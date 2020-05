Ampeln am Strand: Portugal zeigt, wie sich der Urlaub verändert

Nach und nach öffnen die Schwimmbäder. Doch in Zeiten von Corona müssen sich die Besucher an bestimmte Regeln halten.

Trotz der Corona-Krise will Portugal auch in diesem Sommer Touristen ins Land locken. Strandregeln sollen die Saison sicher machen.

Lissabon. Portugal will den Zugang zu den Stränden in der kommenden Feriensaison mit Ampeln regeln. Grün signalisiert: Es ist noch Platz am Strand. Rot heißt: Die Badebucht ist voll und der Sicherheitsabstand zwischen den Sonnenanbetern kann nicht mehr eingehalten werden.