Noise Cancelling Kopfhörer: Bose, JBL, Teufel, Surface und Amazon im Test

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung sind besonders praktisch auf Reisen und im Büro: Sie mindern störende Nebengeräusche im Zug, im Flugzeug oder am Schreibtisch neben Kollegen.

Berlin. Die Urlaubszeit ist in greifbarer Nähe: Ein idealer Zeitpunkt, sich Gedanken über einen neuen Kopfhörer zu machen. Schließlich kann ein Modell mit Geräuschunterdrückung, genannt „Noise Cancelling“, darüber entscheiden, ob die gemeinsame Autofahrt an die Ostsee in einem Familienstreit endet oder nicht.