Biontech/Moderna: Wie viel Abstand zur 2. Impfung?

Wie bei Astrazeneca sind auch bei Biontech und Moderna zwei Corona-Impfungen notwendig

Der empfohlene Abstand zur Zweitimpfung unterscheidet sich doch

Wie viel Abstand sollten zwischen der ersten und zweiten Corona-Impfung mit diesen Vakzinen liegen?

Als Deutschland mit dem Impfen begann, hieß es zunächst, zwei Wochen sollten zwischen der ersten und zweiten Impfung liegen. Doch bald schon stellte sich heraus, dass die erste Corona-Impfung ihre Wirkung auch über einen längeren Zeitraum behält. In Kombination mit der Knappheit der Impfstoffe, wurde der Abstand zwischen den Impfungen verlängert.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt mittlerweile, den Impfabstand bei mRNA-Impfstoffe auszureizen und die Zweitimpfung künftig immer erst nach sechs Wochen zu spritzen. Zwei Wochen nach der Impfung ist dann der volle Impfschutz gegeben.

Corona: Abstand zur Zweitimpfung bei Biontech und Moderna

Die Stiko schreibt dazu: „Unter Berücksichtigung der Zulassungen und der vorliegenden Wirksamkeitsdaten empfiehlt die Stiko für die mRNA-Impfstoffe einen Abstand zwischen den beiden Impfungen von 6 Wochen“.

Der Grund: Dadurch sei sowohl eine sehr gute individuelle Schutzwirkung als auch ein größerer Effekt der Impfung auf Bevölkerungsebene zu erzielen. Im Klartext: Dehnt man den Abstand zwischen den Impfungen aus, können mit den zur Verfügung stehenden Dosen kurzfristig mehr Menschen geimpft und schon mit der ersten Spritze effektiv vor Ansteckung sowie vor schweren Corona-Verläufen geschützt werden.

Zwischen den beiden Corona-Impfungen sollte auch beim Vakzin von Biontech ein gewisser Abstand eingehalten werden.

Corona: Bislang zwei mRNA-Impfstoffe in Deutschland zugelassen

In Deutschland sind bislang zwei mRNA-Impfstoffe zugelassen – die Mittel von Biontech und Moderna, Curevac soll folgen. Bislang wurde die zweite Dosis des Impfstoffs Comirnaty von Biontech/Pfizer in einem Zeitfenster von drei bis sechs Wochen nach der ersten Dosis gespritzt, beim Impfstoff Covid-19 Vaccine Moderna waren es vier bis sechs Wochen. Die Stiko passt ihre Empfehlung jedoch an, sobald dies wegen neuer Erkenntnisse aus ihrer Sicht sinnvoll erscheint.

Dies gilt auch bezüglich neuer Impfstoffe und Indikationsgruppen. So rücken in der angepassten vierten Covid-19-Impfempfehlung des Expertengremiums dialysepflichtige chronisch Nierenkranke in der Impfpriorisierung eine Stufe vor. Auch der neue Vektorimpfstoff Janssen von Johnson & Johnson wurde in die Liste der empfohlenen Impfstoffe mit aufgenommen, die Empfehlungen zu Astrazeneca angepasst. Lesen Sie dazu: Alle wichtigen Informationen zur Astrazeneca-Impfung

Astrazeneca: Abstand zur zweiten Impfung

Die Stiko empfiehlt für den Vektor-basierten Impfstoff von Astrazeneca einen Impfabstand von 12 Wochen. In Absprache mit dem Arzt und je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes kann der Abstand aber verkürzt werden.

Kreuzimpfung: Welcher Abstand gilt nun?

Seit dem 1. April 2021 sollten Personen unter 60 Jahren, die eine erste Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca bekommen haben, beim zweiten Termin mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Moderna) geimpft werden. Dies geht aus einer Empfehlung der Stiko hervor.

Bei diesen Kreuzimpfungen sollte ein Abstand von 12 Wochen zwischen erster und zweiter Impfung eingehalten werden.

