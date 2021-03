Ostern Familie in der Corona-Krise: Was gegen den Frust hilft

Berlin. Sie fühlt sich alleingelassen. Johanna Meier, 42, ist alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, fünf und acht Jahre alt, und sie kommt nicht mehr mit. Vieles ist ihr zu viel.

„Ich empfinde es als extrem belastend, mit nicht mehr existenten Nerven so viele Entscheidungen selbst treffen zu müssen“, sagt die Redakteurin einer großen deutschen Tageszeitung.

Johanna Meier ist nicht ihr richtiger Name. Weil sie nicht möchte, dass ihr Arbeitgeber von ihren Problemen zu Hause erfährt, will sie lieber anonym bleiben. Und auch das setzt sie unter Druck, dass sie versucht, nach außen hin „heile Welt“ zu spielen.

Was ist richtig, was zu vermeiden, was verboten?

Homeschooling, Homeoffice und das ständige Abwägen in der Corona-Pandemie zwischen dem, was richtig, was zu vermeiden und was verboten ist, überfordert Johanna Meier.

„Geht meine Tochter trotz zwei Coronafällen in der Klasse weiter zur Schule, oder behalte ich sie zu Hause und wir drehen gemeinsam beim Homeschooling durch?“, fragt sie.

Oder: „Soll ich den Geburtstag meiner Jüngsten Anfang April zum zweiten Mal ausfallen lassen?“ Viele Fragen, kaum konkrete Antworten.

„Allein mit all den Herausforderungen der Pandemie“

Sie weiß natürlich, was richtig wäre, aber ist das auch emotional richtig? Sie glaubt, einen weiteren Lockdown nicht auszuhalten. Vertrauen in die Politik habe sie nicht mehr.

„Zu wirr, zu chaotisch, zu lebensfremd“, sagt sie. „Am Ende ist man sehr allein mit all den Herausforderungen, die die Pandemie im Alltag mit Kindern mit sich bringt.“

Alleinerziehende Mütter besonders belastet

Mit ihren Gefühlen von Ratlosigkeit, Druck und Überforderung ist Johanna Meier nicht allein.

Studien über das vergangene Corona-Jahr legen längst offen, was viele Familien, Eltern, Kinder, Paare, Senioren und junge Erwachsene fühlen – eigentlich die ganze Gesellschaft: Der Lockdown wird als kollektive Belastung wahrgenommen.

Allerdings reißen die Gewichte der Alltagsbewältigung einige mehr nach unten als andere: Das Bundesinstitut für Bevölkerungsstudien (BIB) hält in seinem Bericht „Eltern während der Corona-Krise“ fest, dass Eltern stark belastet sind und alleinerziehende Mütter besonders.

7,9 Stunden Haus- und Familienarbeit

60 Prozent erleben wie Johanna Meier „hohe Belastungen“, besonders Mütter von Kindern unter 16 Jahren waren öfter niedergeschlagen und deprimiert, ein Drittel der befragten Mütter erlebe sich so an ein bis zwei Tagen pro Woche.

Auch Väter spüren das Mehr an Anforderungen: Im Durchschnitt ist der tägliche Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit der Eltern von Kindern unter 16 Jahren im April 2020 im Vergleich zum Referenzwert 2018 bei den Müttern von 6,6 auf 7,9 Stunden gestiegen, bei Vätern von 3,3 auf 5,6 Stunden.

Eltern haben keine Rückzugsmöglichkeiten

Der Verlust freiheitlicher Grundrechte, Angst um die eigene und die Gesundheit der Angehörigen und das Leben mit physischem Abstand können die Psyche destabilisieren.

Im Alltag der Eltern kollidiert das Berufsleben infolge von Kita-und Schulschließungen mit Haushalt, Kinderbetreuung und Pflegearbeit.

Das BIB bezeichnet das als „Entgrenzung“ von Beruf und Privatem. Eltern erleben keine Rückzugsmöglichkeiten mehr, keine Pausen, kein Ich, nur mehr Stress. Und Stress kann krank machen.

„Die Nerven liegen bei vielen blank“

Amina Meineker, Trainerin für Führungskräfte und Meditation mit eigener Praxis, sieht eine „kollektive depressive Grundstimmung“. „Angst und Unsicherheit führen dazu, dass Menschen in den Überlebensmodus gehen. Angst löst Stress aus. Und Stress führt zu hohen Gehirnfrequenzen.“

Diese hohe Schlagzahl der Gedanken versetze Menschen in ständige Alarmbereitschaft und Grundanspannung.

