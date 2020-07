Was Sie über Ihre Blutgruppe wissen sollten

Bluthochdruck gilt als Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Wir haben fünf Messgeräte für zu Hause getestet. Das ist der Sieger.

Berlin. Bluthochdruck gilt als Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Fast jeder Dritte leidet daran. Und die Zahl der Menschen mit diagnostizierter Hypertonie – so der Fachbegriff – steigt von Jahr zu Jahr. Unbehandelt kann Bluthochdruck lebensgefährlich werden, da auf Dauer Schädigungen der Blutgefäße drohen, was Herz­infarkt oder Schlag­anfall begünstigen kann.