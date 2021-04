In Ägypten haben Archäologen eine 3000 Jahre alte Stadt gefunden. Sie gilt als die wichtigste Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun.

Mumien mit goldener Zunge in Ägypten entdeckt

Archäologie Archäologen finden verlorene antike Stadt in Ägypten

Berlin. Es ist eine Sensation, die Archäologen im ägyptischen Luxor entdeckt haben: Die größte antike Stadt, die je in Ägypten gefunden wurde. Sie trägt den Namen „Aufstieg des Aten“.

Viele Auslandsmissionen hätten bereits vergeblich nach der 3000 Jahre alten Stadt gesucht, sagte der Leiter der Mission, Sahi Hauass. Nun haben die Archäologen sie eher zufällig entdeckt. Denn sie waren eigentlich auf der Suche nach dem Totentempel von Pharao Tutanchamun.

„Die Entdeckung dieser verlorenen Stadt ist die zweitwichtigste archäologische Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun“, sagte die Professorin für Ägyptologie an der Johns Hopkins Universität in den USA, Betsy Bryan. Das Grab des Pharaos war 1922 entdeckt worden.

Der jetzige Fund gibt Bryan zufolge „einen seltenen Einblick in das Leben der alten Ägypter zu der Zeit, als das Imperium am reichsten war“.

Archäologen entdecken eine Bäckerei und eine Werkstatt

Die Siedlung stamme aus der Zeit des Königs Amenophis III., der von etwa 1391 bis 1353 v. Chr. im Alten Ägypten herrschte, teilte Hauass mit. Das belegen dem Archäologen zufolge auch ausgegrabene Gegenstände wie Lehmziegel mit Siegeln des Pharaos.

Die antike Stadt sei gut erhalten, „mit fast vollständigen Mauern und Räumen“. Die Mauern seien teilweise bis zu drei Meter hoch. Die Archäologen hätten unter anderem Felsengräber, eine Bäckerei mit Öfen und Keramikbehältern sowie eine Werkstatt entdeckt.

In der Werkstatt sollen demnach in einem Bereich Ziegel, in einem anderen Amulette als Dekoration für Tempel und Gräber hergestellt worden sein. Ein Wohn- und Verwaltungsviertel sei erst teilweise freigelegt worden.

Eigentlich wollten sie den Totentempel von Tutanchamun finden

Aus historischen Quellen gehe hervor, dass die Siedlung aus drei Palästen von König Amenophis III. sowie dem Verwaltungs- und Industriezentrum des Imperiums bestanden haben soll, sagte Hauass.

Der Archäologe sowie das ägyptische Antikenministerium hatten den Fund im Süden des Landes am Donnerstag verkündet.

Die Ausgrabung hatte Hauass zufolge im September 2020 begonnen – mit dem Ziel, den Totentempel von Tutanchamun zu finden. „Zur großen Überraschung des Teams tauchten in alle Richtungen Lehmziegelformationen auf“, sagte der Mann, der als einer der einflussreichsten und kundigsten Archäologen Ägyptens gilt.

Überreste einer antiken Brauerei freigelegt

Ägypten hat in jüngster Zeit eine Reihe archäologischer Entdeckungen publik gemacht. So waren im Februar bei Ausgrabungen im Nildelta Überreste einer antiken Brauerei freigelegt worden.

Im Januar hatten Archäologen in der Totenstadt Sakkara bei Kairo zudem einen Totentempel und 50 weitere Sarkophage gefunden.

Antike Entdeckungen helfen der Tourismusbranche

Die Verkündigung antiker Entdeckungen soll auch die angeschlagene Tourismusbranche in Ägypten wiederbeleben. Die Wirtschaft ist von Tourismus-Einnahmen abhängig und hat während der Corona-Pandemie stark gelitten.

Ein ähnliches Ziel verfolgte auch eine feierliche Prozession in Kairo in der vergangenen Woche: Dabei wurden die Mumien von 22 Königen und Königinnen aus dem alten Ägypten durch die Stadt transportiert, um in ein neues Museum verlegt zu werden.