Kaffeemaschine mit und ohne Mahlwerk im Test: Günstige Modelle für unter 100 Euro

Die klassische Kaffeemaschine gibt es mit und ohne Mahlwerk. Die besten Produkte in den Tests überzeugen in Qualität und im Preis.

Berlin. In der Welt des Kaffees gibt es mittlerweile eine fast unendliche Vielfalt an Möglichkeiten. Und ebenso groß ist die Auswahl an Kaffeegeräten. Von der ganz klassischen Kaffeemaschine über moderne Kaffeevollautomaten bis zu Kapsel- und Padmaschinen – eine Entscheidung ist nicht einfach. Zumal gefühlt jede Woche eine andere Kaffeemaschine im Angebot ist. Jüngst geht der Trend klar zum Kaffeevollautomaten. Doch auch die klassische Filterkaffeemaschine hat weiter ihre Liebhaber. Wir haben uns die besten Produkte mit und ohne Mahlwerk angeschaut – und sind erstaunt über die Preise.

Stiftung Warentest prüft Kaffeemaschinen: Testsieger gibt es schon für unter 100 Euro

Schon der Test der Kaffeevollautomaten 2023 zeigt: Guter Kaffee muss nicht teuer sein. Auch günstigere No-Name-Produkte können mit den Geräten der großen Marken mithalten. Im Unterschied zur Kaffeemaschine können Vollautomaten eine Vielzahl von Kaffeespezialitäten zubereiten. Neben Cappuccino und Espresso sind das mittlerweile auch Kreationen mit Schokolade oder Eis. Die klassische Kaffeemaschine bietet diese Produktpalette nicht. Einige Maschinen haben aber ein Mahlwerk – andere müssen noch ganz klassisch mit Pulver aufgefüllt werden.

Name Stiftung Warentest Gründung 4. Dezember 1964 in Berlin CEO Hubertus Primus (seit 01/2012) Hauptsitz Berlin Mitarbeiterzahl 374 (2021) Umsatz 63,7 Mio. Euro (2021)

Die Stiftung Warentest hat zuletzt 2018 Kaffeemaschinen mit und ohne Mahlwerk geprüft. Die Produkttests anderer Testportale sind aktueller – und zum Teil finden sich die Testsieger der Stiftung Warentest hier wider. Genau wie im Test der Kaffeevollautomaten 2023 hat die Stiftung Warentest auch im Test der Kaffeemaschinen die sensorische Beurteilung bewertet. Auch Handhabung sowie Umwelteigenschaften und Haltbar- sowie Sicherheit sind in das "test"-Gesamturteil eingeflossen. Die Testsieger der Stiftung Warentest:

Stiftung Warentest: Die beste Kaffeemaschine mit Mahlwerk im Test – über 40 Euro sparen

Der Testsieger "Pro Aroma Plus KM321" ist im Online-Shop von Krups für rund 60 Euro* im Angebot – die Käufer sparen gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) 25 Euro. Die Tester der Stiftung Warentest loben das Kaffeearoma. Dieses sei zudem über eine Aromataste beein­fluss­bar. In allen Teilbereichen schneidet die Kaffeemaschine von Krups mit der Note "gut" ab – die Haltbarkeit wird sogar mit "sehr gut" bewertet. Am Ende fällt das "test"-Qualitätsurteil "gut" (2,1) aus. Den vollständigen Test gibt es kostenpflichtig auf "test.de".

Die "Look Therm 1011-10" von Melitta gibt es im Online-Shop von Otto derzeit über 23 Euro günstiger*. Im Test der Stiftung Warentest punktet das Gerät mit der Thermoskanne. Die Tester loben den intensiven Geschmack. Lediglich bei acht gebrühten Tassen werde der Geschmack etwas wässriger – am Ende reicht es trotzdem für die Gesamtnote "gut" (1,9). Ebenfalls von Melitta kommt die "AromaFresh 1021-01" – im Online-Shop von MediaMarkt* ist sie aktuell für rund 200 Euro im Angebot.

Günstige Kaffeemaschine mit Mahlwerk: Die Medion "MD 15486" für unter 100 Euro kaufen

Mit der Gesamtnote "gut" (2,0) ist die Melitta "AromaFresh" der Testsieger unter den Kaffeemaschinen mit integriertem Mahlwerk. Das Gerät verfügt zudem über ein automatisches Entkalkungs­pro­gramm und punktet im Test mit einem programmierbaren Brüh­start. Mit einem Preis von rund 200 Euro ist die Melitta-Kaffeemaschine jedoch vergleichsweise teuer. Hier ist der Preisunterschied zu einem günstigen Kaffeevollautomaten nicht mehr groß. Günstiger kommt man mit der "MD 15486" von Medion weg.

Die besten Frühstücks-Sets // IMTEST Die besten Frühstücks-Sets // IMTEST

Das Online-Portal "Coffee Tasters" bewertet die Kaffeemaschine mit Kegelmahlwerk und Dauerfilter mit der Gesamtnote "gut" (1,8). In allen Teilbereichen hat das Gerät "sehr gut" bis "gut" abgeschnitten – nur für die Reinigung hat es Abzug gegeben. Das Mahlwerk der Medion sei nicht direkt erreichbar. Zudem sei der Wassertank etwas schwer zu erreichen. Dafür punktet die Maschine von Medion im Preis. Das Modell "MD 15486" bietet Medion im eigenen Online-Shop für unter 100 Euro an*. Damit ist die Kaffeemaschine um die Hälfte günstiger als das Gerät von Melitta.

