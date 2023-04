Gasheizung: Überraschende Alternative für Hausbesitzer - Experten zweifeln

Wärmewende in Deutschland

Wärmewende in Deutschland Alternative für Gasheizung: Biomethan Lösung der Zukunft?

Hausbesitzer, die eine Modernisierung ihrer Heizung planen, müssen sich bis 2024 auf zahlreiche Neuerungen gefasst machen

Welche Möglichkeiten gibt es, um eine bestehende Gasheizung umzurüsten?

Biomethan kann eine potenzielle Alternative sein, doch Experten äußern sich hierzu unterschiedlich

Das Thema Heizen beschäftigt seit der Hochphase der Energie- und Preiskrise 2022 Politik und Verbraucher stark. Kein Wunder – innerhalb von wenigen Wochen waren die Energiepreise rasant in die Höhe geschossen. Primär die Gas- und Heizölpreise knackten 2022 immer wieder neue Rekorde – umso erfreulicher ist die Entwicklung seit Jahresbeginn. Ausgestanden ist das Thema Heizen damit jedoch nicht. Im Mittelpunkt stehen derzeit die Pläne der Ampel-Koalition für ein schrittweises Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 in Deutschland.

Gasheizung dank Biomethan ab 2024 weiter nutzen? So funktioniert das Heizen mit Biogas

Die Idee für ein neues Heizungsgesetz kommt von Wirtschaftsminister Robert Habeck und wird von SPD und FDP mitgetragen. Nach Kritik an den Ampel-Plänen von Verbänden sowie der Opposition hat sich Habeck im Interview mit unserer Redaktion zum Gas- und Ölheizungsverbot geäußert und über mögliche Ausnahmen gesprochen. Ist die Wärmepumpe tatsächlich die einzige Alternative? Insbesondere die FDP hatte sich im Koalitionsausschuss für eine "Technologieoffenheit" starkgemacht – jetzt fallen Begriffe wie Wasserstoff oder Biomethan.

Vorwiegend Biomethan wird als Hoffnungsträger in der Wärmewende gesehen. Die "WELT" veröffentliche kürzlich folgenden Beitrag: "Die Biomethan-Lösung könnte plötzlich Millionen Gasheizungen vor dem Aus retten". Im Beitrag stützen sich die Autoren auf eine Analyse vom Fachverband Biogas (FvB). Doch was ist Biomethan eigentlich? Die kurze Antwort: Es ist ein Gas. Dieses entsteht in Biogasanlagen – hier wird pflanzliches oder tierisches Material von Bakterien abgebaut. Dabei entsteht – je nach Abbaumaterial – ein gewisse Menge Biomethan.

Kann Biogas die Versorgungslücken schließen? Kann Biogas die Versorgungslücken schließen?

Biogas für Strom- und Wärmeerzeugung: Wie Verbraucher mit einer Gasheizung profitieren

Das entstandene Biomethan kann in der Biogasanlage für die Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden – Betriebe können sich auf diese Weise etwa autark mit Energie versorgen. Die zweite Option ist die Aufbereitung von Biomethan. Hier wird es für Verbraucher mit einer Gasheizung interessant. Denn das aufbereitete Biomethan entspricht in seiner Zusammensetzung Erdgas und kann ins Gasnetz eingespeist werden. Gegenüber "FOCUS Online" teilt die dafür zuständige Bundesnetzagentur mit:

Das aufbereitete Biogas könne "ohne Anpassung in bestehenden Heizungen und anderen Gasverbrauchsgeräten genutzt werden". Könnte Biomethan die Alternative zur Wärmepumpe sein? Gerade für Verbraucher mit einer bestehenden Gasheizung wäre es eine verlockende Option – zumal eine bestehende Heizung dafür nicht umgerüstet werden muss. Das Biogas kann in das Gasnetz eingespeist werden. Doch es gibt mehrere Knackpunkte. Zum einen müssten Biogasanlagen massiv ausgebaut werden.

Eine Biomethan-Anlagen in Thüringen.

Foto: dpa

Gasheizung weiter nutzen: Biomethan ist in der Kritik – davor warnt das Umweltbundesamt

Zum anderen ist der Einsatz von Biomethan nicht unumstritten. Das Umweltbundesamt (UBA) warnt in einem Beitrag von 2019 vor einigen Risiken und klärt über die Nachteile auf. Biogasanlagen würden eine Quelle für Gerüche und Schadstoffe sowie Lärm darstellen und seien zudem komplexe Industrieanlagen mit einem erheblichen Risikopotenzial. Auch in Biogasanlagen würden erhebliche Mengen extrem entzündbare und klimaschädliche Gase erzeugt. Zudem ist der Anbau von Energiepflanzen immer wieder ein Thema.

