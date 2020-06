Lebensmittelverschwendung ist auch in Deutschland ein riesiges Problem. Laut Statistiken wirft jeder Verbraucher im Schnitt 75 Kilogramm Essbares jährlich weg. Foodsharing-Apps können dabei helfen, dieses Problem zu mindern.

Berlin. Sind die Eier im Kühlschrank noch genießbar oder gehören sie in den Abfall? Wenn es um die Haltbarkeit von Lebensmitteln geht, orientieren sich viele Deutsche am Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) – und werfen deshalb mitunter auch eigentlich noch essbare Produkte in den Müll.