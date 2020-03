Coronavirus: Wie erkläre ich das meinem Kind?

Quarantäne, Kitaschließung wegen Corona, Menschen in Schutzanzügen – all das verunsichert Kinder. Wie können Eltern ihnen das erklären?

Berlin. Familien leben für Wochen in Quarantäne, Kitas oder Schulen werden wegen des neuartigen Virus Sars-CoV-2 geschlossen, Bilder von Menschen in Schutzanzügen flimmern über den Fernsehbildschirm – das kann Angst machen. Besonders Kinder können die Geschehnisse nicht einordnen. Umso wichtiger sei es, ihnen zu erklären, was gerade in Deutschland und in der Welt passiere, sagen Experten.