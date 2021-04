Steuererklärung: Software-Test – ein Programm überzeugt besonders

Berlin. Hätten Sie es gewusst? In rund 90 Prozent aller Fälle, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Steuererklärung abgeben, gibt es Geld vom Finanzamt zurück – laut Statistischem Bundesamt im Schnitt über 1000 Euro. Mit einem guten Steuerprogramm soll die Sache trotz komplexer Regeln in rund einer Stunde erledigt sein. IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat überprüft, welche Software das am besten erledigt.

Steuererklärung – jedes Jahr aufs Neue

Populäre Steuerprogramme wie WISO Steuer-Sparbuch und QuickSteuer sind technisch ausgereift. Zwar erscheinen jedes Jahr aktualisierte Versionen, aber das ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass sich Vorschriften, Regeln oder Bemessungsgrenzen immer wieder ändern.

Fürs Steuerjahr 2020 betrifft das etwa das Kurzarbeitergeld, Homeoffice-Pauschalen oder Kosten für Kinderbetreuung. Aus diesem Grund muss die Steuersoftware immer zum Steuerjahr passen. Wer also für 2020 eine Steuererklärung abgeben will, benötigte eine 2021er-Version. Lesen Sie hier: Kurzarbeitern droht böse Überraschung vom Finanzamt

Steuer-Programme: Ihre Daten sind schon da

Auf den ersten Blick scheinen die Unterschiede zwischen den Testkandidaten gering. Das zeigt sich schon am Aufbau, der bei allen Programmen ähnlich aussieht: Links auf dem Bildschirm befindet sich die Navigation, Eingaben erfolgen in der Mitte, und die Steuerhilfen und Tipps erscheinen rechts daneben.

Die Eingabe der persönlichen Steuerdaten erfolgt im einfachen Frage-Antwort-Format, sodass die Programme den Nutzer von A bis Z durch den gesamten Prozess führen. Mehr Steuern sparen: Wie Ausbildung, Spenden und Unterhalt die Steuerlast senken

Auch praktisch: Bei allen Produkten lassen sich Daten, die bei der Finanzverwaltung schon vorhanden sind, online abrufen und direkt übernehmen. Dazu zählen etwa alle durch Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger und private Versicherer digital an die Finanzämter übermittelten Infos wie Angaben aus der Lohnsteuerbescheinigung, Rentenleistungen, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Vorsorgeaufwendungen zu Riester- und Rürup-Verträgen. Noch mehr sparen: Zehn Tipps – Wie Sie mit Feilschen viel Geld sparen können

Zudem lassen sich Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen-, Kranken- oder Elterngeld sowie Beiträge zur Vermögensbildung („Vermögenswirksame Leistungen“) abrufen und übernehmen. Auch interessant: Studie: Jeder fünfte Freiberufler fürchtet um die Existenz

Steuer-Software: Zwei Motoren für fünf Vehikel

Auch unter der Haube gibt es Ähnlichkeiten, denn alle fünf Testkandidaten rechnen auf Basis von nur zwei verschiedenen Berechnungsmodulen: Eines kommt von Buhl (WISO Steuer, Tax 2021), das andere von Lexware (alle anderen). Entsprechend nahe beieinander liegen die Ergebnisse für die drei Musterfälle (Single, Rentner, Familie), die IMTEST dem Steuerberater Christian Lunge aus Hamburg zur Prüfung vorlegte.

Demnach rechneten die Buhl-Programme vollkommen korrekt und kamen im Vergleich zu den Lexware-Programmen auf andere Summen. Grund hierfür: Die Lexware-Programme berücksichtigen einige Posten wie Homeoffice-Pauschalen nicht automatisch. Zudem berechneten die Lexware-Programme die Arbeitstage bei den Fahrkosten falsch. Hintergrund: Nicht-Akademiker arbeiten selten im Homeoffice

Test: WISO Sparbuch vorn

In Sachen Bedienung und Komfort sticht WISO Steuer-Sparbuch 2021 deutlich hervor. So lässt sich das Programm nicht nur – wie alle anderen – mit ELSTER verknüpfen, auch die Verbindung mit Online-Bankkonten ist möglich.

