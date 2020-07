Airpods und Co.: So schneiden verschiedene In-Ear-Kopfhörer im Test ab

So klein und doch sehr klangvoll: Wir haben fünf In-Ear-Kopfhörer getestet. Wer macht das Rennen – Apple, Google oder doch Sony?

Technik In-Ear-Kopfhörer im Test: So schneiden Airpods und Co. ab

Berlin. Mit den Airpods von Apple fing alles an. Die weißen Stecker waren das genaue Gegenteil bisheriger Kopfhörer auf dem Markt: klein, unauffällig und vor allem kabellos. Verpackt in einer schicken Ladeschale waren sie Vorreiter für eine wahre Flut an Nachahmern.