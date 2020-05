Berlin.

Die blauen Buchten von Kreta oder die verträumten Strände von Rhodos: In der Coronavirus-Pandemie haben die meisten deutschen Urlauber diese Reiseziele für den Sommer 2020 wohl bereits abgeschrieben – schließlich müssen Einreisende aktuell ihre ersten zwei Wochen in Griechenland in einer Quarantäne verbringen. Zudem gilt die Reisewarnung des Außenministeriums bis zum 15. Juni.

An einen Sommerurlaub in Griechenland ist da eigentlich nicht zu denken, doch nun gibt es aus dem Südosten Europas erste Hoffnungsschimmer für deutsche Urlauber. Lesen Sie hier: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Urlaub im Ausland.

Kann ich aktuell nach Griechenland reisen?

Das Auswärtige Amt warnt in seiner weltweiten Reisewarnung vor sämtlichen Auslandsreisen, da man derzeit nicht sicher davon ausgehen könne, dass auch die Rückkehr stattfinden kann. Deutsche kommen derzeit weder über den Land- noch den Seeweg nach Griechenland, auch direkte Flugverbindungen sind bis zum 15. Mai eingestellt.

Schaffen Sie es über einen Gabelflug an einen griechischen Flughafen, dann werden Sie dort zwar nicht abgewiesen – aufgrund der verpflichtenden Hausquarantäne von zwei Wochen werden Ihre ersten zwei Wochen in Griechenland jedoch auch nicht besonders ereignisreich.

Urlaub in Griechenland: Wie ist die Lage im Land?

In Griechenland wurden die Ausgangsbeschränkungen zuletzt gelockert: Bis zum 10. Mai darf man sich lediglich in der Präfektur seines Wohnortes (das entspricht in etwa einem Landkreis in Deutschland) aufhalten – zudem gilt eine Maskenpflicht im Nahverkehr und Handel. Wer sich nicht daran hält, muss 150 Euro zahlen. Am Montag öffneten zudem eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften – Museen, Theater und andere ähnliche Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Lesen Sie hier: Wann ins Ausland? Urlaub wohl nur in Deutschland möglich

Landesweit sind alle Hotels geschlossen – lediglich in Athen, Thessaloniki sowie den jeweiligen Hauptstädten der Präfekturen gibt es vereinzelte Öffnungen. Hier finden Sie eine griechischsprachige Liste der geöffneten Hotels. Auch der Luft- und Schiffsverkehr zwischen dem griechischen Festland und den Inseln ist eingestellt.

Ein Mann macht Yoga an einem leeren Strand südlich von Athen: Hotels sind derzeit noch wegen des Coronavirus geschlossen.

Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Werden in Griechenland die Maßnahmen gelockert?

Die griechische Lockerungsphase ähnelt der Deutschlands. Nachdem zunächst am Montag Friseursalons, Elektrogeschäfte und Buchhandlungen wieder aufmachen durften, sollen die Hotels im Juni stufenweise folgen. Bislang ist unklar, wann die Flüge innerhalb Europas wieder starten werden.

Laut mehreren Medienberichten verhandelt Griechenland zudem über die Einrichtung einer gemeinsamen Reisezone mit Ländern, die geringe Corona-Fallzahlen vorweisen können. Dazu gehören unter anderem: Österreich, Tschechien und Zypern – Deutschland fehlt darin jedoch bislang.

Reisen und Coronavirus: Wohin kann ich jetzt fahren? Reisen und Coronavirus- Wohin kann ich jetzt noch fahren?

Beobachter erwarten eine weitere Lockerung der griechischen Corona-Maßnahmen, um den Tourismus im Land wieder anzukurbeln: Die Urlaubsbranche macht in Griechenland knapp ein Drittel der Wirtschaftleistung aus – die Regierung fürchtet den Verlust Zehntausender Arbeitsplätze.

(phb mit dpa)

Hier finden Sie weitere Informationen zur Coronavirus-Pandemie: