Kostenlose Kreditkarte: Diese Anbieter setzen sich im Vergleich an die Spitze

Viele Banken bieten inzwischen kostenlose Kreditkarten an

Dafür locken die Anbieter mit unterschiedlichen Vorteilen und Zinsen

Im Verivox-Vergleich gibt es ein paar Anbieter, die sich deutlich absetzen. Wir stellen die besten Angebote für kostenlose Kreditkarten vor

Die Kreditkarte ist für viele Verbraucher heutzutage unverzichtbar – gerade im Urlaub beziehungsweise Ausland. Allerdings gestaltet sich die Anschaffung einer Kreditkarte gar nicht so leicht: Welche Kosten können entstehen? Welche Zusatzfunktionen bietet die Karte? Kann ich mit der Karte an Bonusaktionen wie Payback teilnehmen? Benötige ich eine Kontobindung? Ein Vergleich verschiedener Anbieter lohnt sich. Neben der Hausbank gibt es verschiedene Alternativen von Direktbanken.

Kreditkarte kostenlos: Vergleich der Top 5 – die Kreditkarte von Barclays

In einer exklusiven Auswertung für unsere Redaktion hat das Vergleichsportal "Verivox" die besten Kreditkarten recherchiert – ohne Jahresgebühren oder weitere Kosten für das Bezahlen und Geldabheben. Großes Plus für die Verbraucher: Keine der folgenden Karten ist an ein Girokonto bei einer bestimmten Bank gekoppelt. Karteninhaber können also ihr bestehendes Konto für die Abrechnungen der Umsätze angeben. Die Top 5 Kreditkarten der Verivox-Auswertung im Vergleich:

Mit dem folgenden Kreditkarten-Vergleichsrechner können Sie weitere Angebote vergleichen. Geben Sie dazu Ihre wahrscheinlichen Ausgaben in- und außerhalb der Eurozone ein und drücken Sie auf "Kreditkarten vergleichen", um Leistungen und Kosten einsehen zu können.

1. Kostenlose Kreditkarte: Barclays Visa

Name Barclays Visa Bank Barclays Anbieter Visa Jahresgebühr keine Effek. Jahreszins bei Inanspruchnahme Kreditrahmen 23,13 % Bezahlfunktion kontaktlos und via Smartphone (NFC-Technologie) Bargeld auszahlen weltweit kostenlos** Bezahlen weltweit kostenlos** Versicherungspaket inklusive nein Webseite/Online-Banking barclays.de*

**Es können Gebühren über den jeweiligen Automatenbetreiber anfallen.

Die Barclaycard Kreditkarte* bietet Verbrauchern moderne Zahlungslösungen an. Denn mit der Visa-Karte können Kunden ihre Transaktionen kontaktlos sowie über ihr Smartphone mittels NFC-Technologie durchführen. Ein weiterer Vorteil dieser Karte ist, dass sie weltweite Zahlungen ohne zusätzliche Kosten ermöglicht. Beim effektiven Jahreszins liegt die Bank mit fast 23 Prozent auf dem Niveau anderer Banken.

2. Die kostenlose Kreditkarte von der Bank Norwegian

Name Kreditkarte von Bank Norwegian Bank NOBA Bank Group AB Anbieter Visa Jahresgebühr keine Effek. Jahreszins bei Inanspruchnahme Kreditrahmen 24,4 % Bezahlfunktion kontaktlos und via Smartphone (NFC-Technologie) Bargeld auszahlen weltweit kostenlos** Bezahlen weltweit kostenlos** Versicherungspaket inklusive Ja (Reiseversicherung) Webseite/Online-Banking banknorwegian.de*

**Es können Gebühren über den jeweiligen Automatenbetreiber anfallen.

Die Bank Norwegian, ein Teil der NOBA Bank Group AB, verlangt bei Nutzung ihrer Visa-Karte* einen relativ hohen Jahreszins von 24,4 Prozent. Hervorzuheben ist die weltweite Zahlungsoption ohne zusätzliche Gebühren. Darüber hinaus bietet sie eine Reiseversicherung, was besonders für Vielreisende interessant sein dürfte.

3. Die kostenlose Kreditkarte von awa7

Name awa7 Kreditkarte Bank Hanseatic Bank Anbieter Visa Jahresgebühr keine Effek. Jahreszins bei Inanspruchnahme Kreditrahmen 21,49 % Bezahlfunktion kontaktlos und via Smartphone (NFC-Technologie) Bargeld auszahlen weltweit kostenlos** Bezahlen weltweit kostenlos** Versicherungspaket inklusive nein Webseite/Online-Banking awa7.de*

**Es können Gebühren über den jeweiligen Automatenbetreiber anfallen.

Die awa7 Kreditkarte*, herausgegeben von der renommierten Hanseatic Bank, könnte ebenfalls eine Option sein. Sie ist als Visa-Karte erhältlich und unterstützt kontaktlose Transaktionen sowie Zahlungen über das Smartphone mittels NFC-Technologie. Auffällig: Der effektive Jahreszins wird derzeit nicht angegeben.

