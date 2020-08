Viele Sparer sprechen über ETF. Aber was unterscheidet der Handel mit ihnen von gewöhnlichen Aktien? Das Video versucht aufzuklären.

Geld gut anlegen: So funktionieren ETF

Wer in Fonds oder Aktien investieren will, braucht nicht nur einen langen Atem, er braucht auch ein Depot. Aber wie bekommt man eins?

Berlin. Der erste Besuch im neuen Wertpapierdepot ist natürlich nicht so spektakulär wie das Betreten einer neuen Wohnung. Aber ein besonderer Moment ist es schon, das erste Mal auf der eigenen Depot-Oberfläche zu landen. Das sollen also die digitalen vier Wände sein, in denen im besten Fall für 15 Jahre oder länger das Ersparte wächst? Der Verbraucher-Ratgeber Finanztip erklärt die ersten Schritte mit dem eigenen Wertpapierdepot.