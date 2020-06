Wer einem Wolf gegenübersteht, sollte nicht wegrennen. Das Tier denkt sonst, man sei ein flüchtendes Beutetier. Stattdessen hilft es, Stärke zu zeigen, in die Hände zu klatschen und laut zu rufen.

Laut einer aktuellen Studie kann das Raubtier in Deutschland beinahe überall heimisch werden – und zwar längst nicht nur in Wäldern.

Berlin. Der Wolf als Nachbar? Es ist nur 20 Jahre her, da galt Canis lupus in Deutschland als ausgerottet. Doch im Jahr 2000 wurden nach mehr als 150 Jahren erstmals wieder Wolfswelpen geboren, auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in Sachsen.