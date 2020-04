Berlin. Das Coronavirus zwingt die Menschen ins Haus, das soziale Leben wurde massiv heruntergefahren. Wer keine Kinder hat, die jetzt Aufmerksamkeit einfordern, kann die Zeit daheim nutzen – um die Steuererklärung für das Jahr 2019 zu erledigen. Im Durchschnitt bekommen Steuerzahler über 1000 Euro vom Finanzamt zurück. Geld, das viele derzeit besonders gut gebrauchen können.

Der Verbraucherratgeber Finanztip gibt einen Überblick über Neuerungen bei der Steuererklärung, über die wichtigsten Fristen und erklärt, was sich bei der Steuersoftware ändert.

Steuererklärung 2019: Sechs neue Anlagen

Die Papierformulare haben sich deutlich geändert: Der Hauptvordruck, den jeder ausfüllen muss, besteht nur noch aus zwei Seiten. Dafür gibt es gleich sechs neue Anlagen, zum Beispiel für Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und für haushaltsnahe Aufwendungen.

So muss die gezahlte Kirchensteuer jetzt in die Anlage Sonderausgaben eingetragen werden, nicht mehr in den Hauptvordruck. Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen gehören in die neue Anlage haushaltsnahe Aufwendungen.

Das Formular für die vereinfachte Steuererklärung gibt es nicht mehr. Arbeitnehmer müssen mindestens den Hauptvordruck und die Anlage N ausfüllen. Sind Kinder steuerlich zu berücksichtigen, dann muss für jedes Kind auch eine Anlage Kind ausgefüllt werden.

Steuererklarung 2019: Das ändert sich Steuererklarung 2019- Das ändert sich

E-Daten: Arbeitslohn muss nicht mehr eingetragen werden

Neu auf den Vordrucken sind die dunkelgrünen Felder, die als E-Daten bezeichnet werden. Das sind Informationen, die dem Finanzamt schon vorliegen, zum Beispiel vom Arbeitgeber. Bruttoarbeitslohn, Lohnsteuer und Krankenversicherungsbeiträge müssen daher nicht mehr eingetragen werden.

Es sei denn, die übermittelten Daten sind falsch. Wer in seiner Lohnsteuerbescheinigung einen fehlerhaften Wert entdeckt oder weiß, dass bestimmte Daten nicht ans Finanzamt übermittelt wurden, der muss die korrekten Informationen in seiner Steuererklärung angeben.

Steuererklärung 2019 zum letzten Mal mit Elster-Formular

Die meisten erledigen die Steuererklärung mittlerweile digital, nicht mehr auf Papier. Das geht für die Steuererklärung 2019 zum letzten Mal mit dem Programm Elster-Formular. Die neuere Alternative ist die Steuererklärung im Browser unter Mein Elster, die auch online abgegeben werden kann. Dazu muss sich der Steuerpflichtige auf dem Elster-Portal registrieren und eine digitale Signatur (Elster-Zertifikat) haben. Die beiden kostenlosen Angebote des Finanzamts funktionieren zwar ganz gut und ersparen den Papierkram. Aber Steuerspartipps gibt es nicht.

Diese Steuerprogramme sind empfehlenswert

Es lohnt sich daher meist, 15 bis 35 Euro in eine Steuersoftware zu investieren. Für die meisten Arbeitnehmer und Rentner empfiehlt Finanztip die Programme Tax (von Buhl Data) und Quicksteuer (Haufe-Lexware). Für kompliziertere Steuerfälle eignen sich dagegen die Programme Wiso Steuer-Sparbuch (Buhl) und Steuersparerklärung (Wolters Kluwer).

Unter den Lösungen, die direkt im Browser laufen, sind laut Finanztip Wiso Steuer-Web (Buhl) und Smartsteuer (Haufe) empfehlenswert. Nutzer können damit die komplette Steuererklärung erstellen und digital ans Finanzamt senden.

Für jedes Steuerjahr benötigt man das dafür gültige Steuerprogramm. Die Software für die Steuererklärung 2019 heißt meist 2020. Wer die Steuersoftware abonniert, kann bei einigen Anbietern ein paar Euro sparen. Alternativ kann man ein günstiges Angebot über Preisvergleiche finden, etwa bei Idealo, billiger.de oder Geizhals.

Bei komplizierten Fällen hilft der Lohnsteuerhilfeverein

Die Programme unterstützen auch beim Abruf von Bescheinigungen, der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung. Die beim Finanzamt vorliegenden E-Daten wie Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen und Einkommensersatzleistungen können dann einfach für die eigene elektronische Steuererklärung übernommen werden.

Bei sehr komplizierten Sachverhalten können sich Arbeitnehmer und Rentner an einen Lohnsteuerhilfeverein wenden. Liegen die Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte insgesamt jedoch über 18.000 Euro (bei Ehepaaren über 36.000 Euro), dann ist eine Mitgliedschaft dort nicht möglich. Dann bleibt noch der Weg zum Steuerberater. Bei Einkünften aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit darf ohnehin nur ein Steuerberater professionellen Rat erteilen.

Allgemeine Abgabefrist für die Steuererklärung endet am 31. Juli

Wer dazu verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, hat dafür bis zum 31. Juli 2020 Zeit. Das gilt beispielsweise für alle, die im letzten Jahr Elterngeld oder andere Lohnersatzleistungen in Höhe von mindestens 410 Euro bekommen haben. Oder wenn beide Ehegatten gearbeitet haben und bei einem die abgeführte Lohnsteuer nicht nach der Steuerklasse IV berechnet wurde, sondern etwa nach der Steuerklasse III oder IV mit Faktor.

Freiwillige Steuererklärung bis spätestens 2023 abgeben

Rund die Hälfte aller Steuerpflichtigen muss gar keine Steuererklärung abgeben. Aber gerade wer das nicht muss, hat oft zu viele Steuern gezahlt – und sollte sich das Geld zurückholen. Eine freiwillige Steuererklärung für 2019 kann bis spätestens Ende 2023 beim Finanzamt abgegeben werden.

Mittlerweile ist es nicht mehr erforderlich, die Belege mitzuschicken. Es genügt, diese aufzubewahren. In Einzelfällen kann es sich aber lohnen, Belege direkt einzureichen. Das gilt beispielsweise, wenn zum ersten Mal ein häusliches Arbeitszimmer oder eine doppelte Haushaltsführung geltend gemacht wird. Das Finanzamt wird in den meisten dieser Fälle Nachweise sehen wollen.

Mehr Informationen zum Thema Steuererklärung und Finanzen:

immobilie kaufen- wie weit man mit 100.000 euro kommt

Dieser Beitrag erscheint in einer Kooperation mit finanztip.de. Finanztip ist gemeinnützig und hilft Verbrauchern bei den täglichen Finanzentscheidungen.