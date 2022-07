Dossier Best of Berlin - kulinarische Köstlichkeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie essen Sie am liebsten? Raffiniert oder rustikal? Süß oder salzig? Heiß oder kalt? In Berlin gibt es die richtige Adresse für jeden Geschmack. Mit „Best of Berlin“ finden Sie, was Ihnen schmeckt.

Auf den folgenden Seiten gibt es jede Menge Tipps für Genießer in Berlin. Wir verraten Ihnen, wo Sie feinste internationale Delikatessen kaufen können und wo es die besten Bratkartoffeln gibt. Besuchen Sie eine von Berlins Top-Eisdielen und lassen Sie cremiges Eis auf Ihrer Zunge schmelzen – oder ein himmlisches Stück Torte in einer der großartigen Konditoreien der Hauptstadt. Auch ein Ausflug ins Gartenlokal lohnt – denn draußen im Grünen schmeckt es bei sommerlichen Temperaturen ja gleich noch viel besser.

Wir wünschen Ihnen genussreiche Entdeckungen!



