gibt aber einen Haken: Die im Lieferumfang enthaltene Einspeisesteckdose dürfen Privatpersonen nicht selbst einbauen. Die Montage muss fachkundig erfolgen. Die Kosten hierfür müssen Verbraucher selbst tragen. Nach Informationen von "selbst" – einem auf Handwerkerleistungen spezialisierten Online-Portal – liegt der Stundensatz zwischen 50 und 100 Euro.

Balkonkraftwerk für unter 200 Euro von Lidl: Wie Sie die Kosten für einen Elektriker senken können

Für das Setzen einer neuen Steckdose sei mit Gesamtkosten von rund 80 bis 150 Euro zu rechnen – der Vorteil: Die Kosten fallen nur einmalig an. Diese müssen im Übrigen vor der Nutzung eines Balkonkraftwerks generell einkalkuliert werden. Ob komplettes Set oder das Zusammenbauen aus vielen einzelnen Elementen – die Einspeisesteckdose muss immer ein Fachmann legen. Verbraucher können die Kosten aber möglichst gering halten – man kann etwa nötige Vorarbeiten schon erledigen. Dazu zählen laut "selbst":

Das Verlegen der Kabel

Das Setzen der Unterputzdosen

Das Stemmen der erforderlichen Schlitze

Auch ein Anbietervergleich kann sich lohnen. Portale wie "MyHammer" helfen bei der Handwerkersuche – einfach einen Auftrag stellen und sich Angebote kostenlos einholen. Viele Handwerker bieten ihre Dienstleistungen mittlerweile auch über ebay Kleinanzeigen an. Dafür einfach "Dienstleistungen – Elektronik" als Kategorie angeben und über die Postleitzahl passende Angebote in der Nähe finden. Von der Installation in Eigenregie ist abzuraten. Falls etwas passiert – und die Einspeisesteckdose der Marke Eigenbau auffällt – kann es für Betroffene richtig teuer werden.

Lesen Sie dazu: Balkonkraftwerk: Worauf Sie achten müssen – Experte warnt vor diesen Gefahren

Weniger Leistung – dafür aber unter 200 Euro: Die Vor- und Nachteile vom Balkonkraftwerk von Lidl

Lohnt sich das Balkonkraftwerk von Lidl mit Blick auf die zusätzlichen Kosten trotzdem? Diese Frage muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Fest steht: Für 199 Euro verkauft Lidl ein komplettes Set – inklusive Halterung und Montagematerial. Die Verbraucher können die Anlage somit sofort installieren und müssen sich die Bauteile nicht mühselig einzeln zusammensuchen. Zudem ist die Anlage mit der "Lidl Home App" kompatibel. Sprich: Das Balkonkraftwerk ergänzt sich mit anderen Smart-Home-Geräten von Lidl.

Auf der anderen Seite gibt es deutlich leistungsfähigere Balkonkraftwerke anderer Anbieter. Diese Sets sind deutlich teurer – haben dafür aber auch mehr Leistung an Bord und punkten mit größeren Solarmodulen. Gerade auf schattigen Balkonen können größere Solarflächen von Vorteil sein. Daher sollten Sie mit Blick auf das Angebot von Lidl direkt über ein zweites Solarmodul nachdenken – der mitgelieferte Wechselrichter kommt schon mit zwei Anschlüssen. Das Problem: Aktuell bietet Lidl noch keine einzelnen Module an – ein Minuspunkt.

Balkonkraftwerk von Lidl ab 17. Mai: Klein aber preiswert – für wen das Set eine Option sein kann

Andererseits ist das Balkonkraftwerk von Lidl mit seiner vergleichsweise kleinen Größe kompakt und kann daher für kleine Balkone eine Option sein. Das Set mit allen nötigen Teilen macht es zudem für Laien interessant. Die Kosten für die Einspeisesteckdose fallen zudem bloß einmalig an. Auch sollte man nicht vergessen: Die Kosten für ein Balkonkraftwerk amortisieren sich mit der Zeit über den eingesparten Strom. Die Förderung für ein Balkonkraftwerk in vielen Kommunen schafft zusätzliche Anreize.