Steuer: Das ändert sich 2021 Steuer- Das ändert sich 2021

Vorteil: Auf Wunsch übernimmt die Software automatisch alle steuerlich relevanten Umsätze und fügt sie an der passenden Stelle in die Steuererklärung ein. Da sich das alles mit wenigen Mausklicks realisieren lässt, ist der Weg zur komplett automatischen Steuererklärung gefühlt nicht mehr weit. Mehr zum Thema: Wann müssen Rentner eine Steuererklärung machen?

In Sachen App-Anbindung zeigt sich das WISO Steuer-Sparbuch 2021 ebenfalls am fortschrittlichsten. So lassen sich beispielsweise Belege per Smartphone-App abfotografieren und importieren. Dank Cloud-Anbindung besteht zudem die Möglichkeit, die Steuererklärung wahlweise unterwegs auf dem Smartphone, bequem auf dem Sofa per Tablet oder auf einem anderen Computer im Browser weiterzubearbeiten. In diesem Fall speichert Buhl die Steuerakte online und verknüpft sie mit einem Benutzerkonto.

Bei der SteuerSparErklärung 2021 der Akademischen Arbeitsgemeinschaft beschränkt sich das App-Thema dagegen auf Bele­gesammeln, bei den Lexware-Produkten bleibt es völlig außen vor.

1. Platz

1. Platz WISO Steuer

Foto: Buhl

WISO Steuer-Sparbuch 2021 – Buhl

Preis: 29,95 Euro

Korrekte Berechnung, moderne Ausstattung und für alle Berufsgruppen geeignet. WISO Steuer ist zuverlässig und vielseitig.

Plus: Lässt sich mit Online-Bankkonten verknüpfen.

Minus: Programm erlaubt gegebenenfalls Nutzung von Analysewerkzeugen.

Ergebnis: sehr gut (1,3)

2. Platz

2. Platz tax 2021

Foto: Buhl

tax 2021 – Buhl

Preis: 14,95 Euro

Technisch so gut wie der Testsieger, aber mit weniger Online-Funktionen und ungeeignet für Selbstständige. Dafür günstiger.

Plus: Fehlerfreie Berechnung aller drei Musterfälle.

Minus: Programm erlaubt gegebenenfalls Nutzung von Analysewerkzeugen.

Ergebnis: gut (2,0)

3. Platz

3. Platz SteuerSparErklärung 2021

Foto: Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH

SteuerSparErklärung 2021 – AAG



Preis: 29,95 Euro

Solides Steuerprogramm der Akademischen Arbeitsgemeinschaft. Leichte Schwächen bei der Berechnung.

Plus: Uneingeschränkt nutzbar für Selbstständige/Freiberufler.

Minus: Beschränkt auf drei Steuererklärungen.

Ergebnis: gut (2,1)

4. Platz

4. Platz Taxman 2021

Foto: Lexware

Taxman 2021 – Lexware

Preis: 29,90 Euro

Wirkt im Vergleich zum Testsieger technisch rückständig. Macht zudem die Absetzung von Pauschalen unnötig schwer.

Plus: Mit Einschränkungen auch für Selbstständige geeignet.

Minus: Programm erlaubt Datennutzung zu Bonitätsprüfungszwecken.

Ergebnis: gut (2,2)

5. Platz

5. Platz Quicksteuer 2021 - Lexware

Foto: Lexware

QuickSteuer 2021 – Lexware

Preis: 14,99 Euro

Die „kleine“ Version des Lexware-Steuerprogramms zeigt zum Teil Schwächen bei der Absetzung von Pauschalen.

Plus: Alle wichtigen Funktionen zum kleinen Preis.

Minus: Teilweise Schwächen bei der Pauschalen-Berechnung.

Ergebnis: gut (2,3)

Fazit

Kein Steuerprogramm berechnet komplett falsch. Aufgrund der völlig einwandfreien Steuerberechnung und der fortschrittlichen Funktionen sichert sich das WISO Steuer-Sparbuch aber den Testsieg.

Auch bei Bedienung, Datenschutz und Verbraucherfreundlichkeit hat das Buhl-Produkt die Nase vorn. Wer auf die Online- und App-Funktionen verzichten kann, erhält mit Tax 2021 aber auch ein ähnlich solides Produkt.