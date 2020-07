Corona: So sind die Aussichten auf einen baldigen Impfstoff

Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat in Deutschland die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem potenziellen Corona-Impfstoff erhalten. Die Videografik zeigt, wie Impfstoffe funktionieren.

Videografik: So wirken Impfungen

Berlin. Weltweit forschen Wissenschaftler an einem Virus, das bis vor wenigen Monaten nicht mal einen Namen hatte. Wenig Zeit, um sich Wissen anzueignen. Dennoch war die Forschung wohl noch nie so schnell. Experten und Pharmafirmen in China, Indien, Russland, den USA, auch Deutschland – sie alle wollen das Mittel finden, das die Pandemie beendet.