Pflege von Angehörigen: So funktioniert das Pflegeunterstützungsgeld

"Das System ist einfach krank": Pflegekräfte verschaffen sich anlässlich des Internationalen Tages der Pflege vor dem Gundesgesundheitsministerium in Berlin mit Toilettenpapier-Banderolen und Slogans Gehör. Sie fordern deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen.

Berlin. Etwa 3,5 Millionen Pflegebedürftige und 4,7 Millionen pflegende Angehörige leben nach Angaben des Bundesfamilienministeriums derzeit in Deutschland. Rund zwei Millionen Menschen meistern neben der Pflege auch noch einen Job. Vor allem ihnen sollte das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf helfen, das am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist.

Es beinhaltet unter anderem ein Pflegeunterstützungsgeld, das als Lohnersatz gezahlt wird, wenn Angehörige kurzfristig Pflege organisieren müssen und sich deshalb von ihrem Arbeitgeber freistellen lassen. Diese Sozialleistung aber wird kaum nachgefragt.

Wann wird das Pflegeunterstützungsgeld gezahlt?

Bärbel Weisenstein, Pflegeexpertin und Verwaltungsrätin der Pflegekasse DAK-Gesundheit, macht es an einem Beispiel deutlich: „Nehmen wir an, der Vater benötigt nach einem Schlaganfall Pflege. Dann muss der Arbeitgeber Sohn oder Tochter nach Paragraph 2 des Pflegezeitgesetzes für bis zu zehn Tage von der Arbeit freistellen, und zwar sofort.“

Die Pflegekasse des Bedürftigen, also des Vaters, zahle für diese Zeit das Pflegeunterstützungsgeld. Sohn oder Tochter blieben in dieser Zeit komplett sozialversichert. „Das Gleiche trifft übrigens zu, wenn der Vater schon als Pflegefall anerkannt ist, doch seine Situation sich deutlich verschlechtert und er zum Beispiel in einem Pflegeheim untergebracht werden muss“, sagt Weisenstein. Auch dann hätten Vater oder Tochter Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld.

Angesichts der Corona-Pandemie sind die Ansprüche – befristet bis Ende September – sogar von zehn auf 20 Tage ausgeweitet worden.

Für welche Pflegefälle kann das Geld beantragt werden?

Die Freistellung kann beantragt werden für die Betreuung von Eltern, Großeltern, Schwieger- oder Stiefeltern, zudem für Ehegatten, Lebenspartner, Geschwister, Schwäger, Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder sowie für Schwieger- und Enkelkinder. Berechtigt sind neben Arbeitnehmern auch Auszubildende sowie befristet und geringfügig Beschäftigte, unabhängig von der Größe des Unternehmens, für das sie arbeiten.

Wie wird die Leistung beantragt?

Betroffene sollten sich so schnell wie möglich bei der Pflegekasse ihres Angehörigen melden und das entsprechende Formular ausfüllen. Dazu muss ein ärztliches Attest für das pflegebedürftige Familienmitglied vorgelegt werden. „Außerdem benötigen Antragsteller eine Entgeltbescheinigung, die sie bei ihrem Arbeitgeber bekommen“, sagt Weisenstein.

Wer Hilfe braucht, kann sich an die Mitarbeiter der Pflegekasse wenden. Weisenstein: „Für die Freistellung genügt es übrigens, den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren und innerhalb der üblichen Fristen das ärztliche Attest für den Angehörigen nachzureichen. Das läuft also ganz ähnlich wie bei einer eigenen Erkrankung.“ Bis zu einem Bescheid dauere es in aller Regel nicht länger als fünf Wochen.

Was zahlt die Pflegekasse?

Die Pflegekasse zahlt einen Ausgleich für das entgangene Arbeitsentgelt, das die Firma im Fall einer Freistellung nicht zahlt. Die Höhe beträgt zwischen 90 und 100 Prozent des tatsächlich ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, je nachdem, ob Arbeitnehmer Einmalzahlungen in den letzten zwölf Monaten erhalten haben. Allerdings gibt es eine Obergrenze: Aktuell liegt diese bei 109,38 Euro pro Kalendertag.

Wie viele Menschen nutzen bisher das Pflegeunterstützungsgeld?

Die Bundesregierung war von einem großen Bedarf ausgegangen. Sie rechnete mit jährlich 20.000 Fällen. Diese Zahl wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber nicht annähernd erreicht. Im Jahr 2019 waren es etwa 9000 Anträge, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Die Pflegekassen hätten im vergangenen Jahr rund 7,5 Millionen Euro ausgezahlt. In den Jahren 2015 bis 2018 war die Zahl der Anträge noch geringer. Bei der DAK-Gesundheit zum Beispiel waren es 2018 nur 839, im Jahr 2019 etwa 1000 und auch im ersten Halbjahr 2020 nur 517 Anträge bei mehr als fünf Millionen Versicherten.

Warum nutzen so wenige das Unterstützungsgeld?

Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Für die bundesweit tätige Interessenvertretung der pflegenden Angehörigen, wir pflegen e. V., gibt es mehrere Gründe: „Die Informationspolitik von Bundesregierung und Pflegekassen weist deutliche Mängel auf“, sagt Fachreferent Christian Pälmke. So komme auch in den Beratungen das Pflegeunterstützungsgeld oft nicht zur Sprache.

Darüber hinaus sei der bürokratische Aufwand zu hoch. „Es geht um plötzliche Akutsituationen, die für Angehörige sehr emotional sind. Jeder Antrag, den man da stellen muss, ist zu viel“, sagt Pälmke. Betroffene müssten den Arbeitgeber, die Pflegekasse und den Arzt ansprechen, um Anträge oder Bescheinigungen zu bekommen – „ein enormer Aufwand für zehn Tage“.

Wie könnte die Situation für Betroffene verbessert werden?

„Das Pflegeunterstützungsgeld und die Auszeit vom Beruf müssten in einem Schritt eingeleitet werden können und auch nach der Corona-Befristung für 20 Tage gelten“, sagt Pälmke. Darüber hinaus müsste das Geld jährlich zur Verfügung stehen. „Aktuell ist es so, dass es nur einmalig bezogen werden kann. Mit einem Jahreswechsel stehen zwar wieder zehn Tage bei akuter Arbeitsverhinderung zur Verfügung, aber ohne Lohnersatz“, so Pälmke.

Davon abgesehen plädiert der Verein wir pflegen für einen Paradigmenwechsel. „Wenn Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wirklich als Ziel verfolgt werden soll, kommt die Bundesregierung an einer Lohnersatzleistung vergleichbar mit dem Elterngeld nicht vorbei“, sagt Pälmke.