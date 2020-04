Fliegen in der Corona-Krise - diese Regeln gelten für Reisende

Nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es nach den Osterferien die ersten Lockerungen der Alltagsbeschränkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie geben. Dafür müssten sich aber über Ostern alle an die Regeln halten, sagte Spahn.

Berlin. Der Flugplan ist in der Corona-Krise massiv ausgedünnt, die Nachfrage in Deutschland um 95 Prozent zurückgegangen. An den Flughäfen ist kaum noch etwas los, teilweise wurden ganze Terminals geschlossen. Darf man in dieser Situation noch einfach einsteigen in einen der verbleibenden Flieger?