Amazon Kindle oder Tolino: Welcher E-Book-Reader passt zu mir?

Berlin. Lesen wie auf Papier, die komplette eigene Büchersammlung immer dabei und neue Titel schon Sekunden nach dem Kauf auf dem Gerät verfügbar haben: E-Book-Reader bieten allerhand Vorteile. Und im Vergleich zum Tablet-PC punkten die handlichen Lesespezialisten mit einer wochenlangen Akkulaufzeit, geringem Gewicht und sind im Freien angenehmer zu lesen, da der E-Ink-Bildschirm nicht spiegelt.

Doch welcher E-Book-Reader passt zu mir?

Die Geräteauswahl im Handel fällt breit aus. Preislich staffeln sich die Modelle von rund 60 Euro in der Einstiegsklasse bis zu 270 Euro im Luxussegment. Der Vorteil: Inzwischen sind selbst Einstiegs- und Mittelklassemodelle mit Komfortfunktionen und viel Speicher ausgestattet. Das angenehme Leseerlebnis ist so auch für wenig Geld garantiert.

Mit dem Kauf des E-Book-Readers legt sich der Bücherfreund allerdings zugleich auf eines von zwei großen Systemen fest: Er landet in der Welt von Amazon Kindle oder im Kosmos der Tolino-Anbieter. Die Gerätewahl hat fortan Folgen für die Buchauswahl und die Software. Beide Systeme bringen Vor- und Nachteile mit sich – und Geräte in jeder Preisklasse. Aufgrund der Buchpreisbindung kosten E-Books überall das Gleiche.

Das spricht für Amazon Kindle

Mit einem Kindle-Gerät ist man zwar auf den US-Giganten Amazon als einzigen Buchshop festgelegt. Die Auswahl ist jedoch riesig, und der Kauf funktioniert tadellos. Auf Wunsch landet das gekaufte Buch sofort auf dem Kindle. Die E-Books haben aber einen Kopierschutz und lassen sich nicht weitergeben.

Der günstigste Kindle ist bei Amazon.de ab 55 Euro erhältlich. Er hat jedoch mit 167 ppi eine geringere Display-Auflösung als die meisten Modelle auf dem Markt (300 ppi), zudem ein schwächeres Frontlicht und ist nicht wasserfest. Das bessere Paket aus Preis und Ausstattung bietet der Kindle „Paperwhite“ für knapp 80 Euro. Er bringt mit, was ein solider E-Book-Reader an Bord haben sollte. Das Luxusmodell, der Kindle „Oasis“, hat ein edleres Design. Zudem sorgen Lichtsensoren dafür, dass sich die Farbtemperatur des Bildschirms auf Wunsch automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst. Dafür kostet er aber auch knapp 230 Euro.

• Mehr zum Unternehmen: Amazon-Chef Jeff Bezos will zehn Milliarden Dollar fürs Klima spenden

Das spricht für Tolino

Das Tolino-System setzt im Vergleich zu Amazon Kindle auf mehr Offenheit. Nutzer haben die freie Wahl, bei welchem deutschen Buchhändler sie ihre E-Books kaufen möchten, darunter die Ketten Hugendubel, Weltbild und Thalia. Tolino-Geräte setzen auf das weitverbreitete Epub-Format ohne Kopierschutz, zeigen aber auch Formate wie PDF an. Ein Vorzug ist die Möglichkeit, E-Books per „On­leihe“ in öffentlichen Bibliotheken ausleihen zu können.

Das Einstiegsgerät Tolino „Page 2“ kostet ab 69 Euro und wird den meisten genügen. Das Flaggschiff in der Luxusklasse ist der Tolino „Epos 2“. Er kostet 269 Euro und ist das vergleichbare Modell zu Amazons „Oasis 2“. Neben Tolinos sind auch Geräte des Herstellers Pocketbook mit ihm kompatibel. (mahe)