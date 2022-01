fraenk Vorteilscode einlösen: Dauerhaft mehr Datenvolumen sichern

Während die Konkurrenz im Kampf um Neukunden auf Angebote mit komplizierten Vertragskonditionen setzt, besinnt sich fraenk mit seinem Handytarif auf ein flexibles und gleichermaßen einfaches Konzept: Ein Handyvertrag mit Allnet-Flat für 10 Euro im Monat, der jederzeit kündbar ist. Wir verraten, ob der Mobilfunk-Anbieter hält, was er verspricht und zeigen, wie Sie mit unserem exklusiven fraenk Vorteilscode dauerhaft zu Extra-Datenvolumen kommen.

Für kurze Zeit vom exklusiven fraenk Vorteilscode profitieren

Die Suche nach dem Handyvertrag, der perfekt zu den eigenen Bedürfnissen passt, ist mühsam. Das liegt zum einen an der riesigen Auswahl an Mobilfunkanbietern. Zum anderen wird die Entscheidung durch Lockangebote erschwert. Auf den ersten Blick wirken solche Offerten lukrativ. Im Kleingedruckten lauern dann aber böse Überraschungen. Häufig wird dort in Essay-Länge und in unleserlichem Duktus ausgeführt, welche weiteren Kosten beim Vertragsabschluss auf Sie zukommen.

fraenk verzichtet auf verwirrende Sternchen-Texte und effekthascherische Pseudo-Rabatte. fraenk verfolgt in der Kommunikation seines Angebots eine klare Strategie: Weniger ist mehr. Angesprochen dürfte sich all jene Handynutzer fühlen, die keine Lust auf Nebelkerzen-Marketing haben und sich nicht ständig mit ihrem Handyvertrag auseinandersetzen möchten. Bei fraenk bekommen Sie für nur 10 Euro im Monat:

bis zu 10 GB Datenvolumen

LTE25: Im besten D-Netz der Telekom surfen

Allnet-Flat: Kostenlose Anrufe und SMS in alle deutschen Netze

automatische Abrechnung über PayPal, keine zusätzlichen Bereitstellungskosten

EU-Roaming: inkl. Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island

glasklare Stimmwiedergabe beim Telefonieren via WLAN

kostenpflichtige Nummern und SMS sind gesperrt

monatlich kündbarer Handyvertrag

stylische App

optional eSIM: Online anmelden und direkt loslegen

5 GB Datenvolumen sind bei fraenk der Standard. Lösen Sie bis zum 13.02.2022 bei der Anmeldung unseren exklusiven fraenk Vorteilscode „FUNKE“ (ohne Anführungszeichen) ein, erhalten Sie für immer ein zusätzliches 1 GB pro Monat dazu. Außerdem können Sie Freunde werben und so ihr monatliches Kontingent an mobilen Daten auf bis zu 10 GB aufstocken.

Freunde werben bei fraenk: Handytarif mit 10 GB für 10 Euro

fraenk nutzt die Infrastruktur der Telekom. Sie genießen also auch unterwegs mit ihren mobilen Daten ruckelfrei Hörbücher, Podcasts und sogar Filme und Serien in HD-Qualität. Gerade Pendler, die sich die Fahrzeit in Bus und Bahn am Handy oder Tablet vertreiben, benötigen eventuell mehr als die 6 GB Datenvolumen, die es dank unserem fraenk Gutscheincode FUNKE gratis gibt. Einerseits besteht die Möglichkeit, spontan Datenvolumen nachzubuchen: 2 GB on top kosten 5 Euro. Vielsurfer können dadurch bis zu 10 Mal im Monat ihre mobile Daten auffüllen.

Wer dauerhaft mehr Datenvolumen haben möchte, kann andererseits bei fraenk Freunde werben. Auch hier ist der Mobilfunkanbieter glücklicherweise unkompliziert:

In der fraenk App individuellen Code abrufen Code an Freund schicken Freund löst den Code als Neukunde ein Sie und Ihr Freund bekommen 1 GB dazu – jeden Monat

Also einfach die fraenk App im Google Play Store oder im App Store von Apple herunterladen, den Vorteilscode FUNKE einlösen und dann im Anschluss 4 Freunde werben: Sie profitieren ohne weiteres Zutun dauerhaft von einem 10 GB Handytarif für nur 10 Euro.

Ist die Rufnummernmitnahme zu fraenk möglich?

Zuerst die gute Nachricht für alle, die an ihrer Rufnummer hängen: Im Bestellprozess können Sie angeben, ob Sie Ihre alte Rufnummer behalten möchten. Voraussetzung ist, dass Sie ihren alten Handyvertrag bzw. Ihre Prepaid-Karte rechtzeitig kündigen. Denn eine vorzeitige Mitnahme ist nicht möglich. Ansonsten müssen Sie keine weiteren Schritte einleiten, fraenk übernimmt alles Weitere und sagt Ihnen Bescheid, ab wann Ihre alte Handynummer zur Verfügung steht. Glücklicherweise verlangt der Mobilfunkanbieter für diesen Service keine Gebühren. Jedoch kann es sein, dass ihr bisheriger Anbieter die Mitnahme in Rechnung stellt.

Welche Vorteile bietet eine eSIM?

fraenk wirbt damit, auf Papierkram verzichten zu wollen. Wählen Sie während der Bestellung mit einem geeigneten Smartphone die fraenk eSIM, entfällt tatsächlich selbst der postalische Versand Ihrer SIM-Karte. Die digitale eSIM, kurz für embedded SIM, ist in mittlerweile in neueren Smartphones vieler Hersteller von vorneherein integriert. Vonseiten fraenk wird Ihnen ein eSIM-Profil zugewiesen, das sich mit der in Ihrem Handy verbauten eSIM verbindet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie müssen nicht auf die Lieferung der physischen SIM-Karte warten, sondern können über die eSIM von überall direkt lossurfen und telefonieren. Des Weiteren ist die eSIM eine bequeme Ergänzung zu einer herkömmlichen SIM-Karte. Dieses Dual-SIM-Prinzip lohnt sich beispielsweise, wenn Sie dasselbe Handy für private und berufliche Zwecke verwenden.

Auf der Webseite von fraenk können Sie herausfinden, ob in Ihrem Smartphone eine fraenk eSIM implementiert ist*.

fraenk Vorteilscode einlösen noch bis zum 13.02.2022

Die fraenk App lässt keine Wünsche offen. Zu diesem Urteil kam die Jury des prestigeträchtigen Red Dot Awards. Der Designwettbewerb prämierte den Mobilfunkanbieter mit 6 Auszeichnungen. Wer sich selbst ein Bild von der minimalistisch anmutenden App machen und einen Willkommensgeschenk ergattern möchte, hat noch bis zum 13.02.2022 Zeit, den exklusiven fraenk Vorteilscode FUNKE einzulösen.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für Sie nichts. Ob und wo Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihre Entscheidung.