Urlaub in Italien: Wann und wie dürfen Touristen einreisen?

Italien will seine Grenzen ab dem 3. Juni wieder für Touristen aus der EU öffnen. Damit will die Regierung den wegen der Coronavirus-Pandemie zum Stillstand gekommenen Tourismus wieder ankurbeln.

Italien will Grenzen ab 3. Juni wieder für Touristen aus der EU öffnen

Urlaub Urlaub in Italien: Wann und wie darf ich einreisen?

Berlin.

Italien will schon im Juni wieder Urlauber aus der EU empfangen

Einreise über Österreich und Schweiz vorerst kompliziert

Welche Corona-Beschränkungen in Italien gelten

Italien gilt als das Sehnsuchtsland der Deutschen. Pizza essen neben dem schiefen Turm von Pisa, das Kolosseum in Rom bewundern oder Eis schlecken an den zahlreichen Sandstränden Siziliens. Über neun Prozent aller deutschen Touristen reisten 2019 auf der Suche nach dem Dolce Vita nach Italien. Das wird im Ausland laut der Statistiken-Datenbank Statista nur von Spanien mit den Balearen übertroffen.

Italien ist aber auch das Land, das von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen worden ist. Rund 32.000 Menschen sind laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 18. Mai) an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Weltweit verzeichnen nur Großbritannien und die USA mehr Corona-Tote. Mittlerweile geht die Zahl der täglichen Neuinfektionen aber auch in Italien zurück und die italienische Regierung will schnellstmöglich wieder Tourismus ermöglichen.

Lesen Sie hier: Alle aktuellen News zu Corona

Der Druck der Branche ist groß. Sie zeichnet sich für gut 13 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Italiens verantwortlich. Wie sieht es also aus mit dem Sommerurlaub in Italien?

Kann ich aktuell in Italien Urlaub machen?

Noch lautet die klare Antwort darauf: nein. Die Einreise nach Italien aus touristischen Gründen ist derzeit nicht möglich. Das ändert sich jedoch ab dem 3. Juni. Ab diesem Tag werden die Grenzen für Touristen aus der EU und dem Schengen-Raum geöffnet. Dann soll auch die verpflichtende 14-tägige Quarantäne bei der Einreise entfallen.

Das Auswärtige Amt rät jedoch weiterhin von einer Reise ins Ausland ab. Ab dem 15. Juni könnte laut Außenminister Heiko Maas die allgemeine Reisewarnung durch einzelne Reisehinweise ersetzt werden. Reisehinweise klären über die jeweiligen Risiken des Landes auf, raten aber nicht prinzipiell von einer Reise ab.

Lesen Sie hier: Wie sieht es mit Urlaub in Holland aus?

Welche Corona-Beschränkungen gelten in Italien?

In Italien gibt es eine Mundschutzpflicht – sie gilt in allen geschlossenen Räumen, im öffentlichen Nahverkehr und auch für Aktivitäten, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Pflicht. Reisen ist auch zwischen den einzelnen Regionen Italiens ohne triftigen Grund verboten.

Innerhalb ihrer Region dürfen Italiener Freunde und Gottesdienste besuchen. Größere Versammlungen sind aber weiterhin verboten. Schulen und Kitas sollen bis mindestens September geschlossen bleiben.

Wie komme ich nach Italien?

Per Auto gestaltet sich der Weg zur italienischen Grenze schwierig. Die Durchfahrt durch die Schweiz ist laut dem Auswärtigen Amt nur zum Erreichen des Wohnorts erlaubt. Behörden fordern entsprechende Nachweise ein.

Lesen Sie hier: Was die Lockerungen der Grenzkontrollen für Urlauber bedeutet

Österreich erlaubt die Durchreise nach Italien und auch Südtirol. Der Grenzübertritt von Österreich nach Italien ist aktuell aber nur an wenigen Stellen möglich. Dazu gehören laut dem österreichischen Außenministerium die Autobahn-Grenzübergänge Brenner und Tarvis und die Bundesstraßen-Grenzübergänge Thörl-Maglern, Sillian, Reschenpass, Brenner.

Es könnte auch noch eine Weile dauern, bis die Grenzen zwischen Österreich und Italien wieder normal öffnen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am 15. Mai, dass es dafür noch „keine Perspektiven“ gebe.

Lesen Sie hier: Wo Urlaub trotz Corona möglich sein könnte

Kann ich nach Italien fliegen?

Der Flugverkehr von Deutschland nach Italien ist stark reduziert. Zudem gilt auch hier: Wer als Tourist nach Italien fliegen will, hat wegen des Einreiseverbots aktuell keine Chance das Land zu betreten. Die EU-Kommission hat Vorschläge unterbreitet, wie der Flugverkehr nach erfolgten Grenzöffnungen wieder aufgenommen werden könnte.

Danach soll die Maskenpflicht auch für Flughäfen und Flugzeuge gelten. Außerdem soll die Luftfilterung der Klimaanlagen in den Flugzeugen dem Standard in Krankenhäusern entsprechen.

Haben Hotels in Italien geöffnet?

Laut Dekret des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte vom 10. April haben Hotels und andere Beherbergungsbetriebe zwar geöffnet – aber eben nicht für Touristen. Wann sich dies ändert, ist weiter unklar. Einzige Ausnahme: Südtirol. Dort ist die autonome Landesregierung vorangeprescht und hat eine Öffnung der Hotels zu touristischen Zwecken für den 25. Mai angekündigt.

Was hat in Italien geöffnet?

Seit dem 18. Mai dürfen in Italien wieder Restaurants, Bars und Museen öffnen. Mit dem Petersdom in Rom empfängt auch einer der größten touristischen Hotspots Italiens wieder Besucher.

Auch die Strände haben wieder geöffnet, jedoch nicht im normalen Betrieb – sondern unter „Corona-Bedingungen“: An allen italienischen Stränden gilt ein Regelkatalog, in dem unter anderem der genaue Abstand zwischen den Sonnenschirmen festgelegt ist. Jeder Schirm muss demnach zehn Quadratmeter Platz um sich haben. Wachen sollen die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

(jas/dpa/afp)