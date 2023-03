Kaffeevollautomat im Test: Testsieger 2023 – über 40 Prozent sparen

Berlin. Am Morgen oder auch am Nachmittag – die Tasse Kaffee ist für viele Verbraucher in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Das zeigt auch der Blick in die Kaffeestatistik vom Deutschen Kaffeeverband. "Die Freude an Kaffee bleibt ungebrochen" – so zumindest das Fazit der Analysten. 2022 wurde ein Pro-Kopf-Konsum von 169 Liter Kaffee pro Jahr für 2021 ermittelt – 2020 waren es noch 168 Liter. Die Differenz entspricht rund 500 Millionen Kaffeetassen. Und auch in der Zubereitung zeichnet sich eine klar erkennbare Tendenz ab:

Der beste Kaffeevollautomat im Test der Stiftung Warentest: Was die Tester überzeugt

Der Kaffeevollautomat erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nach einer Analyse von "Statista" nimmt der Anteil der privaten Haushalte in Deutschland mit Kaffeevollautomat seit 2014 kontinuierlich zu. Im Jahr 2014 hatte der Anteil noch rund 12 Prozent betragen. Für das Jahr 2022 wurde schon ein Prozentsatz von rund 24 Prozent gemeldet. Die Nachfrage nimmt zu – umso interessanter werden Produkttests. Denn die Auswahl an Kaffeevollautomaten ist gigantisch – ebenso die Preisspanne. Preise von über 1.000 Euro sind keine Seltenheit.

Die Stiftung Warentest hat sich 2022 Kaffeevollautomaten angeschaut – die besten Produkte schnitten mit der Gesamtnote "gut" ab. Auch von "Stern" und "CHIP" liegen aktuelle Tests zu Kaffeevollautomaten vor. Wir haben uns die jeweiligen Testsieger genauer angeschaut und die Preise miteinander verglichen. Der Testsieger der Stiftung Warentest ist der Kaffeevollautomat "Eletta Explore" von der Marke De’Longhi*. Die Testexperten überzeugten primär die simple Bedienung und die große Auswahl an Kaffeespezialitäten.

Kaffeevollautomaten 2023: Die Testsieger auf einen Blick

Den Kaffeevollautomat "Eletta Explore" von De’Longhi gibt es bei MediaMarkt für 777 Euro* im Sonderangebot – hier sparen Sie satte 222 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Das Modell ist produktgleich zum Testsieger der Stiftung Warentest 2022 und wird in der Farbe Grau-Schwarz im Online-Shop angeboten. Über den Link oben kommen Sie direkt zum Produkt. Auf Aufpreis bietet MediaMarkt eine verlängerte Garantie sowie einen Aufbau-Service für zu Hause an.

Kaffeevollautomaten im Test: "Iced Cappuccino" & Co. – diese Extras sollten sie kennen

Der DeLonghi "Eletta Explore" kann auf Knopfdruck 21 Getränke zubereiten. Von Cappuccino bis Espresso – in Sachen Kaffeespezialitäten ist das Gerät von DeLonghi bestens ausgestattet. Es stehen sogar sieben Kaltgetränke zu Auswahl – etwa "Iced Cappuccino" inklusive kaltem Milchschaum. Gelobt werden die simple Bedingung und die Getränkeauswahl auch von den Testexperten von "Coffee Tasters": Im Unterschied zu Stiftung Warentest kritisieren sie jedoch zwei kleine Kritikpunkte: kein Doppelbezug und viel verbauter Kunststoff.

Der Testsieger von der Stiftung Warentest ist mit einem Preis von rund 800 Euro kein Schnäppchen. Preislich interessanter ist hier der Autorentipp von "Stern". Das Magazin hat 2023 ebenfalls mehrere Kaffeevollautomaten geprüft – und empfiehlt das Gerät "GranAroma" der Marke Saeco. Der rund 740 Euro teure Kaffeevollautomat erreicht im "Stern"-Test die Gesamtnote "sehr gut" (1,1) und wird als "Autorentipp" gelistet. Gelobt werden die große Auswahl von bis zu 22 Kaffeespezialitäten. Der "Coffee-Equalizer" ermöglicht zudem eine Personalisierung des Kaffees.

Das fast identische Produkt – Saeco Kaffeevollautomat GranAroma SM6580/00 – gibt es auf OTTO.de für 679 Euro im Angebot*. Genau wie der "Stern"-Testsieger kann auch dieses Modell eine Vielzahl von Kaffeespezialitäten zubereiten. Viele Einstellungen können zudem individuell angepasst und in einem der insgesamt vier Benutzerprofile abgespeichert werden. Die Funktionen und der Umfang sind im Vergleich zum Produkt im "Stern"-Test nahezu identisch. Der Kaffeevollautomat ist (Stand 28. März) zudem sofort lieferbar.

Teuerster Kaffeevollautomat im Test: Hightech kommt mit Schallschutz und vielen Extras

Laut "Stern" können drei verschiedene Geschmacksprofile gewählt werden – und für den Milchbehälter gibt es sogar ein automatisches Reinigungssystem. Als einziger Kritikpunkt wird die fehlende App-Steuerung genannt. Im Unterschied zum Testsieger der Stiftung Warentest hat der Kaffeevollautomat von Saeco einen "LatteDuo-Knopf" für die gleichzeitige Zubereitung von bis zu zwei Tassen an Bord. Mit vielen Funktionen und Extras punktet auch der "EQ.9 s500 plus connect" von Siemens – der Testsieger von "CHIP".

Das Fazit der Testexperten von "CHIP": "Die Siemens EQ.9 ist zwar teuer – ihren Preis aber auch wert." Der Kaffeevollautomat sei bequem zu nutzen und lasse sich präzise einstellen. Lobende Worte auch für die Lautstärke: Das Mahlwerk ist schallisoliert und arbeitet leise. Auch der Geschmack der einzelnen 16 verschiedenen Kaffeespezialitäten überzeugt im Test. Der Milchaufschäumer liefert eine samtige Cappuccinobasis – das Kaffeecrema sei "feinporig" Kritik gibt es von den "Chip"-Testexperten mit Blick auf den Preis von über 1.000 Euro.

Auf Amazon ist die Siemens EQ.9 aktuell für 899 Euro als "Amazon-Tipp"* im Angebot. Gegenüber der UVP (1649 Euro) sparen Sie satte 45 Prozent. Über den Link kommen Sie direkt zum Online-Shop. Amazon bietet den "CHIP"-Testsieger in verschiedenen Ausführungen an. Der Käufer kann hier zwischen zwei Displaygrößen sowie der Anzahl der Bohnenbehälter wählen. Die EQ.9 gibt es in den Farben Schwarz und Grau-silber. Alle Ausführungen sind im Angebot – einige Varianten sind zum Teil aber schon ausverkauft.

Testsieger für unter 400 Euro: Dieser Kaffeevollautomat bietet trotzdem viel Ausstattung

Deutlich günstiger kommen Verbraucher mit der "Dinamica" von DeLonghi weg – der Kaffeevollautomat ist einer der Testsieger von "IMTEST" und für unter 400 Euro zu bekommen. "IMTEST" bewertet die Maschine mit "gut" (1,9) und lobt die "vielseitige Getränkeauswahl" sowie die "gute Geschmacksentfaltung". Abzug gibt es für das manchmal etwas ruckelige Display. Nur ein wenig besser schneidet noch der Kaffeevollautomat "5400 Series LatteGo" von Philips ab. Der "IMTEST"-Testsieger hat in der Kategorie Funktionen und Ausstattung etwas besser abgeschnitten.