Kaffeemaschine mit Mahlwerk im Test: Medion-Maschine überzeugt nicht nur im Preis – was die Tester begeistert

Im Test von "Coffee Tasters" schneidet die Kaffeemaschine mit der Teilnote "gut" ab. Gelobt werden zudem der hohe Edelstahl-Anteil am Gehäuse sowie die gute Dichtung am Bohnenfach. Das Fazit der Tester: "Geschmacklich überzeugt Medion auf ganzer Linie." Lobende Worte auch für das Kegelmahlwerk. So nah an gekauftes Kaffeepulver sei keine andere Kaffeemaschine im Test gekommen. Ein echtes Schnäppchen unter den Kaffeemaschinen mit Mahlwerk ist die "Caso 1849" im Test von "Alles Beste" – lediglich die Ausstattung fällt etwas mager aus.

Doch gerade in kleinen Küchen ist die platzsparende Kaffeemaschine ein echter Hingucker. Die "Caso 1949" gibt es für knapp 95 Euro im Online-Shop von Otto* zu kaufen. Die Tester von "Alles Beste" loben trotz Größe und Preis den Geschmack und das moderne Design der Maschine. Das Gerät lässt sich zudem einfach reinigen und ist damit für Singles oder Paare mit kleinen Küchen ideal. Das Gegenteil ist die Kaffeemaschine "EPOS Pour Over" von Melitta. Schon allein das Design ist imposant und ein echter Blickfang.

Hightech-Gerät von Melitta im Test: Die Barista-Kaffeemaschine für zu Hause – hier sparen Sie über 80 Euro

Die innovative Kaffeemaschine "EPOS Pour Over" hat "roastmarket.de" im Sortiment – hier sparen Sie über 85 Euro* zum eigentlichen Preis. Der Versand ist inbegriffen. Die Kaffeemaschine hat laut "Alles Beste" ein paar ganz besondere Features mit an Bord. Die Pour Over-Methode der Melitta EPOS habe die klassische Handfiltration eines echten Baristas mechanisch umgesetzt. Dafür sorgt unter anderem der 360 Grad rotierenden Wasserauflauf. Dieser sorgt für eine gleichmäßige Benetzung des Kaffeepulvers.

Vorbrühfunktion sowie die individuelle Einstellbarkeit von Kaffeestärke und Mahlgrad runden das Hightech-Produkt ab. Dafür hat die Kaffeemaschine ihren Preis – in der Preiskategorie über 250 Euro gibt es schon die ersten günstigen Kaffeevollautomaten. Trotzdem muss eine gute Kaffeemaschine nicht teuer sein. Wer auf Features wie Vorbrühfunktion oder ein integriertes Mahlwerk verzichten kann, kommt auch mit günstigeren Modellen gut zurecht – Modelle über der 100-Euro-Marke bieten oft noch zusätzliche Funktionen für den Kaffeegenuss.

FAQ zu Kaffeemaschine: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Filterkaffee und Co.

Was ist der Unterschied zwischen einer Kaffeemaschine und einem Kaffeevollautomaten?

Eine Kaffeemaschine ist in der Regel eine einfachere und preiswertere Variante einer Kaffeemaschine, bei der der Kaffee manuell mit gemahlenem Kaffee und Filter zubereitet wird. Ein Kaffeevollautomat hingegen ist ein hochmoderner, vollautomatischer Kaffeebereiter, bei dem die Kaffeebohnen direkt vor der Zubereitung gemahlen und gebrüht werden.

Was sind Pad- und Kapselmaschinen?

Pad- und Kapselmaschinen sind spezielle Kaffeemaschinen, bei denen der Kaffee bereits portioniert in Form von Kapseln oder Pads in die Maschine gegeben wird. Diese Maschinen sind besonders einfach zu bedienen und eignen sich gut für den schnellen Genuss zwischendurch.

Was ist der Unterschied zwischen Kaffeemaschinen mit und ohne Mahlwerk?

Kaffeemaschinen mit Mahlwerk haben ein integriertes Mahlwerk, das die Kaffeebohnen direkt vor der Zubereitung mahlt. Kaffeemaschinen ohne Mahlwerk hingegen benötigen bereits gemahlenen Kaffee. Der Vorteil einer Maschine mit Mahlwerk liegt darin, dass der Kaffee besonders frisch zubereitet wird und somit das Aroma besser erhalten bleibt.

Welche Kaffeemaschine passt am besten zu mir?

Das hängt ganz von den eigenen Bedürfnissen ab. Wer es schnell und einfach mag, ist mit einer Pad- oder Kapselmaschine gut bedient. Wer hingegen Wert auf frisch gemahlenen Kaffee legt, sollte sich für eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk entscheiden. Für echte Kaffeeliebhaber ist ein Kaffeevollautomat empfehlenswert, da hier die Kaffeebohnen direkt vor der Zubereitung gemahlen werden und somit das Aroma und der Geschmack besonders gut zur Geltung kommen.

Wie pflege ich meine Kaffeemaschine?

Die Pflege der Kaffeemaschine hängt vom jeweiligen Modell ab. Generell ist es wichtig, die Maschine regelmäßig zu entkalken und zu reinigen, um einwandfreien Kaffeegenuss zu garantieren. Auch das Wechseln von Filtern und die Reinigung des Mahlwerks (falls vorhanden) sollten regelmäßig durchgeführt werden. In der Bedienungsanleitung finden Sie weitere Hinweise zur Pflege Ihrer Kaffeemaschine.