Auch für das Balkonkraftwerk von Lidl können Sie unter Umständen eine kommunale Förderung bekommen. Leider variieren die Förderprogramme von Kommunen zu Kommune. Daher sollten Sie sich noch vor der Kaufentscheidung über die Möglichkeit informieren. Die Homepage der jeweiligen Kommune ist eine gute Adresse. Auch Bauämter sind gute Ansprechpartner. In manchen Städten und Gemeinden gibt es sogar eine pauschale Förderung – in einem solchen Fall könnten die Kosten sogar vollständig über einen Zuschuss gedeckt werden.

FAQ zu "Balkonkraftwerk kaufen": Was muss ich beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Photovoltaikanlage. Sie wird auf Balkonen, Terrassen oder anderen kleinen Flächen installiert und erzeugt Strom aus Sonnenlicht. Dieser wird direkt in das häusliche Stromnetz eingespeist.

Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk?

Balkonkraftwerke bestehen aus Solarmodulen – diese wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um. Ein Wechselrichter wandelt den Gleichstrom wiederum in Wechselstrom um. Der Wechselstrom kann direkt in das häusliche Stromnetz eingespeist werden.

Was sollte ich beim Kauf eines Balkonkraftwerks beachten?

Wichtige Faktoren sind:

Leistung: Die Leistung eines Balkonkraftwerks wird in Watt peak (Wp) angegeben. Überlegen Sie, wie viel Strom Sie verbrauchen und wählen Sie eine Anlage, die zu Ihrem Verbrauch passt.

Qualität des Wechselrichters: Der Wechselrichter ist ein wichtiges Element des Balkonkraftwerks. Er sollte hohe Effizienz und Langlebigkeit aufweisen.

Zulassung: Stellen Sie sicher, dass das Balkonkraftwerk für den Betrieb in Ihrem Land zugelassen ist.

Installation: Prüfen Sie, ob Sie das Balkonkraftwerk selbst installieren können oder ob Sie einen Fachmann benötigen (Stichwort Einspeisesteckdose).

Sind Balkonkraftwerke sicher?

Ja, Balkonkraftwerke sind sicher, wenn sie korrekt installiert und gewartet werden. Sie sollten sich jedoch immer an die Sicherheitsvorschriften und Installationsanleitungen des Herstellers halten.

Wie viel kostet ein Balkonkraftwerk?

Die Kosten für ein Balkonkraftwerk variieren je nach Leistung und Qualität der Anlage. Sie können zwischen einigen hundert und einigen tausend Euro liegen.

Wie viel Strom kann ein Balkonkraftwerk erzeugen?

Das hängt von der Leistung der Anlage, der Ausrichtung und Neigung der Solarpanels sowie der Menge des verfügbaren Sonnenlichts ab. Im Durchschnitt kann ein Balkonkraftwerk mit ein kWp Leistung etwa 850 bis 1000 kWh pro Jahr erzeugen.

Kann ich den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen?

Das hängt von der gesetzlichen Regelung in Ihrem Land ab. In einigen Ländern ist es erlaubt, den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen und dafür eine Vergütung zu erhalten. In anderen Ländern kann dies jedoch verboten oder eingeschränkt sein. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die gesetzlichen Bestimmungen. In Deutschland ist das Einspeisen möglich.

Muss ich für ein Balkonkraftwerk eine Genehmigung einholen?

Auch dies hängt von der gesetzlichen Regelung in Ihrem Land ab. In einigen Bundesländern benötigen Sie eine Genehmigung für die Installation von Photovoltaikanlagen, in anderen nicht. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die gesetzlichen Bestimmungen an Ihrem jeweiligen Wohnort.