4. Die kostenlose Kreditkarte der Hanseatic Bank

Name GoldCard Visa Bank Hanseatic Bank Anbieter Visa Jahresgebühr keine im 1. Jahr Effek. Jahreszins bei Inanspruchnahme Kreditrahmen 23,62 % Bezahlfunktion kontaktlos und via Smartphone (NFC-Technologie) Bargeld auszahlen weltweit kostenlos** Bezahlen Innerhalb der EU kostenlos** – ansonsten 2 % auf Umsätze Versicherungspaket inklusive Ja –Reise- und Smartphone-Versicherungen Webseite/Online-Banking hanseaticbank.de*

**Es können Gebühren über den jeweiligen Automatenbetreiber anfallen.

Die GoldCard Visa der Hanseatic Bank* unterscheidet sich besonders durch ihre Premium-Funktionen. Für Verbraucher wichtig: Im ersten Jahr fallen für diese Karte keine Gebühren an. Der effektive Jahreszins liegt bei 23,62 Prozent. Es gibt attraktive Zusatzleistungen wie Reise- und Smartphone-Versicherunge.

5. Die kostenlose Kreditkarte der Novum Bank

Name Extra Kreditkarte Bank Novum Bank Anbieter Mastercard Jahresgebühr keine Effek. Jahreszins bei Inanspruchnahme Kreditrahmen 19,94 % Bezahlfunktion kontaktlos Bargeld auszahlen 3 % vom Betrag – aber mindestens 3 Euro Bezahlen weltweit an allen Mastercard-Akzeptanzstellen Versicherungspaket inklusive nein Webseite/Online-Banking extrakarte.com*

**Es können Gebühren über den jeweiligen Automatenbetreiber anfallen.

Die Novum Bank besticht mit der Extra Kreditkarte vor allem durch niedrige Zinsen. Und die Karte kommt ohne jährliche Grundgebühr aus. Bei Bargeldabhebungen wird eine Gebühr von 3 Prozent des Betrags fällig, wobei mindestens 3 Euro berechnet werden. Zusatzversicherungen sind bei dieser Karte nicht inbegriffen.

Kostenlose Kreditkarten mit Zusatzfunktionen

Nachdem die Kosten offengelegt sind, können enthaltene Versicherungen oder automatische Teilnahmen an Bonusprogrammen die Entscheidung für ein Angebot beeinflussen. Nach diesen Zusatzleistungen kann unterschieden werden:

Versicherungen (z.B. Reiseversicherungen)

Bonussysteme (z.B. Payback)

Rabatte (z.B. auf Mietwagen)

Services (z.B. Notfalldienst im Ausland)

Kreditkarten haben sich einen Namen als zuverlässiges internationales Zahlungsmittel gemacht. So ist es wahrscheinlich, dass Kartenbesitzer sie auf Reisen mitnehmen. An diesem Punkt setzt eine häufig genannte Zusatzleistung an: Die Reise- und Reiserücktrittsversicherung. Über beide verfügt die Visa der Norwegian Bank*. Bei der Hanseatic GoldCard* kommen Gepäckversicherung, Auslands-Krankenversicherung, Smartphone-Versicherung sowie Flug- und Gepäckverspätungsversicherung hinzu.

Eigenschaft Visa Mastercard Gründung 1958 1966 Hauptsitz Foster City, Kalifornien, USA Purchase, New York, USA Art der Karte Kreditkarte, Debitkarte, Prepaid-Karte Kreditkarte, Debitkarte, Prepaid-Karte Akzeptanz weltweit In mehr als 200 Ländern und Territorien In mehr als 210 Ländern und Territorien Besonderheiten Eines der ersten digitalen Zahlungssysteme Einführung von kontaktlosen Zahlungen

Kreativ zeigt sich die Zusatzleistung der awa7 Visa*. Für jeden Neukunden pflanzt der Veranstalter einen Baum. Je weitere 100 Euro Kartenumsatz kommt ein Baum hinzu. Kartennutzer gelangen außerdem in den Genuss der Vorteilswelt der Hanseatic Bank, in der sich zum Beispiel Reiserabatte und Gutscheine befinden. Außerdem werden für Lotto- und weitere Glücksspieltransaktionen mit der Karte keine Extragebühren verlangt.

Die Extrakarte von Novum* wartet nicht mit Zusatzleistungen auf. Dafür aber mit einem Limit von bis zu 4.000 Euro. Auch die Barclays Visa* kommt ohne Extras daher.

Debit- und Girokarte: Das sind die Unterschiede Debit- und Girokarte: Das sind die Unterschiede

Kostenlosen Kreditkarte? Versteckte Kosten beachten!

Den niedrigsten Sollzinssatz in der Auswertung von Verivox weist allerdings eine andere Kreditkarte auf: Die "ICS Visa World Card" vom "International Card Services". Nutzer zahlen hier nur rund 16 Prozent Sollzinsen pro Kalenderjahr für die Teilzahlungsfunktion. Die Visa von ICS hat gegenüber der awa7 und der Barclays aber einen Nachteil: Bezahlen und Geld abheben im Ausland ist nur innerhalb der Eurozone gebührenfrei. Zudem fallen in EU-Ländern 1,85 Prozent Fremdwährungsgebühren – außerhalb der EU zwei Prozent und in Deutschland vier Prozent vom Abhebebetrag an.

Die ICS Visa ist daher primär für Nutzer der Teilzahlungsfunktion interessant. Ansonsten sind die Barclays oder die awa7 die bessere Wahl – bei der Visa von Barclays muss lediglich bei der Geldabnahme im Ausland auf den Mindestbetrag von 50 Euro geachtet werden. Von den Leistungen vergleichbar sind die Kreditkarten von "Bank Norwegian", "TF Bank" und der "Advanzia Bank" – auch hier profitieren die Nutzer von null Euro Jahresgebühr und der kostenfreien Bezahlung und Geldabnahme im Ausland.

Kostenlose Kreditkarte richtig auswählen: Diese Kriterien sollten Sie immer beachten

Zu beachten sind die jeweils höheren Sollzinssätze. Bei der ausschließliche Nutzung der Kreditkarte im Ausland – etwa für eine Hotel- oder Mietwagen-Kaution – ist dieser Zinssatz aber irrelevant. Von der Teilzahlungsfunktion sollte man dabei aber unbedingt absehen und die Belastung aus der Kreditkarte schnell begleichen. Je nachdem – für welchen Zweck man sich die Kreditkarte anschafft – sollte man den passenden Anbieter auswählen. Gemein haben alle zehn Anbieter: Es fällt keine Jahresgebühr an und es muss kein zusätzliches Konto eröffnet werden.

FAQ zu kostenlosen Kreditkarten: Die Kosten gibt es trotzdem – Fragen und Antworten

Was sollten Verbraucher bei einer kostenfreien Kreditkarte beachten?

Die Kreditkartenrechnung sollte immer pünktlich und vollständig bezahlt werden – nur auf diese Weise vermeiden Sie Kreditzinsen oder die Teilzahlungs-Option. Ein automatischer Einzug per Lastschrift ist besonders bequem. Sechs der zehn ermittelten Kreditkarten von "Verivox" bieten optional eine Charge-Funktion – das bedeutet: Der gesamte ausstehende Betrag wird automatisch zum Fälligkeitsdatum eingezogen. Bei Kreditkarten ohne diese Funktion muss der Nutzer mitdenken und die offenen Rechnungen innerhalb einer Frist begleichen.

Was für Gebühren können bei einer kostenlosen Kreditkarte anfallen?

Oliver Maier – Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH – empfiehlt: "Eine komplett kostenfreie Kreditkarte sollte drei Kriterien erfüllen." Diese sind:

keine Jahresgebühr kostenfreies Bargeldabheben im In- und Ausland kostenfreies Bezahlen weltweit.

Zu beachten ist: Bei manchen Kreditkarten wird für Zahlungen oder das Geldabheben außerhalb der Eurozone eine zusätzliche Gebühr fällig – diese wird als "Auslandseinsatzentgelt" oder "Fremdwährungsgebühr" bezeichnet. Maier empfiehlt zudem: "Urlauber sollten beim Bezahlen und Geldabheben immer die örtliche Landeswährung auswählen und auf die Umrechnung in Euro verzichten." So vermeiden Kartennutzer Aufschläge auf den offiziellen Wechselkurs. Im Urlaub lauert aber noch eine dritte Kostenfalle.

In einigen Urlaubsländern erheben auch die Betreiber der Geldautomaten zusätzlich eine Gebühr. Dieses zusätzliche Betreiberentgelt sollte beim Abheben am Automaten angezeigt werden. Der Karteninhaber kann dann das Betreiberentgelt per Knopfdruck bestätigen oder den Vorgang abbrechen – ein Tipp: So oft wie möglich die Kreditkarte als Zahlungsmittel nutzen oder direkt einen höheren Betrag abheben. Denn in der Regel erstatten die Banken den Kunden die Betreiberentgelte nicht – auch Anbieter kostenloser Kreditkarten nicht.

Kreditkarte im Urlaub verloren? Diese Telefonnummer besser kennen!

Im Falle einer verlorenen Kreditkarte sollten Sie umgehende reagieren und die Karte sperren lassen. Der zentrale Sperr-Notruf ist unter der Rufnummer 116 116 rund um die Uhr erreichbar. Bei Kartenverlust muss neben der Sperrung auch eine Anzeige bei der Polizei erfolgen. Die Haftung des Karteninhabers ist gesetzlich auf maximal 50 Euro begrenzt – die Ausnahme: Der Karteninhaber hat nachweisbar grob fahrlässig gehandelt. In solchen Fällen greift die 50-Euro-Regelung nicht. Diese Regel gilt übrigens im In- und im Ausland.