Bei Auseinandersetzungen in der Familie kann das zu einer Grundaggression, zu Streit, Unruhe, Anspannung, Bluthochdruck, Schlafstörungen, weniger Geduld und Güte im Umgang miteinander führen.

Allein der tägliche Blick auf die Corona-Zahlen erhöhe den Stress: „Im Moment liegen die Nerven bei vielen blank, es gibt keine Puffer mehr“, so Meineker.

Tipps für entspannte Ostertage

Amina Meineker empfiehlt für entspannte Ostertage und generell:

Atmen – ist die Anspannung hoch, fünfmal tief durchatmen.

Gut essen, sich bewegen und viel schlafen.

Apropos Essen: Wenn Sie keine Lust haben, zu kochen, bestellen Sie etwas.

Aufgaben im Haushalt verteilen.

Meditieren: den Moment loslassen. Schauen Sie eine Blume oder ein Bild für ein paar Minuten an. Geht auch mit Kindern.

Zünden Sie eine Kerze an oder machen Sie ein Feuer im Garten. Das beruhigt.

Sprechen Sie offen miteinander.

Doch bei manchen reiche das allein nicht. Da liegen die Probleme tiefer. Denn die Pandemie legt die Probleme offen, die schon vorher da waren. „Corona ist ein Beschleuniger.“

Ähnlich hat das Till Raether erlebt. Sein Buch „Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?“ wollte der Autor eigentlich nicht in Bezug zur Pandemie schreiben, doch viele Menschen finden sich gerade jetzt darin wieder.

Raether ist 52 Jahre alt, mit 22 hatte er zum ersten Mal eine Depression, behandelt hat er sie aber erst mit Anfang 40, weil er dachte, sich zusammenreißen zu müssen und dass es anderen viel schlechter gehe als ihm.

Wenn er sich während der Pandemie antriebslos und niedergeschlagen fühlte, hat er sich manchmal gefragt: „Ist das jetzt Corona oder die Depression?“

Den Kindern ein normales Leben ermöglichen

Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder, 13 und 16 Jahre alt. Corona ist eine Belastungsprobe auch für seine Familie. Beide Eltern arbeiten im Homeoffice, und die Kinder haben in letzter Zeit fast nur digitalen Unterricht erhalten.

„Das Corona-Jahr war chaotisch. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen.“ Was er als besonders „quälend“ empfindet, ist, „dass ich den Kindern keine Perspektive und Stabilität bieten kann“.

Vieles könne er ihnen auch hinsichtlich der Corona-Regeln nicht mehr erklären: Warum sie tagsüber in der Schule mit ihren Klassenkameraden ohne Masken zusammensitzen durften, aber von der Polizei angehalten wurden, wenn sie sich mit den gleichen Schülern abends im Park trafen.

Er fühle Druck, seinen Kindern ein normales Leben ermöglichen zu wollen, aber es im Moment nicht zu können.

Morgendliche Absprache hat geholfen

Was Raether und seiner Familie geholfen hat, ist eine morgendliche Runde. Um 9 Uhr bespricht die Familie, was am Tag zu tun ist und wie man den Tag strukturieren kann. Die 9-Uhr-Treffen bieten Austausch, Ordnung und Unterstützung.

„Ich habe so gelernt, auch meinen Kindern gegenüber offen zu sein. Natürlich sind sie kein Kummerkasten. Aber ich sage ihnen, wenn ich mal nicht mehr kann oder Ruhe brauche.“

„Verlernt, miteinander nach Lösungen zu suchen“

Filip Caby empfiehlt genau das: Gemeinsam kreativ zu sein und sich offen auszutauschen – so können Familien den entbehrungsreichen Alltag in der Corona-Krise bewältigen.

„Es ist erstaunlich, wie kreativ Menschen sein können, wenn sie es sein dürfen. Aber die Einladung dazu fehlt häufig“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF). Viele Familien hätten verlernt, miteinander nach Lösungen zu suchen.

„Der gemeinsame Diskurs findet zu wenig statt.“ Deshalb appelliere er immer an Eltern, Raum für gemeinsame Problemlösungsgespräche mit ihren Kindern zu schaffen.

Jeden Tag ist ein anderes Familienmitglied dran

Hier sei es etwa hilfreich, wenn der Ideengeber in der Familie von Tag zu Tag wechsle. So fühlten sich einerseits die Kinder ernst genommen, andererseits freuten sich die Eltern, dass sie nicht mehr allein über alles entscheiden müssten.

Für Till Raether und seine Familie war das Corona-Jahr eine Belastungsprobe. „Aber ich habe das Gefühl, uns hat die Pandemie auch zusammengeschweißt.“ Denn die Erfolgserlebnisse haben überwogen.