Aktuell werden Pflanzen wie Mais gezielt für den Biogasbetrieb angebaut. Umweltschützer warnen vor Bodenerosion, Wasser- und Luftverschmutzung und vor der Reduzierung der Artenvielfalt. Damit einhergehend wird auch bei der Produktion von Biomethan viel Wasser sowie Energie verbraucht – der Faktor Umwelt- und Klimaschutz ist daher ein wichtiges Thema. Zudem gibt es Zweifel an der Berechnung der Experten vom Fachverband Biogas. Deren Fazit: Mit Biomethan würden sich rund sieben Millionen Haushalte bewärmen lassen.

Mais wird gerne auch in Biogasanlagen zur Energiegewinnung genutzt (Archivbild).

Foto: Maik Ehrlich

Ampel plant ab 2024 neue Vorgabe für Gas- und Ölheizungen: das Problem mit Biogas

Die Zahl entspricht etwa der Hälfte aller Gasheizungen in Deutschland. Das UBA hat sich für "FOCUS Online" die Berechnungen angeschaut und übt Kritik an zwei Punkten: Zum einen rechnet der Biogasverband mit synthetischem Methan – dieses sei aber schlicht kein Biomethan. Zum anderen sei die Herkunft der Referenzwerte für die Berechnung nicht ganz nachvollziehbar. Umso fraglicher: Könnte Biomethan tatsächlich Millionen Gasheizungen retten? Im Hinblick auf die Stolpersteine ist das in naher Zukunft eher fraglich.

Zumal der Zeitplan vom schrittweisen Gas- und Ölheizungsverbot in Deutschland einen regenerativen Anteil von 65 Prozent ab 2024 bei neuen Gas- oder Ölheizungen vorsieht. Zum Vergleich: Biogas macht im Vergleich zu den konventionellen Energieträgern derzeit nur einen kleinen Anteil aus. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bezifferte den prozentualen Anteil von Biogas in der Stromerzeugung 2022 auf knapp sechs Prozent. Kohle (30 Prozent) und Strom aus Windkraft (21,5 Prozent) liegen deutlich darüber.

Neue Gasheizung kaufen und auf Biomethan hoffen? Was Energieexperten jetzt raten

Energieexperten raten deshalb vom Einbau neuer Gas- und Ölheizungen mehrheitlich ab. Ramona Ballod – Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen – gibt zu bedenken: "Mit der Entscheidung für eine neue Heizung legen Sie sich für die nächsten 20 Jahre fest." Ihre Empfehlung daher: "Nehmen Sie sich für Ihre Entscheidung Zeit – und wägen Sie die Vor- und Nachteile aller gängigen Heizsysteme ab." Iris Ege von der Energieagentur Biberach (Baden-Württemberg) äußert sich im Interview mit der "Schwäbischen" ähnlich.

Viele Verbraucher könnten mit Blick auf die Heizungspläne der Politik die Lebenszeit einer neuen Heizung gar nicht voll ausschöpfen. Ege: "Ich empfehle deshalb in Ruhe zu überlegen, was man macht." Im ersten Schritt legt die Expertin eine Beratung nahe. Hier kommen Energieberater oder auch ein Experten-Gespräch bei einer Verbraucherzentrale infrage. Mögliche Alternativen zur Gas- oder Ölheizung sind neben der Wärmepumpe eine Pelletheizung oder auch ein Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Wasserstoff und Biogas in der Wärmewende: Deutschland ist aktuell noch nicht so weit

Von der Umrüstung auf eine moderne "H2-ready"-Gasheizung für die Nutzung von Wasserstoffgemischen raten Experten ebenfalls ab. Auch hier sind die fehlenden Produktionskapazitäten ein Problem. Hinzu kommt: Die Gasnetze in Deutschland sind noch nicht auf Gasgemische mit hohen Wasserstoffanteilen ausgerüstet. Daher könnte selbst für moderne Gasheizungen das Betriebsverbot zehn Jahre früher kommen als von der Ampel-Koalition vereinbart.